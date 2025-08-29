চাবস্ক্ৰাইব কৰক

আজি অসম ৰাজভৱনৰ নতুন গৃহ উদ্বোধন কৰিব গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহে...

গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত হ'বলগীয়া পঞ্চায়ত প্রতিনিধি সন্মিললনৰ পৰাই ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নির্বাচনৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে...

Asomiya Pratidin
ডিজিটেল ডেস্কঃ বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া কৃত্রিম বানৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ মাজতে গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহ। শুকুৰাবাৰে পুৱা অসম ৰাজভৱনৰ নতুন গৃহ উদ্বোধন কৰিব গৃহমন্ত্রী গৰাকীয়ে। আজি আৱেলি শ্রীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আয়োজিত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গোলাপ বৰবৰাৰ জন্ম শতবৰ্ষৰ উদ্বোধনী কাৰ্যসূচীত অংশ ল'ব শ্ৰী শ্বাহে।

ইয়াৰ পাছত তেওঁ গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত হ'বলগীয়া পঞ্চায়ত প্রতিনিধি সন্মিললনৰ পৰাই ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নির্বাচনৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিব। ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে ৰাজভৱন তথা খানাপাৰাত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে।

এই সন্মিলনত বিজেপি, অসম গণ পৰিষদ, ৰাভা হাছং যৌথ সংগ্রাম সমিতি আৰু জনশক্তিকে ধৰি এন ডি এৰ সকলো শীর্ষ নেতাৰ লগতে প্রায় ২০ হাজাৰ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এই সন্মিলনত উপস্থিত থাকিব বুলি জানিব পৰা গৈছে।

উল্লেখ্য যে, শ্রী শ্বাহ এন ডি এৰ পঞ্চায়ত সন্মিলন আৰু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গোলাপ বৰবৰাৰ জন্ম শতবৰ্ষৰ কাৰ্যসূচীত অংশ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে কালি দুদিনীয়া ভ্রমণসূচীৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী ড° হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই তেওঁক বিমান বন্দৰত আদৰণি জনায়।

 গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী বিমান বন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে বশিষ্ঠৰ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভৱনলৈ ৰাওনা হয়। তাত তেওঁ বিজেপিৰ কৰ্ণধাৰ সমিটিৰ সৈতে এখন গুৰুত্বপূর্ণ বৈঠকত মিলিত হয়। ইয়াৰ পিছত বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সৈতে নৈশ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি তেওঁ নিশাটো কইনাধৰাৰ চৰকাৰী অতিথিশালাত কটায়।

