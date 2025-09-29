আন্দামানত প্ৰাকৃতিক গেছৰ ভাণ্ডাৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছে অইল ইণ্ডিয়াই...

ডিজিটেল ডেস্কঃ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জৰ সমীপতে প্ৰাকৃতিক গেছৰ মজুত আৱিষ্কাৰ কৰিছে বুলি সদৰি কৰিছে। চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে এই আৱিষ্কাৰৰ আকাৰৰ অনুমান এতিয়ালৈকে ঠিক কৰিব পৰা নাই বুলি সদৰি কৰিছে বিবৃতিত।
এক বিবৃতিত অইলে কয় যে অফশ্ব’ৰ আন্দামান ব্লক এএন-অ’এছএইচপি-২০১৮/১ত খনন কৰা দ্বিতীয়টো অন্বেষণমূলক কূপ বিজয়াপুৰম-২ত “প্ৰাকৃতিক গেছৰ সংঘটন”ৰ বাতৰি পোৱা গৈছে, যিটো কূপ কোম্পানীটোৱে মুকলি একৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ নীতি (অ’এএলপি)ৰ অধীনত জয়ী হৈছিল।
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে, "প্ৰাথমিক উৎপাদন পৰীক্ষাৰ অংশ হিচাপে গেছৰ মাজে মাজে প্ৰবাহৰ সময়ত সংগ্ৰহ কৰা গেছৰ নমুনাৰ প্ৰাৰম্ভিক বিশ্লেষণে প্ৰাকৃতিক গেছৰ উপস্থিতি নিশ্চিত কৰিছে। গেছৰ উৎপত্তি বুজিবলৈ অধিক গেছ আইছ'ট'পৰ অধ্যয়ন কৰা হৈছে।"
অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড আৰু অইল এণ্ড নেচাৰেল গেছ কৰ্প’ৰেশ্যনে আন্দামান সাগৰত হাইড্ৰ’কাৰ্বন মজুতৰ বাবে অনুসন্ধান চলাই আহিছে, এই আশাত যে ভাৰতৰ তেলৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে আমদানিৰ ওপৰত ৮৮% নিৰ্ভৰশীলতা আৰু গেছৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে বহিঃৰাজ্যৰ ওপৰত ৫০% নিৰ্ভৰশীলতা কৰ্তন কৰাত সহায় কৰিব পৰা এটা আৱিষ্কাৰ বিচাৰি উলিয়াব পাৰিব।
চলিত বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহত অ’এনজিচিয়ে আন্দামানৰ সাগৰৰ পাৰত অতি গভীৰ পানীৰ কূপ এএনই-ই খনন আৰম্ভ কৰিছিল যদিও প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ড্ৰিলিঙৰ ফলাফলৰ ইংগিত দিয়া নাই। অইলে কয় যে প্ৰাথমিক মূল্যায়ন অনুসৰি ই উৎস বা প্ৰব্ৰজন পথ বা হাইড্ৰ’কাৰ্বনৰ সঞ্চয়ৰ উপস্থিতিৰ এক অগ্ৰণী সূচক হ’ব পাৰে, যিয়ে ভৱিষ্যতৰ অন্বেষণ আৰু খনন কৌশলত সহায় কৰিব।
কোম্পানীটোৱে অধিক সবিশেষ নিদিয়াৰ বিপৰীতে তেল মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰীয়ে এক্সত এটা পোষ্টত কয় যে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জৰ পূব উপকূলৰ তীৰৰেখাৰ পৰা ৯.২০ নটিকেল মাইল (১৭ কিলোমিটাৰ) দূৰত্বত ২৯৫ মিটাৰ পানীৰ গভীৰতা আৰু ২৬৫০ মিটাৰ লক্ষ্য গভীৰতাত খনন কৰা কূপটোত এই আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছে।