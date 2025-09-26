নিচিমা সমষ্টিত বিজয়ী বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী জেমছ বসুমতাৰী...

&quot; \u09a8\u09bf\u099a\u09bf\u09ae\u09be \u09b8\u09ae\u09b7\u09cd\u099f\u09bf\u09a4 \u09ac\u09bf\u09aa\u09bf\u098f\u09ab \u09aa\u09cd\u09f0\u09be\u09f0\u09cd\u09a5\u09c0\u09f0 \u099c\u09df\u09b2\u09be\u09ad\u0964\u00a0 \u09ac\u09bf\u099c\u09df\u09c0 \u09aa\u09cd\u09f0\u09be\u09f0\u09cd\u09a5\u09c0\u0997\u09f0\u09be\u0995\u09c0 \u099c\u09c7\u09ae\u099b \u09ac\u09b8\u09c1\u09ae\u09a4\u09be\u09f0\u09c0\u0964\u00a0 \u09e8\u09e6\u09e8\u09e6 \u099a\u09a8\u09a4\u09cb \u098f\u0987 \u098f\u0995\u09c7\u099f\u09be \u09b8\u09ae\u09b7\u09cd\u099f\u09bf\u09f0 \u09aa\u09f0\u09be \u099c\u09df \u09b2\u09be\u09ad \u0995\u09f0\u09bf\u099b\u09bf\u09b2 \u099c\u09c7\u09ae\u099b\u09c7\u0964\u00a0 \u09aa\u09cd\u09f0\u09be\u09df \u09e8\u09e6\u09e6\u09e6 \u09ad\u09cb\u099f\u09f0 \u09ac\u09cd\u09af\u09f1\u09a7\u09be\u09a8\u09a4 \u099c\u09df\u09c0 \u09b9\u09c8\u099b\u09c7 \u099c\u09c7\u09ae\u099b \u09ac\u09b8\u09c1\u09ae\u09a4\u09be\u09f0\u09c0\u0964 \u09a4\u09c7\u0993\u0981 \u09aa\u09f0\u09be\u09b8\u09cd\u09a4 \u0995\u09f0\u09c7 \u0987\u0989 \u09aa\u09bf \u09aa\u09bf \u098f\u09b2\u09f0 \u09aa\u09cd\u09f0\u09be\u09f0\u09cd\u09a5\u09c0 \u09f0\u099e\u09cd\u099c\u09bf\u09a4 \u09ac\u09b8\u09c1\u09ae\u09a4\u09be\u09f0\u09c0\u0995\u0964\u00a0 &quot;