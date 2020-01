এনেকৈয়ে আহে নেকি ভাল দিন!

মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈ

নিসংগ হ’ব ধৰিছে নেকি বিজেপি? প্ৰচাৰ, উদাত্ত ভাষণ, অভিযোগ-প্ৰত্যাভিযোগৰ বৰষুণ, ছ’চিয়েল মিডিয়াত সক্ৰিয় হৈও বাস্তৱক যেন ঢাকি ৰাখিব পৰা নাই শাসকীয় দলটোৱে। সেয়া কেৱল অসমতে নহয়। সমগ্ৰ দেশজুৰি নিৰপেক্ষভাৱে চালে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে কিছুদিনৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত বিৰোধীক মষিমূৰ কৰা মোডী বাহিনী।

‘কা’ৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন অব্যাহত আছে সমগ্ৰ দেশত। সেই আন্দোলনক তৃতীয় শক্তি পৰিচালিত আৰু ভুৱা প্ৰচাৰেৰে একাংশ জনতাক বিপথে পৰিচালিত কৰা বুলি মোডী-অমিত শ্বাহৰ লগতে আন নেতাই দাবী কৰিলেও আন্দোলনৰ গতি প্ৰকৃতিয়ে ৰাইজে যে এই দাবী মানি লৈছে তেনে ধাৰণা নহয়।

অতি শেহতীয়াকৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰা নিধি চমুকৈ আইএমএফে প্ৰকাশ কৰা এক প্ৰতিবেদনে ভাৰতৰ আৰ্থিক ব্যৱস্থা আজি কি পৰ্যায়্ত আছে তাৰ এখন ছবি দাঙি ধৰিলে। আইএমএফৰ প্ৰতিবেদন মতে বিশ্বৰ অৰ্থনীতি নিম্নগামী হোৱাৰ আঁৰত ভাৰত। ২০২০ চনত ভাৰতৰ জিডিপি ৪.৮ শতাংশ হ’ব বুলি সম্ভাৱনা দাঙি ধৰিছে আইএমএফে।

আইএমএফৰ মুখ্য অৰ্থনীতিবিদ গীতা গোপীনাথৰ মতে ভাৰতৰ জিডিপি হ্ৰাস পোৱাৰ প্ৰভাৱ বিশ্বৰ অৰ্থ ব্যৱস্থাত পৰিছে। দেশখনৰ অৰ্থ ব্যৱস্থা আৰু জিডিপিৰ প্ৰভাৱ সমগ্ৰ বিশ্বৰ অৰ্থ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত পৰে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, ‘যদি ভাৰতত জিডিপি হ্ৰাস পায়, তেনেহ’লে সেই প্রভাৱ বিশ্বৰ অৰ্থ ব্যৱস্থাত পৰাটোৱেই স্বাভাৱিক।’

সেই কাৰণে আইএমএফে বিশ্বৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ হাৰৰ সম্ভাৱনা ০.১ শতাংশ হ্ৰাস কৰিছে। তাৰ কাৰণ হৈছে ভাৰতৰ সেই আৰ্থিক বিকাশৰ হাৰ হ্ৰাস পোৱাটো। আইএমএফৰ এই সম্ভাৱনাক মোডী চৰকাৰে কোনো তৃতীয় পক্ষৰ অপপ্ৰচাৰ বা ভুৱা বুলি দাবী কৰাৰ বাট নাই।

ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা ইবাৰৰ পাছত সিবাৰকৈ ধন আনি উন্নয়নৰ আঁচনি ৰূপায়ন বা অন্যান্য দিশত দেশৰ আৰ্থিক ব্যৱস্থা জোৰা টোপোলা মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলেও এই পৰিস্থিতিত আৰু কিমান দিন ধৰা নপৰাকৈ চৰকাৰে ৰাইজক আভুৱা ভৰাব পাৰিব সেয়া সময়েহে ক’ব।

ৰাজনৈতিক দৃষ্টিকোণেৰেও শেহতীয়া লোকসভা নিৰ্বাচনত চুনামীৰ সৃষ্টিৰে দ্বিতীয় বাৰৰ বাবে বিজেপিয়ে শাসনৰ বাঘজৰী হাতত ল’লেও এনডিএ-ৰ একাংশ দলে বিজেপিৰ সংগ এৰাটো অন্য এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছত বিজেপিৰ পৰম মিত্ৰ শিৱসেনাই বিজেপিৰ সংগ এৰি কংগ্ৰেছ-এনচিপিৰ কাষ চাপিবলৈ দিয়া সুযোগ বিজেপিৰ অহংকাৰী আৰু মদগৰ্বী নীতিৰ প্ৰতিফলন বুলিব পাৰি।

