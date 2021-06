বীৰ সিং বে: সৰু মানুহৰ ডাঙৰ কাম…

মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈ

তেওঁ সৰু মানুহ। কিন্তু তেওঁ বেয়া মানুহ নহয় আৰু হ’ব নোৱাৰে। সৰুতে পিতৃ-মাতৃক হেৰুৱাই প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেৰে জীৱনটোক আগুৱাই নিছে। অভাৱৰ তেওঁৰ সীমা নাই। গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱান হিচাপে যি কেইটা ধন পাই সেই ধনেৰে পৰিয়াল নচলে। তথাপিও তেওঁ কেতিয়াও বিচলিত হোৱা নাই।

তেওঁৰ সততা আৰু নিষ্ঠাৰ ওচৰত বহু উচ্চ ডিগ্ৰীধাৰী , উচ্চপদস্থ বিষয়াই তলমূৰ কৰিব লাগিব। ইমান অভাৱ-অনাটনৰ মাজতো তেওঁৰ আছে তীব্ৰ সমাজবোধ। সেই প্ৰমূল্যবোধৰেই অভাৱৰ মাজতো তেওঁ জীৱনক আগুৱাই নিছে । প্ৰায় ১৭ বছৰ পূৰ্বেই গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱান হিচাপে যোগদান কৰা বীৰ সিং বে’ নামৰ গৃহৰক্ষী জোৱানজনৰ কাহিনী এতিয়া দেশজুৰি চৰ্চিত।

ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত অসম আৰক্ষী নামি পৰিছে। ২১ জুন, ২০২১, সোমবাৰ। মণিপুৰৰ ইম্ফলৰ পৰা এমএন ০৬ বি ০৫১১ নম্বৰৰ বাছখন হঠাৎ তেওঁ তালাচী কৰিছিল। লগত নাছিল কোনো শীৰ্ষ বিষয়া। গাড়ীখনৰ প্ৰায়বোৰ স্থানতে তালাচী চলাই তেওঁ একো নাপালে। তাৰপাছত চালকৰ সমীপত থকা ইঞ্জিনৰ গোপন ঠাইত লুকুৱাই অনা তিনিটা পেকেট উদ্ধাৰ কৰি তেওঁ শীৰ্ষ বিষয়াক জনালে।

নৈশ বাছখনৰ চালকজনে তেওঁক ধনেৰে কিনাৰ চেষ্টা কৰিলে। কিন্তু তেওঁ বিক্ৰী নগ’ল। আৰক্ষীয়ে আহি বাছখনৰ চালক খৈলম বসন্ত সিং, চেন্নাইৰ দুই মহিলা লক্ষ্মী ডি আৰু পঞ্জাবৰ্ণমক আটক কৰিলে। ইয়াৰ পূৰ্বেই তেওঁলোকে এই সাধাৰণ যেন লগা অসাধাৰণ কৰ্তব্য নিষ্ঠ সৎ গৃহৰক্ষী জোৱানজনক ভাবিব নোৱাৰা ধন উপঢৌকন হিচাপে আগবঢ়াইছিল।

যি সময়ত চৌদিশে কেৱল দুৰ্নীতি, উৎকোচৰ বেহা, সেই সময়ত এনে এজন মানুহ সঁচাই বিৰল। অতি সাধাৰণ পৰিয়ালৰ পৰা অহা এই গৃহৰক্ষী জোৱানজন দশম শ্ৰেণীলৈকেহে পঢ়িছিল পৰিয়ালৰ আৰ্থিক দুৰাৱস্থাৰ বাবে। অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই আৰক্ষীৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ জোৱান-কৰ্মচাৰীসকলক বিশেষ গুৰুত্ব দি আহিছে।

গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱানে বে’ও ভাবিব পৰা নাছিল স্বয়ং আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে তেওঁক ফোন কৰিব। এই কামৰ বাবে চাব্বাছ দিব। টুইটাৰত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে লিখিলে- “Lion’s share of credit for this drug haul goes to home guard Borsing Bay. He was offered a huge bribe amount by the accused in return for letting them go free. Sri Bay refused,”

