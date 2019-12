‘কা’ৰ জুইঃ ঝাৰখণ্ডত মৰহিল পদুম!

● মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈ

নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন গৃহীত কৰাৰ পাছত প্ৰথমটো পৰীক্ষা আছিল বিজেপিৰ বাবে ঝাৰখণ্ডৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন। পূৰ্বতে এই দলৰে চৰকাৰ থকা ৰাজ্যখনত বিজেপিয়ে পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি এক প্ৰকাৰৰ নিশ্চিত আছিল দলটোৰ নেতৃত্ব।

২০১৪ চনত অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে ৩৭ খনকৈ আসন লাভ কৰি আন মিত্ৰজোঁটৰ সহায়ত চৰকাৰ গঠন কৰিছিল। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত আছিল ৰঘুবৰ দাস। সেই নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত জেএমএম আৰু কংগ্ৰেছে ২৫খন, জেভিএমে ৮ খন, এজেএছইউ-এ ৫ খন আৰু অন্যান্যই ৬খন আসন লাভ কৰিছিল।

২০১৯ৰ ৰাজ্যখনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত সেই ফলাফলৰ পুনাৰাবৃত্তি নহ’ল। ২০১৯ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে সমগ্ৰ দেশতে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল। অকলেই দলটোৱে ৩০৩ খন আসন লাভ কৰিছিল। দলটোৱে ঝাৰখণ্ডত ১১ খন আসন লাভ কৰিছিল। লোকসভাৰ ১৪ খন আসনৰ ভিতৰত এই সফলতা লাভ কৰাৰ পিছত দলটো নিশ্চিত আছিল যে বিধানসভা নিৰ্বাচনতো সহজতেই বিৰোধীক পৰাভূত কৰিব।

সহযোগী দল এজেএছইউৰ সৈতে ১৪ খন আসনৰ ভিতৰত ১২ খন আসন লাভ কৰা বিজেপিৰ বাবে ঝাৰখণ্ড বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰাটো সহজ নহ’ল মাত্ৰ ৮ মাহৰ পিছতে। এই নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে মাত্ৰ ২৫ খন আসনহে লাভ কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে। ইয়াৰ বিপৰীতে ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা চমুকৈ জেএমএম আৰু কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটে ৪৭খন আসন লাভ কৰাতো প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে। নিশা ৮.৩০ বজালৈকে ঘোষিত ফলাফল অনুসৰি ২খন আসনত এ জে এছ ইউ, ১৪খনত বিজেপি, ১খনত চিপিআই (এমএল), ৯খনত কংগ্ৰেছ, ১৫খনত জেএমএম আৰু ১খন আৰ জে ডি দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জয় সাব্যস্ত কৰিছে।

ইয়াৰোপৰিও ১৫খনত জে এম এম, ৭খনত কংগ্ৰেছ, ২খনত নিৰ্দলীয়, ১১খনত বিজেপি, ৩খনত জেভিএম, ১খন এন চি পিৰ প্ৰাৰ্থী আগবাঢ়ি আছে। ইয়াৰ পৰাই ৰাজ্যখনত নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ প্ৰায় নিশ্চিত আভাস পোৱা গৈছে।

শেহতীয়া কেইবাখনো ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ এই পতন মন কৰিবলগা। মহাৰাষ্ট্ৰত একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ দল ৰূপে বিজেপিয়ে ১০৫ খন আসন লাভ কৰিলেও চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম নোহোৱাৰ পাছত শিৱসেনা, এনচিপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰজোঁটে চৰকাৰ গঠন কৰি এক মোক্ষম আঘাত হানিছিল বিজেপিক।

ঝাৰখণ্ডৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত চোৰেন…

ধাৰাবাহিকভাৱে মধ্যপ্ৰদেশ, ৰাজস্থান, ছত্তীশগড়, মহাৰাষ্ট্ৰৰ পাছত ঝাৰখণ্ডত পৰাস্ত হ’ল বিজেপি। মুঠ ৫ খন ৰাজ্যত ১২ মাহৰ ভিতৰতে ৰাইজে কেন্দ্ৰত শাসনত অধিষ্ঠিত দলটোক শাসনৰ পৰা ক্ষমতাচ্যুত কৰাটো তাৎপৰ্যজনক আৰু লক্ষণীয়।

কোনোমতে হাৰিয়ানাত চৰকাৰ গঠন কৰিলেও বিজেপিৰ বাবে সেই ফলাফলো বৰ সুখকৰ নাছিল। ২০১৭ চনৰ ডিচেম্বৰলৈকে দেশৰ ৭১ শতাংশ অঞ্চলত আছিল বিজেপিৰ শাসন। তাৰ বিপৰীতে ২৯ শতাংশ অঞ্চলত আছিল আন দলৰ শাসন।

২০১৪ চনত বিজেপিয়ে শাসন কৰা ৰাজ্যসমূহ আছিল- গুজৰাট, মধ্যপ্ৰদেশ, ৰাজস্থান, ছত্তীশগড়, গোৱা আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ। এই কেইখন ৰাজ্যত বিজেপিয়ে অকলে বা আন দলৰ সৈতে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল। ২০১৮ চনত সমগ্ৰ ভাৰততে বিজেপিৰ শাসন চলিছিল প্ৰায়বোৰ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহত।

নিশ্চিত জয়ৰ পাছত সংবাদমাধ্যমৰ সন্মুখত হেমন্ত চোৰেন…

২০১৮ৰ ছেপ্তেম্বৰত তামিলনাডু, কেৰালা, কৰ্ণাটক, দিল্লী, মিজোৰাম, পাঞ্জাৱ, ওড়িশা, পশ্চিম বংগ, অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ আৰু তেলেংগানাক বাদ দি আন ৰাজ্যসমূহত বিজেপিৰ শাসন আছিল। তামিলনাডুত এআইএএমডিকেৰ চৰকাৰ, পশ্চিম বংগত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ, তেলেংগানাত টি আৰ এছৰ, কৰ্ণাটকত কংগ্ৰেছৰ, মিজোৰামত কংগ্ৰেছৰ, পাঞ্জাৱত কংগ্ৰেছৰ, ওড়িশাত বিজু জনতা দলৰ, কেৰালাত বাওঁ দলৰ চৰকাৰ আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত টি ডি এছৰ চৰকাৰ আছিল তেতিয়া।

এতিয়া সেই পৰিৱেশ সলনি হৈছে। বিজেপি আৰু মিত্ৰদলে বৰ্তমান শাসনত থকা ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহ হৈছে- অৰুণাচল প্ৰদেশ, মেঘালয়, নাগালেণ্ড, মিজোৰাম, মণিপুৰ, অসম, বিহাৰ, গোৱা, গুজৰাট, হাৰিয়ানা, চিক্কিম. হিমাচল প্ৰদেশ, কৰ্ণাটক, মণিপুৰ, ত্ৰিপুৰা, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু উত্তৰাখণ্ড। ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ আৰু আন বিৰোধী দলসমূহ ক্ৰমে- চণ্ডীগড়, দিল্লী, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড়, ঝাৰখণ্ড, কেৰালা, মধ্যপ্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ, ওড়িশা, পাঞ্জাৱ, ৰাজস্থান, তেলেংগানা, পুডুচেৰী আৰু পশ্চিম বংগত চৰকাৰত আছে।

নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ দেশজুৰি প্ৰতিবাদ হৈ থকাৰ সময়তে বিজেপিৰ পক্ষত দেশবাসী আছে বুলি ২২ ডিচেম্বৰ, ২০১৯ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে ৰামলীলা ময়দানত জন সমাবেশ সম্বোধন কৰিছিল। তাৰ পিছদিনাই ঝাৰখণ্ডৰ এই ফলাফল বিজেপিৰ বাবে এক সতৰ্কবাণী ৰূপে বিবেচিত হৈছে।

ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ নেতা ৰঘুবৰ দাসেও এই নিৰ্বাচনী যুঁজত পৰাস্ত হোৱাটো অন্য এক উল্লেখযোগ্য দিশ। ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ ঘোষণা হৈ থকাৰ সময়তে দলটোৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জে পি নড্ডাই আন নেতৃত্ব সকলৰ সৈতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ সমৰ্থনত কলকতাত সমদল বাহিৰ কৰি আছিল। সেই সময়ৰ সমান্তৰালকৈ ঝাৰখণ্ডত অহা ফলাফলে কি বাৰ্তা বহন কৰিছে, সেই কথা অমিত শ্বাহ, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী বা বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাই নিশ্চয় নুবুজাকৈ থকা নাই।

মোডীৰ বিশ্বাস আৰু আস্থা আছিল, ৰাইজৰহে আস্থা-বিশ্বাস নাছিল…

এই নিৰ্বাচনী ফলাফল আন এক কাৰণতো লক্ষণীয় আছিল। অযোধ্যা বিবাদমান গোচৰৰ ৰায়দান, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে বিক্ষোভৰ পাছত জনতাৰ কাষ চপা শাসকীয় দলটোক ঝাৰখণ্ডই জনতাই দিয়া ৰায়ৰ পাছত বিজেপিৰ নেতৃত্বই দেশবাসী লগত আছে বুলি কৰা দাবীৰ বিপৰীত ছবি এখনহে উদঙাই দিলে।

