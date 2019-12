ছাত্ৰ সমাজ হৈছে অতীষ্ঠ, ২০২০ত ভাবিছে কি বিকল্প, চাওঁক VIDEO

এফালে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী প্ৰতিবাদ, আনফালে নাগৰিকৰ ভিন্ন সমস্যা। তাৰ মাজতে দুৱাৰদলিত ২০২০। পূ্ৰ্বৰ দৰে নৱ বৰ্ষৰ উচাহ উদ্দীপনাৰ ঠাইত এতিয়া কেওফালে কেৱল ক্ষোভ আৰু প্ৰতিবাদৰহে প্ৰতিফলন। যি সময়ত নতুন প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ, যুৱক-যুৱতীসকল পুৰণি বছৰক বিদায় আৰু নৱবৰ্ষৰ উদযাপনৰ লগতে আশাভৰা মন লৈ আনন্দত উৎফুল্লিত হৈ থাকিব লাগিছিল, সেই সময়ত তেওঁলোক নিজৰ ভৱিষ্যতৰ লগতে জাতিৰ ভৱিষ্যতক লৈও উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত। অতি আগ্ৰহেৰে ক্ষমতালৈ অনা ৰাজ্যৰ চৰকাৰখনৰ কামকাজক লৈ বাৰুকৈয়ে অসন্তুষ্ট তেওঁলোক। উচ্চ শিক্ষাগ্ৰহণেৰে কেনে ভৱিষ্যতৰ বাবে আগবাঢ়ি গৈছে তেওঁলোক আজিৰ পৰিৱেশে সেয়াও কৰি পেলাইছে ধূসৰ। শান্তি-প্ৰগতি সকলোকে লাগে। কিন্তু জাতীয় সত্ত্বা, ভাষা-সংস্কৃতিৰ বিষৰ্জনেৰে শান্তি বা প্ৰগতি আহিব পাৰে জানো। চৰকাৰখনৰ বিপৰীতমুখী অৱস্থানক লৈ সেইবাবেই এওঁলোক ক্ষুন্ন আৰু ক্ষুব্ধ। তাৰ মাজতে আশা কৰে নতুন বছৰটোৱে এনে পৰিস্থিতিৰ অৱসান ঘটাওক। এই সন্দৰ্ভত কি কয় তেওঁলোকে- ইয়াৰ ওপৰতে পলাশ জ্যোতি গগৈয়ে যুগুতোৱা এক বিশেষ প্ৰতিবেদন।

প্ৰিয়াংকু হাজৰিকা, তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

নতুন বছৰত আমাৰ প্ৰত্যাশা এটাই যে, আমি সামগ্ৰীকভাৱে এটা জাতি হিচাপে সুস্থ-সৱলভাৱে আমাৰ মাতৃভূমিত জীয়াই থাকিব বিচাৰো। আমাৰ ভাষা, সংস্কৃতি, জাতীয়তাবোধৰ স্পন্দন, অনুভূত কৰি আমি জায়াই থাকিব বিচাৰো। গতিকে, নতুন চৰকাৰখনৰ পৰা আশা কৰিম, তেওঁলোকে প্ৰশ্ন বিলাক, জাতীয় জীৱনৰ স্পন্দন বিলাক অনুভৱ কৰিবলৈ শিকক।

আমাৰ মৰ্মবেদনা, আমাৰ যি আকাংক্ষা সেয়া অনুধাৱন কৰিবলৈ শিকক। জাতিধ্বংসী নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন গৃহীত কৰি তেওঁলোকে জাতিৰ যি মৰ্মস্থানত আঘাট কৰিছে তাৰ পৰিৱৰ্তে এই আইনখন বাতিল কৰি জনসাধাৰণ আৰু ৰাইজৰ পক্ষত থকাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰক।

সকলোৰে বাবে নতুন বছৰ মানেই আশাৰ পোহৰ। সেয়েহে ন উদ্যমেৰে, ৰং ৰহইছেৰে সকলোৱেই নতুন বৰ্ষটিক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে। কিন্তু নৱবৰ্ষক আদৰাৰ ৰং উলাহৰ মাজত আমি প্ৰত্যেকেই অসম কেশৰী অম্বিকাগিৰী ৰায়চৌধুৰী দেৱৰ কবিতাৰ এশাৰী পাহৰি যোৱা উচিত নহ’ব- “এইটো নহয় হাঁহি তামছাৰ ভাগৰ জুৰুৱা গান/ ই যে জীৱন মৰণ একাকাৰ কৰা অগ্নি বীণাৰ টান”। দেশৰ অন্য প্ৰান্ততকৈ অসমবাসীৰ বাবে নৱবৰ্ষৰ উদযাপন সুকীয়া। প্ৰত্যেক বাৰেই নতুন বছৰটিৰ বাবে আমি নতুন সংকল্প লওঁ, নতুন পৰিকল্পনা কৰোঁ।

আগন্তুক নতুন বৰ্ষটিৰ বাবেও প্ৰতিজন অসমীয়াই নিজৰ তথা পৰিয়ালৰ বাবে কৰা আশা আকাংক্ষা আৰু পৰিকল্পনাবোৰৰ সমান্তৰালভাৱে সমগ্ৰ জাতিৰ বাবে নতুন সংকল্প আৰু পৰিকল্পনা কৰা উচিত। ২০২০ বৰ্ষৰ প্ৰতিটো দিনেই অসমীয়াৰ জাতীয় চেতনাৰ নৱ উন্মেষণৰ দিন হোৱাটো আমাৰ কাম্য। ইয়াৰ বাবে আমি চৰকাৰ অথবা কোনো দল-সংগঠনৰ ওপৰতেই নিজৰ ভৱিষ্যতৰ সিদ্ধান্ত তথা দায়িত্ব সঁপি দি নিজে হাত সাৱটি বহি থাকিলে নহ’ব। বিশেষকৈ নৱ প্ৰজন্মই এইক্ষেত্ৰত সচেতনতাৰে আত্মবিশ্লেষণ আৰু সঠিক অনুসন্ধানেৰে জাতিৰ প্ৰতি থকা কৰ্তব্য অনুধাৱন কৰি সেই কৰ্তব্য আমৃত্যু পালন কৰিবলৈ বদ্ধপৰিপক্কৰ হ’বই লাগিব।

“অসমভূমি আৰু অসমীয়া জাতিৰ উৰ্দ্ধত আমাৰ বাবে একো নাই, একো হ’ব নোৱাৰে” বুলি থিৰ কৰি প্ৰত্যেক অসমীয়াই জাতীয় চেতনাক জীৱনৰ মন্ত্ৰ কৰি আগুৱাই নগ’লে আমি পুনৰ প্ৰতাৰিত আৰু লুণ্ঠিত হোৱাটো ধুৰূপ। অম্বিকাগিৰী ৰায়চৌধুৰী দেৱৰ ভাষাতেই পুনৰ কওঁ,

“তয়েই কেৱল, তয়েই কেৱল, তোৰ দেশ-জাতি ৰক্ষা কৰোতা

আন কোনো আৰু নাই নাই

জনম-ভূমিত আলু উঠি যে তই উচ্ছন হবি

ভাব যদি তোক ৰক্ষিব আন কোনোবাই! ”

অসমৰ থলুৱা সুৰ, কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ বিষদভাৱে চৰ্চা হওঁক, “অসমীয়া ক’ব আৰু লিখিব নাজানো” বুলি কৈ ফিতাহি মৰা অসমীয়াসকলে আন্তৰিকতাৰে অসমীয়া ভাষা শিকিবলৈ আগ্ৰহ কৰক আৰু কুটুমৰ তেজ শুহিবলৈ অহৰহ চোপ লৈ থকা স্বাৰ্থলোভী অসমীয়া নেতাক সময়ে সুমতি দিয়ক। নতুন বছৰৰ প্ৰাকক্ষণত আমাৰ এয়াই কামনা। সকলোলৈকে পুনৰবাৰ নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভকামনা থাকিল।

বৰ্তমান অসম অশান্তজৰ্জৰ। নতুন বছৰত নতুন দিন বুলি আশাৰ ৰেঙনি একোৱে পোৱা নাই। আশা কৰো অনাগত দিনত অসমখন সৰ্বা-হিমন্ত আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ অপায়-অমংগলৰ পৰা মুক্ত হওঁক। জাতি, মাটি, ভাষা ৰক্ষাৰ এই সংগ্ৰামখন দীঘলিয়া হ’ব। আমি সকলোৱে তাৰ বাবে মাৰ বান্ধি থিয় হোৱাটো উচিত। আমি সকলোৱে এই বঞ্চনা, এই শ্বহীদৰ তেজৰ মূল্য মনত ৰখা উচিত।

“The best way to express our anger is possible through EVM only. So, preserve this anger till 2021″। সংগ্ৰামে যেন চমু বাট নুবুলে। অসম আন্দোলনৰ পৰা আমি শিক্ষা লৈ আগবঢ়া উচিত। জয় আই অসম।

সমূহ অসমবাসী ৰাইজক আগন্তুক ইংৰাজী নৱ বৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। ২০১৯ বৰ্ষটো আমাৰ বাবে অতিকৈ জটিল আৰু সংগ্ৰামৰ আছিল। এইবৰ্ষটোতে প্ৰতিজন অসমীয়া, প্ৰতিজন ছাত্ৰই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হৈছিল। অসমখন ২০১৯ বৰ্ষত অৰ্থনৈতিকভাৱে, শৈক্ষিকভাৱে বহুপৰিমাণে পিচ পৰি গ’ল। গতিকে মই আশা কৰিছো ২০২০ বৰ্ষত মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জাতীধ্বংসী নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন বাতিল কৰিব। অসমৰ ৰাইজৰ মাজত সম্প্ৰীতি-শান্তি ঘূৰি আহিব। অসমৰ ৰাইজে নিজ শৈক্ষিক, অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত দখল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ’ব। অসমখন আকৌ উন্নতিৰ পথত আগবাঢ়িব।

হিন্দু, মুছলমান, খ্ৰীষ্টান সকলো এক হৈ জীয়াই থকাৰ অসমবাসীৰ যি স্বাভিমান সেয়া সদায় বৰ্তি থাকক বুলি আশা কৰিছো। ২০২০ বৰ্ষত আমাক সংবিধানে প্ৰদান কৰা মৌলিক অধিকাৰসমূহ খৰ্ব নহওঁক তাকে কামনা কৰিছো। আমি বোৰে আমি হৈ জীয়াই থাকিম। ২০২০ বৰ্ষত প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই ২০১৯ বৰ্ষৰ দৰে অস্থিৰ পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হবলগীয়া যাতে নহয় তাকে কামনা কৰিছো। সদৌতিকে পুনৰ ইংৰাজী নৱ বৰ্ষৰ লগতে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছো। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন বাতিল হওঁক আজি প্ৰতিজন অসমীয়াৰ মনত সেয়াই আশা।

প্ৰথমে সকলোকে অনাগত নতুন বৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। নতুন পৰিকল্পনা আৰু পৰিবৰ্তনৰ আশা প্ৰত্যেকগৰাকী যুৱসম্ভাৱনাৰ এটা সপোন বুলি ক’ব পাৰি। গতিকে আমি শিক্ষাৰ্থীসমাজেও নতুন বছৰক লৈ কিছুমান পৰিকল্পনা কৰিছো। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ যি পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সেয়া এক সমস্যা বুলি ক’ব লাগিব। আমি সকলোৱে আশা কৰি আছো যে, এই নতুন বছৰত যাতে আমি সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হ’ব পাৰো। সকলোৱে যাতে শান্তি আৰু শৃংখলাপূৰ্ণ পৰিৱেশ এটা লাভ কৰিব পাৰো। চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছো, চৰকাৰে ৰাইজৰ সৈতে থাকি কাম কৰক।

আমি ২০১৯ বৰ্ষৰ এই যি শেষ মাহ ডিচেম্বৰত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতাৰে নানা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলো। পৰীক্ষাৰ সময়তো মানসিকভাৱে দেশখনকলৈ বহু চিন্তিত হৈ আছিলো। গতিকে আমি সকলোৱে বিচাৰিছো যে, নতুন বছৰত আমি এই সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হ’ব পাৰো আৰু লগতে বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়সমূহৰ এটা প্ৰধান সমস্যা হৈছে নাৰী সুৰক্ষা। গতিকে চৰকাৰে নাৰী সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰটো কটকটীয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। যাতে আমি সকলোৱে নাৰী সুৰক্ষাক লৈ চিন্তি হ’ব নালাগে। লগতে যুৱ প্ৰজন্মৰ যি এটা প্ৰধান সমস্যা কৰ্মসংস্থাপনৰ ওপৰত চৰকাৰে গুৰুত্ব দিব লাগে। আমি সকলোৱে সেয়াই আশা কৰিছো যে, আমি সকলোৱে বহু দিনৰে পৰা আশা কৰি থকা যি পৰিৱৰ্তন সেয়া যাতে সঁচা অৰ্থত লাভ কৰিব পাৰো।

