পোতাশালত ৫৬৭ দিন…

মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈ

ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিলে ৰাষ্ট্ৰতন্ত্ৰই সেই কন্ঠ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ সকলো ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰে। মিছা অভিযোগৰেও আইনী গইনাৰে তেনে ব্যক্তিক কাৰাগাৰত বন্দী কৰি সেই কন্ঠ ৰুদ্ধ কৰাৰ চেষ্টাত ব্ৰতী হয়। ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰৰ এনে ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে পোতাশালত থাকি যুঁজ দিয়াতো সহজ নহয়। সেই যুঁজত জয়ী হৈ সকলো ষড়যন্ত্ৰৰ বেহু ফালি কৃষক নেতা অখিল গগৈয়ে এক ইতিহাস ৰচনা কৰিলে।

কৃষক নেতাজনক বিভিন্ন গোচৰ জাপি দি দীৰ্ঘ সময় বন্দী কৰি ৰাখিব পাৰিলেও ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত সেই গোচৰৰ সপক্ষে উপযুক্ত তথ্য দাখিল কৰিব নোৱাৰি মুখ থেকেচা খালে দেশৰ আটাইতকৈ বিশ্বাসযোগ্য আৰু সুসংগঠিত অনুসন্ধানকাৰী সন্থা NIA-য়ে। ইটোৰ পাছত সিটো গোচৰ আৰু অভিযোগ জাপি দি অখিল গগৈক অতিৰিক্ত অভিযোগনামা দাখিলেৰে শেষ মুহূৰ্তলৈকে NIA-য়ে কাৰাগাৰত বন্দী কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছিল।

আনকি এজন নতুন গোপন সাক্ষীৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাটোৱে অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে অতিৰিক্ত অভিযোগনামা দাখিল কৰি NIA আদালতক বিপথে পৰিচালিত কৰিব খুজিছিল যদিও সেই ষড়যন্ত্ৰ সফল নহ’ল। ন্যায় ব্যৱস্থাই সকলো খাৰিজ কৰি দীৰ্ঘদিনৰ শুনানিৰ অন্তত ১ জুলাই, ২০২১ত অখিল গগৈক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰিলে।

এই ঘোষণাৰ লগে লগেই গণতন্ত্ৰত বিশ্বাস ৰখা আৰু ন্যায় ব্যৱস্থাত আস্থা ৰখা অখিল গগৈৰ অগণন সমৰ্থক আৰু শুভাকাংক্ষীয়ে স্বস্তিৰ নিশ্বাস এৰিলে। অখিল গগৈয়ে ইয়াৰ এদিনৰ পূৰ্বে এখন মুকলি চিঠি ৰাজ্যবাসীলৈ লিখি উল্লেখ কৰিছিল যে তেঁওৰ বিৰুদ্ধে গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা হৈছে আৰু ৰাইজে তেওঁক সেই ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ সহায় কৰিব লাগে।

আনকি এখন পুৰণি ফটোৰ জৰিয়তে মাওবাদী শিবিৰত অখিল গগৈৰ সম্পৰ্ক থকাৰ কথা প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ গৈ দেশৰ এই প্ৰতিষ্ঠিত অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাটোৱে অখিল গগৈ বুলি আন কোনো লোকৰ ফটোকে প্ৰমাণ ৰূপত দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ বিৰুদ্ধে অখিল গগৈৰ পত্নী গীতাশ্ৰী তামুলীয়েও প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল।

অখিল গগৈ আছিল ৰাইজৰ কন্ঠ। সেই কন্ঠক যিকোনো প্ৰকাৰে বন্ধ কৰিবলৈ চৰকাৰী পক্ষ বা ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰই তেওঁক কেৱল মাওবাদী সজাই এৰি দিয়া নাছিল। অখিল গগৈয়ে নিজেই উল্লেখ কৰা শেষৰখন মুকলি পত্ৰত তেওঁক NIA আদালতত দাখিল কৰা অতিৰিক্ত অভিযোগনামাত গৰু ছিণ্ডিকেট, ছুপাৰী ছিণ্ডিকেট আদিত জড়িত বুলি অভিযুক্ত কৰিবলৈ NIAয়ে চেষ্টা চলাইছিল।

কা বিৰোধী আন্দোলনত অংশ লোৱাৰ বাবেই বেআইনী কাৰ্যকলাপ আইন, ১৯৬৭ৰ অধীনত বিজেপিয়ে চৰকাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অখিল গগৈক। তাৰপাছত ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সন্থাৰ জৰিয়তে সন্ত্ৰাসবাদী সম্পৰ্কীয় আইনত দীৰ্ঘদিন ধৰি বন্দী কৰি ৰাখিছিল অখিল গগৈক। NIA আদালতত চলি থকা দুটা গোচৰৰ বিপৰীতে বাকীবোৰ গোচৰত অখিল গগৈয়ে মুক্তি লাভ কৰিলেও চাবুৱা থানা আৰু চানমাৰী থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰ দুটা আছিল অখিল গগৈৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান।

২৫ জুন, ২০২১ত NIA আদালতে চাবুৱা থানাৰ গোচৰৰ সন্দৰ্ভত দিয়া নিৰ্দেশত গোচৰটোৰ ছাৰ্জ ফ্ৰেমতে অখিল গগৈ আৰু আন দুজনক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰিছিল। এই গোচৰত অখিল গগৈক ১৮ মাহৰো অধিক কাল বন্দী কৰি ৰখা হৈছিল। চানমাৰী থানাত ৰুজু হোৱা আনটো গোচৰত অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰমাণ নথকাকৈ অখিল গগৈক মাওবাদী আৰু দেশদ্ৰোহী সজাবলৈ NIAয়ে চেষ্টাৰ কৃপণালী কৰা নাছিল।

আনকি অখিল গগৈৰ নিজৰাপাৰত থকা বাসগৃহ আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কাৰ্যালয়তো NIAয়ে তালাচী চলাইছিল। এই গোচৰৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া পলম কৰিবলৈ NIAৰ ফালৰ পৰা সকলো ধৰণৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল বুলি অখিল গগৈয়ে ইতিমধ্যে অভিযোগ তুলিছিল। গোপন সাক্ষীৰ জৰিয়তে শুনানিৰ অতিৰিক্ত সময় শেষ হোৱাৰ আগে আগে অতিৰিক্ত অভিযোগনামাৰ জৰিয়তে যি নতুন গোপন সাক্ষী নিয়োগ কৰা হৈছিল তেওঁৱেই অখিল গগৈয়ে ছিণ্ডিকেট চলাই আৰু হানী ট্ৰেপিং, ছুপাৰী ছিণ্ডিকেট আদিৰ জৰিয়তে ধন দাবী কৰাৰ হাস্যকৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল।

এই গোপন সাক্ষী জনেই এখন ফটো চিনাকি কৰিছিল। যিখন ফটোত ক’লা কাপোৰ পিন্ধা এজন মানুহে মাৰ্চিয়েল আৰ্টৰ নিচিনা প্ৰশিক্ষণ লৈ আছিল আৰু তাৰ সন্মুখত নীলা টি ছাৰ্ট পিন্ধা এজন যুৱকে হাত দাঙি আছে। ঝাৰখণ্ডৰ নে কোনোবা অৰণ্যত এইদৰে প্ৰশিক্ষণ লৈ থকা কথা এই ফটোৰ জৰিয়তে প্ৰমাণ কৰিবলৈ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল।

অখিল গগৈয়ে NIA আদালতত চলি থকা দ্বিতীয়টো গোচৰৰ শুনানিৰ সময়ত অসমৰ মহাধিবক্তাক শুনানিৰ বাবে পুনৰ ১০ দিন সময় বিচৰাত কৃষক নেতাজনৰ মুক্তিৰ সন্দৰ্ভত এক অনিশ্চিয়তাৰ সৃষ্টি হৈছিল। এই সময়চোৱাত অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ নতুন গোচৰ ৰুজু বা অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল আছিল বুলি ভাবিছিল।

কিন্তু সেই অনুমান আৰু অনিশ্চয়তাক মিছা প্ৰমাণ কৰি অখিল গগৈক ১ জুলাই, ২০২১ত সসন্মানেৰে NIA আদালতে মুকলি কৰি দিলে। দোষমুক্ত বুলি কেৱল অখিল গগৈকে নহয়,এই গোচৰত নাম সাঙুৰ খাই থকা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ আন তিনি সতীৰ্থকো আদালতে দোষমুক্ত ঘোষণা কৰিলে। চানমাৰী থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ ধাৰা আছিল ভাৰতীয় দণ্ডবিধি ১২০ (বি), ১২৪ (এ), ১৫৩ (বি) আৰু ইউ এ পি এ ধাৰা ১৮ আৰু ৩৯।

অখিল গগৈৰ কন্ঠ ৰুদ্ধ কৰিব নোৱাৰিলে ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰই। হয়তো তেওঁলোকৰ ক্ষন্তেকীয়া ৰাজনৈতিক ইচ্ছা, পৰিকল্পনা সফল হ’ল। দীৰ্ঘদিন কাৰাগাৰত থকাৰ পাছত অখিল গগৈ মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিয়েই পুনৰ গৰজি উঠিল। কা আন্দোলনত আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত ছেমছ ফ’ৰ্ডৰ পৰিয়ালৰ কাষ পালেগৈ অখিল গগৈ ।

‘ৰাইজৰ দল’ৰ কাৰ্যালয়লৈ আহি অখিল গগৈয়ে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰিলে। সেই সংবাদমেলতেই অখিল গগৈয়ে চৰকাৰী পক্ষক কঠোৰ সমালোচনা কৰাৰ লগতে কাৰাগাৰত থকাৰ সময়ত তেওঁৰ ওপৰত চলোৱা নিৰ্মম অত্যাচাৰ আৰু NIAৰ জৰিয়তে শাসকীয় বিজেপিয়ে তেওঁক বিজেপিৰ হৈ কাম কৰিবলৈ আনকি মন্ত্ৰী হোৱাৰ লোভ দিছিল বুলিও উল্লেখ কৰে।

