ব্যৰ্থ ড'নাল্ড! ভেনিজুবেলাৰ আইৰণ লেডী মাৰিয়া কোৰিনা মাচাডোলৈ শান্তিৰ ন'বেল...

ডিজিটেল ডেস্কঃ শুকুৰবাৰে ঘোষণা হ’ল ২০২৫ বৰ্ষৰ শান্তিৰ ন'বেল বঁটা। ভেনিজুবেলাৰ আইৰণ লেডী মাৰিয়া কোৰিনা মাচাডোলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে এই বৰ্ষৰ শান্তিৰ ন'বেল সন্মান। গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ বাবে কেইবা দশক ধৰি স্বৈৰাচাৰিতাৰ বিৰুদ্ধে নির্ভিকতাৰে চলাই যোৱা সংগ্ৰামৰ বাবে ভেনিজুৱেলাৰ বৰ্তমানৰ বিৰোধী নেতৃ মাৰিয়া কোৰিনা মাচাডোলৈ শান্তিৰ ন'বেল বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে।
আজি বঁটা ঘোষণা কৰি ন'বেল কমিটীয়ে সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে, “ভেনিজুৱেলাৰ জনসাধাৰণৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰৰ হকে মাত মাতি অহাৰ লগতে একনায়কত্ববাদী শাসকলৰ সমুখত ন্যায়সংগত আৰু শান্তিপূৰ্ণভাবে যুঁজ দিয়াৰ বাবে মাৰিয়া ক’ৰিনা মাচাডোক শান্তিৰ ন'বেল বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে।”
ইফালে, এই ঘোষণাৰ লগে লগে আমেৰিকাৰ জল্পনা-কল্পনাৰো যতি পৰিল। ট্ৰাম্পে নাপালে শান্তিৰ ন'বেল। ইয়াৰ পাছতে এতিয়া তীব্ৰ ক্ষোভ উজাৰিছে আমেৰিকাই। আমেৰিকাই অভিযোগ কৰিছে যে, শান্তিৰ ন'বেল বঁটাত এইবাৰ শান্তিতকৈ বেছি ৰাজনীতিক প্ৰধান্য দিয়া হৈছে।
উল্লেখ্য যে, মাচাডোৱে দীৰ্ঘদিন ধৰি ভেনিজুৱেলাত স্বৈৰাচাৰী ৰাষ্ট্ৰপতি নিকোলাছ মাদুৰোৰ বিৰুদ্ধে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দি আহিছে। হিংসা বা সশস্ত্ৰ প্ৰতিবাদৰ পৰিৱৰ্তে শান্তিপূৰ্ণ গণ আন্দোলন আৰু ৰাজনৈতিক আলোচনাৰ জৰিয়তে পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিবলৈ বাছি লৈছিল।