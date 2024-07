BTR ৰ কোচৰাজবংশীৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ৮ দফীয়া স্মাৰক পত্ৰ...

ইফালে অসম চৰকাৰৰ "The Assam Gazette Notification No. Oct 19, 2020, Assam Act No XXV of 2020 মতে বৰ্তমান অসমৰ কিছু অঞ্চল সামৰি কমতাপুৰ শায়ত্ব শাসিত পৰিষদ গঠন কৰা হৈছে। ইয়াৰ ফলত কোচৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ অলপ সংখ্যক ৰাইজেহে উপকৃত হৈছে। কিন্তু কোচৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ বৃহৎ সংখ্যক ৰাইজ উপকৃত হোৱাকৈ উক্ত শায়ত্ব শাসিত পৰিষদখনক উপগ্ৰহীয় ব্যৱস্থাৰ ভিতৰলৈ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা আৰু মূলসুঁতিলৈ উভতি অহা কেএলঅ'ক অতিশীঘ্ৰেই শান্তি আলোচনালৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰো দাবী কৰা হৈছে।

আজি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা এক বাৰ্তালাপত বিটিআৰ আক্ৰাছুৰ সভাপতি মণিৰাম ৰায়ে সদৰি কৰে যে, বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে বিটিআৰত বসবাস কৰা কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই। সেয়ে আজি আমাৰ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ জলন্ত সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক এই স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিবলৈ বাধ্য হৈছো ।