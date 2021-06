পাকিস্তানত দুখন ৰে’লৰ মাজত সংঘৰ্ষ, নিহত ৩০যাত্ৰী…

ডিজিটেল ডেস্কঃ এক ভয়ংকৰ ৰে’ল দুৰ্ঘটনা। পুনৰ এবাৰ গাড়চলা ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ যেন পুণৰাবৃত্তি হল পাকিস্তানত। দুখন ৰে’লৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত প্ৰাণ গ’ল ৩০গৰাকীকৈ যাত্ৰীৰ। বৰ্তমানেও দুৰ্ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰকাৰ্য অব্যাহত আছে। পৰৱৰ্তীসময়ত মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে।

পাকিস্তানৰ স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত খবৰ অনুসৰি, দক্ষিণ সিন্ধ প্ৰান্তত দুখন ৰে’লৰ মাজত এই সংঘৰ্ষ সংঘটিত হৈছে। সংঘৰ্ষ হোৱা ৰে’ল দুখন হৈছে ছেয়দ এক্সপ্ৰেছ আৰু মিল্লত এক্সপ্ৰেছ। লাহোৰৰ পৰা কাৰাছীৰ দিশে গৈ আছিল চেয়দ এক্সপ্ৰেছ। ইফালে বিপৰীত দিশ কাৰাছীৰ সৰগোধাৰ দিশে আহি আছিল মিল্লত এক্সপ্ৰেছ। তীব্ৰগতিত আহি থকা এই দুয়োখন ৰেলৰ সংঘৰ্ষ হয় দক্ষিণ সিন্ধ অঞ্চলত।

দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ ক্ষীপ্ৰ তদন্তৰ ব্যৱস্থা কৰিছে পাকিস্তান চৰকাৰে। প্ৰশাসন তথা বিভাগক সকলো দিশৰ ওপৰত পুংখানুপুংখভাৱে চাই বিশদভাৱে অচিৰেই প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে, এই দুৰ্ঘটনাত ৫০ৰো অধিক যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱ আহত হৈছে। ইয়াৰ কেইবাজনো যাত্ৰীৰ অৱস্থা সংকটজনক।

ইফালে এই দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে পাক প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানে এয়া চৰম দুভাগ্যজনক প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি টুইটাৰত লিখে এইদৰে- Shocked by the horrific train accident at Ghotki early this morning leaving 30 passengers dead. Have asked Railway Minister to reach site & ensure medical assistance to injured & support for families of the dead. Ordering comprehensive investigation into railway safety faultlines.