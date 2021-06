ডিজিটেল ডেস্কঃ প্ৰতি বছৰে ১৪ জুনৰ দিনটোত বিশ্বজুৰি পালন কৰি অহা হৈছে বিশ্ব ৰক্ত দাতা দিৱস। বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে সোমবাৰে অসমতো পালন কৰা হৈছে এই দিৱসটি। ইফালে, ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই এই বিশেষ দিৱসটিত দিছে এক বাৰ্তা।তেওঁ এই বাৰ্তাত কয়- ২০০৫চনৰ পৰা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই নোবেল বঁটা বিজয়ী অষ্ট্ৰিয়াৰ মহান চিকিৎসা বিজ্ঞানী কাৰ্ল লেণ্ডষ্টেইনাৰৰ জন্ম বাৰ্ষিকীৰ দিনটোত বিশ্ব ৰক্তদাতা দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰি দিৱসটি উদযাপন কৰি অহা হৈছে। এইগৰাকী চিকিৎসা বিজ্ঞানীয়ে ১৯০০চনত প্রথমবাৰলৈ মানুহৰ তেজক A, B, AB, O গ্ৰুপত শ্ৰেণীকৰণৰ আধুনিক পদ্ধতি উদ্ভাৱন কৰিছিল।

লগতে তেওঁ কয় যে- এই দিৱস উদযাপনৰ অন্যতম তাৎপৰ্য আৰু উদ্দেশ্য হৈছে বিশ্বৰ স্বেচ্ছামূলক ৰক্ত দাতা সকলক তেওঁলোকৰ নিঃস্বাৰ্থ সেৱাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জনোৱাৰ লগতে সমাজত স্বেচ্ছামূলক ৰক্ত দানৰ বাবে এক জন আন্দোলন গঢ়াৰ দিশত উদগণি যোগোৱা। এই বছৰৰ বিশ্ব ৰক্তদাতা দিৱসৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে Give Blood and Keep the World Beating অৰ্থাৎ ৰক্তদান কৰ আৰু পৃথিৱীৰ হৃদস্পন্দন সঠিক কৰি ৰাখক। এই কোভিড অতিমাৰীৰ সময়ত স্বেচ্ছামূলক ৰক্তদানৰ প্ৰয়োজনীয়তা অধিক প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে। স্বেচ্ছামূলক ৰক্তদাতা সকলে নিঃস্বাৰ্থভাৱে ৰক্তদানৰ জৰিয়তে আনৰ জীৱন ৰক্ষা কৰাৰ উফৰি কোভিডৰ জটিলতাক মোকাবিলা কৰিবলৈ বহুমূলীয়া অৰিহণা আগবঢ়াইছে। তদুপৰি স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোভিড অতিমাৰীৰ এই জটিল ক্ষণত সকলোকে স্বেচ্ছামূলক ৰক্তদানৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিবলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছে।