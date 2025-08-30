চাবস্ক্ৰাইব কৰক

বিপিএফৰ দ্বিতীয়খন প্রাৰ্থী তালিকা প্রকাশঃ কোন হ'ল প্ৰাৰ্থীত্ব প্ৰত্যাশী?

কোকাৰাঝাৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে ৯ জনীয়া তালিকা প্রকাশ কৰে দলটোৱে । সমূহ বিষয়ববীয়া তথা দলীয় কাৰ্যকৰ্তাৰ উপস্থিতিত সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ঘোষণা কৰে প্রাৰ্থী তালিকা।

ডিজিটেল ডেস্ক : বিটিআৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে তৎপৰ হৈছে বিপিএফ দল। শনিবাৰে বিয়লি দ্বিতীয়খন প্রাৰ্থী তালিকা প্রকাশ কৰিলে দলটোৱে। 

উল্লেখযোগ্য যে, কোকাৰাঝাৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে ৯ জনীয়া তালিকা প্রকাশ কৰে দলটোৱে। সমূহ বিষয়ববীয়া তথা দলীয় কাৰ্যকৰ্তাৰ উপস্থিতিত সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ঘোষণা কৰে প্রাৰ্থী তালিকা।

ঘোষিত তালিকা অনুসৰি ৩৯ নম্বৰ পাচনৈ চেৰফাং পৰিষদীয় সমষ্টিৰ প্রাৰ্থী হৈছে শ্যাম চণ্ডী। ৪০ নম্বৰ ৰৌতাৰ পৰা প্রাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে চৰণ বড়োক। একেদৰে ৩৩ নম্বৰ ননৈ চেৰফাঙৰ পৰা প্রাৰ্থী হ’ব পল টপ্প।

আনহাতে, ১৯ নম্বৰ মানস চেৰফাঙৰ পৰা প্রাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে জাংগিলা হাজৱাৰী। ২১নম্বৰ শালবাৰীৰ পৰা প্রাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে দিগন্ত গয়াৰীয়ে। ২২ নম্বৰ কোকলাবাৰীৰ পৰা প্রাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে চমখৰ বড়োৱে।

তাৰোপৰি ৭/২৮ নম্বৰ গয়বাৰী(তামুলপুৰ)সমষ্টিৰ প্রাৰ্থী হৈছে জীতেন মুছাহাৰী। ১৮ নম্বৰ থুৰিবাৰীৰ পৰা প্রাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে খালিলুৰ ৰহমান, ৩৪ নম্বৰ খালীং দুৱাৰ সমষ্টিত প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহী সদস্য বঞ্জাৰ দৈমাৰীৰ নাম ঘোষণা কৰে বিপিএফ দলৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ৷ 

লক্ষ্যণীয় যে, বিটিআৰ ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে  ইউ পি পি এল, বিপিএফ, গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীয়ে নিজ নিজ প্রাৰ্থী তালিকা প্রকাশ কৰিছে যদিও শাসকীয় বিজেপিয়ে বৰ্তমানেও ঘোষণা কৰা নাই প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা। ইয়াক লৈ ৰাইজৰ লগতে প্ৰতিটো দলৰ উৎকন্ঠা বৃদ্ধি পোৱা পৰলিক্ষিত হৈছে।

উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে, আজি গুৱাহাটীৰ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভৱনত আয়োজিত এক সভাত দলীয় নেতৃত্বই ইতিমধ্যে চূড়ান্ত কৰিছে ওডালগুৰিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীত্ব প্ৰত্যাশীৰ নাম। দেওবাৰে এই তালিকা প্ৰকাশ সম্ভাৱনা কৰা হৈছে।

আনহাতে, দলীয় টিকট লাভ কৰি সাংবাদিকৰ সন্মুখত প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বিধায়ক চৰণ বড়োৱে কয়, ৰৌতা সমষ্টিৰ সমূহ কাৰ্যকৰ্তাক ধন্যবাদ জনাইছো। এইবাৰ দলৰ স্বাৰ্থত টিকট প্ৰদান কৰাৰ দৰে হৈছে। ম‌ই টিকটৰ বাবে দাবীদাৰ নাছিলো কিন্তু সমষ্টি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত এইবাৰ মোক টিকট প্ৰদান কৰিছে।

একেদৰে পাঁচনৈ ছেৰফাং সমষ্টিৰ পৰা টিকট লাভ কৰা শ্যাম চুণ্ডীয়ে তেখেতৰ জয় নিশ্চিত বুলি উল্লেখ কৰি দলৰ সমূহ কাৰ্যকৰ্তাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আগন্তুক নিৰ্বাচনত সহযোগিতা কামনা কৰে। টিকট লাভ কৰাৰ পাছত দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থকসকলে ফটকা ফুটাই আনন্দ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকক আদৰণি জনায়।

বিপিএফ হাগ্ৰামা মহিলাৰী