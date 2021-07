অলিম্পিকত অসমীয়াগিৰি…

মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী অলিম্পিকলৈ । বহু অনিশ্চয়তাৰ মাজেৰে আগন্তুক ২৩ জুলাইৰ পৰা জাপানৰ টকিঅ’ চহৰত অনুষ্ঠিত হ’ব প্ৰতিযোগিতাখন। বিশ্ব ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাখনত অসমৰ পৰা একমাত্ৰ লাভলীনা বৰগোঁহাইয়ে দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও অলিম্পিকৰ মঞ্চত অসমৰ চাৰিজন বিশেষ খেলুৱৈয়ে দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল। কেনেকুৱা আছিল তেওঁলোকৰ প্ৰদৰ্শন? কি দৰে তেওঁলোকে এই প্ৰতিযোগিতালৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছিল? লাভলীনাই পাৰিবনে অলিম্পিকত পদক লাভ কৰিবলৈ? এইসকলো কথা সামৰি অসমীয়া ডিজেটেল ডেস্কৰ তুষাৰ প্ৰতিমৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন।

সকলো খেলুৱৈৰে হেঁপাহ থাকে নিজ দেশক অলিম্পিকত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা। অলিম্পিকৰ মঞ্চত দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি পদক লাভেই খেলুৱৈসকলৰ সপোন। বিশ্ব ক্ৰীড়াৰ এই সৰ্ব্বোচ্ছ মঞ্চখন নিজকে বিশ্ব শ্ৰেষ্ঠ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ উৎকৃষ্ট মঞ্চ। সেয়েহে বিশ্বৰ অগণন খেলুৱৈয়ে নিজকে অলিম্পিকৰ বাবে সাজু কৰি তুলিবলৈ, প্ৰতিযোগিতাখনত নিজকে শ্ৰেষ্ঠ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ অশেষ ত্যাগ, কষ্ট আৰু সাধনা কৰে।

খ্ৰীষ্ট পূৰব ৪ৰ্থ শতিকাত প্ৰাচীন গ্ৰীচৰ অলিম্পিয়া চহৰত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰাচীন অলিম্পিকৰ ধাৰণাৰেই আধুনিক অলিম্পিক আৰম্ভ কৰা হৈছিল ১৮৯৪ চনত। ১৮৯৪ চনত বাৰ’ন পীয়েৰ ডে কুৱাৰ্টিনে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিক কমিটি গঠন কৰাৰ পাছৰে পৰা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে অলিম্পিক প্ৰতিযোগিতা। গ্ৰীস্মকালীন অলিম্পিক আৰু শীতকালীন অলিম্পিক এই দুয়োটা ভাগত অনুষ্ঠিত হয়। গ্ৰীস্মকালীন অলিম্পকৰ দুবছৰৰ পাছত শীতকালীন অলিম্পিক আৰু শীতকালীন অলিম্পিকৰ দুবছৰৰ পাছত গ্ৰীস্মকালীন অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়। অৰ্থাৎ প্ৰতি চাৰিবছৰৰ মূৰে মূৰে অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়।

অলিম্পিকৰ এই বৃহৎ মঞ্চখনত ভাৰতে বৰ্তমানলৈকে বিশেষ সফলতা লাভ কৰা নাই বুলিবই পাৰি। ১৯২০ চনত অলিম্পিকলৈ ভাৰতে প্ৰথমটো দল প্ৰেৰণ কৰিছিল। অৱশ্যে ভাৰতে ১৯০০ চনৰ পেৰিছ অলিম্পিকত এংলো-ইণ্ডিয়ান এথলিট নৰমান প্ৰিচাৰ্ডৰ জৰিয়তে প্ৰথমে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। সেইবাৰ তেওঁ এথলেটিক্‌ছত পুৰুষৰ ২০০ মিটাৰ আৰু ২০০ মিটাৰ হাৰ্ডলছত ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰিছিল।

তেতিয়াৰে পৰা বৰ্তমানলৈকে চোৱা হয় যদি অলিম্পিকৰ ইতিহাসত ভাৰতে হকীৰ বাহিৰে অন্যখেলত বিশেষ সফলতা লাভ কৰা নাই। প্ৰতিযোগিতাখনত ভাৰতে এতিয়ালৈকে ২২ টা বিভিন্ন ইভেণ্টত অংশগ্ৰহণ কৰিছে যদিও হকীৰ বাহিৰে অন্য ইভেণ্টত বিশেষ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই।প্ৰতিযোগিতাখনত ভাৰতে বৰ্তমানলৈকে মুঠ ২৮ টা পদক লাভ কৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক পদক আহিছে হকীৰ পৰাই। ভাৰতীয় হকী দলে বৰ্তমানলৈকে মুঠ ১১ টা পদক লাভ কৰিছে অলিম্পিকত। ইয়াৰ ভিতৰত ৮ টা স্বৰ্ণ পদক, ১ টা ৰূপ আৰু ২ টা ব্ৰঞ্জৰ পদক।

হকীৰ বাহিৰে অন্যখেলত ভাৰতে মাত্ৰ ১ টা হে স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছে। বেইজিং অলিম্পিকত ভাৰতীয় শ্বুটাৰ অভিনৱ বিন্দ্ৰাই ভাৰতৰ হৈ শ্বুটিঙত লাভ কৰিছিল স্বৰ্ণ পদক।অলিম্পিকত ভাৰতৰ স্বৰ্ণ পদকৰ তালিকাখন ইমানতেই সীমাবদ্ধ। ইয়াৰ উপৰিও শ্বুটিঙত ভৰাতে ২ টা ৰূপ আৰু ১ টা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে। প্ৰতিযোগিতাখনৰ ইতিহাসত হকী আৰু শ্বুটিঙৰ উপৰিও ভাৰতীয় খেলুৱৈয়ে এথলেটিকছত মল্ল যুঁজত ১ ৰূপ ৪ টা ব্ৰঞ্জ, বেডমিণ্টনত এটা ৰূপ আৰু এটা ব্ৰঞ্জ, বক্সিংত স২ ব্ৰঞ্জ, টেনিছত ১ টা ব্ৰঞ্জ আৰু ভৰত্তোলনত ১টা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে। অলিম্পিকৰ ইতিহাসত ভাৰতৰ সফলতা এইখিনিয়েই।

