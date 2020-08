ডিজিটেল ডেস্কঃ শীঘ্ৰেই পিতৃ-মাতৃ হ’ব বিৰাট কোহলী আৰু অনুষ্কা শৰ্মা। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদমাধ্যমৰ খবৰ অনুসৰি মাতৃ হ’বলৈ ওলাইছে মোহময়ী অভিনেত্ৰী অনুষ্কা শৰ্মা। ইফালে, টুইটাৰত এটা টুইট কৰিছে বিৰাট কোহলীয়ে। য’ত জানুৱাৰীত পিতৃ-মাতৃ হোৱাৰেই ইংগিত দিছে খেলুৱৈগৰাকীয়ে।

টুইটাৰত বিৰাট কোহলীয়ে লিখিছে- ‘And then, we were three! Arriving Jan 2021’। উল্লেখ্য যে, ২০১৭চনৰ ১১ ডিচেম্বৰত বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছিল ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক বিৰাট কোহলী আৰু অভিনেত্ৰী অনুষ্কা শৰ্মা।