আপোনাৰ অভিযোগৰ উত্তৰ এয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া…

মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈ

গাৰ যদি কোনোবা অংশ গেলিছে, তাৰ পৰা যদি গোন্ধ ওলাইছে, স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীয়ে ভবাৰ দৰে সেই গোন্ধ পাই ভেনা মাখি উৰিছে তেন্তে সেই ভেনা মাখিক গালি পাৰি লাভ নাই। প্ৰতীকি অৰ্থত কোৱা এই কথাষাৰৰ উদ্দেশ্য আছে।

ভেনা মাখি বুলি কাৰোবাক গালি পাৰি গাৰ গেলা অংশ লুকুৱাই ৰখাতকৈ সেই অংশটোৰ চিকিৎসা কৰাটোহে বিবেকবানজনৰ কাম। ইয়াকে নকৰি কোনোবাই কাৰোবাক লক্ষ্য কৰি লৈ নিজৰ সমষ্ট দোষ সমালোচক সকললৈ ঠেলি দি নিজে সত্য আৰু শুদ্ধ বুলি ক’ব বিচৰাজন কি আখ্যা দিব পাৰি সেই কথা বুজোতাই বুজিব।

স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোভিড-১৯ক লৈ যি তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল, তাত প্ৰশ্ন উত্থাপন হোৱাৰ পাছতে ব্যৱস্থাগত এই খেলিমেলিবোৰৰ বিৰুদ্ধে কোনোবাই সমালোচনা বা আঙুলিয়াই দিলে জাঙুৰ খাই উঠা গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধৰ পৰিচায়ক নহয়।

বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়া, ৰিপুন বৰা, এই কোৰোনাৰ প্ৰতিৰোধৰ নামত কৰা ব্যৱস্থাগত ফলৰ কথা উনুকিয়াই দিয়া সকলক বা সাংবাদিকক গোৱাল গালি পাৰি গ’ল কিপাৰ নোহোৱা অৱস্থাত গ’ল দি আছে, দি থাকক, পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিলে তেওঁলোকেও গ’ল খাবলৈ সাজু হওঁক বুলি দিয়া হুংকাৰ এজন জনপ্ৰতিনিধিৰ মুখত শোভা নাপায়।

বিৰোধী দলৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা দেবব্ৰত শইকীয়াই ইতিমধ্যে গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যবোধত এনে আচৰণক অত্যন্ত সস্তীয়া আৰু আক্ৰোশমূলক আচৰণ বুলি মন্তব্য কৰিছে। কোৰোনা নিয়ন্ত্ৰণৰ নামত হোৱা দোষ-ক্ৰুটী আৰু বিৰোধীৰ পক্ষত থাকি তেওঁলোকৰ চকুত পৰা ভুলবোৰ আঙুলিয়াই দিয়াৰ পাছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা প্ৰতিক্ৰিয়া দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছে।

অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ ডিজিটেল সংস্কৰণৰ সৈতে হোৱা এক টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত বিধায়ক শইকীয়াই কয়- গ’ল তেওঁ দিবৰ বাবে সাজু হওঁক। বিৰোধীও মনালিছা লৈ সাজু হ’ব। এইবাৰ বিৰোধীয়ে দিব মনালিছাৰ গ’ল। কিন্তু কি এই মনালিছা সেই কথা তেওঁ ক’বলৈ অস্বীকাৰ কৰি কয়- সময়ত সেই বিষয়ে সবিশেষ অৱগত কৰিব।

অতি গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে শইকীয়াই লগতে বাহিৰৰ ৰাজ্যসমূহে যি বিশেষজ্ঞ কমিটী গঠন কৰিছে, কোৰোনা ভাইৰাছৰ সময়ত অসমত তেনে কমিটী ক’ত বুলিও প্ৰশ্ন কৰে। স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক প্ৰকাৰৰ হুংকাৰ প্ৰদৰ্শন কৰি তেওঁক সমালোচনা নকৰিবলৈ সকীয়াই দিয়া এই প্ৰবণতাই এই জটিল সময়ত অতি ব্যস্ত মন্ত্ৰীজনে এনেবোৰ সমালোচনাক ইতিবাচক ৰূপে লৈ ইয়াৰ সংশোধনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ সলনি এই ধৰণৰ মুখ চুপতি মাৰিবলৈ সময় পোৱা ঘটনাও লক্ষণীয়।

