সঁচাকৈ ‘নেশ্যন ৱান্টছ টু ন’- অৰ্ণৱ গোস্বামী এইবোৰ কি…

ৰাজৰ্ষি চহৰীয়া

দেশৰ জনপ্ৰিয় টেলিভিছন এংকৰ তথা সাংবাদিক অৰ্ণৱ গোস্বামী বৰ্তমান নিজেই এক বাতৰি হৈ পৰিছে। ৰাষ্ট্ৰীয়-আঞ্চলিক বাতৰি চেনেলৰ লগতে ছ’চিয়েল মিডিয়াত চলিছে এতিয়া কেৱল অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ লিক হৈ পৰা ৫১২ পৃষ্ঠাজোৰা এক হোৱাটছএপ চাটৰ চৰ্চা।

ৰিপাব্লিক মিডিয়াৰ মুখ্য সম্পাদক অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ হোৱাটছএপ চাট ছ’চিয়েল মিডিয়াত তীব্ৰগতিত ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পাছতেই বহু লোকে এতিয়া তেওঁক লক্ষ্য কৰি লৈছে। কিয়নো ফাদিল হৈ পৰা এই হোৱাটছএপ চাট জড়িত টেলিভিছন ৰেটিং পইন্ট অৰ্থাৎ টিআৰপিৰ সৈতে।

উত্থাপিত অভিযোগ অনুসৰি, টিআৰপি সালসলনি কৰাৰ বাবে অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে ব্ৰডকাষ্ট অডিয়েন্স ৰিছাৰ্চ কাউন্সিল চমুকৈ বাৰ্কৰ ( BARC) প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্রধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰাও সহায় বিচাৰিছিল।

Mumbai Police releases 500 pages WhatsApp chat between Arnab Goswami and Partho Das Gupta ( Ex CEO of BARC) pic.twitter.com/C3wnxjRi0N — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) January 15, 2021

ৰিপাব্লিক টিভিৰ মুখ্য সম্পাদক অৰ্ণৱ গোস্বামী আৰু বাৰ্কৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া পাৰ্থ দাসগুপ্তাৰ সৈতে হোৱাটছএপযোগে হোৱা কথা-বতৰা ১৫ জানুৱাৰী, ২০২১ত মুম্বাই আৰক্ষীয়ে ফাদিল কৰা বুলি একাংশই দাবী কৰিছে যদিও, আন একাংশই অৱশ্যে এই হোৱাটছএপ চাট ছ’চিয়েল মিডিয়াত আন কোনো লোকেহে লিক কৰা বুলি দাবী কৰিব বিচাৰে। কিন্তু বৰ্তমানলৈ স্পষ্ট হোৱা নাই যে, কেনেকৈ এই গোপন হোৱাটছএপ মেছেজবোৰ ফাদিল হৈ পৰিল ছ’চিয়েল মিডিয়াত।

ইফালে, এই বিষয়ক লৈ বিভিন্নজনে বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। একাংশই অৰ্ণৱ গোস্বামীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰাৰ বিপৰীতে আন একাংশক আকৌ তেওঁৰ পক্ষত মন্তব্য কৰিছে ছ’চিয়েল মিডিয়াত। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা প্রশান্ত ভূষণে এই হোৱাটছএপ চাটৰ কেইটামান স্ক্ৰীণশ্ব’ট টুইটাৰত শ্বেয়াৰ কৰি এই সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰাৰ বাবে দাবীও জনাইছে। জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাগৰাকীয়ে ৰিপাব্লিক টিভিৰ মুখ্য সম্পাদক অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে নিজৰ পদ তথা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ লোকৰ সৈতে থকা সম্পৰ্কৰ অপব্যৱহাৰ কৰা বুলি অভিযোগ কৰিছে।

অধিবক্তাগৰাকীয়ে টুইটাৰত লিখিছে- ‘These are a few snapshots of the damning leaked WhatsApp chats between BARC CEO & #ArnabGoswami. They show many conspiracies & unprecedented access to power in this govt; gross abuse of his media&his position as power broker. In any Rule of law country, he would be in jail for long’

টিআৰপি কেলেংকাৰীয়ে এতিয়া লৈছে এক বিশেষ মোৰ। অৰ্ণৱ গোস্বামী আৰু বাৰ্কৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াগৰাকীৰ মাজৰ এই হোৱাটছএপ মেছেজবোৰ ফাদিল পৰাৰ লগতে ৰাজনীতি ক্ষেত্ৰতো পৰিব ইয়াৰ প্ৰভাৱ। উল্লেখ্য যে, ৫০০ৰো অধিক পৃষ্ঠাৰ এই পিডিএফ ফাইলটো ২০১৯চনৰ জুলাই মাহৰ পৰা উক্ত বছৰৰে অক্টোবৰৰ মাজ ভাগলৈ সংগ্ৰহ কৰা হোৱাটছএপৰ মেছেজৰ।

