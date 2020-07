ছাইন ব’ৰ্ড আঁতৰিল! হাবি-বননিৰে ভৰি আছে ড০ বাণীকান্ত কাকতিৰ সমাধিক্ষেত্ৰ, আৱেদন জনাই ভাগৰিছে পৰিয়াল…

মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈ

আচলতে তেওঁক সন্মান কৰা হ’ল নে অসন্মান কৰা হ’ল? তেওঁৰ নামত শ্মশান এখন কৰাৰ চিন্তা চৰকাৰৰ মনলৈ কিয় আহিল? অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ তেওঁ আছিল কাণ্ডাৰী। ‘Assamese: Its formation and Development’ নামৰ গ্ৰন্থখনেই আধুনিক অসমীয়া ভাষাক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল।

সেই গৱেষণামূলক গ্ৰন্থখনৰ লিখক আছিল ড০ বাণীকান্ত কাকতি। এজন প্ৰচুৰ মেধাৱী, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, ভাষাবিদ আৰু অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ হকে তেওঁ আগবঢ়াই যোৱা অৱদান কোনে অস্বীকাৰ কৰিব পাৰে?

ড০ বাণীকান্ত কাকতি…

অসমীয়া জাতিয়ে তেওঁক সন্মান জনাব নাজানিলেও এনে কামো হয়তো কৰা উচিত নহয় যাৰ বাবে তেওঁৰ সেই অৱদানক লৈ ভৱিষ্যতে এক ধূসৰ চিন্তা-চৰ্চা কৰাৰো যাতে অৱকাশ নাথাকে। সংস্কৃতত ১০০ নম্বৰৰ ভিতৰত ১০৫ নম্বৰ লাভ কৰা বাণীকান্ত কাকতি আছিল এক বিস্ময় প্ৰতিভা।

১৮৯৪চনৰ ১৫ নবেম্বৰত বৰপেটা জিলাত জন্মগ্ৰহণ কৰা এইগৰাকী ভাষাতত্ববিদৰ পিতৃৰ নাম ললিত ৰাম কাকতি আৰু মাতৃৰ নাম লঘুবালা। মেট্ৰিক পৰীক্ষাত তেওঁ কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰিছিল।

১৯১৮চনত কলকাতা প্ৰেছিডেন্সী কলেজৰ পৰা ইংৰাজী সাহিত্যত এম এ ডিগ্ৰী লাভ কৰা আৰু ১৯২৩চনত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ইংৰাজী ভাষাত এম এ পৰীক্ষাত প্রথম শ্ৰেণীৰ প্ৰথম হৈছিল। ড০ বাণীকান্ত কাকতিয়ে ১৯১৮চনত কটন কলেজত ইংৰাজী অধ্যাপক হিচাপে যোগদান কৰিছিল। ১৯৪৭চনত তেওঁ কটন কলেজৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব লৈছিল।

১৯৪৯চনত ড০ বাণীকান্ত কাকতিয়ে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত যোগদান কৰে। ১৯৫২চনৰ ১৫ নবেম্বৰত মৃত্যু হোৱা বাণীকান্ত কাকতিয়ে কেইবাখনো উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল। তাৰ ভিতৰত- ‘Mother Goddess Kamakhya’, ‘Life and Teachings of Sankardeva’, ‘Vaishnavite Myths and legend, ‘পুৰণি অসমীয়া সাহিত্য’, ‘সাহিত্য আৰু প্ৰেম’, ‘কলিতা জাতিৰ ইতিবৃত্ত’, ‘পুৰণি কামৰূপত ধৰ্মৰ ধাৰা’, ‘পখিলা’ আদি আছিল উল্লেখযোগ্য।

বাণীকান্ত কাকতি এতিয়া এক স্মৃতি আৰু অতীত। শেহতীয়াকৈ কোৰোনা সংকটৰ মাজতেই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উলুবাৰীত গুৱাহাটী উন্নয়ন মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই ড০ বাণীকান্ত কাকতিৰ নামত এখন শ্মশান উদ্বোধন কৰাক লৈ বিভিন্ন মাধ্যমত চৰ্চা হৈছে।

