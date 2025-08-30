বটদ্ৰৱাত দিন দুপৰতে চুৰিকাণ্ডঃ নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে ৰাইজ...

ডিজিটেল সংবাদ, বটদ্ৰৱাঃ নগাঁও জিলাৰ বটদ্ৰৱা অঞ্চলত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে চুৰিকাণ্ড ৷ এটাৰ পিছত সংঘটিত আনটো চুৰিকাণ্ডই এতিয়া যেন দিনতে নিদ্ৰা হৰিছে অঞ্চলটোৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ।
আজিও বটদ্ৰৱা সৰুহিছা গাঁৱত দিন দুপৰতে সংঘটিত হয় এক চুৰিৰ ঘটনা ৷
গাঁওখনৰ সোণমাই কলিতা নামৰ বিধবা মহিলা গৰাকীৰ বাসগৃহত কোনো লোক নথকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি চোৰৰ দলে লুটি নিলে কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰৰ লগতে নগদ ধন আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী৷
দুখীয়া মহিলাগৰাকীয়ে অসুস্থতাৰ হেতু চিকিৎসালয়লৈ যোৱাৰ সময়তে দুৰ্বৃত্তৰ দলে ঘৰৰ দুৱাৰৰ তলা ভাঙি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি আলমাৰি, ট্ৰাংক, কাঠৰ বাকচৰ তলা ভাঙি লুটি নিয়ে প্ৰায় চাৰি লক্ষাধিক টকাৰ সোণৰ আ- অলংকাৰৰ লগতে নগদ প্ৰায় ৫ হাজাৰ টকা আৰু পাট কাপোৰ৷
গাঁৱৰ মাজৰ ঘণ জনবসতি অঞ্চলত ঘৰখনৰ গৃহিনী চিকিৎসালয়লৈ বুলি ওলাই যাওতেই দুৰ্বৃত্তৰ দলে সংঘটিত কৰে এই চুৰিকাণ্ড ৷ মনকৰিবলগীয়া যে, বটদ্ৰৱা আৰক্ষীক অংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰি অঞ্চলটোৰ ভিন্ন প্ৰান্তত নিতৌ সংঘটিত হ’বলৈ ধৰা এনে চুৰিকাণ্ডই এতিয়া চিন্তিত কৰি তুলি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক৷
চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনাসমূহক লৈ আৰক্ষীক কঠোৰ হোৱাৰো আহ্বান জনাইছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। ইফালে ঘটনাস্থলিত বটদ্ৰৱা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে চোৰ ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই।