শচীনৰে নহয়, আপোনাৰো অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস হ’ব পৰা এজন শিশু…

● মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈ

এটা বিশেষভাৱে সক্ষম শিশু। দুই ভৰিৰে ভালদৰে খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে শিশুটিয়ে। কিন্তু শিশুটিৰ মনোবল আছিল প্ৰবল। ছত্তীশগড়ৰ এই শিশুটিৰ নাম মাদ্দাৰাম কাৱাছী। মাওবাদী অধ্যুষিত জিলা দান্তেৱাড়াত ঘৰ শিশুটিৰ।

বিশেষভাৱে সক্ষম হ’লেও শিশুটিয়ে আন সবল শিশুৰ দৰেই নিজকে ভাৱে। খেলি ভাল পায় ক্ৰিকেট। সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ এই শিশুটি।

হুইল চেয়াৰত মাদ্দাৰাম কাৱাছী

এখন পুৰণি হুইল চেয়াৰেই শিশুটিৰ সমল। দান্তেৱাড়াৰ পোটে কল্যাণ উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত এখন গাঁৱত ঘৰ মাদ্দাৰামৰ। দুমাৰাম কাৱাছীৰ সন্তান মাদ্দাৰাম জন্মৰ পৰাই আছিল বিশেষভাৱে সক্ষম। কিন্তু তাক ক্ৰিকেট বুলি ক’লে একো নালাগে। শাৰিৰীক প্ৰতিবন্ধকতাকো নেওচি ওলাই যায় হাতত বেট লৈ।

১৩ বছৰীয়া এই শিশুটিৰ প্ৰেৰণা মহান ক্ৰিকেটাৰ শচীন তেণ্ডুলকাৰ। স্থানীয় বিদ্যালয়তে সি পঢ়ে। পলিঅ’ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মাদ্দাৰামে হেৰুৱাইছিল ভৰি। লগৰীয়াৰ সৈতে কেতিয়াবা গাঁৱৰ খেলপথাৰখনত নতুবা স্কুলৰ খেল পথাৰত প্ৰায়ে সি খেলে ক্ৰিকেট। কোচা, ৰাজা আদি তাৰ বন্ধুৰ নাম।

মাতৃৰ সৈতে ১৩ বছৰীয়া মাদ্দাৰাম কাৱাছী

ক্ৰিকেট খেলিবলৈ আহিলে সিঁহতে তাক বাধা নিদিয়ে। বৰং সহায় কৰে। নৱ বৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোতে সিঁহতে খেলিছিল ক্ৰিকেট। তাৰেই এজন বন্ধু গুলু। গুলুৱেই দেউতাকৰ হাতৰ পৰা মোবাইলটো লৈ মাদ্দাৰামে ক্ৰিকেট খেলি থকা কিছু দৃশ্য বন্দী কৰিছিল মোবাইলৰ কেমেৰাত।

সেই ভিডিঅ’ই পৰৱৰ্তী সময়ত ছ’চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰা হৈছিল। ভৱা নাছিল মাদ্দাৰামে তাৰ প্ৰিয় ক্ৰিকেটাৰজনৰ দৃষ্টিগোচৰ হ’ব ভিডিঅ’টো।

ভিডিঅ’টোত দেখা পোৱা গৈছিল মাদ্দাৰামে কিদৰে ক্ৰিকেট খেলিছিল। চুঁচৰি চুঁচৰি ৰান লোৱাৰ দৃশ্য। মাদ্দাৰামৰ মতে সহজতে সি ৰান ল’ব পাৰে। ভাল বল পালে সি লগৰীয়াবোৰে নিৰ্ধাৰণ কৰি লোৱা বাউণ্ডাৰীলৈ ঠেলি পঠিয়াব পাৰে অনাসায়ে।

ফ’ৰ, চিক্স মাৰিব পৰাকৈয়ে সি সবল। ক্ৰিকেট উপভোগ কৰিবও জানে মাদ্দাৰামে। কেৱল খেলতেই নহয়, পঢ়াতো ভাল মাদ্দাৰাম। ভৱিষ্যতে এজন চিকিৎসক হ’ব খোজে সি। ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি থকা ৰাপৰ বাবেই মাদ্দাৰামক ২ জানুৱাৰীত স্থানীয় খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াগৰাকীয়ে তেওঁৰ স্কুললৈ গৈ এটা ক্ৰিকেট খেলৰ সা-সঁজুলি দি থৈ আহিছিল।

ক্ৰিকেট কিডটো পাই মাদ্দাৰাম আৰু তাৰ লগৰবোৰ যথেষ্ট সুখী। নহ’লে হাতেৰে বনোৱা বেটেৰে টেনিছ বল লৈ সিঁহতে খেলিছিল ক্ৰিকেট। এতিয়াৰে পৰা আৰু সেই অভাৱ সিঁহতৰ নাই।

হাতত বেট লৈ মাদ্দাৰাম কাৱাছী

অসমতো আছে এনে বহু মাদ্দাৰাম। যি সকলে বিশেষভাৱে সক্ষম হৈও বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাই আহিছে। এই বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলে যাতে মৰ্যাদাপূৰ্ণ জীৱন কাৰো অনুকম্পা নোহোৱাকৈ লাভ কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনি ল’লেও সেইবোৰে সকলোকে সামৰি ল’ব পৰা নাই।

ভাৰতত ২.৬৮ কোটি লোক বিশেষভাৱে সক্ষম। মুঠ জনসংখ্যাৰ ২.২১ শতাংশতকৈ বেছি লোকৰ আছে বিভিন্ন সমস্যা। তাৰ ভিতৰত দৃষ্টিশক্তি কম থকা, কাণেৰে কম শুনা, কথা ক’ব নোৱাৰা, মানসিক বিকাশ নোহোৱা আদিৰ উপৰিও ৭৫ শতাংশ লোক শাৰিৰীকভাৱে অক্ষম।

মুঠ বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ ভিতৰত ২০১১ লোকপিয়লৰ তথ্য অনুসৰি ১.৫ কোটি পুৰুষ আৰু ১.১৮ কোটি মহিলা। অৰ্থাৎ ৫৬ শতাংশ বিশেষভাৱে সক্ষম লোক পুৰুষ আৰু ৪৪ শতাংশ মহিলা।

দেশৰ মুঠ বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ সংখ্যা

এই সকলৰ অধিক সংখ্যকেই থাকে গ্ৰাম্য অঞ্চলত। গ্ৰামাঞ্চলত বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ ৬৯ শতাংশ বাস কৰে। অৰ্থাৎ মুঠ বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ ১.৮৬ কোটি বাস কৰে অতি পিছপৰা গ্ৰামাঞ্চলত আৰু ০.৮১ কোটি বিশেষভাৱে সক্ষম লোক বাস কৰে চহৰ অঞ্চলত। এই তথ্য “ভাৰতৰ বিশেষভাৱে সক্ষম লোক আৰু এক পৰিসংখ্যা” শীৰ্ষক প্ৰতিবেদনৰ। চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি, বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ ৪৯ শতাংশ শিক্ষিত আৰু ৩৪ শতাংশ কৰ্মৰত।

নেশ্যনেল টাক্স ফ’ৰ ৱেলফেয়াৰ অৱ পাৰ্ছনছ উইথ অটিজম, ছেৰীবেল পালচি, মেন্টেল ৰিটাৰ্ডেশ্যন এণ্ড মেণ্টেল ডিছ এবিলিটীছ এক্ট, ১৯৯৯ অনুসৰি এই লোকসকলক উপযুক্ত পৰিৱেশ আৰু তত্বাৱধানৰ বাবে বিধান আছে।

ইয়াৰোপৰিও বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ বাবে সাতটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাই দীৰ্ঘদিন ধৰি কাম কৰি আছে। এইবোৰৰ উপৰিও যৌগিক পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰ, ডিডিআৰচি, স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে নিজাববীয়াকৈ এনে লোকৰ বাবে বিভিন্ন সংস্থা গঠন কৰিছে।

বে-চৰকাৰী সংস্থা সমূহেও এই লোকসকলৰ হকে আৰু তেওঁলোকক মানৱ সম্পদৰূপে গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। অসম চৰকাৰেও বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ বাবে অতি শেহতীয়াকৈ সঁহাৰি আঁচনিৰ জৰিয়তে কিছু কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। তাৰ ভিতৰত কৃত্ৰিম ভৰি প্ৰদান, পলিঅ’ আক্ৰান্ত সকললৈ ভৰি, কৃত্ৰিম হাত, তিনিচকীয়া চাইকেল, হুইল চেয়াৰ, ৱাকিং ষ্টিক, বিশেষ ধৰণৰ পেং আদি বিতৰণ কৰিছে কেইবাখনো জিলাত।

অসমত দেশৰ মুঠ বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ ১.৭৯ শতাংশ লোকে বাস কৰে। সৰ্বাধিক বিশেষভাৱে সক্ষম লোক থকা ৰাজ্যখন হ’ল উত্তৰ প্ৰদেশ। উত্তৰ প্ৰদেশত দেশৰ মুঠ বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ ভিতৰত ১৫.৫ শতাংশ লোকে বাস কৰে।

অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত ৮.৪৫ শতাংশ, পশ্চিম বংগত ৭.৫২ শতাংশ, ওড়িশাত ৬.৬৪ শতাংশ, ছত্তিশগড়ত ২.৩৩ শতাংশ লোক বিশেষভাৱে সক্ষম। অসমত থকা বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ ৩৩.৯১ শতাংশ কৰ্মৰত।

