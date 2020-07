কিয় ইমান অস্থিৰ হৈ পৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা?

মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈ

স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কষ্ট কৰিছে। কোভিড প্ৰতিৰোধ আৰু ৰাজ্যবাসীক কোৰোনাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ সন্মুখৰ পৰা স্বাস্থ্য বিভাগক নেতৃত্ব দিছে। দিন-ৰাতি একাকাৰ কৰি তেওঁ দৌৰিছে। সেই কথা কোনে অস্বীকাৰ কৰিছে?

তাৰমাজতে বহু অভিযোগ উঠিছে। তথ্যসহ সেই অভিযোগবোৰ প্ৰমাণ হৈছে। যদি সঁচাই তেনে হোৱা নাই, তেনেহ’লে এই অভিযোগবোৰ অস্বীকাৰ কৰি অধিক ক্ষীপ্ৰ ভাৱে এই সংকটৰ সময়ত তেওঁ স্বাস্থ্য বিভাগক সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দি ৰাজ্যবাসীক কথা দিয়া মতে সুৰক্ষিত কৰাৰ দায়িত্ব তেওঁৰ।

স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজেই কৈছে- ৰাইজে তেওঁক ভগৱান বুলি ভাবিছে। ভগৱান বুলি গণ্য কৰি পূজা অৰ্চনা কৰিছে। তেওঁৰ কুশল কামনাৰে চাকি-বন্তি জ্বলাইছে। এজন মন্ত্ৰীৰ বাবে এনে কৰাতো সঁচাই সৌভাগ্য আৰু সুপৰম্পৰাৰ প্ৰতীক।

অসমত অৱশ্যে তেওঁৰ বাবেই প্রথম চাকি বন্তি জ্বলোৱা নাই। নামঘৰত, প্ৰাৰ্থনা ঘৰত আন এজন নেতাৰ আশুআৰোগ্য কামনাৰে ৰাইজে জ্বলাইছিল চাকি-বন্তি। পিছে এতিয়া তেওঁ ৰাইজৰ চকুৰ কুটা। বহু অভিযোগত বন্দী।

এদিন ৰাইজেও তেওঁক ভগৱানৰ দৰেই পূজা কৰিছিল। সেইবোৰ অৱশ্যে এতিয়া অতীত। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ক্ষেত্ৰত তেনে নহওঁক। প্ৰাণৱন্ত হৈ থকা এই সক্ৰিয় মানুহজন কেতিয়াবা মাথোঁ অস্থিৰ হৈ পৰে। অভিযোগ উত্থাপন হ’লেই তেওঁ আন প্ৰসংগ টানি আনি অভিযোগ দিওঁতা বা অভিযোগসমূহ প্ৰকাশ কৰোতা সকলক গোৱাল গালি দিয়ে।

স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা টুইটটো…

স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শেহতীয়াকৈ এটা টুইটত কোৰোনাৰ প্ৰতিৰোধৰ নামত সংঘটিত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ নাম লৈ তেখেতে ইয়াক ‘গ’ছিপ’ বুলিছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীৰ এই টুইট পঢ়িলে সকলোৰে মনত প্ৰশ্ন হ’ব- কিয় তেওঁৰ পিছত লাগি থাকে মানুহ। কিয় মানুহজনক কৰিব নিদিয়ে কাম? কিন্তু স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তথ্য প্ৰমাণ সহ এই দিশবোৰ উদঙাই দিলে স্বীকাৰ কৰি ল’ব পাৰিবনে যে তেওঁ নহ’লেও তেওঁৰ বিভাগত এচামে চলাই আছে লুন্ঠনৰাজ।

ৰেডিঅ’ প্ৰসংগও আহিছে এই টুইটটোত। অভিযোগ উঠিছিল- কোভিডৰ ৰোগীক কোভিড কেয়াৰ চেন্টাৰ বা হাস্পতালত থকা সময়ত ৰেডিঅ’ দিয়াৰ নামত ধন ব্যয় কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰে। এইবোৰ অদৰকাৰী খৰচ।

স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীৰ মতে, মাত্ৰ কেইটামান ৰেডিঅ’হে তেওঁলোকে কেই শ মান টকা খৰচ কৰি কোভিড কেয়াৰ চেন্টাৰত যোগান ধৰিছে।মনোৰঞ্জনৰ বাবে ৰোগীসকলক ৰেডিঅ’ যোগান ধৰিব পৰাতো ভাল কথা। যদি ধন আছে তেনেহ’লে ৰেডিঅ’ কি, টেলিভিছনো দিব পাৰি ।

