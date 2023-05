গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰী ৰূপত বহিঃ ৰাজ্যৰ মহিলা গেং...

জানিব পৰা মতে মহিলাসকলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে প্ৰায় ৪০ খন পেকেটত বৃহৎ পৰিমানৰ গাঞ্জা । গাঞ্জা সৰবৰাহ কৰা মহিলা সকলৰ নাম হল ক্ৰমে গীতা দেৱী (৪০), সুনীতা দেৱী বয়স (৩৭), নানকী দেৱী (৩০) , অনিতা দেৱী বয়স (৩০) , হিমা দেৱী বয়স (৩৫), পিংকী দেৱী (২৮), মমতা দেৱী (৩০) , ৰুনা দেৱী (৪০), ফুল দেৱী (৪০) , শুলেখা দেৱী ৫০, লক্ষ্মী দেৱী ৬৫, জানকা দেৱী (৩০), উসা দেৱী (৪০) । জানিব পৰা মতে সকলো মহিলাসকল বিহাৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আহিছে ৷

এই বৃহৎ মহিলা গাঞ্জা গেং ৰ লগত কোন কোন জৰিত আছে ৷ প্ৰকৃত তদন্তৰ পিছতহে মূল ঘটনা পোহৰলৈ আহিব ৷

ৰেল আৰক্ষীয়ে জানিব দিয়া অনুসৰি জব্দ কৰা গাঞ্জা ওজন প্ৰায় ২২.৬ কেজি । জব্দকৃত গাঞ্জাৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় Rs.২,২০,৬০০ টকা ৷ OC/GRP/LMG Case Regd No. 39/2023. U/S- 20(b) (ii) (c) 29 NDPS Act. গোচৰ ৰুজো কৰিছে ৷ লামডিং ৰেল আৰক্ষীয়ে বিষয়টো সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ৷