ড০ বাণীকান্ত কাকতিৰ নামত শ্মশান…

এই পুৰুধাৰ ব্যক্তিজনৰ নামত বৈদ্যুতিক শ্মশান নিৰ্মাণ কৰাত সচেতন লোকৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হ’ল। অসমত বহু কেইখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হ’ল ড০ কাকতিৰ মৃত্যুৰ পাছত। কিন্তু এইগৰাকী মহীৰূহৰ নামত তেনে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নাম নামাকৰণ কৰাৰ সলনি তেওঁৰ নামত এখন শ্মশান স্থাপন কৰাত স্বাভাৱিকতে প্রশ্ন উত্থাপন হৈছে।

এই বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপত ৫কোটি ৯লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা উলুবাৰীৰ ৰামকৃষ্ণ মিচন ৰোডত থকা এই শ্মশানত থকা ফলকখন আঁতৰোৱা হ’ল। ১৩ জুলাই, ২০২০ত উদ্বোধন কৰা এই শ্মশানখনত ১৪ জুলাইৰ দুপৰীয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত সেই ফলখন আঁতৰাই মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই স্পষ্টীকৰণ দিলে যে- এই শ্মশানখনৰ নাম আনুষ্ঠানিকভাৱে ড০ বাণীকান্ত কাকতিৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হোৱা নাছিল।

২৪ ঘন্টাতে আঁতৰিল ফলক…

যদি আনুষ্ঠানিকভাৱে এই শ্মশানখনৰ নাম নামাকৰণ হোৱা নছিল, তেন্তে কিয় অঁৰা হৈছিল ফলক? শ্মশান এক পৱিত্ৰ স্থান। কিন্তু বাণীকান্ত কাকতিৰ নামত শ্মশান নে আন অনুষ্ঠানৰ প্ৰয়োজন আছিল? ইফালে, শ্মশান পৰিচালনা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াৰ সৈতে কথা পতাত তেওঁলোকে দাবী কৰিছিল – পৰিয়ালৰ লোকেই এই শ্মশানখনৰ নাম ভাষাবিদগৰাকীৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰাৰ লিখিত অনুৰোধ জনাইছিল।

আমি ড০ বাণীকান্ত কাকতিৰ পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ উপস্থিত হৈছিলো তেখেতৰ বাসগৃহত। ৰিহাবাৰীৰ যিটো ঘৰত ড০ বাণীকান্ত কাকতিয়ে বাস কৰিছিল সেই ঘৰত উপস্থিত হৈ তেখেতৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত কথা পাতিছিলো।

ড০ বাণীকান্ত কাকতিৰ বাসগৃহটো…

ড০ বাণীকান্ত কাকতিৰ পৰিয়ালে চৰকাৰৰ এনে পদক্ষেপক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনাহে কৰিলে। সেই কথোপকথনত তেওঁলোকে চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছিল শ্মশানৰ নাম ড০ বাণীকান্ত কাকতিৰ নামত কৰাতকৈ তেওঁৰ সমাধিক্ষেত্ৰ আৰু এই পুৰুধাৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ নামত কৰিব লগা আৰু বহু কাম আছিল।

তেতিয়ালৈ মুখ্য মন্ত্ৰীয়ে এই ফলক আঁতৰাই দিবলৈ দিয়া নিৰ্দেশৰ কথা সদৰি হোৱা নাছিল। এই বাৰ্তালাপৰ সম্পাদিত ৰূপ আছিল এই ধৰণৰ-

ক্ষুণ্ণ বাণীকান্ত কাকতিৰ পৰিয়ালে কি কয়…

অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ ডিজিটেল ডেস্কঃ নমস্কাৰ, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো বাণী কান্ত কাকতিৰ বাসগৃহত আৰু মোৰ সৈতে আছে তেওঁৰ নাতি ৰাজা কাকতি।

ৰাজা কাকতি (বাণীকান্ত কাকতিৰ নাতি)ঃ নমস্কাৰ।

অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ ডিজিটেল ডেস্কঃ শেহতীয়াকৈ এক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে যে, অসমীয়া সাহিত্য জগতৰ, অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ এগৰাকী পুৰোধাৰ ব্যক্তি ড০ বাণীকান্ত কাকতিৰ নামত এখন শ্মশান নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি?

