‘কা’ৰ সন্দৰ্ভত ৰাজনৈতিক বক্তব্য ৰখাৰ বাবে খোদ ৰাজ্যপালক যাদৱপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমাৱৰ্তনত ভাগ লবলৈ নিদিলে শিক্ষাৰ্থীয়ে…

ডিজিটেল ডেস্কঃ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ দেশে-বিদেশ বৰ্তমানো অব্যাহত আছে ব্যাপক প্ৰতিবাদ। বিভিন্ন দল-সংগঠন, জনতাৰ লগতে দেশৰ কেইবাখনো আগশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষাৰ্থীৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণে এই আইন বিৰোধী আন্দোলনক অধিক তীব্ৰ ৰূপ প্ৰদান কৰিছে। মঙলবাৰে এনে এক প্ৰতিবাদৰে সন্মুখীন গ’ল পশ্চিম বংগৰ ৰাজ্যপাল জগদ্বীপ ধনখড়।

পশ্চিমবংগৰ কলকাতাস্থিত যাদৱপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল দীক্ষান্ত সমাৰোহ। এই অনুষ্ঠানতে অংশ লোৱাৰ উদ্দেশ্য ৰাজ্যপাল জগদ্বীপ ধনখড় উপস্থিত হৈছিলগৈ যাদৱপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত। কিন্তু বিগত দিনকেইটাত কা আৰু এন আৰ চি বিৰোধী আন্দোলন তীব্ৰতৰভাৱে চলি থকা শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ চৌহদত উপস্থিত হৈয়ে ৰাজ্যপালগৰাকী সন্মুখীন হয় তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ।

বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিবাদী শিক্ষাৰ্থীসকলে ৰাজ্যপালৰ কনভয়ৰ বাহন বাধা দিয়াৰ লগতে ৰাজ্যপালগৰাকীক গাড়ীৰ পৰা নমাতো বাধা প্ৰদান কৰে। ’ৰাজ্যপাল গ বেক’ ধ্বনি দিয়াৰ লগতে কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰা প্ৰতিবাদী শিক্ষাৰ্থীসকলক সুৰক্ষাকৰ্মীয়ে কোনোমতে বাধা প্ৰদান কৰে যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই অনুষ্ঠান মঙলবাৰে বাতিল কৰা হয়।

ইফালে এনে পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পাছতে ৰাজ্যপাল গৰাকীয়ে আহ্বান কৰে এক সংবাদমেলৰ। সংবাদমেলত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই পৰিস্থিতিৰ বাবে উপাধ্যক্ষ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীক দোষাৰূপ কৰে ৰাজ্যপাল জগদ্বীপ ধনখড়ে। সংবাদমেলত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ উপাধ্যক্ষগৰাকীয়ে সকলো পৰিস্থিতি প্ৰত্যক্ষ কৰিও কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ তোলে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে।

#WATCH: West Bengal Governor Jagdeep Dhankhar at Jadavpur University after being blocked outside by protesting students, says"It's a painful moment for me as a Chancellor&Governor.There's total collapse of rule of law in the state.The state Govt has put education in captivity." pic.twitter.com/GcayRcxqef — ANI (@ANI) December 24, 2019

তেওঁ কয়- এজন ৰাজ্যপাল আৰু বিশ্ববিদ্যালয় খনৰ Chancellor হিচাপে এনে পৰিস্থিতি যথেষ্ট দোষজনক। শিক্ষাৰ্থী সকলে দীৰ্ঘদিনে কৰি থকা পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল, কিন্তু এই পৰিস্থিতিয়ে তেওঁলোকৰ আশা চাৰখাৰ কৰিলে। দোষৰ কথা যে, ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই এই ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই।’ উল্লেখ্য যে, বিগত সময়ত কা আৰু এন আৰ চিৰ সমৰ্থনত কেইবাবাৰো মন্তব্য কৰিছিল ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে।

ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ৰাজ্যপাল জগদ্বীপ ধনখড়ে টুইটাৰত ক্ষোভ উজাৰে এনেদৰে- ’I am amazed that the Vice Chancellor is in passive mode and silent spectator to this unseemly spectacle that augurs painful sliding of our system. This action is orchestrated by the powers that be not knowing the damage it causes in short and long run on out education.’