আমি সকলোৱে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত বিশ্বাস কৰো। WE BELIEVE IN THE CONSTIUTION OF INDIA AND WE WON’T LET ANYONE DESTROY CORE FABRIC OF THIS NATION. আজি এইষাৰ কথা এইকাৰণে ক’ব লগা হৈছে কাৰণ বিজেপি চৰকাৰখনে আজি আমাৰ সংবিধান তথা গণতন্ত্ৰত আঘাট সানিছে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে অসম তথা ভাৰতবৰ্ষত যি আন্দোলন চলি আছে তাক আজি কিয় আৰক্ষীৰ দ্বাৰা দমন কৰাৰ নীতি চলাই আছে। ইন্টানেট বন্ধ কৰা হৈছে। কিহৰ বাবে আজি কটন, গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৰে শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কাৰাগাৰত ভৰাই থোৱা হৈছে। কিহৰ বাবে প্ৰতিবাদকাৰী নেতাসকলক জে’লত ভৰাই থোৱা হৈছে।

মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰিয়াই ক’ব বিচাৰে অসমৰ ৰাইজে বোলে চিএএ কি বুজিয়ে পোৱা নাই। আমি আপোনালোকক ক’ব বিচাৰো আমাৰ বেলেগৰ দৰে নকল ডিগ্ৰী নাই। আমি সকলো শিক্ষিত। আমি ভালকৈ বুজি পাওঁ। আমি পঢ়িছো। আপোনালোকক এটা আহ্বান জনাও, যিহেতু আপোনালোক আমাৰ প্ৰতিনিধি, অসমৰ ৰাইজে যি বিচাৰে তাক সন্মান কৰক। আপোনালোক ৰাইজৰ সৈতে থিয় হওঁক। এই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত যি শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতনৰ কূট ৰাজনীতি চলাইছে সেয়া বন্ধ কৰক। কাৰণ এই সংগ্ৰাম চলি আছে আৰু চলি থাকিব।

আজি পৰীক্ষাৰ মাজতো সংগ্ৰাম চলিয়ে আছে। আমি ছাত্ৰ সমাজে শিক্ষা আৰু সংগ্ৰাম একেলগে চলাই থকাৰ যি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আছো সেয়া সেইদিনৰ লৈকে চলি থখাকিব যিদিনা নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন বাতিল নহয়। ৰাইজক নৱ বৰ্ষৰ শুভকামনা জনোৱাৰ লগতে কামনা কৰিছো আমাৰ মাজলৈ শান্তি-সম্প্ৰীতি ঘূৰি আহক আৰু নতুন বৰ্ষটো যাতে সকলোৰে বাবে শুভ হওঁক।

২০১৯ বৰ্ষ শেষ হৈ এতিয়া ২০২০ বৰ্ষ হ’বৰ হ’ল। এতিয়া এই সময়খিনি ভয়াৱহ সময়। অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ বাবে দুৰ্বিসহ সময়। অসমীয়া জাতি তথা মানুহক দীৰ্ঘদিন ধৰি ভাৰত ৰাষ্ট্ৰই যি প্ৰতাৰণা কৰি আহিছিল, লাঞ্চনা-বঞ্চনা কৰি আহিছিল তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ আমি ২০২০ বৰ্ষত দিব লাগিব। গতিকে ২০২০ বৰ্ষতো অসমীয়া জাতিৰ বাবে সংগ্ৰামী বৰ্ষ হ’ব। অসমীয়া জাতীয় জীৱনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ, অসমীয়া জাতিক দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰি অহা প্ৰতাৰণাৰ উত্তৰ দিবলৈ ২০২০ বৰ্ষটো অসমৰ ৰাইজে সংগ্ৰামৰ বৰ্ষ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব।

আমি আশা কৰো ২০২০ বৰ্ষই অসমৰ ৰাইজৰ ক্ষেত্ৰত নৱ প্ৰভাতৰ সূচনা কৰিবলৈ সক্ষম হ’ব। আৰু অসমীয়া মানুহে ২০২০ বৰ্ষক এক ঐতিহাসিক বৰ্ষলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰিব। আমাৰ সন্মুখত এটাই কথা চৰকাৰে অসমীয়া মানুহ, ভাষা, সংস্কৃতিক নিঃশেষ কৰিব বিচাৰিছে। চৰকাৰে কোটি কোটি মানুহৰ ত্যাগৰ বিনিময়ত হোৱা সংবিধানো ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে। গতিকে ২০২০ বৰ্ষটো হওঁক অসমীয়া সংবিধান-জাতি ৰক্ষাৰ বৰ্ষ। ২০২০ বৰ্ষত আমি সংগ্ৰামৰ জৰিয়তে আগবাঢ়ি যাব লাগিব।

দৈনন্দিন জীৱন সংগ্ৰামৰ বিৰামহীনতাৰ মাজত আমি প্ৰায়েই নিজকে পাহৰি যাওঁ। নতুন বছৰ সেইবাবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। নতুন বছৰ মানেই নতুন আশা, নতুন উদ্দীপনা, নতুন উদ্যম। বছৰ বাগৰিলে আমি উপলব্ধি কৰো আমি কি পাৰ কৰি আহিলোঁ আৰু ক’লৈ গৈ আছোঁ। আমি ভাবিবলৈ আহৰি পাওঁ। এই অৱকাশতেই আমি সংকল্প লওঁ আহিবলগীয়া দিনৰ বাবে। আশাকৰোঁ সমূহ অসমবাসী ৰাইজে নতুন বছৰত নতুন উদ্যম লৈ কাম কৰি যাবলৈ প্ৰেৰণা পাব।

নতুন বছৰত চৰকাৰেও নতুন পদক্ষেপ লওঁক। কা বাতিল কৰক। অসমৰ শ্ৰমিক, কৃষক, জাতি-জনগোষ্ঠীৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰক। কৃষি খণ্ড, শিল্প-উদ্যোগৰ বিকাশ সাধন কৰক। এইবোৰৰ উপৰিও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ হিচাপে মই বিশেষভাৱে শিক্ষাক্ষেত্ৰত দেখি অহা সমস্যাসমূহৰ আশু সমাধান বিচাৰিম। অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ ৰাজহুৱা শিক্ষাব্যৱস্থাৰ একেবাৰে শোচনীয় অৱস্থা। অসমীয়া, বঙালী আৰু বড়ো মাধ্যমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাৰ ফলত মাতৃভাষা মাধ্যমত গুণগত শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হয় অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী। তাৰ বিপৰীতে অসমৰ চুকে কোণে গঢ়ি উঠা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহ অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল অসমবাসীৰ বাবে বহু দূৰৰ সপোন হৈ যায়। ফলস্বৰূপে প্ৰতিখন জিলাত মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ পাছত ন্যূনতম ১ৰ পৰা ১৫ হাজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন সমাপ্ত কৰে।

তেনেকৈ পৰ্যায়ক্ৰমে হায়াৰ চেকেণ্ডাৰী, স্নাতক তথা স্নাতকোত্তৰ মহলাত আসনৰ অভাৱ, অৰ্থনৈতিক কাৰণ তথা গুণগত শিক্ষাৰ অভাৱত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পঢ়া বাদ দিয়ে। এই অৱস্থাত য’ত প্ৰত্যেক বছৰে হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কম বয়সতে পঢ়া এৰিবলৈ বাধ্য হয়, আমি এখন সর্বাংগসুন্দৰ অসমৰ কল্পনা কৰিব পাৰিমনে? আনহাতে স্নাতকোত্তৰ মহলা উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়েও চাকৰিৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হয়।

সেয়েহে সকলোৰে বাবে শিক্ষা আৰু কৰ্মসংস্থাপন নিশ্চিত কৰাটো অসম চৰকাৰৰ প্ৰধান লক্ষ্য হওঁক, সেয়া আহ্বান থাকিল। লগতে সমূহ অসমৰ ছাত্ৰ সমাজলৈ আহ্বান থাকিল, আহক নতুন বছৰত নতুনকৈ আমি চিন্তা কৰোঁ কেনেকৈ এখন শিক্ষিত অসম গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ। আমাৰ শিক্ষাব্যৱস্থাৰ সমস্যাসমূহৰ প্ৰণালীবদ্ধ অধ্যয়ন কৰি চৰকাৰক এক আমূল সংস্কাৰ কৰিবলৈ বাধ্য কৰোঁ। আহক ভাঙি যোৱা ব্যৱস্থা একতাৰ জোৰেৰে আকৌ গঢ়ি তোলো। আহক নতুন বছৰত সকলোৱে একেলগে আকৌ সপোন দেখো আৰু বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰোঁ।

হল আমাক এনেকুৱা এখন চৰকাৰ লাগে যি দেশৰ উন্নতি আৰু প্রগতিৰ হকে কাম কৰে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য আদিকে ধৰি মানৱ সমাজৰ গঠনমূলক বিকাশত গুৰত্ব দিয়ে। আমাক এনেকুৱা এখন চৰকাৰ নালাগে যিয়ে হিন্দু-মুছলমানৰ মাজত বিভেদ অনাৰ বাহিৰে একোৱে নাজানে। আমাক হিটলাৰৰ দৰে স্বৈৰাচাৰী শাসন চলোৱা শাসক নালাগে।

চৰকাৰৰ প্রতি এটাই আহ্বান মাথো হিন্দু-মুছলমান কৰা বন্ধ কৰক। নিৱনুৱা সমস্যা, বস্তুৰ মূল্যবৃদ্ধি আদি সমস্যা সমূহ সমাধান কৰাত মন-কাণ দিয়ক। বিশেষ আস্থা নাই যদিও মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়ালৈ অনুৰোধ, নিৰ্বাচনৰ আগত আপুনি যি জাতি, মাটি, ভেটি, ৰক্ষা কৰিম বুলি শাসনলৈ আহিছিল তাৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত মেৰুত হে থিয় দিলে। এতিয়াও সময় আছে জাতিটোৰ হকে থিয় হওঁক। অন্ধ আৰু বোবাৰ দৰে গাদীত বহি থাকিবৰ বাবে আপোনাক অসমৰ জনগণে ভোট দিয়া নাছিল। শেষত “কা” বাতিল হওঁক তাৰেই কামনা কৰিলো।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, বিভিন্ন উত্থান পতনৰ মাজেৰে ২০১৯ বৰ্ষটোৱে মেলানি মগাৰ ক্ষণত আমি উপনিত হলোহি। এটাৰ পিছত আনটো ঘটনাৰ দোহাই দি গোটেই বছৰটো ৰাজ্যবাসীয়ে বিভিন্ন ঘটনা-পৰিঘটনাত ব্যস্ত থাকিল। এইটোবৰ্ষতে ইমানবছৰে নিস্পত্তি নোহোৱা ভালেকেইটি বিষয়ে ন্যায় পালে কিন্তু বছৰটোৰ অন্তিমফালেহে যেন কেৰোণ লাগিল এই জাতিধ্বংসী আইনখনক লৈ। গোটেই ভাৰতবৰ্ষ উত্তাল কৰি ৰখা উক্ত আইনখনৰ বাবে নৱপ্ৰজন্মৰ ৫ গৰাকীকৈ তেজাল ডেকা শ্বহীদ হ’ল। হেজাৰজন আহত হ’ল। ৰাজপথলৈ ওলাই অহা সহস্ৰ জনতাৰ আহ্বান প্ৰতিবাদক নেঁওচি চৰকাৰখনে যিটো সিদ্ধান্ত ল’লে সেয়া এগৰাকী অসমীয়া হিচাপে আমি কেতিয়াও মানি নলঁও।

