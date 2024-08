জাতি, মাটি, ভেঁটি ৰক্ষাৰ প্ৰথম খোজঃ ঐতিহ্যবহনকাৰী স্থান হ'ব 'হেৰিটেজ বেল্ট এণ্ড ব্লক'...

আমাৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ৰক্ষাৰ সবল খোজ



𝐀𝐬𝐬𝐚𝐦 𝐟𝐮𝐥𝐟𝐢𝐥𝐥𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐠𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐨𝐟 𝐬𝐭𝐚𝐥𝐰𝐚𝐫𝐭𝐬 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐋𝐨𝐤𝐩𝐫𝐢𝐲𝐚 𝐆𝐨𝐩𝐢𝐧𝐚𝐭𝐡 𝐁𝐨𝐫𝐝𝐨𝐥𝐨𝐢 𝐚𝐧𝐝 𝐁𝐢𝐬𝐡𝐧𝐮𝐫𝐚𝐦 𝐌𝐞𝐝𝐡𝐢



Our resolve of protecting 'Jati, Mati, Bheti' gets a shot in the arm… pic.twitter.com/a3vM5rlNsA