অলিম্পিকৰ দৰে ক্ৰীড়াৰ সৰ্ববৃহৎ মঞ্চত দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাটো ভাৰতৰ দৰে এখন দেশৰ খেলুৱৈৰ বাবে অতি গৌৰৱৰ কথা বুলি বিবেচনা কৰা হয়। এই প্ৰতিযোগিতাখনত দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিবলৈ খেলুৱৈয়ে অনেক ত্যগ, কষ্ট, সাধনা কৰিবলগীয়া হয়।আন ৰাজ্যৰ তুলনাত বহু পিছপৰা অসমৰ দৰে ৰাজ্য এখনৰ পৰা গৈ অলিম্পিকত দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাটো কিমান গৌৰৱৰ কথা সেয়া নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। বৰ্তমানলৈকে অসমৰ পৰা গৈ দেশক অলিম্পিকত প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ গৌৰৱ অৰ্জন কৰা খেলুৱৈ আঙুলিৰ মূৰত লেখিব পৰাকৈ মাত্ৰ কেইজনমান। ফুটবলত ডাঃ টালিমেৰণ আও, বেডমিণ্টনত দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্য, আৰ্চাৰীত জয়ন্ত তালুকদাৰ, বক্সিঙত শিৱ থাপাই ইতিমধ্যে অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰি গৌৰৱ অৰ্জন কৰিছে। আনহাতে টকিঅ’ অলিম্পিকলৈ বক্সিংৰ ৬৯ কেজি শাখাত যোগ্যতা অৰ্জন কৰি লাভলীনা বৰগোঁহাইয়ে ইতিহাস সৃষ্টি কৰিছে। টকিঅ’ অলিম্পিকলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰি লাভলীনা হৈ পৰিলে অলিম্পিকলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰা অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা খেলুৱৈ।

ডাঃ টালিমেৰণ আও

লণ্ডন অলিম্পিক-১৯৪৮। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতীয় ফুটবল দলে অলিম্পিকত অংশ লোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে। ভাৰতীয় দলটোৰ নেতৃত্বত এগৰাকী অসম সন্তান। সকলো খেলুৱৈৰ মুখত উৎকণ্ঠাৰ চাপ স্পষ্ট। প্ৰতিযোগিতাখনৰ প্ৰথম মেচখনত বিপক্ষ মহাশক্তিশালী ফ্ৰান্স। মেচখনত ২-১ গলত পৰাস্ত হ’ল ভাৰত। ভাৰতে মেচখনত দুটা পেনাল্টি কাৰ্যকৰী কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ বাবেই হৈছিল এই পৰাজয়। এক ট্ৰেজিক এক্সিডেণ্ট। এই মেচখনত ভাৰত পৰাস্ত হৈ প্ৰতিযোগিতাখনৰ পৰা বাহিৰ হ’লেও ভাৰতীয় দলটোৰ নেতৃত্বত থকা অসম সন্তান গৰাকীয়ে প্ৰতিপক্ষৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তেওঁৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিভা দেখি হতবাক হৈ পৰিছিল বিশ্বফুটবলৰ অন্যতম শক্তিশালী ফৰাচী বাহিনী। জানি আচৰিত সেই মেচখনত খালী ভৰিৰেই খেল পথাৰত ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিছিল এইগৰাকী অসম সন্তানে। খেলৰ অন্তত ফৰাচী বাহিনীয়ে পৰম আশ্চৰ্যৰে এই মহান ফুটবলাৰ গৰাকীৰ ভৰি দুখন চুই চাইছিল। কিজানি ভৰিখনত বন্ধা আছে তীখা!

সমগ্ৰ বিশ্বক বিমুগ্ধ কৰি তোলা এই মহান ফুটবলাৰ গৰাকীয়েই আছিল ডাঃ টালিমেৰণ আও। তেতিয়াৰ অবিভক্ত অসম আৰু বৰ্তমানৰ নাগালেণ্ডৰ মোককচাঙত ১৯১৮ চনত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল এইগৰাকী মহান ফুটবলাৰে। ভাৰতীয় ক্ৰীড়া ইতিহাসতেই কিজানি এজন চিকিৎসক ফুটবলাৰ হোৱাৰ এনে নজিৰ পাবলৈ নাই। এইজন মেধাৱী ছাত্ৰই যোৰহাটৰ মিছন হাইস্কুলত হাইস্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি গুৱাহাটীলৈ গুছি আহে ১৯৩৫ চনত। গুৱাহাটীত আহি উচ্চ শিক্ষাৰ অগ্ৰণী প্ৰতিষ্ঠান কটন কলেজত নামভৰ্তি কৰে। পঢ়াৰ সমানে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰতো নাম কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা টি আও তিনিটাকৈ বছৰ কটন কলেজৰ শ্ৰেষ্ঠ এথলিট আছিল। নগা যুৱকজনৰ এনে ক্ৰীড়া দক্ষতাত মুগ্ধ হৈ এদিন মহাৰানা ক্লাবত খেলাৰ প্ৰস্তাৱ লৈ টি আওৰ ওচৰ চাপিছিল অনিমেষ গাংগুলী। আৰু এদিন মহাৰানা ক্লাবৰ নিয়মীয়া সদস্য হৈ পৰিছিল টি আও। আৰম্ভ হৈছিল তাতেই তেওঁৰ ফুটবল জীৱনৰ বৰ্ণময় যাত্ৰাৰ।

খেলৰ লগতে চিকিৎসক হোৱাৰ সপোনটোও বাদ দিয়া নাছিল টি আওয়ে। সেয়ে ডাক্টৰী পঢ়িবলৈ ক’লকাতালৈ ঢাপলি মেলিছিল। ক’লকাতালৈ যোৱা বৰ্ষতে তেওঁ যোগ দিয়ে মোহন বাগান ক্লাবত। ১৯৪২ ৰ পৰা ১৯৫১ চন পৰ্যন্ত সুদীৰ্ঘ সময় তেওঁ স্বমহিমাৰে মুগ্ধ কৰি ৰাখে মোহন বাগানৰ সমৰ্থকক। দীঘল দীঘল শ্বটৰ অধিকাৰী তাৰকাজনে আধিপত্য বজায় ৰাখে চেণ্টাৰ হাফ পজিছনত। দলটোৰ হৈ তেওঁ আই এফ এ শ্বিল্ড জয় কৰে ১৯৪৭ আৰু ১৯৪৮ চনত। এসময়ত মোহন বাগান দলৰ অধিনায়কৰো দায়িত্ব চম্ভালি লয় তেওঁ। লণ্ডন অলিম্পিকৰ সেই গৌৰৱোজ্জ্বল অভিজ্ঞতাৰে অভিজ্ঞ ফুটবলাৰজনে অলিম্পিকৰ পৰা উভতি আহোঁতে আফ্ৰিকা আৰু আমেৰিকাৰ কেইবাটাও দলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰদৰ্শনীমূলক মেচত অংশ লৈছিল। ইয়াৰোপৰি ১৯৪৩,৪৪, ৪৫ আৰু ৪৬ চনত ইউৰোপীয় একাদশৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দলকো প্ৰতিনিধিত্ব কৰে মহান ফুটবলাৰগৰাকীয়ে। ১৯৫১ চনত ভাৰতীয় দলৰ অধিনায়ক হিচাবে চিংগাপুৰ, মালয়েছিয়া আদি দেশ ভ্ৰমন কৰে তেওঁ। ১৯৫০ চনত এম বি বি এছ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা টি আও হ’ল নাগালেণ্ডৰ প্ৰথমজন চিকিৎসক। ফুটবল পথাৰৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰি পিছত তেওঁ কোহিমা চিকিৎসালয়ৰ এছিছষ্টেণ্ট ছাৰ্জন হিচাবে দায়িত্ব পালন কৰে। ভাৰতৰ ফুটবল ক্ষেত্ৰখনলৈ প্ৰভূত অৰিহণা আগবঢ়োৱা টি আও ভাৰতীয় ফুটবলৰ ইতিহাসত চিৰদিনৰ বাবে এটা নক্ষত্ৰ হিচাবে চিহ্নিত ৰৈছে।

দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্য

ভাৰতীয় বেডমিণ্টন ক্ষেত্ৰৰ এক উজ্জ্বল প্ৰতিভা আছিল অসম সন্তান দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্য। অলিম্পিকত তেওঁ দেশক দুবাৰকৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্যই চাৰি/পাঁচ বছৰ বয়সতেই দেউতাক ঈশ্বৰ ভট্টাচাৰ্যৰ অনুপ্ৰেৰণাত হাতত তুলি লৈছিল বেডমিণ্টনৰ ৰেকেট। সাত বছৰ বয়সত নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ পৰাই প্ৰশিক্ষক প্ৰদীপ চলিহাৰ তত্বাৱধানত নিজৰ ক্ৰীড়া জীৱনৰ পাতনি মেলিছিল। বহুকেইখন জুনিয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চেম্পিয়নশ্বিপত সফলতা অৰ্জন কৰাৰ পিছত ১৯৮৭ চনত অনুৰ্ধ ১৮ বছৰ শাখাত চেম্পিয়নৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিছিল।

সেয়াই আছিল আৰম্ভণি।তাৰ পিছত অশ্বমেধ ঘোঁৰাৰ দৰে সফলতাৰ বাটত চেকুৰি আগবাঢ়ি গ’ল দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্যই। ১৯৯২ চনত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈছিল ছিনিয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতা। সেই প্ৰতিযোগিতাত ঘৰুৱা সমৰ্থকৰ সন্মুখত দেশৰ আগশাৰীৰ শ্বাটলাৰ জৰ্জ থমাছক পৰাস্ত কৰি ফাইনেললৈ আগুৱাইছিল দীপাংকৰ। ফাইনেলত প্ৰবীণ কুমাৰক পৰাস্ত কৰি জীৱনৰ প্ৰথমটো ছিনিয়ৰ খিতাপ হস্তগত কৰে দীপাংকৰে। নিজৰ প্ৰদৰ্শনেৰে বেডমিণ্টন ক্ষেত্ৰখনত দপদপাই থকা অসমৰ শ্বাটলাৰ গৰাকীয়ে ১৯৯২ চনত অলিম্পিকলৈ নিৰ্বাচিত ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ কৰিছিল। সেই সময়ত অসমৰ পৰা অলিম্পিকলৈ নিৰ্বাচিত হোৱা তেওঁ দ্বিতীয়গৰাকী খেলুৱৈ আছিল। বাৰ্চিলোনাত অনুষ্ঠিত অলিম্পিক প্ৰতিযোগিতাখনত তেওঁ তৃতীয় ৰাউণ্ডলৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হৈছিল। তৃতীয় ৰাউণ্ডত তেওঁ সেই সময়ৰ বিশ্ব ক্ৰমৰ এক নম্বৰ খেলুৱৈ চীনৰ ঝাও জিয়ানহুৱাৰ বিৰুদ্ধে খেলি পৰাস্ত হয়। ১৯৯৬ৰ আটলাণ্টা অলিম্পিকত পুনৰ দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিল দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্যই। ইয়াৰ লগে লগে দুবাৰকৈ অলিম্পিকত অংশ লোৱা তেওঁ অসমৰ প্ৰথমগৰাকী খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয়।

১৯৭২ চনত গুৱাহাটীত জন্ম লাভ কৰা দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্যই ১৯৯২ ৰ পৰা ১৯৯৬ চন পৰ্যন্ত একেলেথাৰিয়ে পাঁচ বছৰ দেশৰ এক নম্বৰ ৰেংকিং প্ৰাপ্ত শ্বাটলাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল। সেই সময়ত ৰেংকিঙত পুলেল্লা গোপীচান্দ ৰৈছিল দ্বিতীয় স্থানত। ইয়াৰ উপৰিও ১৯৯৬ চনত ভাৰতীয় থমাছ কাপ দলৰ অধিনায়কৰ দায়িত্বও পালন কৰিছিল অসম সন্তানগৰাকীয়ে। ছিনিয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপত তিনিবাৰকৈ খিতাপ জয় কৰি হেট্ৰিক অৰ্জন কৰিছিল তেওঁ। পৰাস্ত কৰিছিল সেই সময়ৰ দেশৰ তাৰকা শ্বাটলাৰ ক্ৰমে সুশান্ত ছাক্সেনা, ৰাজীৱ বাগ্গা আৰু পুলেল্লা গোপীচান্দক।

জয়ন্ত তালুকদাৰ

“Is a star born ? Watch out this Indian talent in coming days ” এইজন অসম সন্তানৰ বিষয়ে এইদৰে কোৱা হৈছিল বিশ্ব কাপ আৰ্চাৰীৰ নিজস্ব ৱেবচাইটত।ভাৰতীয় ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰৰ উদিত তাৰকাজনে এনেদৰেই এসময়ত আন্তৰ্জাতিক ক্ষেত্ৰত খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। বিশ্ব আৰ্চাৰীৰ ৰেংকিঙত এসময়ত শীৰ্ষ স্থান অধিকাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা এইজন আৰ্চাৰৰ নামত আছে বহুকেইটা অভিলেখ।

২০১২ চনৰ ২১ জুনত লণ্ডন অলিম্পিকৰ বাবে ভাৰতীয় পুৰুষ ৰিকাৰ্ভ আৰ্চাৰ দলত স্থান লাভ কৰে জয়ন্ত তালুকদাৰে। প্ৰতিযোগিতাখনত জয়ন্তই ব্যক্তিগত আৰু পুৰুষদল দুয়োটাতে অংশগ্ৰহণ কৰে যদিও এটা শাখাটো পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহয়। ব্যক্তিগত শাখাত তেওঁ প্ৰথম ৰাউণ্ডতে জেকৱ ৱুকিৰ হাতত পৰাস্ত হ’বলগীয়া হয়। আনহাতে দলীয় শাখাতো ভাৰতীয় দলটো জাপানৰ হাতত প্ৰথম ৰাউণ্ডতে পৰাস্ত হ’বলগীয়া হয়।

অল্পভাষী, আমায়িক যুৱক জয়ন্ত তালুকদাৰ। গুৱাহাটীত জন্ম লাভ কৰা জয়ন্ত তালুকদাৰে সৰুতেই আৰ্চাৰীৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছিল। ককায়েক নিখিলেশ আছিল এগৰাকী আৰ্চাৰী খেলুৱৈ। কঁকায়েকক দেখিয়েই আৰ্চাৰীৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ বাঢ়িছিল জয়ন্তৰ। পুত্ৰৰ ধনু কাঁড়ৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ বাঢ়ি অহা দুৰ্বলতা দেখি পিতৃ ৰঞ্জন তালুকদাৰে তেওঁক শ্বিলঙৰ পৰা অনাই দিছিল দুখন ধনু। সেই সাধাৰণ ধনুৰেই আৰম্ভ হৈছিল জয়ন্তৰ অসাধাৰণ আৰ্চাৰী যাত্ৰা। দিছপুৰ বিদ্যালয়ত পঢ়ি থাকোতেই আৰ্চাৰীত পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰে জয়ন্তই। ২০০২ চনত দিল্লীত হোৱা নেচনেল জুনিয়ৰ আৰ্চাৰী চেম্পিয়নশ্বিপত দলগতভাৱে ব্ৰঞ্জৰ পদক পোৱা জয়ন্তই হায়দৰাবাদত হোৱা ছিনিয়ৰ নেচনেল গেমছতো দলগতভাৱে ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰিবলৈ সক্ষম হয়। উজ্জ্বল প্ৰতিভাৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰা আৰ্চাৰজনে সেই বছৰে স্থান লাভ কৰিলে জামছেদপুৰ টাটা আৰ্চাৰী একাডেমিত। টাটা একাডেমীত বিদেশী প্ৰশিক্ষকৰে তত্বাৱধানত জয়ন্তৰ প্ৰতিভাই ন ৰূপত উদ্ভাসিত হৈ উঠে।

২০০৩ চনত জামছেদপুৰত অনুষ্ঠিত এছিয়ান জুনিয়ৰ আৰ্চাৰী চেম্পিয়নশ্বিপত খেলুৱৈজনে লাভ কৰিলে দুটাকৈ স্বৰ্ণ পদক। একেটা বছৰতে ২৫ তম নেচনেল জুনিয়ৰ আৰ্চাৰী চেম্পিয়নশ্বিপত জয়ন্তই চাৰিটাকৈ স্বৰ্ণ পদক জয়েৰে লাভ কৰিলে বিশেষ সফলতা। জুনিয়ৰ পৰ্য্যায়ত ইতিমধ্যে বিশ্বৰ প্ৰায় নামী দামী বিভিন্ন টুৰ্ণামেণ্টত নিজৰ দপদপনি অব্যাহত ৰাখিবলৈ সক্ষম হোৱা জয়ন্তই ২০০৫ চনত ভাৰতীয় ছিনিয়ৰ দললৈ আমন্ত্ৰণ লাভ কৰে। ভাৰতীয় দলৰ হৈ অংশ লোৱা ৱৰ্ল্ড আউটডোৰ টাৰ্গেট আৰ্চাৰী চেম্পিয়নশ্বিপত দলটোৱে লাভ কৰে ৰূপৰ পদক। বিশ্ব আৰ্চাৰীত ভাৰতীয় দলৰ সেয়াই আছিল প্ৰথমটো পদক। নিশ্চতভাৱে ইতিহাসৰ এক অংশ হৈ ৰ’ব অসম সন্তানজনো। দলৰ আন কেইজন খেলুৱৈ আছিল তৰুণদ্বীপ ৰায়, গৌতম সিং আৰু ৰবীন সিং। ইয়াৰ পাছত জয়ন্তলৈ ৰৈ আছিল সফলতাৰ আন এক চূড়ান্ত শিখৰ প্ৰাপ্তিৰ আনন্দই।