স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোৱা কথা সঁচানে ২ জুলাই, ২০২০ত অসম সচিবালয়ত এফ ব্ল’কৰ কনফাৰেন্স হলত লোৱা সিদ্ধান্ত সঁচা? সেইদিনা কোভিড কেয়াৰ চেন্টাৰ সন্দৰ্ভত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিতে ৰাজ্যৰ আন স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়াসকল তথা প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলৰ উপস্থিতিত এখন সভা হৈছিল।

এই সভাত কি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল সেই তথ্য ৰাজহুৱা কৰিলেই ৰাইজে ধৰিব পাৰিব কাৰ কথা সঁচা। এই সভাত লোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰ ভিতৰত ২.৪ সিদ্ধান্ত কি আছিল? য’ত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে- ‘A Radio should be provided to every patient to listen to music.’

প্ৰতিজন ৰোগীৰ বাবেই ৰেডিঅ’…

স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই বৈঠকত লোৱা ‘ৰেকৰ্ড নট অৱ মিটিং হেল্প অন ২/০৭/২০২০ অন কোভিড কেয়াৰ চেন্টাৰ্ছ’ত চহী কৰিছিল ৬ জুলাই, ২০২০ত। এতিয়া স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কওঁক অসমত কিমান লোক কোভিড চেন্টাৰত আছে?

সেই প্ৰতিজন ৰোগীৰ বাবেই জানো ইয়াত ৰেডিঅ’ৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা কোৱা হোৱা নাছিল? সাধাৰণতে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনক সমালোচনা কৰে। বহুতে ইংৰাজী ভালদৰে বুজি নাপাই বুলিও কয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত লোৱা শাৰী কেইটাৰ অৰ্থ প্ৰতিজন ৰোগীকেই গীত শুনিবৰ বাবে একোটাকৈ ৰেডিঅ’ প্ৰদান কৰাতো জানো নহয়?

প্ৰতিজন ৰোগীলৈ ৰেডিঅ’। এই সিদ্ধান্তত ৬ জুলাই, ২০২০ত স্বাক্ষৰ কৰিছিল স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই…

তাৰপাছত ২৭ জুলাই, ২০২০ৰ এখন বৈঠক। কোভিড কেয়াৰ চেন্টাৰৰ বিষয়ববীয়াৰে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই বৈঠকত মিলিত হৈছিল। কোৰোনাৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা এই যুঁজখনত আশা কৰাতকৈ অধিক পুঁজি ব্যয় কৰিব লগা হোৱাতো ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাবে যে এটা সমস্যা হৈছে সেই কথা অনুভৱ কৰিছিল স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীয়ে।

সেয়েহে চৰকাৰে ব্যয় কমোৱাৰ বাবে কোৱাৰেন্টাইনত থকা লোক সকলক ২০০০টকাকৈ খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত সলনি কৰি কেৱল দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ লোক, বৃদ্ধা, অসুস্থ আৰু দিব্যাংগ সকলক খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীয়ে।

এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সভাগৃহত। স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীৰ মতে, চৰকাৰৰ খা-খৰচ যথেষ্ট বৃদ্ধি পোৱাতো উদ্বেগৰ বিষয় হৈছে। সেয়েহে চৰকাৰে ব্যয় সংশোধনৰ কথা ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে। স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী মতে, ৰাজ্যত ৩ লক্ষাধিক লোকক কোৱাৰেন্টাইনৰ নামত ২০০০ টকাৰ মূল্যৰ খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা হৈছে।

কোৱাৰেন্টাইনত থকা লোকক ২০০০ টকাৰ খাদ্য সামগ্ৰী দিব নোৱাৰা চৰকাৰে কোভিড চেন্টাৰত থকা প্ৰতিজন ৰোগীক ৰেডিঅ’ যোগান ধৰা কথা কেনেদৰে ভাবিব পাৰিলে? এয়া তেওঁৰ নিজৰে স্ববিৰোধিতা নহয়নে? ৰাইজে এতিয়া কি ভাবিব? এফালে ২০০০ টকীয়া খাদ্য সামগ্ৰী বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত, আনফালে কোভিড কেয়াৰ চেন্টাৰৰ প্ৰতিজন ৰোগীক গান শুনিবলৈ ৰেডিঅ’ দিয়াৰ পৰিকল্পনা।