তেওঁ অভিভূত। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত চৰ্চা হৈছে এই গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱানজনৰ কাহিনী। ৰাজ্যত কৰ্মৰত গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱানসকলে বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেৰে কাম কৰিব লাগে। তাৰ মাজতো তেওঁলোক এইদৰে উজ্বলি উঠাতো আৰু কৰ্তব্যৰ প্ৰতি এনে দায়ৱদ্ধতাই আন সকলকো শিক্ষা আৰু চকু মেল খোৱাই দিলে।

সেইজন গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱানৰ মনৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনা উচিত। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই বে’ৰ মনৰ কথা শুনক। যি সকল আৰক্ষীয়ে দুৰ্নীতি – অনিয়মৰ বেহা পাতে তেওঁলোকে এই সাধাৰণ গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱানজনৰ পৰা নৈতিকতাৰ পাঠ লওঁক। তেওঁৰ সৈতে পতা কথাখিনিয়েই এই সমগ্ৰ ঘটনা আৰু ন্যায়-নিষ্ঠাৰে দায়িত্ব পালন কৰা এজন সাধাৰণ গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱানৰ প্ৰতি আমাৰ কৰণীয় কি হ’ব পাৰে তাৰ এক আভাস দিব।

বে’ লৈ যেতিয়া ফোন কৰা হৈছিল তেওঁ প্ৰথম ফোনটো ধৰি বে’ নাই , ম’বাইলটো ছাৰ্জত থৈ বাহিৰত গৈছে বুলি কৌশলেৰে বিষয়টোৰ পৰা আঁতৰিব বিচাৰিছিল। বহু বুজনিৰ অন্তত তেওঁ কথা পাতিবলৈ সন্মত হৈছিল। তাৰপাছত কৈ গৈছিল ২১ জুন, ২০২১ত ডিলাই থানাত কৰ্মৰত গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱান বে’য়ে কেনেদৰে ড্ৰাগছখিনি উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰু কি পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছিল-

বীৰ সিং বেঃ ডিলাই থানাৰ চেক পইন্টত মোৰ নাকা ডিউটি আছিল যোৱাকালি।ইয়াত চেকিং হৈয়ে থাকে। সৰুৰ পৰা ডাঙৰ গাড়ীবোৰৰ চেকিং হৈয়ে থাকে। অ’ চি ছাৰৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মতে ইয়াত চেকিং হয়। যোৱা কালি দিনটো চেকিং কৰাৰপাছত সন্ধিয়া ৫টা মান বাজিলে। তেতিয়া মণিপুৰ ছুপাৰ আহিলে। তাৰপাছত চেক কৰিলো। চেক কৰি থাকোতে মানে গোটেইখিনি ছীট, বেগ চেক কৰিলো নাই পোৱা। তাৰপাছত ড্ৰাইভাৰৰ লেফ্ট ছাইডত থকা ইঞ্জিনটো খুলিব দিলো। ড্ৰাইভৰে খুলিব বিচৰা নাছিলে।

অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্কঃ ইঞ্জিনটো আপুনি খুলিব দিছিলে?