আইনখন উঠাই ল’বলৈ আপোনাক এতিয়াও অনুৰোধ জনালো। কোটি টকা পানীত পেলাই তদুপৰি ইটোৰ পিছত সিটো উৎসৱ পতা বা অনুষ্ঠিত কৰা অনুষ্ঠানবোৰৰ সলনি অসমৰ শৈক্ষিক, আৰ্থ-সামাজিক দিশৰ ফালেও চৰকাৰে চকু দিব বুলি আশা থাকিল। কেৱল একোটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত কিছুমান আঁচনি মুকলি আৰু ৰূপায়ন বা সাহায্য দিয়াৰ সলনি সেয়া উচিত সময়ত দিবলৈ অনুৰোধ জনালো। আমাৰ অসমত এনেও নিবনুৱা সমস্যাৰ অভাৱ নাই। এই নিবনুৱাসকলৰ বাবে অতি সোনকালে কৰ্ম-সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব বুলি আশা থাকিল। সদৌশেষত আটাইলৈ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনালো।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, চাওঁতে চাওঁতে ২০১৯ বৰ্ষটো শেষ হোৱাৰ সময় সমাগত। অসমৰ তথা ভাৰতৰ জনসাধাৰণে নিশ্চয়কৈ স্বীকাৰ কৰিব কৰিব যে আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ দিনতেই চলিত বৰ্ষত কেইবাটাও ঐতিহাসিক বিবাদৰ নিষ্পত্তি হ’ল। বিশেষকৈ ভাৰতীয় সংবিধানৰ ৩৭০ নং অনুচ্ছেদ বাতিল আৰু সবৰীমালা মন্দিৰ বিবাদত সমতাৰ অধিকাৰ আৰু ধৰ্মীয় অধিকাৰত মহিলাৰ সপক্ষে যি ৰায়দান সেয়া প্ৰশংসনীয় কিন্তু ভাৰতীয় অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ যি অৱনতি ঘটিছে সেয়া নুই কৰিব নোৱাৰি।

তাৰোপৰি যোৱা ১১ ডিচেম্বৰত তাৰিখে যি জাতিধ্বংসী আইন ৰাজ্যসভাত গৃহীত কৰিলে সেয়া আমি অসমীয়া হিচাপে কোনোপধ্যেই গ্ৰহন নকৰো। জাতি, মাটি, ভেটিৰ চৰকাৰ এয়াই নেকি? অনুৰোধ কৰিছোঁ এই আইনখন বাতিল কৰক। লগতে আশা কৰিছোঁ আগন্তুক বছৰত কোটিটকা খৰছ কৰি কোনো অযুক্তিকৰ উৎসৱসমূহ পতাৰ সলনি শৈক্ষিক, আৰ্থ-সামাজিক বিকাশত গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ লগতে অসমৰ নিবনুৱা সমস্যা দূৰীকৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। শেষত সকলোলৈ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনালো। আশা কৰো নতুন বছৰটো সকলোৰে বাবে ভাল হওঁক।

নৱ বৰ্ষ। নতুন দিন, নতুন বছৰ, নতুন দশক আৰু নতুন আশা। এই ন আশা বুকুত বান্ধিয়ে এগৰাকী নৱ প্ৰজন্ম হিচাপে আৰু এগৰাকী অসমীয়া হিচাপে মই অসম আৰু অসমীয়া জাতিৰ সৰ্বাংগীন উন্নতি, শান্তি আৰু সমৃদ্ধি আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিলো। অসম আৰু অসমীয়া জাতিৰ সমস্যা, সংকট সকলোবোৰ নোহোৱা হওঁক। অসমত বৌদ্ধিক বিপ্লৱৰ সূচনা হওঁক। প্ৰত্যেকজন অসমীয়া ভাতৃত্ববোধ আৰু একতা আৰু প্ৰেমৰ বান্ধোনেৰে এক হৈ থাকক।

যেতিয়া অসমৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি, খেতিয়কৰ পৰা ৰাজনীতিবিদ লৈকে, শিক্ষকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বুদ্ধিজীৱি লৈকে, ছাত্ৰ সমাজসেৱী, চিকিৎসক, প্ৰতিজন অসমীয়াই অসম মাতৃৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থ আগত ৰাখি নিজৰ কৰ্তব্য আৰু দায়িত্ব নিষ্ঠাৰে পালন কৰিব তেতিয়াই সুজলা, সুফলা, শষ্য শ্যামলা অসমখনি এখন সমস্যাহীন ৰাজ্যৰূপে গঢ়ি উঠিব। আমি প্ৰত্যেকেই ব্যক্তিগত, ৰাজনৈতিক, দলীয় সকলো স্বাৰ্থ পৰিহাৰ কৰি অসম মাতৃক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবৰ বাবে সংকল্পবদ্ধ হও। আমাৰ সজাগতাই হে, আমাৰ দেশপ্ৰেমেহে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ দৰে সমস্যাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব।

প্ৰথমে সকলো লোককে নতুন বৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। আগন্তুক সময়ত নৱ প্ৰজন্মই আগবাঢ়ি সমাজৰ গুৰি ধৰাটো উচিত বুলি অনুভৱ কৰিছো। সমাজ এখন সুন্দৰ আৰু সুচাৰুৰূপে আগবঢ়াই নিবলৈ হ’লে শিক্ষা, সংস্কৃতি আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ সদ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু জানিব লাগিব। এইক্ষেত্ৰত নতুন প্ৰজন্ম আগবঢ়া। চৰকাৰখনেও সাধাৰণ ৰাইজৰ কথা শুনিব লাগিব।

২০১৯ বৰ্ষৰ দৰে নহৈ ২০২০ত চৰকাৰে শুনিব লাগিব ৰাইজে কি বিচাৰে। সাধাৰণ ৰাইজৰ মতক চৰকাৰে কোনো কাৰণতে অৱমাননা কৰিব নালাগে। আশা কৰো ২০২০ বৰ্ষতো সকলো লোকৰ বাব শুভ আৰু শান্তিময় হওঁক।

সকলোকে আগন্তুক ইংৰাজী নৱ বৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। প্ৰতিজন লোকে অসমীয়াৰ গামোচাখনক আদৰ কৰিব লাগিব। হাতত গামোচা লৈ সকলো লোকে পণ ল’ব লাগিব, অসমীয়া জাতীটোৰ প্ৰতি যাতে কোনো ভাবুকি নাহে। সকলো লোক একগোট হৈ থাকিব পাৰিলেহে আমাৰ উন্নতি হ’ব। প্ৰথমে আমি অসমীয়াই নিজক চিনি পাব লাগিব। ডঃ ভূপেন হাজৰিকাইয়ো সেই কথা কৈ গৈছে। নিজৰ জাতি, ভাষা, সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ বাবে আমি দেহে কেহে লাগিব লাগিব। প্ৰতিজন লোকে জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে একগোট হৈ মানুহ হিচাপে নিজকে পৰিচয় দিব পাৰিলে এই বিশ্বত আমাক কোনোৱে চেৰ পেলাব নোৱাৰে।

নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনে ২০১৯ বৰ্ষত আমাৰ বাবে যি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছিল, আশা কৰো ২০২০ বৰ্ষত তেনে কোনো আইন চৰকাৰে জাপি নিদিয়ে। প্ৰতিজন অসমীয়া লোকে দৈনিন্দিন জীৱনত কোনো ভাবুকি লাভ কৰাটো নিবিচাৰো। সেইবাবে প্ৰতিজন লোকে একগোট হৈ ইংৰাজী নৱ বৰ্ষটোক আদৰি লৈ সমাজত দেখা দিয়া অপায়-অমংগলবোৰৰ বিৰুদ্ধে এক মত গঢ়ি তুলিব লাগিব। আশা কৰো ২০২০ বৰ্ষত আমি এক সুস্থ-সৱল পৰিৱেশ লাভ কৰিম।

নতুন বছৰটোত যাতে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে নিজৰ অস্তিত্বৰে বিশ্বদৰবাৰত গৌৰৱেৰে থিয় হৈ থাকিব পাৰে তাৰেই আশা কৰিলো । জাতিটো এতিয়া গভীৰ সংকটত, জাতিটোক সংকটত পেলাব পৰা কা আমি কেতিয়াও মানি ল’ব নোৱাৰো৷ এই বৰ্ষটোতে এখন বিকশিত অসমৰ বাবে দলিল প্ৰস্তুত হওক তাৰ বাবে আমি একেলগে কাম কৰিব লাগিব৷ আমি আৰু আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে সপোনৰ অসমৰ বাবে এক প্ৰকল্প প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ মাটিৰ ওপৰত আমাৰ অধিকাৰ থাকে তথা আমাৰ ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ অস্তিত্ব বাহাল থাকে৷

তদুপৰি ১৯৭১ চনৰ ভিত্তিত বিদেশী চিনাক্ত হোৱাৰ লগতে অসম-বাংলাদেশ সীমান্ত অতি শীঘ্ৰেই ছীল হোৱাটো আমাৰ কাম্য৷ আমাৰ ভূমি আৰু ভাষা আইন দুখন চৰকাৰে সফল ৰুপায়ন কৰিবই লাগিব৷ তদুপৰি আমি সকলোৱে জানো এটা জাতিৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ কৰে জাতিটোৰ নতুন পুৰুষৰ শিক্ষা আৰু উদ্যমৰ ওপৰত৷ এইক্ষেত্ৰত চৰকাৰে নতুন প্ৰজন্মক বিশ্বস্তৰীয় শিক্ষা প্ৰদান কৰক তথা তেওঁলোকৰ উদ্যমীয় বিকাশৰ বাবে নতুন প্ৰকল্প প্ৰস্তুত কৰক৷

এইক্ষেত্ৰত চৰকাৰে ৰাজ্যৰ বিজ্ঞানী-বুদ্ধিজীবি-শিক্ষাবিদ-প্ৰশাসক-শিল্পী-সাহিত্যিক-খেলুৱৈ সকলক একগোট কৰি আগবাঢ়িব লাগিব৷ তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে অনাগত দিনত ৰাজ্যৰ প্ৰতিচ্ছবিখন সলনি হ’ব৷ নতুন বছৰটোৱে আমাক এই নতুন বাট দেখুৱাব বুলি গভীৰ আশাৰে অপেক্ষা কৰিলো৷ জয় আই অসম।

সময়ৰ বুকুত এটা বছৰ বিদায় মাগিল। বিদায়ী ২০১৯ বৰ্ষটো অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ বাবে অতিশয় দুৰ্যোগপূৰ্ণ বুলি ইতিহাসৰ বুকুত খোদিত হৈ থাকিব। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আইনত পৰিগণিত কৰি অসমীয়া জাতিৰ ভাষা, সংস্কৃতি ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চৰম আঘাত হানিলে। এতিয়া আমি উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ বাটছোৱা আৰু আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী চলাই যোৱাৰ বাহিৰে কোনো গত্যন্ত নাই।

কিন্তু আজি আমি খুব সূক্ষ্ম ভাৱে কিছুমান কথা বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব, এই কা বিৰোধী আন্দোলনত অসমৰ ছাত্ৰ সমাজে যি দৃষ্টান্ত দাঙি ধৰিলে ই বিশ্বৰ বুকুতে বিৰল। কা বিৰোধী এই আন্দোলনে অসমৰ ছাত্ৰ সমাজক ঐক্যবদ্ধ কৰিলে আৰু ছাত্ৰ সমাজৰ এই গণজাগৰণ সংগঠিত ৰূপত সঠিক দিশত আগবঢ়াই নিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব। মই নিজেই অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এজন ছাত্ৰ হিচাপে অনুভৱ কৰিছো যে আগতে আমাৰ মাজত এই জাতীয়তাবোধৰ চেতনা এনেদৰে প্ৰবল দেখা নগৈছিল, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আমি নিজৰ ভাষা, সংস্কৃতি প্ৰতি যথেষ্ট সচেতন হৈছোঁ। ‘জয় আই অসম’ বৰ্তমান সময়ত কেৱল এটা শ্লোগান হৈ থকা নাই এই ধ্বনি সকলোৰে অন্তৰত নিজৰ মাতৃভূমিৰ যি গৌৰৱ উজ্জ্বল ইতিহাস তাক প্ৰতিফলিত কৰিছে।

আগন্তুক ২০২০ বৰ্ষত মই ভাবো জাতিটোৱে তিনি ধৰণে যুঁজিব লাগিব। প্ৰথমে, অসমীয়া মানুহৰ জাতীয় প্ৰেম আৰু সংস্কৃতিক চেতনা পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব। দ্বিতীয়তে, অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক সামৰি এক প্ৰগতিশীল সুস্থ জাতীয়তাবাদৰ চিন্তাৰে আগবাঢ়িব লাগিব, তাৰ বাহিৰে আমাৰ কোনো বিকল্প নাই। তৃতীয়তে, ধর্মনিৰপেক্ষ দৃষ্টিৰেস দেশৰ বৰ্তমানৰ স্বৈৰতান্ত্ৰীক শাসন ব্যৱস্থা আৰু সাম্প্ৰদায়িক শক্তিক ৰাজনৈতিক ভাৱে উচ্ছেদ কৰা দৃঢ় সকল্প ল’ব লাগিব। আগন্তুক নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা অসম বাসীলৈ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। নতুন বছৰটোত আমাৰ সন্মুখলৈ অহা সকলো প্ৰত্যাহ্বান সাহসেৰে সন্মুখীন হোৱাৰ সংকল্পৰে সংকল্পবদ্ধ হওঁ আহক।

