চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

কাছাৰত চোৰাং সামগ্ৰী জব্দ, আটক ২ সৰবৰাহকাৰী

বৰখলা থানাৰ‌ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া কুলেন্দ্ৰ হুজুৰীৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীয়ে শিলচৰ-হাফলং ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ বালাচৰা টোল গেটৰ ওচৰত এখন বাহনত তালাচী চলাই ২৮ বস্তা আফুগুটি ( Poppy seeds) আৰু ২৪০ বস্তা বাৰ্মিজ চুপাৰি জব্দ কৰে

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
56433EQWY6T

ডিজিটেল সংবাদ, শিলচৰঃ চোৰাং সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ সাফল্য লাভ কৰে কাছাৰ আৰক্ষীয়ে। বৰখলা থানাৰ‌ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া কুলেন্দ্ৰ হুজুৰীৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীয়ে শিলচৰ-হাফলং ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ বালাচৰা টোল গেটৰ ওচৰত এখন বাহনত তালাচী চলাই ২৮ বস্তা আফুগুটি ( Poppy seeds) আৰু ২৪০ বস্তা বাৰ্মিজ চুপাৰি জব্দ কৰে। জব্দ কৰা  আফু গুটি আৰু চুপাৰিৰ ওজন ক্ৰমে ডেৰ টন আৰু ১৯ টন ।

এই সামগ্ৰী খিনি জব্দ কৰাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে হাইলাকান্দিৰ লালা, শ্ৰীভূমি জিলাৰ বদৰপুৰ আৰু কাছাৰৰ কালাইনত অভিযান চলায়। অভিযান কালত আৰক্ষীয়ে ৩৩ টন‌ বাৰ্মিজ চুপাৰি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। জব্দ কৰা সামগ্ৰীসমূহৰ মূল্য কেইবা লাখ টকা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে আৰক্ষীয়ে।

এই চোৰাং সামগ্ৰী খিনি চুবুৰীয়া ৰাজ্য মিজোৰামৰ পৰা কাছাৰৰ মাজেৰে বহিঃৰাজ্যলৈ সৰবৰাহৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল সৰবৰাহকাৰীয়ে। এই সংক্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে জম্বু কাশ্মীৰৰ কুলবিন্দৰ কুমাৰ লালাৰ, জনাব আলি বৰভুঞাক আটক কৰে। বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে।

শিলচৰ