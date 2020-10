নেশ্যন ৱান্টচ্ টু ন’…

মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈ

দেশে এতিয়া জানিব বিচাৰে । সঁচা কি ? ধনৰ বিনিময়ত পিছ দুৱাৰেদি দালালি চক্ৰৰ জড়িয়তে তেওঁ ক্ৰয় কৰিছিল নেকি তেওঁৰ চেনেলটোৰ বাবে টিআৰপি ? এই কথা মুম্বাই আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰাৰ পাছতেই দেশ জুৰি তোলপাৰ লাগিছিল বিষয়টোক লৈ ।

তেওঁ কব খোজে এয়া আৰক্ষীৰ প্ৰতিশোধ । সুশান্ত সিং ৰাজপুত গোচৰত সাংবাদিক হিচাপে তেওঁ লোৱা ভুমিকাত অস্বস্তিত পৰিছিল মুম্বাই আৰক্ষী । তাৰ পিছত এই ষড়ষন্ত্ৰ । এইমছৰ চিকিৎসকে দিয়া প্ৰতিবেদন খাৰিজ কৰি তেওঁ কব খোজে এতিয়াও তেওঁয়েই সত্য ।

সদায় সৰৱ হৈ থকা মানুহজন এতিয়া কিছু হ’লেও নিৰৱ হৈছে কিয়নো বিশাল বেদ ভাণ্ডাৰী নামৰ ব্যক্তিজনে কি কৰিছিল সেই কথা সংবাদ মাধ্যমতে ৰাজহুৱা হৈছিল । তেওঁৰ ডায়েৰীত পোৱা গৈছে বহু পৰিয়ালৰ ঠিকনা, যিবোৰ পৰিয়ালত আছে বাৰ্ক (BARC)ৰ বেৰোমিটাৰ । সেই পৰিয়াল বোৰক মাহে ৪০০ টকাকৈ দিয়াৰ তথ্য মজুত আছে বুলি দাবী কৰিছে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে ।

টিআৰপিৰ বাবে সকলোৱে কষ্ট কৰে । দৰ্শকক ধৰি ৰখা বাবে সুস্থ প্ৰতিযোগিতা হয় টেলিভিছন চেনেল বোৰৰ মাজত । কিন্তু গোপনীয় এই বেৰোমিটাৰ বোৰ বিচাৰি টিআৰপিৰ দৌৰত নিজকে শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ একাংশই নমা এই প্ৰতিযোগিতাই সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোকে সন্দেহৰ মাজলৈ ঠেলি দিলে ।

দৈনিক দুঘন্টাকৈ এটা নিৰ্দিষ্ট বাতৰি চেনেল ইংৰাজী নুবুজা কোনো লোকক চাবলৈ কিহৰ চৰ্তত মাহেকীয়াকৈ ধন দিয়া হৈছিল সেই প্ৰশ্ন উত্তৰো দেশে জানিব বিচাৰে । তেওঁ আনক এইদৰে প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ অন্তত এটা টেগ লাইনৰ দৰে কোৱা কথাষাৰ এতিয়া সাধৰণ দৰ্শকে এতিয়া তেওঁৰ বাবে নিক্ষেপ কৰিছে ।

অসমৰ ক্ষেত্ৰটো এই টিআৰপিৰ বিনিময়ত ব্যাপক ধনৰ লেনদেন হোৱা অভিযোগ আছে । সেয়েহে ৰাজ্যৰ টিভি চেৱনেল বোৰৰ জনপ্ৰিয়তা বাৰ্কে দিয়া জনপ্ৰিয়তাই সত্য আৰু চূড়ান্ত বুলি ধৰি লোৱাৰ যুক্তি নাথাকে । প্ৰতিটো সপ্তাহতে টেলিভিচন চেনেলবোৰে অপেক্ষা কৰে টিআৰপিৰ । সেই টিআৰপিৰে চেনেলটোৰ ব্যৱসায় নিৰ্নয় কৰে ।

প্ৰায় ৪০ হেজাৰ কোটিটকীয়া টিআৰপি কেলেংকাৰীয়ে অসমতো কপনি তুলিছে । ছচিয়েল মিডিয়াৰ জড়িয়তে বৰ্তমান কোনো এক চেনেলৰ প্ৰতি দৰ্শকৰ আকৰ্ষনৰ উমান পোৱা যায় । সেই দৃষ্টিৰে বিচাৰ কৰিলে দেখা পোৱা যায় বাৰ্কৰ কেইটামান নিৰ্দিষ্ট বেৰোমিটাৰৰ তুলনাত স্পষ্ট হোৱা ছবি খন বেছি বিশ্বাস যোগ্য ।

কিন্তু আমি টিআৰপি কেন্দ্ৰিক এই প্ৰতিযোগিতাত নিৰ্ভয় কৰিব লগীয়া হয় বাৰ্কক । যিটো পদ্ধতিৰ বিশ্বাসযোগ্যতাক লৈ এতিয়া নানা প্ৰশ্ন । সাধৰন দৰ্শকৰ বাবে বাৰ্কৰ টিআৰপি গুৰুত্বপূৰ্ন নহয় । ভাল অনুষ্ঠান আৰু দৰ্শক আকৰ্শিত কৰিব পৰা বা বাতৰিয়ে ছচিয়েল মিডিয়াটো এতিয়া ব্যপক চৰ্চা লাভ কৰে কিন্তু বিজ্ঞাপন কেন্দ্ৰীক ব্যৱস্থাগত এই বাৰ্ক ব্যৱস্থাই এচাম লোকক এই কেলেংকাৰীৰ বাট মুকলি কৰি দিছে ।

