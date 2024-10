বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আলোচনা চক্ৰ

ডিজিটেল সংবাদ, কোকৰাঝাৰ : বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিভাগে Challenging Precocity Network and ICCR-NERCৰ সহযোগত বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে “Living With Precocity: Literature in Context in the 21st Century" শীৰ্ষক বিষয়বস্তুৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আলোচনা চক্ৰৰ আয়োজন কৰিছে । আলোচনা চক্ৰখনত সৰ্বমুঠ ৫৪খন শৈক্ষিক গৱেষণা পত্ৰ অনলাইন আৰু অফলাইন দুয়োটা মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰা হয়।