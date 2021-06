‘ৰাণী’য়ে কৈ গ’ল ৭ লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মনৰ কাহিনী…

মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈ

এটা অবাঞ্চিত খবৰ। এয়া কেৱল এটা পৰিয়ালৰ খবৰ নহয়। এটা প্ৰজন্মৰ খবৰ। এই খবৰৰ বাবে দায়ী কোন সেই উত্তৰ সময়ৰ হাতত। চৰম হতাশাৰে তেনে এক সিদ্ধান্ত লোৱা এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰীয়ে এনে এক কাম কৰাৰ পাছত ইয়াৰ প্ৰভাৱ যাতে আন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত নপৰে তাৰ বাবে সকলোৱে সজাগ-সচেতন হোৱাৰ প্ৰয়োজন।

লখিমপুৰৰ কৰ্ছণ গাঁৱৰ ৰাণী গগৈ নামৰ মেধাৱী ছাত্ৰী গৰাকীয়ে প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা কঢ়িয়াইছিল। পঢ়া শুনাত অতিকৈ চোকা ৰাণীয়ে ভৱিষ্যতৰ সপোন দেখিছিল । সেই সপোনত কোৰোনাই আঘাত হনাৰ পাছত হতাশগ্ৰস্ত ৰাণীয়ে আত্মহননৰ পথ বাচি ল’লে। অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ এই ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ খবৰে অসমবাসীকেই ভবাই তুলিলে যে আমি ভাবিব নোৱোৰা ধৰণে চৰম হতাশাগ্ৰস্তই সৰু ডাঙৰ সকলোকে বেৰি পেলাইছে।

দুবছৰৰ আগতে পিতৃৰ মৃত্যু হৈছিল। বিধৱা মাকে ৰাণীক সেই অভাৱ অনুভৱ কৰিব দিয়া নাছিল। হাজিৰা কৰি হ’লেও তেওঁ ৰাণীৰ সপোন পূৰণ কৰিব বিচাৰিছিল। ককায়েক আৰু মাকক ৰাণীয়ে কথা দিছিল- তেওঁ কিবা এটা কৰি দেখুৱাব। সেই প্ৰত্যাশা লৈয়ে ৰাণীয়ে কঠোৰ বাস্তৱক নেওচি পঢ়া শুনাত মন দিছিল।

কেৱল পঢ়া শুনাতেই নহয়, সকলো দিশৰ পৰাই ৰাণী আছিল পাৰ্গত। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হোৱা বিদ্যালয়ৰ এছেছমেন্ট টেষ্টত ৰাণীয়ে ভাল ফলাফলেই লাভ কৰিছিল। ৬টা বিষয়ৰ ভিতৰত চাৰিটাতেই ৰাণীয়ে লেটাৰ মাৰ্কো পাইছিল। তাৰিখৰ পাছত তাৰিখ। পৰীক্ষা হ’ব নে নহ’ব সেই সিদ্ধান্ত ল’বলৈকে চৰকাৰে বহু সময় ব্যয় কৰিলে।

নিৰ্বাচনৰ বাবে পৰীক্ষা সময়মতে অনুষ্ঠিত নহ’ল। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যততকৈ ৰাজনৈতিক নেতাৰ ভৱিষ্যতক গুৰুত্ব দিয়া দেশ এইখন। সেই পৰম্পৰাৰেই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰি কোভিডৰ মাজতো ইয়াৰ ফলাফল ঘোষণা কৰি চৰকাৰ গঠন কৰা হ’ল। কিন্তু পৰীক্ষাৰ বেলিকা এক সঠিক আৰু সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত ল’বলৈ আজি তাৰিখলৈকে চৰকাৰ সক্ষম নহ’ল।

প্ৰথমতে পৰীক্ষা হ’বই বুলি ভাষ্য প্ৰদান কৰা আমাৰ বৰমূৰীয়া সকলে পৰৱৰ্তী সময়ত কোভিডৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত যে কৰিব নোৱাৰি সেই কথা স্বীকাৰ কৰিলে। পৰীক্ষা হ’ব নে নহ’ব সেই যুঁজখনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ইমান ভাঙি পেলালে যে কোনদিনা কি সিদ্ধান্ত লয় সেয়া কোনেও নাজানে। এদিন যদি কয়- পৰীক্ষা যিকোনো পৰিস্থিতি হ’ব, পিছদিনা সেই সিদ্ধান্ত সলনি হয়।

হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষা দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা। এটা পৰীক্ষাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক কেৰিয়াৰৰ প্রথমটো খোজ ল’বৰ বাবে সুযোগ দিয়ে আৰু দ্বিতীয় তথা উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাই সেই সপোন বাস্তৱ কৰাৰ পথ কৰ্ষণ কৰে। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই দুই পৰীক্ষাৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, অভিভাৱক, আত্মীয় সকলোৱে আশাৰে বাট চায়।

তীব্ৰ প্ৰতিযোগিতামূলক এই দিন সমূহত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে গভীৰ আন্তৰিকতাৰে জীৱনৰ গতি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ সৰ্বস্ব উজাৰি পঢ়া শুনা কৰে। নম্বৰ কেন্দ্ৰিক সেই প্ৰতিযোগিতা এখন সুস্থ সমাজৰ বাবে কিমান প্ৰয়োজনীয় সেয়া আলোচ্যৰ বিষয় হ’লেও এতিয়া তেনেই হৈ আহিছে। ভাল মহাবিদ্যালয় এখনত নামভৰ্তিৰ বাবে ন্যূনতম ৮০ শতাংশৰো ওপৰৰ নম্বৰৰ প্ৰয়োজন হয়।

ৰাণীৰো সপোন আছিল এখন ভাল মহাবিদ্যালয়ত ভাল ফলাফলেৰে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ নামভৰ্তি কৰিব। কিবা এটা কৰি দেখুওৱাৰ সেই হেঁপাহে ৰাণীক ভিতৰৰ পৰা তাগিদা দি আছিল। অৱশেষত পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত চৰকাৰে ঘোষণা কৰিলে। সেই ঘোষণাই ৰাণীৰ মনত এনে বজ্ৰাঘাত কৰিলে যে ৰাণীয়ে জীৱনৰ মায়া-মোহেই ত্যাগ কৰিলে।

মাকলৈ মৃত্যুৰ পূৰ্বে ৰাণীয়ে কৈ যোৱা কথা কেইষাৰ আছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক- ‘মা, তোমাৰ আৰু দাদাৰ আশাবোৰ পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলো।।’ পৰীক্ষা বাতিল হোৱাৰ পাছত ৰাণীয়ে সেই মন্তব্যৰে মাক আৰু ককায়েকৰ পৰা শেষ বিদায় লৈ আত্মহননৰ পথ বাচি ল’লে। এই ঘটনাই পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ পাছত মেধাৱী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মনত কেনে মানসিক চাপৰ সৃষ্টি কৰিছে, তাৰ এক উদাহৰণহে।

প্রথমখন কেবিনেটত চৰকাৰে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে। এই কেবিনেটত চৰকাৰে পৰীক্ষা পতা নপতা সন্দৰ্ভতো সঠিক সিদ্ধান্ত ল’ব পাৰিলে হয়। প্ৰায় ৭ লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যৎ নিৰ্ভৰশীল এই দুই গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাৰ সন্দৰ্ভত কিহৰ বাবে ইমান দিন পতা-নপতাকলৈ টনা-আজোৰা চলিল সেয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সৈতে জড়িত সকলেহে ভালদৰে বুজিব পাৰিব।

ৰাণী গগৈৰ মৃত্যুৰ পাছত অন্তত চৰকাৰ কিছু সতৰ্ক হওঁক। কোভিডৰ বাবে পৰীক্ষা পাতিব নোৱাৰিলেও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যাতে প্ৰকৃত মূল্যায়নেৰে ফলাফল লাভৰ এক সঠিক পথ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি সজাগ নহ’লে এনে ঘটনা যে আৰু নঘটিব সেয়া নুই কৰিব নোৱাৰিব। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তথা অভিভাৱকসকলেও এই কথা মন কৰা উচিত বা মনত ৰখা ভাল যে পৰীক্ষাৰ বহীত দিয়া নম্বৰে এজন ছাত্ৰ বা এগৰাকী ছাত্ৰীৰ জীৱনৰ মূল্যায়ন হ’ব নোৱাৰে।

এ পি জে আব্দুল কালাম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে প্ৰেৰণা আৰু উৎসাহৰ এক নাম আছিল। তেওঁৰ এষাৰ বাক্য হতাশগ্ৰস্ত প্ৰতিজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়েই মনত ৰখা উচিত। তেওঁ কৈছিল- ‘The best brains of the nation may be found on the last benches of the classroom.’। কোভিডৰ বাবে আকাংশিত ফলাফল লাভ নকৰিলেও তেওঁলোকৰ জীৱন আৰু কেৰিয়াৰ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় এক বিকল্প পথৰ সন্ধান ওলাব।

ৰাণী গগৈৰ এই ঘটনাই আন সকলৰ চকু মেল খুৱাওক। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ফলাফল কেন্দ্ৰিক ব্যৱস্থাৰ মাজত নম্বৰ কেন্দ্ৰিক কৰি গঢ়ি তোলাতকৈ তেওঁলোকক সঠিক মূল্যায়নেৰে কেৰিয়াৰ কেন্দ্ৰিক মানসিকতাৰে গঢ়ি তোলাৰ এক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আমাক প্ৰয়োজন হৈছে। বহু অভিভাৱকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক কেৱল নম্বৰৰ বাবে পঢ়া শুনা কৰিব দিয়ে। সেই নম্বৰ কেন্দ্ৰিক প্ৰতিযোগিতাত তেওঁলোক সফল হ’লেও জীৱনৰ প্ৰতিযোগিতাত বহু মেধাৱী ছাত্ৰ বিফল হোৱা দেখা যায়।

ৰাণীৰ মৃত্যুৰ দিনাই ছেবাৰ অধ্যক্ষ আৰু বিদ্যালয়সমূহৰ বিভিন্ন জিলাত থকা পৰিদৰ্শকসকলৰ মাজত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল। সেই বৈঠকত হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ বাবে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ’ব সেই সন্দৰ্ভত বিদ্যালয়ৰ পৰিদৰ্শকসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰা হৈছিল।

ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগেও ১৯ জুন, ২০২১ত হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাইমাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰু মূল্যায়নৰ বাবে এখন ৯ জনীয়া কমিটি গঠন কৰি দিছিল। এই কমিটিখনত আছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য অলোক বৰগোঁহাই, ছেবাৰ অধ্যক্ষ, ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যনৰ উপ সচিব এছ এন দাসকে ধৰি কেইবাখনো বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক তথা শিক্ষবিদ।

একেদৰে দীপক কুমাৰ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ বাবেও আন এক পৃথক কমিটি গঠন কৰা হৈছিল। এই কমিটিখনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ নম্বৰ কিদৰে দিয়া হ’ব সেই সন্দৰ্ভত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব। কিন্তু লক্ষণীয় কথা যে, এই কমিটি দুখনে প্ৰতিবেদন দিয়াৰ পূৰ্বেই ২০ জুন, ২০২১ত ছেবাৰ অধ্যক্ষই বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকৰ সৈতে যি ভাৰ্চুৱেল বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছিল তাত বিশেষ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছিল।

সেই অনুসৰি প্ৰতিখন বিদ্যালয়ে এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ’ব লগা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নৱম শ্ৰেণীৰ বছৰেকীয়া পৰীক্ষাত কি নম্বৰ লাভ কৰিছিল আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ইউনিট টেষ্টত কিমান নম্বৰ লাভ কৰিছিল সেই তালিকা সোমবাৰৰ ১১ বজাৰ ভিতৰত জমা দিবলৈ কোৱা হৈছে। বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকৰ হাতত এই নম্বৰৰ তালিকা দিবলৈ কোৱাৰ লগতে এক সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, ইয়াৰ আধাৰতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ নম্বৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে।

