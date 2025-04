পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ সংকল্প পত্ৰ উন্মোচনঃ আছে মুঠ ১৫ টা সংকল্প

ডিজিটেল ডেস্কঃ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ প্ৰাকক্ষণত আজি অসম প্ৰদেশ বিজেপিয়ে মুকলি কৰিলে দলটোৰ সংকল্প পত্ৰ। এই সংকল্প পত্ৰত দলটোৱে মুঠ ১৫ টা সংকল্পৰ কথা ঘোষণা কৰিছে।

গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসক আহ্বায়ক হিচাপে লৈ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচা, পৰিমল শুক্লবৈদ্য, ৰামেশ্বৰ তেলী, ৰঞ্জিত দত্ত, কেন্দ্ৰ ৰাজ্য মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, বিধায়ক দিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা, পুলক গোঁহাই, কিশোৰ উপাধ্যায়, ৰেখাৰাণী দাস বড়ো, ড০ প্ৰদীপ ঠাকুৰীয়া, ড০ দেৱজিৎ মহন্তক সদস্য হিচাপে লৈ গঠন কৰা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন সংকল্প পত্ৰ সংকলন সমিতিয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে এই সংকল্প পত্ৰখন।

সংকল্প পত্ৰৰ আৰম্ভণিতে দলটোৱে মহাত্মা গান্ধীৰ গ্ৰামোদয়, আচাৰ্য বিনোৱা ভাৱেৰ সৰ্বোদয়, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ অন্ত্যোদয় আৰু অটল বিহাৰী বাজপেয়ী, নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ ৰাষ্ট্ৰোদয়ৰ লক্ষ্যৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন-২০২৫ ৰ সংকল্প পত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছে। এই সংকল্প পত্ৰত দলটোৱে কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি অভিযোগ কৰিছে, স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ উকলি যোৱাৰ পাছতো মহাত্মা গান্ধীয়ে বিচৰা ‘গ্ৰাম্য স্বৰাজ’ৰ বাস্তৱ ৰূপ কংগ্ৰেছৰ প্ৰায় ৫৫ বছৰীয়া শাসনকালত দেখা পোৱা নগ’ল।

কংগ্ৰেছ শাসনত থকা অৱস্থাত ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণৰ বিপৰীতে দুৰ্নীতিৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণহে চৌদিশে দেখিবলৈ পোৱা গ’ল। গাঁৱে গাঁৱে কংগ্ৰেছৰ নেতা-পালিনেতাই ভ্ৰষ্টাচাৰ, দুৰ্নীতিত লিপ্ত হৈ গঞা ৰাইজক শোষণ, বঞ্চনা আৰু ৰাইজৰ বাবে অহা আঁচনিৰ ধন হৰলুকী কৰি সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোকে জন বিৰোধী আৰু প্ৰহসনত পৰিণিত কৰিলে।

তাৰোপৰি দলটোৱে সংকল্প পত্ৰত উল্লেখ কৰিছে, ২০১৪ ত কেন্দ্ৰত এন ডি এৰ চৰকাৰে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে যোৱা ১০ বছৰত গ্ৰামাঞ্চলৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নে নতুন গতি লাভ কৰিলে। লুক ইষ্ট পিলিচি, এক্ট ইষ্ট পিলিচিৰ জৰিয়তে অসমক দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰৰ দুৱাৰদলি হিচাপে গঢ়ি তোলাত সক্ৰিয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ, উগ্ৰপন্থীৰ সংগঠনৰ সৈতে শান্তি চুক্তিৰে নৰেন্দ্ৰ মোডী আৰু অমিত শ্বাহে অসমলৈ শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ পথ মুকলি কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে।

আনহাতে ২০১৬ ত অসমত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত বিজেপি চৰকাৰ গঠনৰ পাছতে ৰাজ্যখনত উন্নয়নৰ এক নতুন যুগৰ আৰম্ভণি ঘটা বুলি উল্লেখ কৰি সংকল্প পত্ৰখনত অসম চৰকাৰে যোৱা চাৰিটা বছৰত গ্ৰহণ কৰা অৰুণোদয় আঁচনি, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদ্যমিতা আঁচনি, মহিলা আত্মসহায়ক গোটক আৰ্থিক সাহায্য, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্ম নিৰ্ভৰশীল অসম অভিযানৰ জৰিয়তে যুৱ প্ৰজন্মক স্বাৱলম্বী কৰিবলৈ সাহায্য, কুশল কোঁৱৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন, অটল অমৃত, আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনিৰ জৰিয়তে স্বাস্থ্য সেৱা, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কৃষক সন্মান নিধিৰ জৰিয়তে কৃষকলৈ আৰ্থিক সাহায্য, জল জীৱন মিছনেৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানী, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আঁচনিৰ জৰিয়তে পকী ঘৰ নিৰ্মাণৰ বাবে আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান আদিৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে।

.@BJP4Assam's Sankalp Patra is our vision for the holistic development of our grassroots.



Every commitment in our Sankalp Patra will be implemented in letter and spirit.#AssamPanchayatPolls pic.twitter.com/ziezFAc9bL