অসম আৰক্ষীত কৰ্মৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সুদক্ষ খেলুৱৈ অম্লান জিৎ বৰঠাকুৰৰ অকাল বিয়োগ...

ডিজিটেল সংবাদ,ৰহাঃ  ৰহাৰ জোঙাল বলহু গড়ত সংঘটিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা। AS 02 6827 নম্বৰৰ‌ এখন বলেন' বাহন আৰু AS 02 15 H 1296 নম্বৰৰ এখন মটৰচাইকেলৰ মাজত সংঘটিত হয় সংঘৰ্ষ। ইপিনে নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী আছিল দুয়োখন বাহন। 

উল্লেখ্য যে গুৰুতৰভাৱে আহত বাইক আৰোহীজনক নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে বাইক আৰোহীজনে। 

তাৰোপৰি বাইক আৰোহীজন গহপুৰৰ অম্লান জিৎ বৰঠাকুৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। অম্লান অসম পুলিচত কৰ্মৰত আছিল । অম্লানজিতৰ ঘৰ জামুগুৰিহাটৰ গেৰেকীচুকত।

প্ৰাণিধানযোগ্য যে, অসম পুলিচত কৰ্মৰত অম্লান জিৎ সুদক্ষ খেলুৱৈ আছিল আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সোণৰ পদকো লাভ কৰিছিল।

ইপিনে বাৰ্মিংহামত অনুষ্ঠিত হোৱা world police & firegames 2025  ত সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল অম্লান জিৎ তে। 