ৰাজা কাকতি (বাণীকান্ত কাকতিৰ নাতি)ঃ মই ড০ বাণীকান্ত কাকতিৰ সৰু ল’ৰাজনৰ ডাঙৰ পুত্ৰ। বাণীকান্ত কাকতিৰ মই নাতি। কিন্তু আজি ৰাতিপুৱাহে নিউজত মই পালো যে ড০ বাণীকান্ত কাকতিৰ নামত শ্মশান অৰ্থাৎ ক্ৰিমিনেশ্যন গ্ৰাউণ্ড উলিওৱা হৈছে ইলেক্ট্ৰিকেলৰ। ইয়াক লৈ আমাক চৰকাৰৰ কোনো বিভাগৰ পৰা জনোৱা হোৱা নাই। ড০ বাণীকান্ত কাকতিৰ নামত শ্মশান উলিওৱাটো আমি কেতিয়াও নিবিচাৰো। তেওঁ এগৰাকী ভাষাবিদ। তেওঁৰ যথেষ্ট অৱদান আছে। ইয়াত কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন আছে। তাতে যদি তেওঁৰ নাম দিলে হয় আমি বহুত ভাল পালো হয়। আমি বুলি নহয়, অসমৰ প্ৰত্যেকজন মানুহেই ভাল পালে হয়। কিন্তু শ্মশান কমিটীত নাম দিলে… এইটো আপোনাৰ আগতে উলুবাৰী শ্মশান কমিটী আছিল। উলুবাৰী শ্মশান কমিটী থকাটোৱেই আমি বিচাৰো। ড০ বাণীকান্ত কাকতিৰ নাম যদি দিব বিচাৰে তেন্তে যথেষ্ট ঠাই আছে। চৰকাৰে যদি বিচাৰে।

অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ ডিজিটেল ডেস্কঃ কিন্তু আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ লোকে সন্মতি প্ৰদান কৰা বুলি আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে অনুৰোধ জনোৱা বুলি শ্মশান সমিতিয়ে জনাইছে।

ৰাজা কাকতি (বাণীকান্ত কাকতিৰ নাতি)ঃ মই আজি ফেচবুক খোলাৰ পাছত গম পালো। ড০ বাণীকান্ত কাকতিৰ তিনিজন ল’ৰা আছিল। ডাঙৰ পুত্ৰৰ নাম আছিল দেৱকান্ত কাকতি। দেৱকান্ত কাকতিৰ ল’ৰা ধীৰাজ কাকতি। তেওঁ থাকে জু-ৰোডত। তেওঁৰ সৈতে কথা পাতি ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকে সন্মতি দিয়া বুলি মই ফেচবুকতহে গম পাইছো। প্ৰেকটিকেলি না মই ফোনত কথা পাতিছো, না আমি কিবা গম পাইছো ড০ বাণীকান্ত কাকতিৰ নামটো দিয়া বুলি।

অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ ডিজিটেল ডেস্কঃ এতিয়া আপোনালোকে চৰকাৰক কি আহ্বান জনাব?

ৰাজা কাকতি (বাণীকান্ত কাকতিৰ নাতি)ঃ মই অলপ আগতে মুখ্য মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ছাৰলৈ টুইট কৰিছোৱেই।মই অশেষ ধন্যবাদ দিছো যে তেওঁৰ নামটো উঠাই লোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। কি কৰে নাজানো। তাৰ বিনিময়ত ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যে ড০ বাণীকান্ত কাকতিৰ নামত এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন হ’লে খুব মই ভাল পাম। আৰু ৰাইজে ভাল পাব। সকলোৱে ভাল পাব।

অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ ডিজিটেল ডেস্কঃ তেখেত কেৱল আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ বুলিয়েই নহয়, অসমীয়া জাতিৰ এক সম্পদ আছিল। সেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰত ইংৰাজী বিষয়ত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰিছিল।তাৰোপৰি তেওঁ কটন কলেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়লৈকে অসমীয়া ভাষা বিকাশত যথেষ্টখিনি অৰিহণা আছে। কিন্তু এইজন ব্যক্তিৰ সমাধিস্থল আজি এলাগী।

ৰাজা কাকতি (বাণীকান্ত কাকতিৰ নাতি)ঃএইটো সঁচা কথা। ড০ বাণীকান্ত কাকতিৰ সমাধিস্থল আছে, সেইখিনি আমি ব্যক্তিগতভাৱে কৰি দিছো। তাতে ঘৰ বনাই দিছো। তাত আপোনাৰ যি যি নীতি নিয়ম আছে গোটেইখিনি তাতে হয়। এইবোৰ আমি ব্যক্তিগতভাৱে কৰিছো। চৰকাৰক বহুদিনৰ পৰা বিভিন্ন জনে কৈ আছে, আমিও যথেষ্টবাৰ তেওঁলোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো। কিন্তু আজিলৈ তেওঁলোকৰ তেনে চিন্তা-ভাৱনা আমি দেখা নাই।

অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ ডিজিটেল ডেস্কঃ অসমীয়া জাতীয় জীৱনলৈ বিশেষ বৰঙণি আগবঢ়োৱা বিশেষ ব্যক্তিসকলক তাৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে বিভিন্ন স্থানত প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হয়। কিন্তু ড০ বাণীকান্ত কাকতিৰ প্ৰতিমূৰ্তি ৰাজহুৱা স্থানত চকুত পৰাকৈ দেখা নাযায়।

ৰাজা কাকতি (বাণীকান্ত কাকতিৰ নাতি)ঃহয়, এই বিষয়টোক লৈ আমি বহুবাৰ আৱেদন কৰিলো, ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো। সেই হিচাপে চৰকাৰে কিন্তু আমাক প্ৰশ্ৰয় দিয়া নাই।

বাণীকান্ত কাকতিৰ সমাধিস্থল…

তাৰপাছত আমি গৈছিলো বাণীকান্ত কাকতিৰ সমাধিক্ষেত্ৰলৈ। উলুবাৰীৰ ভৰলুৰ পাৰত সমাধিস্থ কৰা হৈছিল তেওঁক। এই গুণীজনৰ সমাধিক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছে পৰিয়ালেই। ড০ বাণীকান্ত কাকতিৰ সমাধিক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আজৰি নোহোৱা এই চৰকাৰে তেওঁৰ নামত শ্মশান নিৰ্মাণ কৰাতো হাস্যকৰ।

বাণীকান্ত কাকতিয়ে এদিন কৈছিল- ‘বৰ্তমান জাতীয় স্বাৰ্থৰ প্ৰতি অসমীয়া যিমান উদাসহীন, সেই উদাসহীনতাই আমাক সৰহদিন আত্মসন্মানেৰে বচাই ৰাখিব নোৱাৰে।’ সেই কথাই যেন এতিয়া প্ৰমাণ হ’ল।

হাবি বননিৰে আঁৱৰি আচে তেওঁৰ সমাধিক্ষেত্ৰ…

কেই গজমান দূৰত মন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ নামত বৈদ্যুতিক শ্মশান উন্মোচন ৰি গ’ল। তাৰ নিলগতে পৰি থাকিলে এইদৰে হাবি বননিৰে ভৰা তেওঁৰ সমাধিক্ষেত্ৰ। এয়াই তেওঁৰ প্ৰতি সন্মান! এয়াই অসমীয়া ভাষাক প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে জীৱনজুৰি কাম কৰি যোৱা এগৰাকী দিগনিৰ্ণয়কাৰীৰ প্ৰতি আমাৰ দায়িত্ববোধ!

বৰ্তমানৰ চৰকাৰে উদ্বোধন কৰা এই শ্মশানৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল ২০১৫চনতে পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ শাসনকালৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে। ৩০ ডিচেম্বৰ, ২০১৫ত এই শ্মশানৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছিল।সেই অনুষ্ঠানৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ এইখন-

কংগ্ৰেছৰ শাসনকালতেই আধাৰশিলা স্থাপন হৈছিল এই শ্মশানৰ…

প্ৰতিবাদৰ ৰেহ ৰূপ দেখি মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই সেয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে নামাকৰণ হোৱা নাই বুলি মিছা মাতিলেও ড০ বাণীকান্ত কাকতিৰ নামত যে এই আধাৰশিলা ৪ বছৰ আগতে স্থাপন কৰিছিল সেয়া এই পত্ৰই প্ৰমাণ কৰে।

এইবোৰ বিতৰ্কৰ সমান্তৰালভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এতিয়া যদি পাৰে ড০ বাণীকান্ত কাকতিৰ সমাধিক্ষেত্ৰলৈ এবাৰ চকু দিয়ক। ছাইনবৰ্ড আঁতৰিল ঠিকেই। অনাদৰ হৈ পৰি আছে তেওঁৰ সমাধিক্ষেত্ৰও।