২০০৬ চন, সেইবাৰ বিশ্বকাপ আৰ্চাৰী অনুষ্ঠিত হৈছিল ক্ৰুয়েছিয়াত। বিশ্বকাপত সেইবাৰ এইজন অসম সন্তানে ব্যক্তিগত শাখাত জয় কৰিলে স্বৰ্ণ। বিশ্ব চেম্পিয়ন হ’ল অসমৰ জয়ন্ত। সৃষ্টি হ’ল আন এক ইতিহাসৰ। বিশ্বকাপ আৰ্চাৰীত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় হিচাবে পৰিগণিত হ’ল তাৰকাজন। ফাইনেলত তেওঁ পৰাস্ত কৰে আটলাণ্টা অলিম্পিকৰ ৰূপৰ পদক বিজয়ী চুইডেনৰ মেগনাজ পেটাৰছনক। ব্যৱধান আছিল ১০৮-১০৫। সেই প্ৰতিযোগিতাত কৰা জয়ন্তৰ প্ৰদৰ্শনে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে বিশ্বৰ আগশাৰীৰ ক্ৰীড়া বিশ্লেষকৰ। জয়ন্তৰ প্ৰদৰ্শনক উচ্চ প্ৰশংসা কৰি বিশ্ব কাপ আৰ্চাৰীৰ ৱেবচাইটত লিখা হৈছিল এইদৰে- Is a Star born? Watch out this Indian talent in coming days। ইয়াৰ পাছত বিশ্বকাপ আৰ্চাৰীৰ সংগঠকসকলৰ সেই প্ৰত্যাশাক সঁচা প্ৰমাণিত কৰি অসম সন্তানজনে ইটোৰ পিছত সিটো আন্তৰ্জাতিক টুৰ্ণামেণ্টত নিজৰ ধনুৰ যাদু দেখুৱাই যাবলৈ সক্ষম হয়। ডোহা এছিয়ান গেমছত দলগতভাৱে জয়ন্তই লাভ কৰিলে ব্ৰঞ্জৰ পদক। জয়ন্তই কৰা প্ৰদৰ্শনৰ সুবাদতে বিশ্ব আৰ্চাৰীত এসময়ত তেওঁ শীৰ্ষ স্থানো দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয়। দেশৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবেই ভাৰত চৰকাৰে জয়ন্তলৈ আগবঢ়ালে অৰ্জুন বঁটা। সেই সময়ত অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা অসমৰ তৃতীয়জন খেলুৱৈ আছিল জয়ন্ত।

শিৱ থাপা

২০১২ চনত লণ্ডণ অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল অসম সন্তান শিৱ থাপাই। ২০১২ চনত কাজাখিস্তানৰ আছটানাত অনুষ্ঠিত হোৱা অলিম্পিক যোগ্যতা অৰ্জনৰ মেচত স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰি শিৱই লণ্ডণ অলিম্পিকলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছিল। বক্সিঙৰ ৫৬ কেজি শাখাত প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰি শিৱ হৈ পৰিছিল প্ৰতিযোগিতাখনত ভাগ লোৱা দেশৰ কনিষ্ঠতম বক্সাৰ। কিন্তু অলিম্পিকৰ মঞ্চত শিৱইয়ো লাভ নকৰিলে পদক। পুনৰ বাৰ অসম অলিম্পিক পদকৰ সপোন আধৰুৱা হৈ ৰ’ল। প্ৰতিযোগিতাখনত শিৱই প্ৰথম ৰাউণ্ডতে মেক্সিকোৰ অছকাৰ ভালডেজ ফিয়েৰোৰ হাতত ৯-১৪ ৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হয়।

গুৱাহাটীত জন্মগ্ৰহণ কৰা শিৱ থাপাই সৰুৰে পৰা পাইছিল এটা ক্ৰীড়াৰ পৰিবেশ। পিতৃ পদ্ম থাপা আছিল এগৰাকী কাৰাটেৰ প্ৰশিক্ষক। ২০০৮ চনত শিৱই ৰাছিয়াত অনুষ্ঠিত হোৱা চিল্ড্ৰেণ এছিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছিল। একেবছৰতে হায়দৰ আলিয়েভ কাপত শিৱই লাভ কৰে স্বৰ্ণ পদক।

২০১০ চনত শিৱই টেহৰানত অনুষ্ঠিত হোৱা এছিয়ান ইউথ বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল যদিও ছেমি ফাইনেলত পৰাস্ত হয়। ইয়াৰ পাছত ২০১২ চনত শিৱই অলিম্পিকলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰি ইতিহাস সৃষ্টি কৰে। অলিম্পিকত পদক লাভ নকৰিলেও শিৱই কেৰিয়াৰত বৰ্তমানলৈকে এছিয়ান চেম্পিয়ানশ্বিপত এটা স্বৰ্ণ, দুটা ৰূপ, দুটা ব্ৰঞ্জসহ মুঠ ৫ টা পদক লাভ কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও ২০১৫ চনৰ বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰাৰ উপৰিও আন বহু কেইখন গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতাত পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।

লাভলীনা বৰগোঁহাই

টকিঅ’ অলিম্পিকলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰি ইতিহাস সৃষ্টি কৰা লাভলীনা বৰগোঁহাইয়ে অলিম্পিকৰ বাবে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে। আৰু কেইটামান দিনৰ পাছতে লাভলীনাই অলিম্পিকৰ মঞ্চত দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব। বৰ্তমান বিশ্বৰ ৩ নং স্থানত থকা লাভলীনাই অলিম্পিকত পদক জয় কৰি দেশক গৌৰৱান্বিত কৰিব পাৰিব বুলি চৰ্চা চলিছে।সকলোৱে আশা কৰিছে লাভলীনাই টকিঅ’ অলিম্পিকত পদক লাভ কৰিব পাৰিব।