পূৰ্বৰ বিত্তমন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰে একালৰ নেতা যশৱন্ত সিনহাই মুকলিকৈয়ে কৈছে যে চৰকাৰে যিমানেই ঢাক ঢোল নবজাওক চৰকাৰৰ হাতত পুঁজি নাই। আৰ্থিক আৰু ৰাজনৈতিক দিশত এনে অৱস্খলণৰ ফলাফল কি হ’ব পাৰে সেই কথা শাসনত থকা বিজেপিৰ নেতৃত্বয়ো নুবুজাকৈ থকা নাই।

দিল্লীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত মূলতঃ আসন বুজাবুজিক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই বিজেপিৰ সংগ এৰিলে শিৰোমণি আকালী দলে। দলটো আছিল বিজেপিৰ অত্যন্ত বিশ্বাসী আৰু পুৰণি সহযোগী দল। শিৰোমণি আকালী দলৰ নেতৃত্বই দুই দলৰ মিত্ৰতাৰ অন্ত পৰাৰ কথা সংবাদ মেল পাতি ঘোষণা কৰি বিজেপিৰ সহযোগিতাৰ অভাৱতে এনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিলে।

তাৰ পাছতে বিজেপিৰ বাবে আহিছে আন এক দুঃখবৰ। বিজেপি আৰু জনতা দল ইউনাইটেডৰ মিত্ৰতাক লৈও প্ৰশ্ন কৰিছে খোদ দলটোৰে ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক পৱন কুমাৰ বাৰ্মাই। নেতাগৰাকীয়ে ২১ জানুৱাৰী, ২০২০ত দিল্লী নিৰ্বাচনত বিজেপি আৰু দলটোৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰি নীতিশ কুমাৰলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল।

সেই পত্ৰত বাৰ্মাই সমগ্ৰ দেশজুৰি ‘কা’, এনআৰচি আদিক লৈ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা প্ৰতিবাদৰ মাজতে জেডিইউৱে কিয় বিজেপিৰ সৈতে দিল্লীৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মিত্ৰতা কৰিবলগা হ’ল, সেই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্নৰ উত্থাপন কৰিছে।

ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাৰ প্ৰথম বাক্যটোৱেই হৈছে- WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a (SOVEREIGN

SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC) and to secure to all its citizens.

কিন্তু নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনে সংবিধানৰ ধৰ্মীয় নিৰপেক্ষতাৰ মূল ভেটিতে আঘাত হনা বুলি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হোৱাৰ পাছতো, জনসাধাৰণে ইয়াৰ বিৰোধ কৰাৰ পাছতো শাসকীয় দল বা চৰকাৰে সেই প্ৰতিবাদী কণ্ঠক তিলমানো গুৰুত্ব দিব বিচৰা নাই। আজি দেশ কোন দিশে গতি কৰিছে সেই অনুভৱ জনতাই ঠিকেই কৰিছে। কিন্তু যি সকলক শাসনৰ ক্ষমতা দি জনতাই মূৰত তুলি লৈছিল তেওঁলোকে কেৱল ‘সবকা চাথ সবকা বিকাশ’ শ্ল’গান দিয়াতেই দায়িত্ব সামৰিলে। জনতাৰ কোনো কথাই শুনিব নিবিচৰাসকলে আজি নহ’লেও এদিন অনুভৱ কৰিব তেওঁলোকে লোৱা সিদ্ধান্তক জনতাই কিয় মানি ল’ব খোজা নাই।

দেশ প্ৰগতিৰ পথত বুলি বিজ্ঞাপন ছপা কৰিব পাৰি। সেই বিজ্ঞাপনে জানো দেশৰ প্ৰগতি আৰু উন্নয়ন সাধিব পাৰে? মত পাৰ্থক্য থাকিলেও বাস্তৱক অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰা একাংশই চকু মুদি মূৰ জোকাৰি তেওঁলোকৰ কাষত থিয় দিছে ঠিকেই। এনে পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত মোডী-অমিত শ্বাহ বা বিজেপিক সমালোচনা কৰা সকলক ঠাট্টা, ইতিকিং কৰিছে।

কাৰোবাৰ গাত দোষ জাপি নিজেই শুদ্ধ বুলি কেৱল ভাষণেৰে প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰি। ৰাজনৈতিক দৃষ্টিকোণেৰে তেওঁলোকে আজি নিজকে সফল বুলি ভাৱিলেও ৰাইজে কিন্তু প্ৰশ্ন কৰিছে দেশ আজি কোন দিশে?