বীৰ সিং বেঃ হয়, মই খুলিব দিছিলো। কিন্তু ড্ৰাইভৰে খুলিব বিচৰা নাই। চেকিং চেকিঙেই আৰু । তাৰপাছত নিজে খুলি দিলো ইঞ্জিনটোৰ ওপৰত থকা ঢাকনিখন। তাৰপাছত ইঞ্জিনৰ গৰম ভাপ ওলাই আহিলে। তেনেকৈ একো দেখা নাপালো। কেৱল ইঞ্জিনটোৱে দেখি পায়। তাৰপাছত গৰম থকাৰ পাছতো ইঞ্জিনটোত হাত ভৰাই দিলো। তাৰ মানে গুৱাহাটীত ড্ৰাগছ পায়। মণিপুৰৰ পৰাহে যায় বুলি কয়। আৰু মণিপুৰৰ পৰা গ’লেটো আমাৰ এইখিনি ৰাস্তা পাৰ হ’ব লাগিব। তেতিয়া মই ভাবিলো যে চেক কৰিব লাগিব। তেতিয়া হাতখন সোমাই দিলো, তাৰপাছত ড্ৰাগছখিনি পালো। তাৰ পৰা তিনিখন উদ্ধাৰ হ’ল। তাৰপাছত মোক ড্ৰাইভাৰজনে ক’লে- ইয়ে ক্যা কৰ ৰহা হে’। হিন্দীতে ক’লে। ক’লে যে আপোনাক যি লাগে মই দিম। তাৰপাছত মই ক’লো- ক্যা দেগা হমকো? তাৰপাছত তেওঁ ঘোচ দিয়াৰ কথা ক’লে। তাৰপাছত বহুখিনি ৫০০ টকীয়া মোৰ পকেটত ভৰাই দিলে। মই পইচাখিনি পকেটৰ পৰা ওলাই ড্ৰাইভাৰৰ হাতত আকৌ দি দিলো। ক’লো- হমকো নহি চাহিয়ে। আকৌ সি জোৰ কৰি দুই-তিনিবাৰমান মোৰ পকেটত টকাখিনি ভৰালে। তাৰপাছত আকৌ মই টকাখিনি ওলাই ওলাই দিছো। হমকো পইচা নহি চাহিয়ে। হম অ’ চি চাহাবকৌ কল কৰেগা আৰু ছেকেণ্ড ছাৰকৌ ফোন কৰেগা। আপ ওনচে বাত কিজিয়ে।হমচে বাত কৰনেকা ক’য়ি ফাইদা নহি হৌগা।হমকো চামান মিলা হে, হম ইনফ’ৰ্ম কৰ দেগা। তেতিয়া মানে ড্ৰাইভাৰটোৱে কান্দিব ধৰিলে। কৈছে – মত কিজিয়ে ছাৰ, মত কিজিয়ে। তাৰপাছত মই অ’ চি ছাৰক ফোন কৰিলো- মাল পাইছো ছাৰ, আপুনি আহি যাওঁক। ছেকেণ্ড ছাৰকো ফোন কৰিলো- ছেকেণ্ড ছাৰ আহি যাওঁক বুলি ক’লো। মই বস্তুখিনি পাইছো আপোনালোক আহি যাওঁক।

অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্কঃ বীৰ সিং বে’ ডাঙৰীয়া আপুনি যেতিয়া এই চেকিং কৰিছিল তেতিয়া আপোনাৰ সৈতে আৰু কোন কোন আছিল?

বীৰ সিং বেঃ মই চেকিং কৰোতে অকলে আছিলো। আৰু ড্ৰাইভাৰজন আছিল।

অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্কঃ আপোনক যেতিয়া নাইট ছুপাৰত টকা দিছিলে তেতিয়া আপুনি টকাখিনি ঘূৰাই দি আপোনাৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াক আপুনি অৱগত কৰি দিলে।

বীৰ সিং বেঃ হয়, মই লগে লগেই ঘূৰাই দিলো। তাৰপাছত মই অ’ চি ছাৰক ফোন কৰিলো, ছেকেণ্ড ছাৰক ফোন কৰিলো। তাৰপাছত আহি কৈছে বীৰ সিং কোনটো? কৈছে সেইটো ছাৰ। কেই পেকেট আছে? তিনি পেকেট। তাৰপাছতে বস্তুখিনি নমাই খুলি আছো আৰু তাৰপাছত দেখিলো ড্ৰাগছ।

অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্কঃ আৰক্ষী বা হোম গাৰ্ডৰ বিষয়ে প্ৰায়ে দেখা যায় যে দুৰ্নীতি বা ধন লোৱা অভিযোগ উত্থাপন হয়। ইয়াৰ বিপৰীতে আপুনি কিন্তু এটা দৃষ্টান্তমূলক কাম কৰিলে। অসম আৰক্ষীয়েই নহয় এজন সৰু পৰ্যায়ৰ লোকেও কেনেদৰে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব পাৰে। আচলতে প্ৰকৃত হিৰ’ আপুনি, প্ৰকৃত নায়ক আপুনি। আপুনি গৃহৰক্ষী বিভাগত কেতিয়া যোগদান কৰিছিল?

বীৰ সিং বেঃ মই ২০০৩চনত যোগদান কৰিছো। আজি মোৰ ১৭-১৮ বছৰ হ’ল। মই হোম গাৰ্ডতে আছো।

অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্কঃ আপুনি যি ন্যায়-নিষ্ঠাৰে আপোনাৰ দায়িত্বখিনি পালন কৰিলে তাৰপাছতে সম্ভৱ আপোনাক অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই ফোন কৰিছিল?

বীৰ সিং বেঃ হয়, ফোন কৰিছিল।

অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্কঃ তেওঁ কি কৈছিল আপোনাক ফোনত?

বীৰ সিং বেঃ ফোন কৰিছে আৰু মোক বেষ্ট অৱ লাক দিছে। কৈছে ভেৰি ভেৰি গুড। মোক বহু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে। মোৰো বহুত ভাল লাগিলে। মই ক’লো থেংক ইউ ছাৰ। বহু ভাল লাগিছে মোৰ।

অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্কঃ আপুনি ভাবিছিল নে হঠাৎ ডিজিপি ছাৰে যে আপোনাক ফোন কৰিব?

বীৰ সিং বেঃ নাই নাই এনেকৈ মই একো ভবা নাছিলো।

অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্কঃ দেখা পোৱা যায় যে হোম গাৰ্ডসকলে যথেষ্ট দায়িত্ব পালন কৰিব লগা হয়। বিভিন্ন কামত ব্যস্ত থাকিব লগা হয়। তেওঁলোকৰ অভাৱ-অভিযোগো যথেষ্ট আছে। কেতিয়াবা পাব লগা দৰমহা কেইটাও নাপায়। এইটো সঁচানে?

বীৰ সিং বেঃ সঁচা কথা।

অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্কঃ আপুনি ইয়াৰ আগতে ক’ত ক’ত কাম কৰিছিল? এতিয়া আপুনি ডিলাই থানাত আছে। ইয়াৰ আগতে আপুনি ক’ত ক’ত কাম কৰিছিল?

বীৰ সিং বেঃ মই ইয়াৰ আগতে আছিলো বকলিয়া থানাত। তাৰ পৰা মই ইয়াত আহিছো।

অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্কঃ আপোনালোকৰ এটা পৰিয়াল চলাবৰ কাৰণে যি কেইটা দৰমহা আপোনালোকে পাই সেই দৰমহা কেইটা যথেষ্ট কম হয়।

বীৰ সিং বেঃ হয়, বহুত কম হয়। যেনে তেনেহে চলে। দুখ পাওঁ। ডিউটি আৰু দৰমহা মিলালে বহুত দুখ পায়, বহুত আঘাত পায়। মানুহে আমাক যদি সোধে তোমালোকে দৰমহা কিমান পোৱা? আমি একদম মনটো মৰি যায়। কি কম এনেকুৱা লাগি যায়। তথাপিও আছো আৰু। নহ’লে কি কাম কৰিম? বেলেগ কাম কৰিবও নোৱাৰো।

অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্কঃ আপোনাৰ এই সততাৰ বাবে অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্রধানে আপোনালৈ ১ লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছে। আপুনি গম পাইছে?

বীৰ সিং বেঃ হয়, গম পাইছো ।

অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্কঃ আপোনাক গুৱাহাটীলৈও মাতি পঠিয়াইছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে।

বীৰ সিং বেঃ হয়।

অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্কঃ আপুনি আজি যি কাম কৰিলে তাৰ বাবে আপোনাক লৈ আজি দেশজুৰি চৰ্চা হৈছে। সেই খবৰ আপুনি পাইছেনে?

বীৰ সিং বেঃ হয়, হয়। পাইছো খবৰ পাইছো।

অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্কঃ আৰক্ষী বা হোম গাৰ্ডত সততাৰে কাম কৰি থকা সকলক আপুনি কি ক’ব বিচাৰে?