স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কিমান দক্ষ সেই কথা ৰাইজে ৰাইজৰ কাঠগড়াত বিচাৰ কৰিব। হয়তো তেওঁক দক্ষ বুলি ভবাৰ বাবেই বিভিন্নজনে তেওঁৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব খোজে বহু কথা। কিন্তু ইয়াকে কোনোবাই যদি নেতিবাচক ৰূপত গ্ৰহণ কৰে আৰু নিজৰ দোষ লুকুৱাবলৈ ৰঙাচকু দেখুৱাই তেনেহ’লে সেয়াও ৰাইজৰ চকুত ধৰা পৰে।

স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এবাৰ নিজেই মনত পেলাওঁক কোৰোনা সংক্ৰমণৰ সময়ত তেওঁ কিমান কথা সলালে। এই কথাও তেওঁ মনত ৰখা ভাল যে, ভুল মানুহৰ হৈ যায়। কিন্তু সেই ভুল লুকুৱাবলৈ বা নিজৰ ভুল নাই বুলি ক’বলৈ ইটোৰ পাছত সিটো ভুল কৰাতো কিমান সমিচীন?

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে কাৰো ব্যক্তিগত আখেজ বা আক্ৰোশ নাই। কিন্তু তেওঁৰ কিছুমান সিদ্ধান্ত আৰু কৰ্মকাণ্ড তথা মন্তব্যক লৈ সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্ক সংবাদমাধ্যমে নিৰপেক্ষ ৰূপত তুলি ধৰিলে তেওঁৰ আচৰণ লক্ষণীয় হৈ পৰে।

সম্ভৱ ফেচিষ্ট শাসকসকলৰ চৰিত্ৰ কেতিয়াবা ক’ব নোৱাৰাকৈয়ে কাৰোবাৰ আচৰণত প্ৰকাশ পালে সেয়া হৈ পৰে তেওঁৰ বাবেই ক্ষতিকাৰক। গণতান্ত্ৰিক এখন দেশত বিৰোধীয়ে কি প্ৰশ্ন কৰিব নোৱাৰিব? দক্ষতা প্ৰমাণৰ নামত তেওঁ যি কৈ আছে সেই কথা বিনা বাধাই সকলোৱে মানি চলিব লগাতো প্ৰয়োজনীয় নেকি?

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদমাধ্যমৰ যোগে এক অনুষ্ঠানতে শেহতীয়াকৈ ক’লে- কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উত্তৰ-পূব পৰিষদৰ পৰা ৫ কোটি, মাৰ্চৰ শেষৰ ভালে ৭০ কোটি আৰু অতি শেহতীয়াকৈ ৮০ কোটি টকা কোভিডৰ নামত ৰাজ্য চৰকাৰক দিছে। অৰ্থাৎ কোৰোনা নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰক কেন্দ্ৰই মাত্ৰ ১৫৫ কোটি টকাহে দিছে এতিয়ালৈকে। অথচ ৪ লাখ লোকৰ একাউন্টতহে ৪ হাজাৰ টকাকৈ প্ৰায় ১৬০ কোটি টকা ৰাজ্য চৰকাৰে দান কৰিছে।

২৫ হাজাৰ মানুহৰ চিকিৎসাৰ নামত দৈনিক ৫০০ টকাকৈ ব্যয় কৰিছে চৰকাৰে। ৭ লাখ মানুহৰ কোভিড টেষ্টৰ নামত ব্যয় কৰিছে ৭০ কোটি টকা, আনকি তেওঁ নিজ মুখেই এক অনুষ্ঠানত ক’লে চিকিৎসা বা কোৱাৰেন্টাইন কক্ষত থকা মহিলাৰ বাবে চেনিটাইজ নেপকিন বিচাৰি তেওঁৰ পত্নীৰ ওচৰতো হাত পাতিব লগা হৈছে। সেয়া আমাৰ কথা নহয়, স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীয়ে নিজ মুখে কোৱা কথা।

স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীৰ মতে, প্লাজমা দিবলৈ অহা যোৱা কৰা লোকক খা-খৰচ দিবলৈ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীক দায়িত্ব দিছে। দাদা আছে হ’ব বুলিয়েই হেনো বিল নোপোৱাকৈয়ে বা বিল কেতিয়া পাব সেই কথা চিন্তা নকৰাকৈ বহু লোকে ৰাজ্য চৰকাৰক ধন দি সহায় কৰিছে।

তেওঁৰ প্ৰভূত্ব আৰু কিদৰে চৰকাৰ বা এই সময়খিনি চলাইছে সেই কথা বুজাবলৈ এই ছবি দাঙি ধৰিলে। মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে, গুড উইলৰ ওপৰতে হেনো চলি আছে সকলো। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়- যদি গুড উইলৰ ওপৰতে কোনো ব্যক্তি, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই চৰকাৰখন চলি আছে তেনেহ’লে ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰয়োজন কি?

ৰাজ্যৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা এনেদৰে উদঙাই দি স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁহে কোনোমতে যে চৰকাৰখন চলাই আছে বা এই কোৰোনাৰ পৰিস্থিতি তদাৰক কৰি গৈছে সেই কথা প্ৰমাণ কৰাৰ পৰোক্ষ চেষ্টা চলালে।

প্ৰসংগক্ৰমে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁৰ ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে আন এক অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে। সেই অভিযোগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লিখিলে- অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ ডিজিটেল সংস্কৰণত প্ৰকাশিত এক বাতৰিৰ কথা।

ফেচবুক, টুইটাৰ দুয়োটাতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই বিষয়টো উত্থাপন কৰি লিখা কথা কেইষাৰ আছিল- ‘Here is an example- how Asomiya Pratidin newspaper is exploiting sentiment of an innocent Patient to demoralise the health workers of our state despite their dedicated service to humanity.’

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিয়া টুইটটো…

স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত ফেচবুকতো লিখিলে এইদৰে- ‘মানৱতাৰ সেৱাত নিষ্ঠাৰে উৎসৰ্গীত আমাৰ ৰাজ্যখনৰ স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলক নিৰুৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে “অসমীয়া প্ৰতিদিন” কাকতখনে এগৰাকী নিৰীহ ৰোগীক কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে এয়া এক উদাহৰণ ৷’

ফেচবুকত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা পোষ্টটো…

স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই খবৰটোৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি ইয়াক অপপ্ৰচাৰ চলোৱা বা স্বাস্থ্য সেৱাত নিয়োজিত স্বাস্থ্য কৰ্মীসকলক নিৰুৎসাহ কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে। লগতে তেওঁ সেই মহিলাগৰাকী কোভিড পজিটিভ হোৱা বুলি বিভিন্ন তথ্য দাঙি ধৰিছে।

অসমীয়া প্ৰতিদিনে এক দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি মহিলাগৰাকীয়ে ফেচবুক লাইভযোগে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীলৈ কৰা আহ্বান সংবাদমাধ্যমৰ দায়িত্ব ৰূপে তুলি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল। যিটো ভিডিঅ’ত মহিলাগৰাকীয়ে কোৱা কথা কেইষাৰ আছিল- ‘হেল্ল’ সবাইকে। আমি অনিন্দিতা বুলছি। গুৱাহাটী থেকে। ১৪ তাৰিখে আমাৰ মিষ্টাৰ, আমাদেৰ ওদালবাক্ৰাৰ টেষ্টিং চেন্টাৰে টেষ্ট কৰায় কোভিড। যিহেতু আমাক দুদিন ধৰি আমাৰ জ্বৰ ছিলো। টেষ্ট কৰাৰ পৰে আমাদেৰ চাপে চাপে বালা হয় আপনাদেৰ পজিটিভ। আপনি এম্বুলেন্সে উঠুন। খানাপাৰাৰ কোভিড চেন্টাৰে আপনাৰে পাঠনা আছে। আমি অনেকবাৰ বল্লাম আমি দেখোন পজিটিভ। আমাৰ কিট আমাকে দেখালে হওঁক। কিন্তু আমাক বল্ল আমি এই কিট দেখাই না। আজকে ১৪ তাৰিখ থেকে আজি আমাৰ ৭দিন হৈ গ’ল’। আজকে এখানে আমি জানতি পাৰি ৭ দিনৰ মাথাই ৱেবছাইটে যে, অনলাইনে covid.assam.in এই ৱেবছাইটে আমাৰদেৰ ৰিজাল্টটো চেক কৰতে পাৰি। আমাৰ এখনে আমাদেৰ ম’বাইল নম্বৰ ইনষ্টল কৰিয়ে ৰিজাল্ট চেক কৰলাম। আমাৰ হাজবেণ্ডে যদিও পজিটিভ হছে, কিন্তু আমাৰ নিগেটিভ। সেইদিনেই নিগেটিভ ছিল’। এখনে ডেট মেনঞ্চন কৰা আছে- ছেমপল কালেকশ্যন অন ১৪ এণ্ড ৰিজাল্ট ইজ নিগেটিভ। কিন্তু আমাদেৰ ৰিজাল্টেৰ ৰিপৰ্ট না দেখি। আজকে আমি ৭ দিন ধৰে কোভিড পজিটিভ পেচেন্টৰ সংগে ৰৈছি নিগেটিভ পেচেন্ট হৈ। এৰ দায়িত্ব কেন ল’ব? আজকে আমাৰ ঘৰে চ’ট’ বাটছা চেলে, আমাৰ শাহুৰী অসহায় হৈ পৰিছে। আমাৰ চেলেৰ ১০৩-০৪ জ্বৰ। আমাৰ শাহুৰী মা অসুস্থ হৈ পৰিছে। ঘৰ কন্টেইনমেন্ট জ’ন। কেউ ধুকতে পাৰছে না, কেউ বেৰাতে পাৰছে না। কেউ ধুকাতেৰ কথাও নহয়। কাৰণ ৰোগটাই এইৰকম। আমাৰ কথা হ’ল আমাদেৰ দায়িত্ব কেই লবে? এই ভাবে যে আমাদেৰ চাফাটা ৰোধছি। ইভেন লেট্ৰিন-বাথৰূম চেনিটাইজ কৰা হয় না। কিছ’ ছেনিটাইজ কৰা হয় না। আমাকে বল হৈছে এইটো আপনাৰ ৰূম, আপনালোক ঐ খানে চলে যাওঁন। এইখিনে সমস্ত লেতৰা এইখানে। লেট্ৰিন-বাথৰূম নিজেই পৰিস্কাৰ কৰে ইউজ কৰছি। আজকে আমি একটা নিগেটিভ পেচেন্টে পজিটিভ পেচেন্টেৰ সংগে দিনেৰ পৰে দিন ৰৈছি তো নিগেটিভ হ’লেও পজিটিভ হৈ যাব। এই দায়িত্ব কে লবে? চৰকাৰ লেবে? আজকে যে আমাৰ নিগেটিভ ভেজাল আছল’ আমৰা দেখালাম আমৰামত অনেক মানুছ ৰৈ আছে এইখানে। অনেকেই কে অভিযোগ তুলছে নিগেটিভ পেচেন্টে দিনেৰ পৰে দিন ৰেখে ৰাও হছে পজিটিভেৰ সংগে। কিন্তু তাৰে কোনো কথাই কাণে তুলছে না। তাৰে বুলছে না আপনাদেৰ চৰা হৈবে না। এইগুল’ ডিচি কৰ্টে যাবে। অখান থেকে অৰ্ডাৰ আছলে তাৰে আপনালেকে চাৰে পাবে…।’

মহিলাগৰাকীয়ে সেইদিনা কোভিড-১৯ৰ তেওঁৰ পৰীক্ষা নিগেটিভ অহা বুলি গম পাইছিল ৱেবছাইটযোগে। আনকি তেওঁ সেই তথ্যও সদৰী কৰিছিল। স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক সহায় বিচাৰিছিল তেওঁ। কি কাৰণত তেওঁ নিগেটিভ হোৱাৰ পাছতো অনা হৈছে আৰু যদি পজিটিভ হৈছে সেই ৰিপৰ্ট ক’ত বুলিও তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল।

এইটোৱে প্ৰথম অভিযোগ নাছিল এনেধৰণৰ। স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ১৪ জুলাইতে কোভিড টেষ্ট কৰা মহিলাগৰাকীৰ ফলফল ২২ জুলাইত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হোৱাৰ পাছতহে তেওঁ ছ’চিয়েল মিডিয়াযোগে ৰাজহুৱা কৰিলে।

কোভিড টেষ্টৰ পাছত চিকিৎসাধীন হৈ থকা মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে এনে বিতৰ্কৰ বিপৰীতে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীৰ পৰা সহায় বিচাৰি এইধৰণেৰে তেওঁৰ পত্নীয়ে ফেচবুক লাইভ কৰা বুলি জনালে। দুয়োৰে খবৰ লৈ অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ ডিজিটেল সংস্কৰণৰ সৈতে বুধবাৰৰ দিনা তেওঁ কথাও পাতিলে। সেই কথোপকথনৰ লিখিত ৰূপ এয়া-

অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ ডিজিটেল ডেস্কঃ নমস্কাৰ, অনিন্দিতা ৰয় আছে নেকি?

