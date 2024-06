পাটাছাৰকুছিৰ ধমৰতলালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে নীলাক্ষি দাসে...

ডিজিটেল সংবাদ পাটাছাৰকুছিঃ সৰুৰে পৰাই মেধাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰা ধৰমতলা নিবাসী নীলাক্ষি দাসে শৈক্ষিক সুক্ষাতিৰ অৰ্জনেৰে পাটাছাৰকুছিৰ লগতে শিক্ষাৰ পিঠস্থান বুলি কোৱা বজালী জিলাকে গৌৰৱান্বিত কৰিলে৷ সুদীৰ্ঘ পাঁচ বছৰ ধৰি National Institute of Technology(NIT), Silchar ৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগত গৱেষণা কৰি নীলাক্ষি দাসে “ Signature of New Physics In The Semi Leptonic Decays of B Hadrons in The Light of Recent B Anomalies" বিষয়ৰ গৱেষনাৰ বাবে NIT Silchar ৰ পৰা ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে৷

এনে খবৰে অঞ্চলতোৰ লোকসকলক আনন্দিত কৰি তুলিছে৷ স্থানীয় বিধায়ক তথা কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে ইতিমধ্যে পিতৃ-মাতৃক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে৷ অঞ্চলতোৰ বিভিন্ন জনে এনে সফলতা সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু অভিনন্দন জনাইছে শিক্ষাৰ্থীগৰাকীক৷