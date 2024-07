বৰভগীয়াৰ অগৌৰা(AGOURA) ৰিজৰ্টৰ সভাগৃহ মুকলি...

নগাঁও-মৰিগাঁও সংযোগী গড়কাপ্তানী পথৰ বৰভগীয়াত থকা অগৌৰা ৰিজৰ্টৰ সভাগৃহ(conference hall) মুকলি কৰি তেওঁ যোৱা নিশা এই ভাষন প্ৰদান কৰে। ছিমচ মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হস্পিতালৰ স্বতাধিকাৰী, বিশিষ্ট মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ ডা০ অজিত গোস্বামীৰ প্ৰযোজনাত মৰিগাঁও টাউনৰ পৰা ৮ কিলমিটাৰ নিলগত বৰভগীয়া গাঁৱৰ মুকলি পথাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নৈসৰ্গিক পৰিবেশত থকা অগৌৰা(AGOURA) ৰিজৰ্ট খন নগাঁও মৰিগাঁও জিলাৰ সকলোৰে পৰিচিত। ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে এই ৰিজৰ্টতে আটকধুনীয়া আধুনিক তথ্য প্ৰযুক্তি সম্বলিত এটি সভাগৃহ(conference hall) নিৰ্মাণ কৰি ৰাইজৰ বাবে শুক্ৰবাৰে নিশা মুকলি কৰা হয়।

সাংবাদিক দিব্যজ্যোতি বৰুৱাই আঁত ধৰা অনুষ্ঠানত আয়তীৰ উৰুলি আৰু হাতচাপৰি মাজেৰে আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই ফিটা কাটি সভাগৃহটি মুকলি কৰে। ইফালে সভাগৃহ মুকলি অনুষ্ঠানৰ পাছতে ছিমচ মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হস্পিতালৰ উদ্যোগত এখনি চি এম ই (CME: Continuing Medical Education) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত চি এম ইত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ স্নায়ু বিশেষজ্ঞ (neurology) ডা০ মৰমী দাসে ইকেমিক ষ্টকৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থা (Management of ischemic stroke) আৰু তেজপুৰ চিিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ মেডিচিন বিভাগৰ প্ৰবক্তা ডা০ দ্বিজেন দাসে ডাইজেনিছ আৰু বাওঁ নিলয়ৰ বিকলতাৰ ব্যৱস্থাপনা (Diogenes and management of left ventricular failure) বিষয়ৰ বিশ্লেষণ কৰে।