অনিন্দিতা ৰয়ৰ স্বামীঃ হয়, মই তেওঁৰ হাজবেণ্ড।

অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ ডিজিটেল ডেস্কঃ তেখেত এতিয়া খানাপাৰাতে আছে?

অনিন্দিতা ৰয়ৰ স্বামীঃ হয়, খানাপাৰাতে আছে।

অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ ডিজিটেল ডেস্কঃ তেখেতৰ স্বাস্থ্য কেনেকুৱা এতিয়া?

অনিন্দিতা ৰয়ৰ স্বামীঃ তেওঁৰ ভাল। তেওঁৰ কোনো অসুবিধাই নাই। আজি টেষ্ট কৰিছে পজিটিভ পাইচে।

অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ ডিজিটেল ডেস্কঃ আগতে নিগেটিভ আছিল নেকি?

অনিন্দিতা ৰয়ৰ স্বামীঃ আগতে টেষ্ট কৰিছিলো। কথাটো হ’ল যে তেওঁ ফেচবুক লাইভ দিছিলে। এই কাৰণেই দিছিলে যে আমি জানিব বিচাৰিছিলো যাতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে কথাটো গম পায়। আৰু আমাক যেন উদ্ধাৰ কৰে। এইটো কাৰণেই ফেচবুক লাইভটো কৰা হৈছিলে। আমি আমাৰ ৰিপৰ্টটো কালেক্ট কৰিছো। পাছত টুইটাৰত সকলো ৰিপৰ্ট পজিটিভ হৈয়ে আছে। আমি যিটো ৰিপৰ্ট অনলাইনত পালো সেইটো নিগেটিভ কেনেকৈ হ’ল? আমিটো লেখা নাই। অনলাইনত আমি ছাৰ্চ কৰিছো । যিটো ছিষ্টেমত বনাইছে সেইটো ছিষ্টেমত ছাৰ্চ কৰিছো। সেইটোত পালে যে নিগেটিভ। আমি ইয়াৰে মেনেজমেন্টক জনাইছো যে আমাৰ নিগেটিভ গতিকে আমাক ৰিলিজ কৰাতো ভাল হয়। আমি বহুবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে কৈছে যে আপোনালোক যাব পাৰিব।

অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ ডিজিটেল ডেস্কঃ তেখেতৰ টেষ্ট কেতিয়া কৰা হ’ল?

অনিন্দিতা ৰয়ৰ স্বামীঃ ১৪ তাৰিখ।

অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ ডিজিটেল ডেস্কঃ পজিটিভ কেতিয়া ওলাল?

অনিন্দিতা ৰয়ৰ স্বামীঃ আজি মই টুইটাৰত পালো। তাতে মেনছন আছে পজিটিভ বুলি। যদি এইটো পজিটিভ তেনেহ’লে অনলাইন ৰিপৰ্টটোও যদি পজিটিভে আহিলে হেঁতেন তেন্তে আমি ভিডিঅ’ কৰাৰ কোনো দৰকাৰে নাছিল। এইটো ভিডিঅ’ কৰাৰ উদ্দেশ্যটো হ’ল- মেইন মানুহ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক আমাৰ ইনফ’ৰ্মেশ্যন দিয়াটো।

এতিয়া স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীয়ে কওঁক ভুল কত? কোভিড যুঁজৰ এই চিকিৎসক তথা স্বাস্থ্য কৰ্মীৰ প্ৰতি তেওঁ যিমান সচেতন আৰু তেওঁলোকৰ দায়িত্ববোধৰ প্ৰতি ৰাজ্যবাসী কিমান কৃতজ্ঞ তাৰ উমান ৰাইজে দিছে। ৰাজ্যবাসীয়ে চিকিৎসক তথা চিকিৎসা কৰ্মীসকলৰ সেই ত্যাগ, নিষ্ঠা আৰু কষ্ট বুজি পায়।

একেদৰে সংবাদমাধ্যম হিচাপে চিকিৎসকসকলৰ বা চিকিৎসা কৰ্মীসকলৰ প্ৰতিটো সুবিধা-অসুবিধা তুলি ধৰা প্ৰয়াস কৰি আহিছে অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ ডিজিটেল সংস্কৰণে।এই স্বাস্থ্য বিভাগেই জানো চিকিৎসক সকলক পূৰ্বৰ নিৰ্দেশনা বদলি কৰি ১১ দিন চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱাৰ তিনি দিনৰ পাছতে পুনৰ কোভিড টেষ্ট কৰি নিগেটিভ হলে কামত যোগ দিব লাগিব বুলি নিৰ্দেশ দিয়া নাছিল?