লাভলীনাক ভৱিষ্যত সপোনৰ কথা সুধিলে এটাই উত্তৰ লাভ কৰা যায়। অলিম্পিকত দেশৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰাটোৱেই তেওঁৰ সপোন। সেই সপোন এতিয়া পূৰণ হোৱাৰ পথত। ২০২০ বৰ্ষৰ ৮ মাৰ্চৰ আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসৰ দিনাই অসমৰ লগতে দেশবাসীৰ মনত আশাৰ বীজ অংকুৰীত কৰাইছিল। সেইদিনা জৰ্ডানৰ অ’মান চহৰত চলি আছিল এছিয়ান কোৱালিফায়াৰৰ মেচসমূহ। ইয়াৰ পৰাই এছিয়া মহাদেশৰ বক্সিং তাৰকাসকল নিৰ্বাচিত হ’ব টকিঅ’ত অনুষ্ঠিত হ’ব লগীয়া আগন্তুক অলিম্পিকলৈ।

সময় তেতিয়া নিশা ন বাজি ১৫ মিনিট। লাভলীনা বক্সিং ৰিঙত নমাৰ সময়। গ্ল’ভযোৰত সমগ্ৰ শক্তি কেন্দ্ৰীভূত কৰি লাভলীনাই ভৰি দিছিল বক্সিং ৰিঙত।কেইটামান শাসৰুদ্ধকাৰী মুহূৰ্ত। তাৰ পাছত ৰেফাৰীৰ হুইছেল। কিছু মুহুৰ্তৰ অপেক্ষাৰ অন্তত ঘোষণকাৰীৰ ঘোষণা। আৰু প্ৰত্যাশিতভাৱেই নীলা জাৰ্চিৰ লাভলীনাৰ হাতখন দাঙি ধৰিছিল ৰেফাৰীয়ে। সৃষ্টি হৈছিল এক বৰ্ণিল ইতিহাস। অথচ এইমাত্ৰ কি ঘটি গ’ল তাৰ একো উৱাদিহ পোৱা নাছিল লাভলীনাই।খেলৰ শেষত সচৰাচৰ হোৱাৰ দৰে হোটেলকক্ষলৈ উভতিছিল লাভলীনা। লগত আছিল মুখ্য প্ৰশিক্ষক ৰাফাইলে বাৰগমাছক’ আৰু প্ৰশিক্ষক সন্ধ্যা গুৰুং। হোটেল কোঠাত ভৰি দিয়েই তিনিওৰে মাজত আলোচনা হৈছিল পৰৱৰ্তী মেচৰ কথা। ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰা হ’ল কিদৰে পৰৱৰ্তী মেচৰ প্ৰতিদ্বন্দী চীনৰ গো হঙক ৰোধিব পৰা যায়। কিছু সময় আগতে যে লাভলীনাই সৰুৰে পৰা পুহি ৰখা অলিম্পিকৰ সপোনটোৱে বাস্তৱ ৰূপ পালে সেই কথা মুহূৰ্তলৈ যেন পাহৰিয়েই পেলাইছিল বক্সাৰ গৰাকীয়ে।

ঘৰৰ পৰা যেতিয়া দেউতাকে ভিডিঅ’ কল কৰি দেখুৱালে কেনেদৰে বাৰমুখীয়া গাৱঁৰ ওচৰ চুবুৰীয়া আহি চোতাল ভৰি পৰিছেহি, কেনেদৰে সকলো উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে, গৌৰৱত সকলোৰে বুকু উথলি উঠিছে। তেতিয়াহে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুভৱ হ’ল লাভলীনাৰ যে তাই কিবা এটা ডাঙৰ কাম কৰি পেলালে। অনুভৱ কৰিলে হয়, তাইও অলিম্পিকৰ মজিয়াত ভৰি দিব। অলিম্পিকত পদক জিনাৰ বাটত আৰু এঢাপ আগুৱালে তাই। দুগালেৰে দুধাৰি চকুলো বৈ আহিল লাভলীনাৰ।

এনেদৰেই অলিম্পিকত দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সপোনক সাকাৰ ৰূপ দিলে গোলাঘাটৰ বাৰমুখীয়া গাঁৱৰ জীয়ৰী লাভলীনাই। গোলাঘাটৰ বাৰমুখীয়া গাঁৱৰ ধূলি বালি শিৰত লৈ ডাঙৰ হোৱা লাভলীনা আজি দেশৰ এগৰাকী আগশাৰীৰ বক্সাৰ।ইতিমধ্য লাভলীনাই লাভ কৰিছে ২০২০ বৰ্ষৰ অৰ্জুন বঁটাও। অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা ষষ্ঠগৰাকী অসমীয়া হোৱাৰ গৌৰৱ অর্জন কৰিছে লাভলীনাই। ইয়াৰ আগতে ভোগেশ্বৰ বৰুৱা, মনালিছা বৰুৱা মেহতা, জয়ন্ত তালুকদাৰ, শিৱ থাপা আৰু হিমা দাসে লাভ কৰিছিল এই সন্মান।

দুবাৰকৈ বিশ্ব বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰা লাভলীনাৰ ওপৰত এতিয়া সকলোৰে চকু। টকিঅ’ অলিম্পিকলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰাৰ পূৰ্বে লাভলীনাক লৈ বিশেষ চৰ্চা হোৱা নাছিল। সকলোৱে হিমা দাসেই অলিম্পিকলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰি দেশক অলিম্পিক অলিম্পিক পদক দিব বুলি আশা কৰিছিল। ৰাজ্যবাসীয়েও হিমাক লৈ কৰিছিল বহু আশা। হিমাৰ জৰিয়তে ৰাজ্যয়বাসীয়ে এটা অলিম্পিক পদকৰ সপোন দেখিছিল। সেই সপোন হিমাই পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম নহল। হিমাৰ পৰিবৰ্তে অতি সংগোপনে লাভলীনাই অৰ্জন কৰিলে টকিঅ অলিম্পিকৰ যোগ্যতা। এতিয়া অলিম্পিকৰ মঞ্চত প্ৰতিপক্ষক পৰাভূত কৰি এটা পদক জয় কৰিব পাৰিলেই ৰাজ্যবাসীৰ দীৰ্ঘ দিনৰ সপোন বাস্তবায়িত হব। এই মুহূৰ্তত লাভলীনালৈ থাকিল শুভেচ্ছা।