মানুহৰ মনত সন্দেহ হ’ব নে নহয়? স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীয়ে নিজেই কওঁক- এইবোৰ অদৰকাৰী খৰচ নে দৰকাৰী খৰচ? বাতৰি কাকত, আলোচনী আদি দিয়াৰো সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল ২ জুলাই, ২০২০ৰ সভাত। ৰেডিঅ’ যোগানৰ নামত কিমান টকা ব্যয় কৰিলে এতিয়ালৈকে চৰকাৰে? সেই কথা ৰাজহুৱা কৰক। নহ’লে ৰাইজৰ মানত সন্দেহ হ’ব- ৰেডিঅ’ যোগানৰ নামতো হ’ল নেকি দুৰ্নীতি।

ব্যয় সংকোচনৰ কথা কোৱা স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীয়ে আন এটা প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে। টুইটটো স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লিখিছে যে- চেনিটাইজাৰ যোগানৰ নামত দুৰ্নীতি বা কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱা কথাতো মিছা। মাত্ৰ ৮৪ লাখ টকাৰহে এনএইচএম-য়ে চেনিটাইজাৰ ক্ৰয় কৰিছে।

দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱ শক্তি অসমে এক অভিযোগ পত্ৰ দাখিল কৰিছিল মুখ্য মন্ত্ৰী তদাৰকী কোষ আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাত। ২৩ জুলাই, ২০২০ত দিয়া এই পত্ৰত চেনিটাইজাৰ ক্ৰয়ৰ নামত সংঘটিত হোৱা দুৰ্নীতিৰ তদন্ত বিচৰা হৈছে।

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষৰ তেতিয়াৰ সঞ্চালক অনুৰাগ টাংখালৈ লিখা পত্ৰত দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱ শক্তি অসমৰ সভাপতি ধৰ্মকান্ত গগৈয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনে চেনিটাইজাৰ ক্ৰয়ৰ নামত কি দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে তাৰ তথ্যও দাখিল কৰিছিল।

দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱ শক্তি, অসমৰ অভিযোগ পত্ৰ…

ধৰা হ’ল এই সংগঠনটোৱে ভিত্তিহীন ভাৱে এই অভিযোগ দাখিল কৰিছে। ১৬ মাৰ্চ, ২০২০ত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান অসমৰ পৰা এক পত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছিল জিআৰডি ফাৰ্মাচিটিকেলছত। এনএইচএম আছামৰ মিছন সঞ্চালক ড০ লক্ষ্ণণনে লিখা এই পত্ৰৰ নম্বৰ আছিল NHM-18012/32020/PROC-NHM/ECF-137250/SPO-1292 ।

চেনিটাইজাৰ ক্ৰয়ৰ বাবে জিআৰডি ফাৰ্মাচিটিকেলছলৈ লিখা এনএইচএম, অসমৰ পত্ৰ…

এই পত্ৰত ৫০০ মিলি লিটাৰ ৫০০০ চেনিটাইজৰৰ বটল জিআৰডি ফাৰ্মাচিটিকেলছক দিবলৈ কোৱা হৈছে। প্ৰতিটো চেনিটাইজৰ ৫০০ মিঃলিঃ বটলৰ নিৰিখ ধাৰ্য কৰি দিয়া হৈছে ২৩১.৮৭ টকাকৈ। ৫০০০ চেনিটাইজাৰ বটলৰ বাবে মুঠ ১১,৫৯,৩৫০ টকা ঠিকা দিয়া হৈছিল জিআৰডি ফাৰ্মাচিটিকেলছক।

দুৰ্নীতি বিৰোধী মঞ্চই অভিযোগ তুলিছিল যে, প্ৰকৃত দামতকৈ অধিক দামত স্বাস্থ্য বিভাগে অৰ্থাৎ এনএইচমএমে চেনিটাইজাৰ ক্ৰয় কৰিছে জিআৰডি ফাৰ্মাচিকেলছৰ পৰা। তেওঁলোকৰ অভিযোগ আছিল- ৫০০ মিলি লিটাৰৰ চেনিটাইজাৰ বজাৰতকৈ অধিক দৰত ক্ৰয় কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে।

