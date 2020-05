আহি আছে জুবিন গাৰ্গ, কেতিয়া পাবহি অসম…

ডিজিটেল ডেস্কঃ আহি আছে জুবিন গাৰ্গ। এখন বিশেষ বাছেৰে পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ আৰু আন ২ সহযোগীৰ সৈতে জুবিন গাৰ্গ অসমলৈ আহি আছে। যাত্ৰা কালৰ দৃশ্য অনুৰাগীসকলক দেখুৱাবলৈ শিল্পীগৰাকীয়ে এখন ফটোও ফেচবুকযোগে ৰাজহুৱা কৰিছে।

শুকুৰবাৰে পুৱাই দিল্লীৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা জুবিন গাৰ্গ সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত অসম পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। উল্লেখ্য যে, কিছুদিন পূৰ্বে অসুস্থ হোৱা জুবিন গাৰ্গে গুৱাহাটীত চিকিৎসাৰ অন্তত মুম্বাইলৈ গৈছিল। কিন্তু তাৰ পাছতে ঘোষণা কৰা লকডাউনৰ বাবে শিল্পীগৰাকী মুম্বাইত আবদ্ধ হৈ আছিল।

ফটোখন ফেচবুকত দি জুবিন গাৰ্গে লিখিছে,

There’s no place like home.

On my way back.

Stay Home Stay Safe.