অলিম্পিকত ভাৰত

হকী : অলিম্পিকত ভাৰতৰ সফলতাৰ তালিকাত শীৰ্ষস্থানত আছে হকী। ১৯২৮ চনৰ আমষ্টাৰডাম অলিম্পিকত ভাৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে হকী দল প্ৰেৰণ কৰিছিল। তেতিয়াৰে পৰা বৰ্তমানলৈ ভাৰতে অলিম্পিকত মুঠ ১১ টা পদক জয় কৰিছে। এই পদক কেইটা হৈছে ৮টা সোণ, এটা ৰূপ আৰু ২টা ব্ৰঞ্জ।

এথলেটিকছ: অলিম্পিকৰ প্ৰতিটো সংস্কৰণত খেলা একমাত্ৰ পাঁচটা ক্ৰীড়াৰ ভিতৰত এথলেটিকছ হৈছে অন্যতম। এথলেটিকছক কোৱা হয় অলম্পিকৰ প্ৰাণ। ভাৰতেও প্ৰতিখন অলিম্পিকতেই এথলেটিকছ ইভেণ্টত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। কিন্তু বৰ্তমানলৈকে ভাৰতে মাত্ৰ দুটা হে অলিম্পিক পদক লাভ কৰিছে। ১৯০০ চনৰ পেৰিছে অলিম্পিকত এংলো-ইণ্ডিয়ান এথলিট নৰমান প্ৰিচাৰ্ডে ভাৰতৰ হৈ অংশগ্ৰহণ কৰি দুটা ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছিল।

আৰ্চাৰী: ১৯৮৮ চনৰ চিউল অলিম্পিকত ভাৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। ভাৰতীয় ধনুৰ্বিদ্যা দলটোক সেইবাৰ লিম্বা ৰামে নেতৃত্ব দিছিল। তেওঁৰ সৈতে গৈছিল শ্যাম লাল আৰু সঞ্জীৱ সিঙ। ভাৰতে তেতিয়াৰ পৰাই ২০ চনৰ চিডনী গেমছৰ বাহিৰে অলিম্পিকৰ প্ৰতিটো সংস্কৰণত অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছে। অৱশ্যে ভাৰতে অলিম্পিকত এতিয়াও পদক জয় কৰিব পৰা নাই।

টেবুল টেনিছ: ১৯৮৮ চনৰ অলিম্পিকত ভাৰতৰ প্ৰথমে টেবুল টেনিছত অংশগ্ৰহণ কৰে। অংশগ্ৰহণকাৰীসলকল আছিল সুজয় ঘোৰপাডে, কমলেশ মেহতা আৰু নিয়াতি ৰয়। ভাৰতে তেতিয়াৰ পৰা অলিম্পিকৰ প্ৰতিটো সংস্কৰণত টেবুল টেনিছত অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছে।

টেনিছ: ১৯৮৮ চনৰ চিউল অলিম্পিকত ভাৰতে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে টেনিছত অংশ গ্ৰহণকৰে।সেইবাৰ জিশান আলী আৰু বিজয় অমৃতৰাজে দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল। ইয়াৰ পাছত ১৯৯৬ চনৰ আটলাণ্টা অলিম্পকত ভাৰতৰ লিয়েণ্ডাৰ পেছে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তেতিয়াৰ পৰাই অলিম্পিকৰ সকলো সংস্কৰণৰ টেনিছ শাখাত ভাৰতে প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰি আহিছে।

চাইকেল চলোৱাঃ ভাৰতে ১৯৪৮ চনৰ লণ্ডন অলিম্পিকতেই চাইক্লিংৰ বাবে ভাৰতীয় দল প্ৰেৰণ কৰিছিল। ইয়াৰ পাছত ভাৰতে ১৯৫২ চনৰ হেলচিঙ্কি অলিম্পিক আৰু ১৯৬৪ টকিঅ’ অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল।

বেডমিণ্টন: ১৯৯২ চনৰ অলিম্পকত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতীয় বেডমিণ্টন দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। সেইবাৰ দলটোত আছিল অসমৰ দীপংকৰ ভট্টাচাৰ্য, মদুমিতা বিষ্ট আৰু ইউ বিমল কুমাৰ।তেতিয়াৰে পৰা বৰ্তমানলৈকে ভাৰতে অলিম্পিকত বেডমিণ্টনত দুটা পদক জয় কৰিছে।– ২০১২ চনৰ লণ্ডন অলিম্পিকত চাইনা নেহৱালে ব্ৰঞ্জ আৰু ২০১৬ চনৰ ৰিঅ’ অলিম্পিকত পি ভি সিন্ধুৱে ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছে।

ভাৰত্তোলন: ১৯৩৬ চনৰ বাৰ্লিন গেমছৰ সময়ত ভাৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অলিম্পিকত খেলখনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। বাৰ্মাৰ বাসিন্দা ইউ জাও ৱেইক আছিল অলিম্পিকত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা প্ৰথম উত্তোলক। দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় মূলৰ উত্তোলক আছিল দণ্ডমুদি ৰাজাগোপাল। যদিও ভাৰতে ১৯৩৬ চনৰ পৰা অলিম্পিকত ভাৰোত্তোলনত নিয়মীয়াকৈ অংশগ্ৰহণ কৰি আছে তথাপিও ২০০৮ চনত হে একমাত্ৰ অলিম্পিক পদক লাভ কৰিছে।