সেইবোৰ খবৰ প্ৰকাশ কৰিলে চিকিৎসক তথা চিকিৎসা কৰ্মীক নিৰুৎসাহী কৰা হয় নেকি? যাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে এই নিৰ্দেশনা স্বাস্থ্য বিভাগে বদলি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল।

স্বাস্থ্য বিভাগৰ সেই নিৰ্দেশটো…

ইয়াৰ বিৰুদ্ধেই জানো চিকিৎসক সকলে পত্ৰ লিখা নাছিল? এইবোৰ খবৰে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীৰ দক্ষতাত হয়তো আঘাত হানিব পাৰে কিন্তু চিকিৎসক সকলৰ বা চিকিৎসা কৰ্মীসকলৰ আস্থাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন তোলাৰ খবৰ নাছিল।

সেই দায়ৱদ্ধতা পালন কৰিবলৈ যাওঁতে কোনো ৰোগীয়ে পোৱা অসুবিধাৰ কথা বাতৰিৰ আকাৰত তথ্য সহকাৰে প্ৰকাশ কৰাত যদি কিবা বাধা আছে সেয়া স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীয়েহে জানিব। কিন্তু চিকিৎসক তথা স্বাস্থ্য কৰ্মীসকলৰ বাবে ইমান চিন্তা কৰা স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁলোকক ঢাল কৰি উষ্মা প্ৰদৰ্শনেৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে সেই কথাবোৰৰ মাজতো যেন তেওঁৰ দুৰ্বলতাহে ফুটি উঠে।

চিকিৎসকে কিয় এনে পত্ৰ লিখিব লগা হৈছিল?

অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজকে ভগৱানৰ শাৰীৰ পৰা নমাই এই কথা এবাৰ ভাবি চাবলৈ নিশ্চয় অনুৰোধ কৰিব পাৰি। জিএমচিএইচতে কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীয়ে কোভিড পজিটিভ হোৱাৰ পাছত তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিবলৈ কাকতি-মিনতি কৰি ফেচবুক যোগেই আহ্বান জনাব লগা হৈছিল। যি খবৰো প্ৰকাশ পাইছিল সবিস্তাৰে অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ ডিজিটেল সংস্কৰণত।

সেই সময়ত তেওঁ এই স্বাস্থ্য কৰ্মী বা কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰতি থকা দায়ৱদ্ধতা ক’ত হেৰাইছিল? জিএমচিএইচৰ কৰ্মচাৰী অহা যোৱা কৰিবলৈ যে দীৰ্ঘদিন ধৰি যান বাহনৰ অভাৱ, যাৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ টকা দৈনিক গাড়ীৰ ভাৰাৰ নামত ব্যয় কৰি ৰাজহুৱা ধনৰ অপচয় কৰিব লগা হৈছে সেই খবৰ তেওঁ ৰাখিছেনে?

এনে এক পৰিস্থিতিৰ সৈতে মুখামুখি হ’ব পৰাকৈ অসমৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ আন্তঃগাঁথনি যোৱা ১৫ বছৰৰ বেছি ভাগ সময়ে তেওঁ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী হিচাপে থাকি কি উন্নতি কৰিলে তাৰ খতিয়ান এদিন ৰাইজে নল’বনে? কোৰোনা নিয়ন্ত্ৰণ আৰু প্ৰতিৰোধ তথা চিকিৎসাৰ নামত যি ধন ব্যয় কৰা হৈছে বা যিবোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, সেই ব্যৱস্থাপনাত অকণো ভুল নাই বুলি তেওঁ দাবী কৰিব পাৰেনে?

কিছুদিনৰ আগলৈকে তেওঁ কোৱা কথা বতৰা আৰু এতিয়াৰ আচৰণৰ মাজত যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে। কোভিডৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কোৱা কথাবোৰেই শুনি থাকিব লাগিব আৰু আনে তেওঁক প্ৰশ্ন কৰিব নোৱাৰিব বুলি কেনেকৈ তেওঁ ধৰি লৈছে?

