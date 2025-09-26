চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

Bodoland মুখ্য-পৃষ্ঠা

নিচিমা সমষ্টিত বিজয়ী বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী জেমছ বসুমতাৰী...

বিটিচি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত নিচিমা সমষ্টিত বিপিএফ প্ৰাৰ্থীৰ জয়লাভ।  বিজয়ী প্ৰাৰ্থীগৰাকী জেমছ বসুমতাৰী।  ২০২০ চনতো এই একেটা সমষ্টিৰ পৰা জয় লাভ কৰিছিল জেমছে। 

author-image
Tushar Pratim
New Update
james 26
  • নিচিমা সমষ্টিত বিপিএফ প্ৰাৰ্থীৰ জয়লাভ। 
  • বিজয়ী প্ৰাৰ্থীগৰাকী জেমছ বসুমতাৰী। 
  • ২০২০ চনতো এই একেটা সমষ্টিৰ পৰা জয় লাভ কৰিছিল জেমছে। 
  • প্ৰায় ২০০০ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হৈছে জেমছ বসুমতাৰী।
  • তেওঁ পৰাস্ত কৰে ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত বসুমতাৰীক। 
নিৰ্বাচন বিপিএফ বিটিচি