বাস্কেটবলঃ অলিম্পিকত বাস্কেটবলত ভাৰতৰ একমাত্ৰ অংশগ্ৰহণ ১৯৮০ চনৰ মস্কো অলিম্পিকত হৈছিল। পৰমজিৎ সিঙৰ নেতৃত্বত অংশগ্ৰহণ কৰা ভাৰতীয় দলটোৱে প্ৰতিযোগিতাখনত ব্যৰ্থ হৈছিল।

ডাইভিং: ভাৰতে মাত্ৰ এবাৰেই অলিম্পিকত ডাইভিংত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ১৯৬৪ চনৰ টকিঅ’ অলিম্পিকৰ সময়ত, দুজন ভাৰতীয় ডুবাৰু – সোহন সিং আৰু অনুয়া প্ৰসাদে ক্ৰমে পুৰুষৰ মঞ্চ আৰু পুৰুষৰ স্প্ৰিংবৰ্ডত দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল।

বক্সিং: ১৯৭২ চনৰ মিউনিখ অলিম্পিকত ভাৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বক্সিংত প্ৰতিদ্বন্দিতা আগবঢ়াইছিল।সেইবাৰ অলিম্পিকত দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল চন্দ্ৰ নাৰায়ণনে। ভাৰতে তেতিয়াৰ পৰা বক্সিংত ধাৰাবাহিকভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছে।

অশ্বাৰোহী: ১৯৯৬ চনৰ আটলাণ্টা অলিম্পিকত ভাৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অশ্বাৰোহী খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। উইং কামাণ্ডাৰ আই জে লাম্বাই আটলাণ্টাত অলিম্পিকত দেশক প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ পাছত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ইমতিয়াজ আনিছে ২০০০ চনৰ আটলাণ্টা অলিম্পিকত দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে।

ফুটবল: ১৯৪৮ চনৰ লণ্ডন অলিম্পিকত ভাৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফুটবলত অংশগ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ পাছত ১৯৫২, ১৯৫৬ আৰু ১৯৬০ চনৰ অলিম্পিকতো ফুটবলত বাৰতে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। ।

গল্ফ: ২০১৬ চনৰ ৰিঅ’ ডি জেনেৰিঅ’ত অনুষ্ঠিত গেমছৰ সময়ত তিনিজন ভাৰতীয় – অনিৰ্বাণ লাহিড়ী, শিৱ চাওৰাছিয়া আৰু অদিতি অশোকে প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰিছিল।

জিমনাষ্টিক: ৰিঅ’ অলিম্পিকত দীপা কৰ্মকাৰেই প্ৰথম ভাৰতীয় জিমনাষ্ট হিচাপে অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰি চতুৰ্থ স্থান দখল কৰিছিল। ।

জুডো: ১৯৯২ চনৰ বাৰ্চিলোনা অলিম্পিকৰ পৰা ভাৰতে অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছে।

ৰোয়িং: ২০০০ চনৰ চিডনী অলিম্পিকত ভাৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰয়িং ইভেণ্টত প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰিছিল। ইন্দ্ৰপাল সিং আৰু কচম খানে চিডনীত পুৰুষৰ কক্সলেছ পেয়াৰত (Coxless Pair) খেলপথাৰত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে অলিম্পিকৰ মঞ্চত এই খেল বিধত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় হৈ পৰিল।

চেইলিং: ১৯৭২ চনৰ মিউনিখ অলিম্পিকলৈকে ভাৰতে চেইলিংত অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিল। চোলি ঠিকাদাৰ আৰু এ এ বাসিতে ১৯৭২ চনৰ অলিম্পিকত চেইলিংত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰথম ভাৰতীয় হোৱাৰ গৌৰৱ অৰ্জন কৰিছিল।

শ্বুটিং: অলিম্পিকত ভাৰতৰ বাবে শ্বুটিং অন্যতম সফল ক্ৰীড়া। ভাৰতে ১৯৫২ চনৰ হেলচিঙ্কি অলিম্পিকত হৰিহৰ বেনাৰ্জী আৰু সৌৰেন চৌধুৰী নামৰ দুজন খেলুৱৈৰে গঠিত প্ৰথম শ্বুটিং দল অলিম্পিকলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। তেতিয়াৰ পৰা ভাৰত অলিম্পিকত শ্বুটিং ইভেণ্টত অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছে আৰু এতিয়ালৈকে মুঠ ৪ টা পদক লাভ কৰিছে।

সাঁতোৰ: ১৯৪৮ চনৰ লণ্ডন গেমছৰ সময়ত ভাৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অলিম্পিকত সাঁতোৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। ১৯৪৮ চনৰ অলিম্পিকত শচীন নাগ, আইজাক মনচুৰ, দিলীপ মিত্ৰ, বিমল চন্দ্ৰ, খামলিলাল শ্বাহ, প্ৰহ্তিপ মিত্ৰ, প্ৰফুল্ল মল্লিক নামৰ মুঠ সাতজন সাঁতোৰবিদে ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল।

ৱাটাৰ পোলো: ১৯৪৮ চনৰ লণ্ডন আৰু ১৯৫২ চনৰ হেলচিঙ্কি অলিম্পিকত ভাৰতে এটাও পদক অৰ্জন নকৰাকৈ এই খেলত প্ৰতিনিধিত্ব লাভ কৰিছিল।

কুস্তি: ভাৰতে ১৯২০ চনৰ অলিম্পিকলৈ প্ৰথম কুস্তি বা মল্ল যুঁজৰ দল প্ৰেৰণ কৰিছিল। কুমাৰ নাভালে আৰু ৰণধীৰ চিন্দে অলিম্পিকত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা প্ৰথম গ্ৰেপলাৰ (grapplers) আছিল। ভাৰতে তেতিয়াৰ পৰা কুস্তিত মুঠ ৫ টা পদক জিকিছে। ইয়াৰ ভিতৰত এটা ৰূপ আৰু চাৰিটা ব্ৰঞ্জ।