মন কৰিবলগা যে, বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ দেশৰ শিক্ষিতৰ শতকৰা হাৰ ৫৪.৫২ শতাশ। য’ত অসমৰ বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ শিক্ষিতৰ হাৰ ৪৮.২৫ শতাংশ। ২০১১ চনৰ তথ্য অনুসৰি, অসমৰে ৩৪ শতাংশ বিশেষভাৱে সক্ষম শিশু বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। য’ত ভাৰতৰ হাৰ ২৭ শতাংশ। এয়া চৰকাৰী তথ্য।

৫ বছৰৰ পৰা ১৯ বছৰৰ বিদ্যালয়লৈ নোযোৱা বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ পৰিসংখ্যাৰ শতকৰা হাৰ (ৰাজ্য অনুসৰি)

কিন্তু সেয়া পৰ্যাপ্ত নহয়। কেৱল সাহায্যই নহয়, এই সকল লোকক প্ৰয়োজন মানসিক সমৰ্থনৰ। তেওঁলোক যে কেতিয়াও এজন সক্ষম লোকতকৈ পিছপৰা নহয়, সেই কথা উপলব্ধি কৰিব পৰা পৰিৱেশ গঢ়ি দিয়াৰ দায়িত্ব আমাৰ সকলোৰে।

মাদ্দাৰামৰ ক্ষেত্ৰতো সেয়াই হ’ল। মাদ্দাৰামে অনুভৱ কৰিলে ভৰি নাথাকিলেও লগৰীয়াৰ সৈতে লগৰীয়াৰ সৈতে খেলিব পাৰে। মানুহে পুতৌ নকৰে। গাঁৱৰ এখন খেলপথাৰত ক্ৰিকেট খেলা এই দৃশ্যই মাদ্দাৰামৰ আত্ম বিশ্বাসৰ যে আধাৰ হৈ পৰিব, সেয়া সি কল্পনাই কৰা নাছিল।

চিকিৎসক হোৱাৰ সপোন মাদ্দাৰামৰ

মাদ্দাৰামৰ ক্ৰিকেট খেলা সেই ভিডিঅ’ টুইট কৰিলে শচীন তেণ্ডুলকাৰে। শচীন তেণ্ডুলকাৰে মাদ্দাৰামক লৈ লিখিলে- ‘২০২০ আৰম্ভ কৰক এই অনুপ্ৰেৰণা যোগাব পৰা ভিডিঅ’ৰে।’ টুইটটোত শচীন তেণ্ডুলকাৰে লিখিছিল- ‘Start your 2020 with the inspirational video of this kid Madda Ram playing cricket 🏏 with his friends. It warmed my heart and I am sure it will warm yours too.’

শচীনৰ টুইটটো…

শচীন তেণ্ডুলকাৰে তেওঁৰ ভিডিঅ’টো চোৱা আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰাৰ খবৰে মাদ্দাৰামক বহু সুখী কৰিলে। মাদ্দাৰামে ক’লে- ‘মোৰ দেউতা এজন খেতিয়ক। মই দুবছৰ ধৰি ক্ৰিকেট খেলি আহিছো। চুঁচৰি মই ৰান লওঁ। শচীন তেণ্ডুলকাৰ ছাৰক ধন্যবাদ… তেওঁ যে মোৰ ভিডিঅ’টো শ্বেয়াৰ কৰিলে…।’

মাদ্দাৰামক দিয়া শচীনৰ এই প্ৰেৰণা আন বহু বিশেষভাৱে সক্ষম শিশুৰ বাবেই প্ৰেৰণাদায়ক হ’ব। মাদ্দাৰামে ভৱাই নাছিল, শচীন তেণ্ডুলকাৰে তেওঁৰ ক্ৰিকেট খেলাৰ ভিডিঅ’টো চাব। ক্ৰিকেটৰ ইশ্বৰেই তেওঁক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাব। আচলতে মাদ্দাৰামৰ প্ৰতি শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ এই আগ্ৰহ আমাৰ চৌপাশে থকা বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ প্ৰতি আমিও দেখুওৱাটো প্ৰয়োজন। নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিতে এয়া এক শুভবাৰ্তা। কেৱল চৰকাৰী সা-সুবিধাই নহয়, বিশেষভাৱে সক্ষম লোক সকলৰ প্ৰতি সমাজৰো আছে দায়িত্ব। তেওলোকে কাৰোবাৰ পৰা পুতৌ নিবিচাৰে। বিচাৰে মৰমৰ এধানি মাত আৰু সমাজত মৰ্যাদা সহকাৰে জীয়াই থাকিব পৰা এক পৰিৱেশ…।