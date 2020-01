জয় আই অসম! বলিউডৰ গায়কৰ স্বীকাৰোক্তিঃ আজি দেশক নেতৃত্ব দিছে অসমে…

ডিজিটেল ডেস্কঃ বলিউডৰ সংগীত পৰিচালক আৰু গায়ক বিশাল দাদলানীয়ে দিলে জয় আই অসম শ্ল’গান। টুইটাৰত ৯ জানুৱাৰী, ২০২০ৰ পুৱা এটা টুইটযোগে বলিউডৰ পৰিচিত গায়ক তথা পৰিচালকজনে ক’লে- ‘অসমবাসীৰ কথা আমি শুনিছো আৰু দেখিছো। আমি আপোনালোকৰ সৈতে আছো।’

সমগ্ৰ দেশে ‘কা’ৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি দাদলানীয়ে কয়- ‘আপোনালোকে আজি ভাৰতক নেতৃত্ব দিছে। কিন্তু মুলখুতিৰ সংবাদমাধ্যমে সেয়া এতিয়াও অনুভৱ কৰা নাই। জয় আই অসম।’

বলিউডৰ গায়কগৰাকীয়ে দিয়া টুইটো আছিল এইধৰণৰ- ‘ # Assam, we hear you we see you, we stand as one with you. What you have been through with the failed NRC makes the entire Nations fight against CAA and NRC stronger. You are leading India, even if the mainstream media hasn’t realised it yet. Joi Ai Axom, my friends! ’