ধনুকা কমপ্লেক্স, ব্ল’ক বি, এছজি ৰ’ড, আঠগাঁও, গুৱাহাটী-৭৮১০০১ ঠিকনাত থকা এই জিআৰডি প্ৰতিষ্ঠানটোৰ পৰা অধিক দামত হেণ্ড চেনিটাইজাৰ ক্ৰয় কৰা বুলি অভিযোগ তুলিছে সংগঠনটোৱে। ইয়াৰ প্ৰকৃত মূল্য ১৪৭.৩ টকা আৰু এনএইচএমে ইয়াক ক্ৰয় কৰিছে ২৩১.৮৭ টকাত ।

অৰ্থাৎ প্ৰকৃত মূল্যতকৈ একোটা চেনিটাইজৰৰ বটলৰ নামত ৮৪.৫৮ টকাকৈ অধিক দৰত ক্ৰয় কৰা বুলি অভিযোগ তুলিছিল সংগঠনটোৱে। সেই হিচাপত দৰৱ যোগান ধৰা এই কোম্পানীটোৰ পৰা কিমান চেনিটাইজাৰ ক্ৰয় কৰা হ’ল আৰু ইয়াৰ নামত কিমান টকাৰ কেলেংকাৰী হ’ল তাৰ এটা হিচাপ দাঙি ধৰিছে।

যদি ৫ লাখ চেনিটাইজাৰ ৰাজ্যত বিতৰণ কৰা হৈছে তেনেহ’লে সেই ৫ লাখ চেনিটাইজাৰৰ নামত ৫,০০,০০০ x ৮৪.৫৭ = ৪,২২,৮৫,০০০ টকাৰ কেলেংকাৰী হৈছে কেৱল চেনিটাইজাৰ ক্ৰয়তে। সেই তথ্য দাঙি ধৰি ইয়াৰ তদন্ত বিচাৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে।

এটা ছেনিটাইজাৰৰ বটলত ৮৪.৫৭ টকা অধিক দৰত ক্ৰয় কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে…

অতি খৰখেদাকৈ এই চেনিটাইজৰ বটলসমূহ ক্ৰয় কৰাৰ বাবে এই দাম লোৱা বুলি স্বাস্থ্য বিভাগে ক’ব পাৰে। কিন্তু সেই একেটা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰাই অসম চৰকাৰে ক্ৰয় কৰাতকৈ বহু কম দামত অর্থাৎ ৮৪.৫৭ টকা কমকৈ আন প্ৰতিষ্ঠানে ক্ৰয় কৰিছিল এই চেনিটাইজাৰৰ বটলসমূহ।

১০০ মিলি লিটাৰৰ চেনিটাইজাৰ বটল জিআৰডি ফাৰ্মাচিটিকেলে বিক্ৰী কৰিছিল ২৯.৪৬ টকাত

যদি ১০০ মিঃলিঃ চেনিটাইজাৰৰ দাম ২৯.৪৬ টকা হয়, তেন্তে ৫০০ মিঃলিঃ চেনিটাইজাৰৰ বটলৰ দাম হ’ব ১৪৭.০৩ টকা। সেই হিচাপতেই এই চেনিটাইজৰ চৰকাৰে বজাৰৰ দৰতকৈ অধিক দৰত এই প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিল সেই কথা প্ৰমাণ হয়। তথাপিও আমি আজিৰ তাৰিখত এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ৫০০ মিঃলিঃৰ চেনিটাইজাৰৰ বটল কিমান দামত বিক্ৰী কৰি আছে তাৰ সন্ধান কৰিছিলো।

জিআৰডি ফাৰমাচিটিকেলছৰ ৱেবচাইটত উপলব্ধ বৰ্তমানৰ তথ্য অনুসৰি এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ৫০০ মিঃলিঃৰ চেনিটাইজাৰ বটল বিক্ৰী কৰি আছে ১৮০ টকা দৰত। এয়া সাধাৰণ গ্ৰাহকৰ বাবে দিয়া দাম। নিশ্চিত ভাৱেই স্বাস্থ্য বিভাগক বৃহৎ পৰিমানৰ চেনিটাইজাৰ যোগান ধৰিলে সেই পৰিমান হ্ৰাস পাব।অৰ্থাৎ গ্ৰাহকক বিক্ৰী কৰি থকা দৰতকৈও চৰকাৰে জিআৰডি ফাৰ্মাচিটিকেলছৰ পৰা এই চেনিটাইজাৰ সমূহ ক্ৰয় কৰিছিল। সেই কথা অস্বীকাৰ কৰিব পাৰিবনে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই?