বৰ্তমান প্ৰেক্ষাপটৰ লগত সংগতি ৰাখি স্পষ্ট ভাৱে কওঁ যে- জাতিধ্বংসী নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন আমি নামানো আৰু এগৰাকী ছাত্ৰী হিচাপে মই ভাবো যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ যিখিনি অনিষ্ট এই চৰকাৰখনে কৰিলে ইয়াৰ পুনৰাবৃত্তি কাহানিও নহওঁক। নিকৃষ্ট মানসিকতা আৰু সস্তীয়া ৰাজনীতিৰ যি পৰিবেশ ঘটি আছে এই সকলোবোৰ নিপাত যাওঁক। নতুন মনবোৰত যাতে কৰ্মনিষ্ঠা, সৃষ্টিশীলতা, জাতি-মাটি, ভাষা-সংস্কৃতিৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা অক্ষুন্ন ৰাখি আমি পৰিচয় জিলিকাই যাওঁ।

এই চৰকাৰখনক মই জনাব বিচাৰোঁ যে, খিলঞ্জীয়া অসমীয়াৰ অস্তিত্ব ভাষা সংস্কৃতিৰ লগত হেতালি খেলাৰ বাহিৰেও আৰু বহুতো কাম আছে যিয়ে অসমক উন্নতিৰ পথেৰে অগ্ৰসৰ কৰাব। আপোনালোকৰ হাতত শক্তি আছে, ইমান শক্তি যিয়ে দেশখনৰ সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত উন্নত মানৰ বহুতো বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, ৰাস্তা পদূলি নিৰ্মাণ কৰি সুচাৰুৰূপে চলাই নিব পাৰে।

আপোনাসবলৈ আহ্বান- এই সময়ত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপটো হাতত লওক। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বাতিল কৰক। খিলঞ্জীয়াই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন নামানে, আৰু তাৰ লগতেই কৰ্মসংস্থাপন প্ৰদান কৰি দেশক দৰিদ্ৰতা নেওচি প্ৰগতিৰ পথ দৰ্শন হে সময়ৰ আহ্বান। ৰাইজৰ প্ৰত্যুত্তৰৰ কথাও ভাবক। জাতিদ্ৰোহীক কেতিয়াও জাতীয় সত্ত্বাই ক্ষমা নকৰে।

পোনপ্ৰথমে মই সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ আগন্তুক ২০২০ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো। চলিত বৰ্ষৰ অপশক্তিৰ নাশ হওঁক, নৱবৰ্ষই কঢ়িয়াই আনক শান্তি আৰু সম্প্ৰীতিৰ বতৰা। ২০২০ বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে অসমীয়া ৰাইজৰ বিপদস্বৰূপ কা বাতিল হোৱাৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰ, সাধাৰণ ৰাইজৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত একনায়কত্বস্বৰূপ শাসকীয় চৰকাৰৰ দম্ভ শেষ হোৱাৰ কামনা কৰিলো। দেশৰ অৰাজক পৰিস্থিতি কিদৰে ছাত্ৰ সমাজৰ বৌদ্ধিক দিশৰ হেঙাৰ স্বৰূপে থিয় দিছে সেইয়া আমাৰ সকলোৰে বোধগম্য। ভৱিষ্যত নীতিবিৰোধী যিকোনো কাৰ্যৰ বিপক্ষে আমাৰ ছাত্ৰ সমাজে তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰাৰ লগতে আমি অসমীয়াই জাতিধ্বংসী সকলো কামৰ বিপক্ষে নিজৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিম।

দেশৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যুৱ সমাজে নিজৰ দায়িত্বৰ দ্বাৰা জাতি মাটিৰ ভেটিৰ হকে নিজকে উচ্চৰ্গা কৰিবলৈ আগুৱাই আহিছে। এনে দায়িত্ববোধ আৰু সজাগতাৰ আৰু উন্মেষ হওঁক। এই সজাগতা কেৱল চহৰাঞ্চল, শিক্ষিত লোকৰ মাজলৈ বিয়পি পৰক। এইক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ সমাজে ল’ব লগা দায়িত্ব অনেক। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী আন্দোলনত সহযোগিতা আগবঢ়োৱা আবাল-বৃদ্ধ বনিতালৈ অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। অসমীয়া হিচাপে দায়িত্ব লৈ সচেতন অসমবাসীয়ে এনেদৰেই ঐক্যবদ্ধ হৈ থাকক। যুৱ সমাজৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণা হৈ থাকক। বৃহৎ অসমীয়া জাতিৰ মান অক্ষুন্ন থকাৰ ক্ষেত্ৰত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী আন্দোলনত প্ৰাণ যোৱা শ্বহীদলৈ অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা শেষত সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত জনালো।

নতুন সময়ক লৈ সকলো মানুহৰে মনতে নতুনত্বৰ সঞ্চাৰ হোৱাটো স্বাভাৱিক। অসমবাসীৰ বাবে আহিবলগীয়া ২০২০ চন অৰ্থাৎ নতুন বছৰটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব। ৰাজনৈতিক মঞ্চ, জাতীয় জীৱন, শৈক্ষিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত অসমবাসীয়ে লোৱা স্থিতিত ভিত্তি কৰিয়েই অসমলৈ অনাগত সময়ত আহিব লগা সুদিন বা দুদিন নিৰ্ধাৰিত হ’ব। এগৰাকী ছাত্ৰী হিচাপে আৰু এগৰাকী অসমীয়া যুৱতী হিচাপে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত এক সুস্থ আঞ্চলিকতাবাদৰ আশা কৰিছো।

সামাজিক ক্ষেত্ৰখনত সম্প্ৰীতি আৰু একতা বৃদ্ধি হোৱাটো বিচাৰিছো। অসমবাসীৰ মাজত। কাৰণ বিবেদকামীতাই কোঙা কৰা বহু সমাজৰ উদাহৰণ অসমীয়াই দেখিলে। ঠিক সেইদৰে ক্ষেত্ৰত মূল্যায়ন ব্যৱস্থা সংস্কাৰ হোৱাটো আশা কৰিব পাৰি। চৰকাৰী আৰু বে-চৰকাৰী সংস্থাৰ অধীনত কুটীৰ শিল্পৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ সাধন হোৱাটো বিচাৰিম আহি থকা দিনবোৰত। যাতে নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত কৰ্মসংস্কৃতি গঢ়ি উঠে। তদুপৰি অলপতে আইনলৈ পৰিণত হোৱা নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন কাৰ্যকৰী নোহোৱাটোৱে কামনা কৰিম।

