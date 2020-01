বিশ্ববাসীয়ে হাঁহিলে অসমক! ফীল্ড শুকুৱাবলৈ অসম ক্ৰিকেট সন্থাই ব্যৱহাৰ কৰিলে হেয়াৰ ডাইয়াৰ, ইস্ত্ৰী…

ডিজিটেল ডেস্কঃ বতৰে বিধি-পথালি দিলে, ভাৰত-শ্ৰীলংকাৰ মাজত খেল নহ’ল। বিৰাট-মালিংগাৰ বেট-বলৰ যাদু স্বচক্ষুৰে চাবলৈ যোৱা সহস্ৰাধিক দৰ্শক আৰু টিভি, মোবাইলৰ পৰ্দাত খেল উপভোগ কৰিবলৈ অপেক্ষা কৰি থকা কোটি কোটিজনৰ আশাত চেঁচা পানী পৰিল। সকলো ঠিকেই আছিল, প্ৰায় ২০ মিনিট সময় খেলপথাৰত প্ৰশিক্ষণ সামৰি টছত জিকি টীম ইণ্ডিয়াই বেটিং কৰাৰো সিদ্ধান্ত ললে। কিন্তু তাৰ পিছতে বতৰে সকলো আউল লগালে। ৪৫ মিনিটৰ বৰষুণে খেলপথাৰৰ লগতে সেমেকাই তুলিলে কোটি কোটিজনৰ অন্তৰ।

যদিও ভাৰত-শ্ৰীলংকাৰ টি-২০ মেচখন নহ’ল, তথাপিও এই মেচখনক লৈ এতিয়া সবৰ্ত্ৰে চৰ্চা। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা আদি কৰি আন্তৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও বিখ্যাত প্ৰতিষ্ঠানে নিজৰ অফিচিয়েল ছ’চিয়েল মিডিয়াযোগে কৰিছে এই বাতিল হোৱা খেলখনৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু বাতিল হোৱা এখন খেলক লৈ ৰাষ্ট্ৰীয়-আন্তৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ইমান চৰ্চা কিয়! ইয়াৰ কাৰন জানিলে আপুনিও আচৰিত হ’ব।

দেওবাৰৰ ভাৰত-শ্ৰীলংকাৰ টি-২০ মেচখন আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে ৪৫ মিনিট ধৰি হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণত খেলপথাৰখন পানীৰে ভৰি পৰাৰ লগতে লগতে ফীল্ডৰ বেটিং-বলিঙৰ বাবে ব্যৱহাৰ হোৱা অংশয়ো অতিপাত সেমেকি গৈছিল। আৰু সেমেকা ফীল্ডত বলিঙৰ লগতে ভৱা ধৰণে বেটিঙ কৰাটো প্ৰায় অসম্ভৱ বুলিয়ে কব পাৰি। কিন্তু টছ হৈ যোৱাৰ পাছত দুয়োটা দলে বিচাৰিছিল যে, শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেল যিকোনো প্ৰকাৰে হব লাগে।

প্ৰায় ৮ মান বজাত বৰষুণ এৰাৰ পাছতে অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ কৰ্মকতাসকলৰ সকলে খেলপথাৰৰ চোৱাচিতাৰ দায়িত্বত থকা বি চি চি আই বিষয়া পুনৰ ফীল্ডত নামিল। খেলাৰ বাবে খেলপথাৰ উপযোগী হয়নে নহয়, তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিলে। খেলপথাৰ পৰীক্ষকে অসম ক্ৰিকেট সন্থাক খেলপথাৰ শুকুৱাবৰ বাবে কিছু সঁজুলি আনিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। ইয়াৰ পাছৰ কাৰ্যই অসমক সমগ্ৰ বিশ্বৰ সন্মুখত লজ্জানত কৰিলে।

দৰাচলতে খেলপথাৰ শুকুৱাবৰ বাবে পৰীক্ষকে আয়োজক তথা অসম ক্ৰিকেট সন্থাক কোৱাৰ পাছতে এই কামৰ বাবে সন্থাক কাৰ্যকতাই ব্যৱহাৰ কৰিলে হেয়াৰ ডায়াৰ, ভেকুয়াম ক্লিনাৰ আৰু ইস্ত্ৰি জাতীয় কিছু সামগ্ৰী। ইতিমধ্যে এই আলোকচিত্ৰক লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ লগতে কেইবাটাও আন্তৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানে অসমক হাহিয়তাৰ পাত্ৰ কৰিছে। বিশ্বৰ বিখ্যাত প্ৰতিষ্ঠান ESPNনে এই কাৰ্যক লৈ অফিচিয়েল টুইটাৰত লিখিছে এনেদৰে- We’ve seen hairdryers, steam irons and vacuum cleaners used on the pitch at Guwahati. What is the strangest item you have used on seen used to dry a cricket field?

কাৰ বিৰুদ্ধে হোৱা প্ৰতিবাদে এই মেচত বাধা দিব বুলি ভবা হৈছিল। কিন্তু এই মেচৰ প্ৰস্তুতিক লৈ যে বিচিচিআই আৰু অসম ক্ৰিকেট সন্থা যে একেবাৰেই কাণ্ডজ্ঞানহীন আছিল তাৰেই প্ৰমাণ পোৱা হ’ল ভাৰত-শ্ৰীলংকাৰ এই মেচখনত।

এই বৰষুণত খেল অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা সুবিধা থকাৰ পাছতো পিষ্টৰ কাভাৰ কৰা টিৰ্পাল আঁতৰাওঁতে লব লগা সাৱধানতা নোলোৱাৰ বাবে পানী সৰকি পিষ্টত পৰা বুলিও অভিযোগ উঠিছে। তাৰপাছত কাৰোবাৰ ঘৰৰ হেয়াৰ ডাইয়াৰ, স্ত্ৰীৰে পিষ্ট শুকুৱাই আজিৰ দিনত আন্তৰাষ্ট্ৰীয় টি-২০ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা কাৰ্যই ক্ৰিকেট ইতিহাসৰ এক কলংকিত অধ্যায় আৰু ইয়াৰ বাবে অসমক হাহিয়তাৰ পাত্ৰ কৰি তুলিলে।

মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে গুৱাহাটীক দেশৰ খেলৰ ৰাজধানী কৰিম বুলি ঘোষণা কৰি থকা সময়তে, এখন টি-২০ মেচ সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত কৰাৰ নামত বিশ্ব ক্ৰীড়া জগতৰ সন্মুখত লঘু কৰা কাৰ্যয়ো বিশেষভাৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে ছ’চিয়েল মিডিয়াত।