সাধাৰণ গ্ৰাহকৰ বাবেও এই চেনিটাইজৰ মূল্য ১৮০ টকা…

এনে অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰা সলনি, কিমান টকা মূল্যত চেনিটাইজাৰ ক্ৰয় কৰিছে সেই কথা কৈয়ে এই অনিয়মবোৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰিবনে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা? জিলা জিলাই কোভিড কেয়াৰ চেন্টাৰ আৰু কোৱাৰেন্টাইন কক্ষবোৰৰ নামত কিমান ধন ব্যয় কৰা হ’ল আৰু এইবোৰৰ নামত যে দুৰ্নীতি হোৱা নাই সেই নিশ্চিয়তা তেওঁ দিব পাৰিবনে?

স্বাস্থ্য বিভাগে এনএইচএমৰ জৰিয়তে ৮৪ লাখ টকাৰ চেনিটাইজাৰ ক্ৰয় কৰিছে। মুঠ কিমান টকাৰ ক্ৰয় কৰিছে এতিয়ালৈকে স্বাস্থ্য বিভাগে? সেই তথ্য ৰাজহুৱা কৰিলে আৰু কিমান দৰত সেই চেনিটাইজাৰ সমূহ ক্ৰয় কৰা হৈছিল তাক প্ৰকাশ কৰিলেই ছবিখন স্পষ্ট হৈ পৰিব।

স্বাস্থ্য বিভাগৰ এক সূত্ৰ মতে, প্ৰতিখন জিলালৈ ১০-১২ হাজাৰটাকৈ চেনিটাইজাৰৰ বটল যোগান ধৰাৰ সিদ্ধান্ত প্ৰায় চূড়ান্ত হৈছিল। কিন্তু এনেবোৰ খবৰ ফাদিল হৈ পৰাৰ পাছত এনএইচএম-য়ে আন এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল ২৯ জুন, ২০২০ত।

প্ৰতিখন জিলাৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকলৈ প্ৰেৰণ কৰা চিঠি নং NHM-18011/28/2018-PROC-NHM/7922 যোগে নিৰ্দেশ দিছিল যে কোভিডৰ এই সময়চোৱাত তেওঁলোকে অৰ্থাৎ প্ৰতিখন জিলাই ১ লাখ টকা মূল্যৰ চেনিটাইজাৰ বটল ক্ৰয় কৰিব পাৰিব।

ৰাজ্যৰ ৭খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল আৰু ৩৩খন জিলাৰ ইয়াৰ বাবদ প্ৰদান কৰা হৈছিল মুঠ ৪০ লাখ টকা। হঠাৎ স্বাস্থ্য বিভাগে এই নিৰ্দেশ দিয়াৰ ৰহস্য কি? স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হ’লেই ইয়াক পৃথক ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰে।

তেওঁৰ এই অস্থিৰতাৰ কাৰণ কি? স্বাস্থ্য বিভাগৰ সফলতাৰ কথা কোৱা স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাইজক আশ্বস্ত কৰিব খুজিলেও ভিতৰি বাস্তৱ ছবিখন কোনোবাই দাঙি ধৰিব খুজিলে তাক ঢাকি ৰখাৰ চেষ্টা কৰে নেকি?

এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত ভুলটোক ভুল বুলি ক’ব পৰা অৱকাশ এতিয়া নাই নেকি? কোভিডৰ নামত ব্যয় হোৱা এই ধনবোৰ ৰাইজৰ নহয় নেকি? এচামে এই কোভিডৰ সময়চোৱাত কিমান ভুক্তভোগী হ’ব লগা হৈছে আৰু নগণ্য একাংশই ইয়াৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে। স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আচল প্ৰতিচ্ছবিখন দাঙি ধৰক।

কোভিডৰ নামত যদি দুৰ্নীতি, কেলেংকাৰী হোৱা নাই তেন্তে ভাল কথা। কিন্তু এফালে ব্যয় সংকোচন, আনফালে প্ৰতিজন কোভিড কেয়াৰ চেন্টাৰত চিকিৎসাধীন ৰোগীক মনোৰঞ্জনৰ বাবে ৰেডিঅ’ প্ৰদান, বজাৰৰ দৰতকৈ অধিক দৰত চেনিটাইজৰ বা আন সা-সামগ্ৰী ক্ৰয় এইবোৰ কি ল’ৰা ধেমালি?