এইবোৰ কথা কোনোবাই উনুকিয়াই দিলে, কোভিড প্ৰতিৰোধৰ এই যুঁজত তেওঁ ক’ৰবাত ব্যৰ্থ হৈছে বুলি আৰু ব্যৱস্থাপনাৰ নামত কোনো লোকে ছিণ্ডিকেট চলাইছে বুলি প্ৰশ্ন কৰিলে সেই প্ৰশ্নৰ তেওঁ সঠিক উত্তৰ দিব বা নিদিব পাৰে। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে সেইবোৰ কথাক আওকাণ কৰিবলৈ চিকিৎসক, চিকিৎসা কৰ্মীসকলক মাজলৈ আনি কাৰোবাক লক্ষ্য কৰি ল’লেই জানো সঁচাবোৰ মিছা বা মিছাবোৰ সঁচা হৈ যাব?

হয়তো এই কথাখিনি কোৱাৰ বাবেও তেওঁৰ ৰোষত পৰাৰ অৱকাশ নথকা নহয়। কিন্তু সংবাদমাধ্যমৰে জড়িত এজন লোক হিচাপে নিৰপেক্ষ দৃষ্টিকোণেৰে এই কথাখিনি তথ্য সহকাৰে উপস্থাপন কৰা অন্তৰালত তেওঁ ভবাৰ দৰে কোনো স্বাৰ্থ লুকাই নাথাকে। যদি কিবা স্বাৰ্থ আছে, সেই স্বাৰ্থ হ’ল- যিসকলে কোৰোনাৰ নামত ভুক্তভোগী হৈছে, তেওঁলোকৰ সমস্যাৰাজিক তুলি ধৰা।

লকডাউনে কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিলেনে? স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক’বনে- চীনৰ পৰা অনা পিপিই কিটবোৰ কিয় গুডামত ভৰাই থব লগা হ’ল? তেওঁ নিজেই গৈ বিমান বন্দৰত সেই কিটবোৰ গ্ৰহণ কৰিছিল।

কোনোবা সংবাদমাধ্যমে সেই কিটবোৰৰ নিৰাপত্তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা বুলি সংবাদমেল পাতি জানো তেওঁ ঘোষণা কৰা নাছিল? কিন্তু কি সঁচা প্ৰমাণ হ’ল পৰৱৰ্তী সময়ত? কোভিডৰ এই যুঁজত তেওঁ যদিও জয়ী হোৱা বুলি ভাবিছে সেয়া মিছা আত্মবিশ্বাসৰ মাজত ডুব গৈ আত্মসন্তুষ্টিৰে গদ গদ হোৱাৰ সময় এতিয়াও অহা নাই।

সঁচা অৰ্থত এই যুঁজত তেওঁ সফল হ’লে তাৰ স্বীকাৰ ৰাইজে নিজেই কৰিব। কিন্তু শেহতীয়াকৈ তেওঁৰ আচৰণত এনে লাগে যেন- স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী ৰূপে তেওঁ বিফল হোৱাৰ কথা অনুভৱ কৰিয়েই এনে এক প্ৰেক্ষাপট ৰচনা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে যাতে এই যুঁজৰ পৰা মূৰ পুলুকা দিব পাৰে। নহ’লে তেওঁ এই সমালোচনা সমূহক ইতিবাচক ৰূপত লৈ সেই বিচাৰৰ ভাৰ ৰাইজ আৰু সময়ৰ হাতত এৰি দিলে হয়।

এতিয়া গ’ল দি থাকক, সময়ত মই গ’ল দিম বা তেওঁক সমালোচনা কৰিলে তাৰ ফলত প্ৰতিজনেই ভোগ কৰিব লাগিব বুলি হুংকাৰ দিয়া এই কথাবোৰ কিমান উচিত হৈছে সেই কথা স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীয়ে নিজেই নিজক সোধক। তেওঁ গণতন্ত্ৰত যদি বিশ্বাসী তেনেহ’লে বিৰোধী, ৰাইজ সকলোৰে সমালোচনা, দিহা-পৰামৰ্শ শুনিব লাগিব। ঠাট্টা, ইতিকিং আৰু বাক চাতুৰ্যতাৰে জানো সকলো ঢাকি ৰাখিব পাৰি?