শাসনত থকা ৰাজ্য এখনক ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰা বিজেপিয়ে এই কথা বুজা উচিত যে জনতাই সদায় মৰম নকৰে। জনতাই নিবিচৰা কাম কৰিলে তাৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ জনতা সাজু থাকে। ৫ বছৰৰ বাবেহে কোনো দলক শাসনলৈ অনা হয়। সদনত ৫ বছৰৰ বাবে চৰকাৰ আছো, যি কওঁ শুনিব লাগিব বুলি কৰা অহংকাৰৰ পতন ঘটে এনেকৈয়ে।

খোদ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈছিল ঝাৰখণ্ডলৈ। বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ পক্ষে উদাত্ত ভাষণ দিছিল। কিন্তু তাৰ ফলাফল কি হ’ল? ৰাজনৈতিক দল বোৰে পৰাজয়ৰ পাছত সদায় কয়- সেই পৰাজয়ৰ পৰা শিক্ষা ল’ব। কিন্তু বিজেপিয়ে যেন ক্ৰমাগত পৰাজয়ৰ পৰা কোনো শিক্ষা ল’ব ইচ্ছা কৰা নাই।

এই পৰাজয়ৰ পাছতেই অমিত শ্বাহে স্বাভাৱিক ভংগীমাৰে ঝাৰখণ্ডত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰি ক’লে- ‘আমি ঝাৰখণ্ডৰ জনতাৰ এই ৰায়ক মানি লৈছো।’ ৫ বছৰ ৰাজ্যখনত বিজেপিক শাসনভাৰ দিয়াৰ বাবে তেওঁ ৰাজ্যবাসীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। কিন্তু অমিত শ্বাহে স্বীকাৰ নকৰিলেও ভবা নাছিল ৰাজ্যখনত এনে পৰাজয়ৰ মুখ দেখিব। এনেদৰে বিধ্বস্ত হ’ব কেন্দ্ৰত শাসনত থকা দলটো।

ঝাৰখণ্ডৰ পৰাজয় স্বীকাৰ কৰি অমিত শ্বাহে দিয়া টুইট…

বিজেপি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা ভূমি নীতিকলৈও অসন্তুষ্ট আছিল ঝাৰখণ্ডবাসী। একেদৰে এন আৰ চি আৰু কেবৰ প্ৰভাৱো পৰিছিল ঝাৰখণ্ডৰ ভোটগ্ৰহণৰ সময়ত। সংবাদমাধ্যমক পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা ক’লে যে- সমগ্ৰ দেশজুৰিয়ে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে। ৰাজ্যবাসীৰ অপকাৰ হ’ব পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জোৰকৈ প্ৰযোজ্য কৰিব খোজা ‘কা’ৰ বিৰোধী স্থিতি সন্দৰ্ভতো তেওঁ দোহাৰিলে।তেওঁ ক’লে- ‘ৰাজ্যবাসীৰ অপকাৰ হ’ব পৰা কোনো কাম ঝাৰখণ্ডৰ নতুন চৰকাৰে নকৰে।’

নিৰ্বাচনত পৰাস্ত হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী ৰঘুবৰ দাসে এই পৰাজয় তেওঁৰ নিজৰ বুলি স্বীকাৰ কৰিলে। বাস্তৱিকতা ওপৰত বিজেপিয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিয়ে বুলি বিজেপিক সমালোচনা কৰিছিল হেমন্ত চোৰেনে। ক’ত হেৰাল ২০১৪ৰ বিজেপিৰ ‘অচ্চে দিন আয়েংগে’ শ্ল’গান? বুলি প্ৰশ্ন কৰিছিল জে এন এমৰ নেতাজনে। সেই প্ৰশ্নবোৰৰেই যেন উত্তৰ দিলে ঝাৰখণ্ডৰ ৰাইজে।

উল্লেখযোগ্য যে, বিজেপিয়ে দলটোৰ নিকাভাৱমূৰ্তি নেতাক স্থান দিয়াৰ সলনি ৰাজ্যখনৰ নিৰ্বাচনত সংগী কৰি লৈছিল বিভিন্ন অভিযোগত অভিযুক্ত একাংশ নেতাক। তাৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ৰঘুবৰ দাসো আছিল অন্যতম। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত ৰঘুবৰ দাসৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰ চলাই একালৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী সঞ্জু ৰায়ে কৈছিল- ‘ৰঘুবৰ দাস ‘দাস’ নহয়, তেওঁৰ নাম ৰঘুবৰ ‘দাগ’হে। এই দাগ মোডী ডিটাৰ্জেন বা অমিত শ্বাহৰ ল’ন্ড্ৰীয়ে ধুই চফা কৰিব নোৱাৰে।’

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়েও এই পৰাজয় স্বীকাৰ কৰি ঝাৰখণ্ডৰ নতুন চৰকাৰলৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে। মোডীয়ে টুইটাৰত লিখিলে- ‘I thank the people of Jharkhand for having given @BJP4India the opportunity to serve the state for many years. I also applaud the hardworking Party Karyakartas for their efforts.

