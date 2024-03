বিশিষ্ট সাহিত্যিক, অধ্যাপক তথা ভাষাতত্ত্ববিদ বিশ্বেশ্বৰ হাজৰিকাৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তি

১৯৩৩চনৰ ৩১ জুলাইত গোলাঘাটৰ বাৰমুখীয়া গাঁৱত জন্মগ্রহণ কৰিছিল।বিশ্বেশ্বৰ হাজৰিকাই অসমৰ প্ৰসিদ্ধ সাহিত্যিক-পণ্ডিত ড০ বাণীকান্ত কাককিৰ গৱেষণামূলক গ্ৰন্থ Assamese: Its Formation & Development- অসমীয়া ভাষালৈ অনুবাদ কৰিছিল। অনূদিত গ্ৰন্থখনৰ নাম হৈছে অসমীয়া ভাষা: ইয়াৰ গঠন আৰু ক্ৰমবিকাশ।

ইয়াৰোপৰি বিশ্বেশ্বৰ হাজৰিকাৰ বহুমূলীয়া গ্রন্থৰাজি-অসমীয়া-বড়ো-ৰাভা ত্রিভাষিক অভিধান, Assamese Language origin and Development, Caitanya's Impact on the Vaisnavism of Assam, অসমীয়া ভাষাৰ উৎ‍পত্তি আৰু ক্রমবিকাশ’, ‘চৰ্য্যাগীতিকোষ’ আদি।

বিশিষ্ট সাহিত্যাচাৰ্যগৰাকীৰ মৃত্যুত গভীৰ শোকৰ ছাঁ সাহিত্য জগতত।