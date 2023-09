কাজলগাঁৱত কৰ্মৰত মহিলা সম্পৰ্কীয় আইন সন্দৰ্ভত সংবেদনশীলতা সভা

চন্দ্ৰবংশী চতুৰ্বেদীয়ে উল্লেখ কৰে যে, Aureliano Fernandes - Vs- State of Goa and Ors. ৰ গোচৰত ভাৰতৰ মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ আদেশ ২০১৪ চনৰ ২৪৮২ নং দেৱানী আবেদন সন্দৰ্ভত আলোকপাত কৰে। "কৰ্মস্থলীত মহিলাক যৌন নিৰ্যাতন" ৰ প্ৰতিৰোধ, নিষেধাজ্ঞা আৰু প্ৰতিকাৰ আইন - ২০১৩ বিধান সমূহৰ বিষয়ে সদৰি কৰে জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশ ডঃ নুপুৰ চন্দ্ৰ ভুঞা, বিজনী অতিৰিক্ত জিলা আৰু সত্ৰ আদালতৰ ন্যায়াধীশ কল্যাণজিত শইকীয়া আৰু দেৱানী আৰু সহকাৰী সত্ৰ ন্যায়াধীশ (জেষ্ঠ্য সংমণ্ডল) জোৎস্না দাসে ।