পিডিএফ ফাইলটোৰ আগলৈ আগবাঢ়ি গ’লে দেখা পোৱা যায় যে, অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে কেৱল বাৰ্কৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া গৰাকীয়ে নহয়, আৰআৰপি গ্ৰুপৰ বিকাশ এইডেম, ওমৰ আব্দুল্লা, মহম্মদ মুফটীৰ সৈতেও কথা পাতিছিল। তেওঁলোকে ৰিপাব্লিক টিভি চেনেলটো আন চেনেলসমূহৰ তুলনাত এক প্ৰকাৰে দুৰ্বল হোৱা সন্দৰ্ভত কথা-বতৰা পতাৰ লগতে দেখা গৈছে এক আচৰ্যজনক বিষয়। বাৰ্কৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যগৰাকীয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভেদকাৰক ‘useless’ অৰ্থাৎ ‘অপ্ৰয়োজনীয়’ বুলি কয়। তাৰ মাজতেই অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে কৈছে যে, ‘সকলো মন্ত্ৰী আমাৰ সৈতে আছে’।

ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰা এই হোৱাটছএপ চাটৰ পিডিএফ ফাইটোত আৰু বহু আচৰিত কৰিব লগা কথা-বতৰা পৰিলক্ষিত হয়। এইখিনিতে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে যে, অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে অনুচ্ছেদ ৩৭০ৰ সন্দৰ্ভতো মেছেজ কৰিছিল।

অভিযোগ অনুসৰি, পাৰ্থ দাসগুপ্তাক এই চাটত জম্মু-কাশ্মীৰত অনুচ্ছেদ ৩৭০ প্ৰযোজ্য কৰাৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণাৰ দুদিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ ৩ আগষ্ট, ২০১৯তেই এই কথা কৈছিল অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে। ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ সৈতে জড়িত নোহোৱাকৈ কেনেদৰে তেওঁ এই সন্দৰ্ভত অৱগত সেই লৈও এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে।

কিয়নো ৫ আগষ্টত ২০১৯তহে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে উচ্চ সদনত ঘোষণা কৰিছিল যে, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে অনুচ্ছেদ ৩৭০ৰ অধীনত নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। য’ত উল্লেখ কৰা হৈছে যে, ভাৰতৰ সংবিধানখনৰ সকলো অনুছ্ছেধ জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ পৰা বাতিল কৰা হ’ব।

উল্লেখযোগ্য যে, ২০২০চনৰ অক্টোবৰ মাহত মুম্বাই আৰক্ষীয়ে টিআৰপিৰ সন্দৰ্ভত কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱা কথা ঘোষণা কৰিছিল। তিনিটাকৈ চেনেল ক্ৰমে ৰিপাব্লিক টিভি, ফক্ত মাৰাথী আৰু বক্স চিনেমাৰ নাম সাঙোৰ খাই পৰে এই কেলেংকাৰীৰ সৈতে। যাৰ পাছতেই আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত।

ইফালে, যোৱা ১১ নবেম্বৰ, ২০২০ তাৰিখে ৰিপাব্লিক টিভিৰ মুখ্য সম্পাদক অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন লাভ কৰাৰ পাছতেই মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে তাল’জা কাৰাগাৰৰ পৰা তেওঁক মুকলি কৰি দিয়ে। জেইল কৰ্তৃপক্ষই তেওঁক মুকলি কৰি দিয়াৰ পাছতেই গোস্বামীৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে গঢ়ি তোলা হৈছিল কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা।

কিন্তু ১৫ জানুৱাৰীত ছ’চিয়েল মিডিয়াত এই পিডিএফ ফাইলটো ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পাছতেই যেন পুনৰ বিপদ নামি আহিছে অৰ্ণৱ গোস্বামীলৈ। কেৱল তেওঁৱে নহয়, গোস্বামীৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত হোৱাটছএপত কথা পতা সকলকো হয়তো এতিয়া তদন্তৰ আওতালৈ অনাৰ সম্ভাৱনা আছে।

অহা ২৯ জানুৱাৰী, ২০২০ত টিআৰপি কেলেংকাৰীক লৈ মুম্বাই উচ্চ ন্যায়ালয়ে পুনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব। আৰু সেই সময়লৈকে আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহয় বুলি ঘোষণা কৰি দিছে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে এতিয়া টিআৰপি কেলেংকাৰীয়ে লোৱা এই নতুন মোৰৰ পাছত ন্যায় ব্যৱস্থাই কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া হ’ব লক্ষণীয়।

প্ৰায়ে টিভি স্ক্ৰীণত অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে কৈ থকা দেশবাসীয়ে পৰিলক্ষিত কৰে যে- ‘নেশ্যন ৱান্টছ টু ন’। আজি সঁচাকৈ দেশবাসীয়ে জানিব বিচাৰে যে, কেনেকৈ অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে অনুচ্ছেদ ৩৭০ জম্মু-কাশ্মীৰৰ পৰা বাতিল কৰাৰ কথা আনুষ্ঠানিক ঘোষণাৰ পূৰ্বেই অৱগত, তেওঁ বাৰ্কৰ কেলেংকাৰীত জড়িতনে, আৰু কেনেকৈ দেশৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ কোনো বিষয়া নোহোৱাকৈ বা দেশৰ নিৰাপত্তাৰ সৈতে জড়িত নহ’লেও তেওঁ ইমান গোপনীয় তথ্যবোৰ জানিবলৈ পালে? কাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত তেওঁ দেশৰ চৰকাৰী তথ্যবোৰৰ সন্দৰ্ভত ইমান ভিতৰলৈ সোমাবলৈ পালে? এইবোৰৰ উত্তৰ এতিয়া দেশবাসীয়ে জানিব বিচাৰে ‘নেশ্যন ৱান্টছ টু ন’ বুলি টিভিৰ ডিবেটত চিঞৰা অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ পৰা।