বীৰ সিং বেঃ মই ডিজিপি ছাৰ আৰু অসম চৰকাৰক ক’ব বিচাৰো যে- মোৰ নিচিনা হোম গাৰ্ডত মেডেল বা ছাৰ্টিফিকেট দিয়াতকৈ যিকোনো ফ’ৰ্থ গ্ৰেড কাম দিলে মই বহুত আনন্দ পালো হয়।

অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্কঃ আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্রধান ডাঙৰীয়াক আপুনি জনাব বিচাৰে যে এই মুহূৰ্তত আপোনাক মেডেল বা চাৰ্টিফিকেটতকৈ এটা সৰুকৈ হ’লেও চাকৰিৰ প্ৰয়োজন।

বীৰ সিং বেঃ হয়।

অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্কঃ আপুনি পঢ়া-শুনা ক’ত কৰিছিল?

বীৰ সিং বেঃ মই কাৰ্বি আংলঙতে পঢ়া শুনা কৰিছো। মই দশম শ্ৰেণীলৈকেহে পঢ়া। মই দুখীয়া ঘৰৰ পৰিয়াল। গতিকে তাতকৈ বেছি পঢ়িব নোৱাৰিলো। মই অকলে ঘৰখন চলাব লাগে। মোৰ মা নাই, দেউতা নাই। তেওঁলোক মই সৰু থাকোতেই ঢুকালে। ককাই-ভাই আমি দুটা আৰু এজনী ভন্টী আছে। সৰুতে মা-দেউতাই আমাক এৰি থৈ গ’ল। এতিয়া আমি নিজে নিজে কাম কৰি খাব লগা হৈছে। গতিকে কিমাননো পঢ়িব পাৰিম! তাৰপাছত কিবাকৈ ইন্টাৰভিউ দি সোমাই গ’লো আৰু।

অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্কঃ ডিলাই থানাত আপোনাৰ কিমান দিন হ’ল?

বীৰ সিং বেঃ মোৰ ডেলাই থানাত প্ৰায় দুবছৰ মান হ’ল।

অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্কঃ প্ৰায়ে শুনা যায় যে সেই পথটোৰে প্ৰায়ে ড্ৰাগছৰ চোৰাং সৰবৰাহ হয়। আৰক্ষীয়ে সেই স্থানত তালাচী চলাই নে নিয়মীয়াভাৱে?

বীৰ সিং বেঃ হয়, চলায়।

অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্কঃ আপোনালোকে যোৱাকালি যিখন গাড়ীত তালাচী চলাইছিল, সেই গাড়ীখনৰ নম্বৰ সম্ভৱ এমএন ০৬ বি ০৫১১ আছিলে। সেই গাড়ীখনত তালাচী চলাওঁতে কিবা খবৰ পাইছিল নেকি আপোনালোকে স্পেচিয়েল?

বীৰ সিং বেঃ নাই তেনেকুৱাকৈ খবৰ পোৱা নাই। মই ডায়ৰেক্ট চেকিং কৰি পোৱা। কোনোবাই যদি খবৰ পাইছে সেইটো নাজানো। কিন্তু মই যিখিনি চেকিং কৰি ড্ৰাগছ পাইছো তাৰ কোনো ইনফ’ৰ্মেশ্যন পোৱা নাই।

অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্কঃ যেতিয়া এই ১২ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ হ’ল, তাৰপাছত ডিলাই থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া বিতোপন চুতীয়া আৰু কাৰ্বি আংলং আৰক্ষী অধীক্ষকে আপোনাক কি কৈছিল?

