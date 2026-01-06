চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে অখিল গগৈৰ গুৰুতৰ অভিযোগ

ডিব্রুগড়ত বিধায়ক অখিল গগৈৰ সংবাদমেল। বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন। ‘মন্ত্রী, বিধায়কক বিজেপিক ভোট নিদিয়া ভোটৰক চিনাক্ত কৰাৰ নিৰ্দেশ’।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
new ap web 1 (3)
  • ডিব্রুগড়ত বিধায়ক অখিল গগৈৰ সংবাদমেল
  • বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন
  • ‘মন্ত্রী, বিধায়কক বিজেপিক ভোট নিদিয়া ভোটাৰক চিনাক্ত কৰাৰ নিৰ্দেশ’
  • ‘৪ জানুৱাৰীত হোৱা ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সত এই নিৰ্দেশ সভাপতিগৰাকীৰ’
  • ‘জিলা সভাপতি, বুথ পৰ্যায়ৰ সভাপতিকো নিৰ্দেশ দিছে দিলীপ শইকীয়াই’
  • ‘বিজেপিক ভোট নিদিয়া ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন কৰা হ’ব ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা’
  • ‘১২ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত তালিকা প্রস্তুতৰ নিৰ্দেশ দিলীপ শইকীয়াৰ’
  • ‘মন্ত্রী, বিধায়ক তথা জিলা আৰু মণ্ডলৰ সভাপতিক এই নিৰ্দেশ দিছে দিলীপ শইকীয়াই’
অখিল গগৈ