সেই নম্বৰৰ ওপৰত ৫-১০ শতাংশ নম্বৰ হয়তো বৃদ্ধি কৰিব মেট্ৰিকৰ ফলাফলত। অসমৰ এখন আগশাৰী বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী অভিজ্ঞ প্ৰধান শিক্ষকে সদৰি কৰা মতে, এই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ নম্বৰৰ মূল্যায়ন হ’লে বহু মেধাৱী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী প্ৰকৃত নম্বৰ লাভৰ পৰা বঞ্চিত হ’ব। তেওঁ কয় যে, নৱম শ্ৰেণীৰ বছৰেকীয়া পৰীক্ষাতকৈ অধিক কঠোৰ পৰিশ্ৰমেৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হয়।

নৱম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাতকৈ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত প্ৰায় মেধাৱী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়েই যথেষ্ট ভাল ফলাফল কৰে। দুই-আঢ়ৈ বছৰ ধৰি এইদৰে কঠোৰ পৰিশ্ৰমেৰে পঢ়া শুনা কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ভবা ধৰণে নম্বৰ নাপালে তেওঁলোক হতাশ হোৱাতোৱেই স্বাভাৱিক। প্ৰতিযোগিতাৰ মনোভাৱেৰে মেধাৱী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি লয় যে, তেওঁ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত কিমান শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰিব। কিন্তু এতিয়া সেয়া নিৰ্ভৰ কৰিব এনে এক পদ্ধতিৰ জৰিয়তে।

ইয়াৰ লগতে এইগৰাকী হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ পৰিচালনাৰ সৈতে দীৰ্ঘদিন ধৰি জড়িত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা শিক্ষকে এনে এক সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰে যে বহু বিদ্যালয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ভাল ফলাফলৰ আশাত অনীতিগতভাৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ নতুন মেৰিট বুক প্ৰস্তুত কৰি ছেবাক বিপথে পৰিচালিত কৰিব।

এইবোৰ দিশত কেনেদৰে সজাগ-সচেতন হ’ব তাৰ কোনো ব্যৱস্থাপনা নাই। উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো নম্বৰ মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত তেনে আসোৱাহ নিশ্চয় থাকিব। কোভিডৰ বাবে এই পৰিস্থিতি সঁচাই দুৰ্ভাগ্যজনক। কিন্তু সময়ৰ এই কঠিন বাস্তৱক সকলোৱে স্বীকাৰ কৰি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে সবল ভাৱে থিয় দি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যাতে হতাশ নোহোৱাকৈ তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষিত কৰিব পাৰে তাৰ বাবে শিক্ষা মন্ত্ৰী আৰু চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰয়োজন।

ৰাণীৰ মৃত্যু এক শিক্ষা হওঁক সকলোৰে বাবে। মেধাৱী ৰাণীয়ে এনে সিদ্ধান্ত নোলোৱা হ’লেই সুখী হ’লহেঁতেন পৰিয়াল।অধিক আশা আৰু সপোনেৰে দৰিদ্ৰতাৰ মাজেৰে জীয়াৰীক গঢ়িবলৈ মাতৃয়ে চেষ্টা কৰিছিল। কেতিয়াও কোৱা নাছিল ৰাণীয়ে কিমান শতাংশ নম্বৰ পাব লাগিব। আনহাতে, অধিক ভাল ফলাফলৰ আশাত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অৱতীৰ্ণ হোৱা কথা আছিল। তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কি হ’ব? পুৰণা নম্বৰকলৈয়ে এই মূল্যায়ন নে আন বিকল্প উপায় থাকিব?

মুঠৰ ওপৰত সকলো কথাই অনিশ্চিয়তা আৰু সম্ভাৱনাৰ মাজত। মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে অধিক সচেতনতাৰে বিষয়বোৰ বিবেচনা নকৰিলে সময়ত সেই হতাশাই এটা প্ৰজন্ম আৰু এটা জাতিক দুৰ্বল কৰি পেলাব। কোভিডৰ প্ৰভাৱ এতিয়া আমাৰ জীৱনত কেনেদৰে পৰিছে তাৰ এক উদাহৰণ এয়া।