বীৰ সিং বেঃ তেওঁলোকে একো কোৱা নাই। আমাৰ ডিলাই থানাৰ অ’ চি ছাৰে ক’লে যে- তুমিহে এইখিনি তালাচী চলাই ধৰিছা। এই সন্দৰ্ভত মই ওপৰলৈ জনাম। সেই মতে অ’ চি ছাৰে ওপৰলৈ জনাইছে। আৰু অ’ চি ছাৰকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো।

অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্কঃ এই বৃহৎ পৰিমানৰ ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছত ডিলাই থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া বিতোপন চুতীয়াই আপোনাক কৈছিল যে তুমি এই কাম কৰিছা, তুমিয়ে ইয়াৰ কৃতিত্ব ল’ব লাগিব।

বীৰ সিং বেঃ হয়।

অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্কঃ আপুনি গম পাইছিলনে সেইখিনি কি আছিল?

বীৰ সিং বেঃ নাই পোৱা।

অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্কঃ সেইখিনিৰ মূল্য কিমান আছিল সেয়াও ছাগে আপুনি জনা নাছিল?

বীৰ সিং বেঃ নাই নাজানো। ড্ৰাগছৰ বিষয়ে আৰু তাৰ মূল্য কিমান সেয়া মই নাজানো।

অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্কঃ গাড়ীখনৰ চালকজনৰ নাম সম্ভৱ খৈৰম বসন্ত সিং আছিল। আৰু দুগৰাকী মহিলাক ধৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। এগৰাকী ছেন্নাই লক্ষ্মী ডি আৰু আন গৰাকী পঞ্জাবৰ্ণম। তেওঁলোকক আপুনি কেনেকৈ চিনাক্ত কৰিলে যে এই ড্ৰাগছখিনি তেওঁলোকে আনিছে?

বীৰ সিং বেঃ গাড়ীখনৰ ড্ৰাইভৰ জনেই চিনাকি কৰি দিলে। ড্ৰাইভাৰে যেতিয়া মোক পইচা যাচি আছিলে তেতিয়া অ চি ছাৰক ফোন কৰি মোক পইচা যাচি থকা কথা জনালো। মই ন’ললো। এইজন ড্ৰাইভাৰ হয়। তেতিয়া অলৰেডী সি ফাচিলে। তেতিয়া ড্ৰাইভাৰজনে ক’লে যে- মেৰা নহি হে, ডুছৰেকা হে। মই সুধিলো- ডুছৰা কৌন হে? ক’লে- দৌ লড়কী হে। মই ক’লো- দিখাইয়ে। তাৰপাছত ড্ৰাইভাৰজনে দেখাই দিলে।

অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্কঃ ধন্যবাদ বীৰ সিং বে। আপোনাৰ নিষ্ঠা আৰু সততাৰ বাবে। যি সময়ত ৰাজ্যত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ডাঙৰ অভিযান এটা চলি আছে। আপোনাৰ সততাৰ বাবে ১২ কোটিৰো অধিক মূল্যৰ যি ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ হ’ল। এয়া সৰু কথা নহয়। ইয়াৰ বিপৰীতে আপুনি এজন প্ৰকৃত নায়কৰ দৰেই তালাচী চলাই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দলটোক ধৰাত সহায় কৰিলে তাৰ বাবে পুনৰ অভিনন্দন জনাইছো। আশা কৰিছো অসম চৰকাৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই আপোনাৰ এই কথাখিনি শুনিব যে আপোনাক এই মুহূৰ্তত মেডেল বা চাৰ্টিফিকেটতকৈ আপোনাৰ পৰিয়ালকটোক সততাৰে চলি থাকিবৰ বাবে এটা সৰু চাকৰিৰ প্ৰয়োজন। ধন্যবাদ।

বীৰ সিং বেঃ ধন্যবাদ।

এতিয়া সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লওঁক। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই ভাবক। এইজন গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱানে আৰক্ষীৰ বিভাগত সৰুকৈ হ’লেও এটা স্থায়ী চাকৰি পোৱাতো যোগ্য হয় নে নহয়। এনে বৈদন্যতাই তেওঁকেই নহয়, সমগ্ৰ বিভাগটোকে সৎ আৰু সাহসেৰে দায়িত্ব সম্পাদন কৰিবলৈ উৎসাহিত আৰু প্ৰেৰণা দিব। নিশ্চয় তেওঁলোকে ভাবিব- বীৰ সিং বে’ৰ কথা।