এই আইন বাতিলৰ বাবে হোৱা ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰামত অংশ লোৱা জাতীয় সংগঠনসমূহৰ ৰাইজে, ছাত্ৰ সমাজে চৰকাৰৰ প্ৰলোভনক নস্যাৎ কৰি নিজৰ অস্তিত্ব সগৌৰৱেৰে জাহিৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁক। চৰকাৰে নাগৰিকৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰক হত্যা কৰাৰ যি কূট কৌশল ৰচনা কৰিছে, অসম আৰু অসমীয়াৰ জাতীয় অস্তিত্বক কুঠাৰাঘাট কৰাৰ যি চক্ৰবেহু ৰচনা কৰিছে, সেইযা প্ৰতিজন অসমীয়াই বুজি উঠক আৰু জাতীয় অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে নতুন বছৰটোত সংকল্প লওঁক।

২০১৯ বৰ্ষ শেষ হোৱাৰ সময় সমাগত। এতিয়া দেশ তথা ৰাজ্যবাসীয়ে এটা নতুন বৰ্ষক স্বাগতম জনাবলৈ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে। বৰ্তমান সময়টো অসমীয়া জাতিৰ বাবে সংকটৰ সময়। অসমীয়া জাতিটো একত্ৰিত হৈ সংগ্ৰাম চলাই যাব লাগিব। চৰকাৰলৈ এটাই আহ্বান জাতিৰ স্বাৰ্থত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল কৰক।

নৱবৰ্ষত আমাৰ আশা জাতিৰ বাবে অহা সকলো সংকট দূৰ হওঁক, অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব, অধিকাৰ সৰ্বকালৰ কাৰণে সুৰক্ষিত হওঁক। জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ সংগ্ৰামখন আগুৱাই নিব লাগিব। ৰাজ্যৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি, বৃদ্ধ বনিতা সকলোৰে মাজলৈ, গাওঁ চহৰ সৰ্বত্ৰে এই সংগ্ৰাম লৈ যাব লাগিব। চৰকাৰে ‘কা’ বাতিল কৰক। অসমৰ বিভিন্ন সমস্যা যেনে নিৱনুৱা, বানপানী, মৰি যাব ধৰা উদ্যোগবোৰৰ উত্থানত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক।

নতুন বছৰ মানেই নতুন আশা। পিছে ২০১৮ বৰ্ষত যি আশা লৈ ২০১৯ বৰ্ষত সেয়া পূৰণ হ’ব বুলি ভাবিছো। সি সঁচা নহ’ল। তথাপিও মানুহ মাত্ৰে আশা থাকিই এইবাৰো কিছু আশা আছে। নতুন বৰ্ষ এক আশাৰ বৰ্ষ হওক অসমৰ শান্তিৰ পৰিবেশ আহক। সান্ধ্য আইন অহাৰ দৰে পৰিবেশ কেতিয়াও নাহক তাকে সকলোৰে কামনা।

চৰকাৰলৈ আহ্বান নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ দৰে অসম চুক্তি ৰূপায়ন কৰক। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল কৰক। ৰাইজে যি বিচাৰে সেই কাম কৰক চৰকাৰে। যদিহে ৰাইজ তথা জনসাধাৰণে ভাল নোপোৱা কাম চৰকাৰে কৰে তেন্তে অসমত শান্তি বৰ্তাই ৰখাটো কঠিন। বৰ্তমান হোৱা প্ৰতিবাদে সেই কথাকে প্ৰমাণ কৰে। যদিহে অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত বোজা দিব বিচাৰে চৰকাৰে তেতিয়া পুনৰ প্ৰতিবাদ হ’ব। প্ৰতিবাদত অংশ ল’লে অসমৰ ছাত্ৰৰ ওপৰত আপোনালোকে লাঠিৰ কোব দিব, গুলীচালনা কৰিব। আমি নিবিচাৰো তেনে পৰিস্থিতি কাহানিবা আহক। শান্তিৰে আমি সকলো ৰাজ্যবাসী জীয়াই থাকিব বিচাৰো।

আমি কামনা কৰো ছাত্ৰৰ ৰাজপথত কৰিবলগীয়া আন্দোলনৰ পৰিবেশ আৰু নাহক, শৈক্ষিক পৰিৱেশ নষ্ট নহওক। মুঠতে ‘কা’ বাতিল কৰক। অসমত চাকৰি সম্পূৰ্ণৰূপে খিলঞ্জীয়াক দিয়াৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰক। ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ ৰাজনীতি বন্ধ কৰক।

চাওঁতে চাওঁতে এইটো দশকৰ অন্তিমটো বছৰত আমি ভৰি দিলোঁ। নতুন বছৰটোৰ প্ৰতি সকলোৰেই কিছুমান আশা আকাংক্ষা থাকে। ব্যক্তিগত জীৱনৰ দায়িত্ব সমূহৰ উপৰিও নিজৰ জাতি, নিজৰ মাতৃভূমিৰ প্ৰতি আমাৰ দায়িত্ব আছে আৰু সেই অনুপাতে নতুন বছৰত অসম তথা অসমীয়াৰ বাবেও আমাৰ কিছু সপোন, কিছু পৰিকল্পনা আছে। পোন প্ৰথমেই এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰোঁ যে, বছৰ বাগৰিলেও আমাৰ আন্দোলনৰ স্বৰ একেই থাকিব।

যেতিয়া লৈকে অসমীয়াৰ অস্তিত্বৰ সংকট শেষ নহয়, তেতিয়ালৈকে আমাৰ কন্ঠস্বৰ ৰুদ্ধ নহয়। নৱবৰ্ষ আৰু বিহুৰ উচাহৰ মাজতো CAAৰ বিৰোধিতা কৰি আমি মাত মাতি থাকিম। শেষত, চৰকাৰৰ প্ৰতি আমাৰ এটাই আহ্বান, গাদী আৰু ক্ষমতাৰ লোভত নিজৰ জাতিক বিক্ৰী কৰা পৰিকল্পনা বাদ দিয়ক, আৰু চকু মেলি চাওঁক, বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিয়ে কি বিচাৰে। স্বহীদৰ তেজেৰে আকৌ এবাৰ ৰাঙলী হোৱা অসমলৈ যাতে নতুন বছৰটোত সুখ শান্তি ঘূৰি আহে তাকেই কামনা কৰিলো।