We will continue serving the state and raising people-centric issues in the times to come.

Congratulations to @HemantSorenJMM Ji and the JMM-led alliance for the victory in the Jharkhand polls. Best wishes to them in serving the state.’

ঝাৰখণ্ডত এই পৰাজয় আন এক দিশৰ পৰাও লক্ষণীয়। ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত এই পৰাজয়ক মোডী চৰকাৰৰ নীতিৰ পৰাজয় বুলি আখ্যা দিছে কংগ্ৰেছ নেতা মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেয়ে। ঝাৰখণ্ডৰ ফলাফলক হিন্দু-মুছলমান বিভাজন নীতিৰ পৰাজয় আখ্যা দিলে শিৱসেনাৰ জ্যেষ্ঠ নেতা সঞ্জয় ৰাওটে। মমতা বেনাৰ্জীয়ে কাৰ বিৰুদ্ধে হোৱা দেশজুৰি প্ৰতিবাদৰ ফল বিজেপিয়ে পোৱা বুলি মন্তব্য কৰিলে।

ঝাৰখণ্ডৰ ফলাফলৰ সৈতে বিজেপিৰ শেহতীয়া নীতিৰ যে পৰাজয় সেই সন্দৰ্ভত কিছু দিশ মন কৰিব লগা। কিয়নো অযোধ্যা বিবাদৰ ৰায়, হিন্দু বাংলাদেশীক নাগৰিকত্ব দিবলৈ ‘কা’ আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ পাছত জনতাৰ সন্মুখত অৱতীৰ্ণ হোৱা প্ৰথমটো পৰীক্ষাত বিজেপি উত্তীৰ্ণ হ’ব নোৱাৰিলে।

ঘৰুৱা সাজত, ঘৰুৱা পৰিৱেশত হেমন্ত চোৰেন…

ঝাৰখণ্ড এনে এখন ৰাজ্য আছিল যিখন ৰাজ্যত ২০১১চনৰ লোকপিয়লৰ তথ্য অনুসৰি হিন্দু লোকৰ শতকৰা হাৰ ৬৭.৮ শতাংশ, ইছলামৰ শতকৰা হাৰ ১৪.৫ শতাংশ, খ্ৰীষ্টান ৪.৩ শতাংশ । এই দৃষ্টিকোণেৰে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে লোৱা দুটা ডাঙৰ সিদ্ধান্তৰ পাছত ঝাৰখণ্ডৰ দৰে এখন ৰাজ্যত হিন্দুত্বৰ ধ্বজ্জা দলটোৱে ধৰিব ৰাখিব নোৱাৰাটো ডাঙৰ কথা।

এয়ে প্ৰমাণ কৰে যে, বিভাজনৰ ৰাজনীতি আৰু সাম্প্ৰদায়িক দৃষ্টিৰে শাসকীয় দলটো ৰাইজৰ কাষ চাপিলেও ৰাইজে তেনে প্ৰতিশ্ৰুতি বা নীতিৰ প্ৰতি আগ্ৰহ দেখুওৱা নাই। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত কৰাৰ পাছতেই ঝাৰখণ্ডত তিনিটা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল।

বিজেপিয়ে ইমান আত্মবিশ্বাসী হৈ পৰিছিল যে, ২০১৯চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সফলতাৰ পাছত জে ভি এমৰ সৈতে থকা দলটোৰ মিত্ৰতা ভংগ কৰি ঝাৰখণ্ডত অকলেই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল। অধিক আত্মবিশ্বাস আৰু জনতাৰ মতামতক অবজ্ঞা কৰাৰ ফল ঝাৰখণ্ডত বিজেপিয়ে লাভ কৰিলে।

ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন আদি বিষয়বোৰে মোডীৰ মেডিক চলাব নোৱাৰিলে ঝাৰখণ্ডত। তাৰ সলনি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে জনতাৰ প্ৰতিবাদৰ পক্ষেহে ঝাৰখণ্ডৰ ৰায়ে যে এই ৰায় দিয়া বুলিও চৰ্চা হৈছে।এফালে দেশত কাৰ জুই, তাৰ সমান্তৰালভাৱে সেই জুইৰ মাজতে ঝাৰখণ্ডত মৰহিল বিজেপি।