বাকপটু সেই সাংবাদিক গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ মুম্বাই আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিব । আইনী ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে সেইবোৰৰ সত্যতা নিৰ্নয় হ’ব । প্ৰতিযোগিতা আৰু প্ৰতিষ্ঠাৰ এই যুঁজত তেওঁ নিজকে কেৱল শুদ্ধ বুলি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ কৰা চেষ্টা এতিয়া অপচেষ্টা সদৃশ হৈছে ।

মানুহে কৈছে চিঞৰিলেই মিছা সঁচা নহয়,সঁচা মিচা নহয় । পৃথিবীত সকলো কাম একো নকৰাকৈয়ে কৰিব খোজা এচাম অভিজাত লোক আছে । সেই শ্ৰেণীৰ লোকে বাৰ্তানুকুল কোঠাত বহিয়েই কেবল সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে দেশ উদ্ধাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰে । তেওঁ তাৰ ব্যতিক্ৰম নাছিল । কিন্তু সেই বিশ্বাস যোগ্যতা হেৰুৱাৰ পিছত দৰ্শকৰ গ্ৰহণ যোগ্যতাও হেৰুৱাব । তেতিয়া কি হ’ব দেশে জানিব বিচাৰে ।

তেওঁক আক্ৰমণ কৰা ঘটনা কিমান সঁচা । পালঘাটক লৈ কৰা হৈ চৈ আৰু কি আছিল । সুশান্ত সিং ৰাজপুত গোচৰক লৈ তোলপাৰ লগোৱা কাৰণ কি ? এইবোৰ কথা এতিয়া লুকাই থকা নাই । আঁৰৰ কাহিনী লাহে লাহে ওলাই পৰিছে ।

শাসক পক্ষৰ সৈতে বহু সাংবাদিক,বাতৰি চেনেলে সুসম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰে । কিন্তু শাসক পক্ষৰ মুখপাত্ৰ হ’বলৈ নাযায় । সাধৰণ জনতাৰ হৈ, সাধৰণ জনতাৰ পক্ষে তেওঁলোক থিয় হয় । সেই সমগোত্ৰীয় শ্ৰেণীটোকো শত্ৰুৰ স্থানত থৈ শাসক পক্ষৰ আটাইতকৈ প্ৰভুভক্ত হ’ব বিচৰা বাবেই তেওঁক আন এক প্ৰভুভক্ত জীৱৰ সৈতে তুলনা কৰা দেখা পোৱা গৈছে ।

এইবোৰ সুস্থ মানসিকতা নহয় । কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় বাতৰি কাকতে যেতিয়া ৰিয়া চক্ৰবৰ্তী কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্তি হোৱাৰ দিয়া এটা জীৱৰ আলোকচিত্ৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰি প্ৰতীকি মূলক ভাবে যি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিলে সেয়া মন কৰিবলগীয়া আছিল । সেই ফটোৰ তলত লিখি দিয়া হৈছিল ”IF THIS PICTURE REMINDS YOU OF ANY TV ANCHOR,IT IS NOT THE HYENA’S FAULT ”

এয়া সাংবাদিকতাৰ দৃষ্টি কোণেৰে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা । তেওঁ স্পষ্টীকৰনক আন এটা বাতৰি চেনেলৰ নাম সাঙুৰিব বিচাৰিলেও মুম্বাই আৰক্ষীয়ে এই কথা অস্বীকাৰ কৰে । এই যুঁজ গৈ অন্যায় অবিচাৰৰ বিৰুদ্ধে হোৱাৰ সলনি সংবাদ মাধ্যমৰ মাজত সীমাবদ্ধ হৈ ৰৈছে ।

টিআৰপি বা এই টেলিভিছন ৰেটিং পইন্ট কেন্দ্ৰীক কেলেংকাৰীয়ে একাংশ চেনেলে কেনেদৰে শ্ৰেষ্ঠতাৰ দৌৰত নিজৰে শ্ৰেষ্ঠ প্ৰমানিত কৰে তাক উদঙাই দিলে । লগতে প্ৰমান কৰিলে সাংবাদিকতা ক্ষেত্ৰত তেওঁৱেই অদ্বিতীয় । দেশে জানিব বিচাৰে বুলি আনক প্ৰৰোচিত কৰি আপ্ৰয়োজনীয় আৰু অসত্য কথাক ইছ্যু কৰিব খোজা এইগৰাকী সাংবাদিকক ৰাইজে কাঠগড়াত তুলি প্ৰশ্ন কৰিছে – আনক প্ৰশ্ন কৰি বিচাৰকৰ দৰে আচৰন কৰা আপুনি এনে কাণ্ডৰে নিজৰ শ্ৰেষ্ঠতা দাৱী কৰাটো ভুল বুলি স্বীকাৰ কৰিবনে ? আৰু জানিব বিচাৰে টিআৰপিৰ ফিস্ক কেলেংকাৰীৰ খলনায়ক কোন ?