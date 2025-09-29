চাবস্ক্ৰাইব কৰক

আন্দামানত প্ৰাকৃতিক গেছৰ ভাণ্ডাৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছে অইল ইণ্ডিয়াই...

অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জৰ সমীপতে প্ৰাকৃতিক গেছৰ মজুত আৱিষ্কাৰ কৰিছে বুলি সদৰি কৰিছে।  চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে এই আৱিষ্কাৰৰ আকাৰৰ অনুমান এতিয়ালৈকে ঠিক কৰিব পৰা নাই বুলি সদৰি কৰিছে বিবৃতিত। 

এক বিবৃতিত অইলে কয় যে অফশ্ব’ৰ আন্দামান ব্লক এএন-অ’এছএইচপি-২০১৮/১ত খনন কৰা দ্বিতীয়টো অন্বেষণমূলক কূপ বিজয়াপুৰম-২ত “প্ৰাকৃতিক গেছৰ সংঘটন”ৰ বাতৰি পোৱা গৈছে, যিটো কূপ কোম্পানীটোৱে মুকলি একৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ নীতি (অ’এএলপি)ৰ অধীনত জয়ী হৈছিল।

বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে, "প্ৰাথমিক উৎপাদন পৰীক্ষাৰ অংশ হিচাপে গেছৰ মাজে মাজে প্ৰবাহৰ সময়ত সংগ্ৰহ কৰা গেছৰ নমুনাৰ প্ৰাৰম্ভিক বিশ্লেষণে প্ৰাকৃতিক গেছৰ উপস্থিতি নিশ্চিত কৰিছে। গেছৰ উৎপত্তি বুজিবলৈ অধিক গেছ আইছ'ট'পৰ অধ্যয়ন কৰা হৈছে।"

ভাৰতীয় অৰ্থনীতি