সেই সকলো লোভ পৰিহাৰ কৰি জাতীয় স্বাৰ্থত তেওঁ নিজৰ স্থিতিত অটুট থকা বুলি অখিল গগৈয়ে সদৰী কৰে। আনকি কা আন্দোলনৰ সময়ত তেওঁ ৰাইজৰ মাজত পলাই থাকি সেই আন্দোলনক নেতৃত্ব দিয়া কথা ভাবিছিল যদিও দিল্লীৰ পৰা তেওঁক গুলীয়াই হত্যা কৰিবলৈ কাঢ়া নিৰ্দেশনাৰ বাবে আৰক্ষীৰ ওচৰত ধৰা দিয়ে বুলি উল্লেখ কৰিলে।

অখিল গগৈক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পৰা মুক্তি হোৱালৈকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনাৰ দিনপঞ্জী এয়া-

১২ ডিচেম্বৰ, ২০১৯- যোৰহাট সদৰ গোচৰ নম্বৰ 3248/2019 u/s 120(B)/143/153/153(A)/157/158/291/431 IPC ৰ অধীনত অখিল গগৈ, মানস কোঁৱৰ, লক্ষ্যজ্যোতি গগৈ, দিব্যজ্যোতি শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে।

১২ ডিচেম্বৰ, ২০১৯- ধৈৰ্য কোঁৱৰ, বিতু সোণোৱালক চান্দমাৰী আৰক্ষীয়ে দিছ্পুৰ থানাৰ এটা গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে।

১৩ ডিচেম্বৰ, ২০১৯- অখিল গগৈ আৰু তেওঁৰ লগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাসকলক যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ। ধৈৰ্য কোঁৱৰ আৰু বিতু সোণোৱালক গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ।

১৬ ডিচেম্বৰ, ২০১৯- দিছ্পুৰ থানাৰ গোচৰত জামিন লাভ কৰি গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ সময়তে ধৈৰ্য কোঁৱৰ আৰু বিতু সোণোৱালক পুনৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে।

১৭ ডিচেম্বৰ, ২০১৯- NIA ৰ গোচৰ নম্বৰ RC-13-2019/NIA/GUW প্ৰকৃত গোচৰ চান্দমাৰী থানাৰ 1688/2019 u/s 120(B)/124(A)/153(A)/153(B) IPC & R/W Sec 18 & Sec 39 of UAP Act. ৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ আৰু নিয়াৰ বিশেষ আদালতে ১০ দিনৰ NIA ৰ জিম্মাত দিয়ে। অখিল গগৈক দিল্লীস্থিত নিয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ।

১৮ ডিচেম্বৰ, ২০১৯- ১৬ ডিচেম্বৰত পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ধৈৰ্য কোঁৱৰ, বিতু সোণোৱালক পুনৰ বশিষ্ট থানাৰ চাৰিটা গোচৰ (i) 2126/2019 u/s 147/148/342/353/333/325/435 IPC & R/W sec 3 of PDPP Act, (ii) 2127/2019 u/s 147/148/342/353/333/325/435 IPC & R/W sec 3 of PDPP Act, (iii) 2130/2019 u/s 147/148/342/353/333/325/435 IPC & R/W sec 3 of PDPP Act (iv) 2104/2019 u/s 147/148/294/435/353/342/436 IPC & R/W sec 3 of PDPP Act ৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলি ন্যায়ালয়ত জানিবলৈ দিয়ে আৰু পুনৰ গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে।

২৬ ডিচেম্বৰ, ২০১৯- যোৰহাট সদৰ থানাৰ গোচৰত অখিল গগৈসহ তেওঁৰ আটাইকেইজন সতীৰ্থৰ জামিন লাভ।

২৭ ডিচেম্বৰ, ২০১৯ – অখিল গগৈক পুনৰ নিয়াই জিম্মাত বিচাৰি কৰা আবেদন নিয়াৰ বিশেষ আদালতে খাৰিজ কৰে আৰু অখিল গগৈক গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে।

৭ জানুৱাৰী, ২০২০ – ধৈৰ্য কোঁৱৰ, বিতু সোণোৱালক NIA-ই 13/2019 গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু দুইজনক নিয়াৰ বিশেষ আদালতে ১০ দিনৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে।

১৬ জানুৱাৰী, ২০২০ – ধৈৰ্য কোঁৱৰ, বিতু সোণোৱালক নিয়াৰ বিশেষ আদালতে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে।

২০ জানুৱাৰী, ২০২০ – 41 CrPC ৰ জাননী দি মানস কোঁৱৰক নিয়াৰ কাৰ্যালয়ত সোধা পোছাৰ বাবে উপস্থিত হোৱাৰ নিৰ্দেশ।

২৩ জানুৱাৰী, ২০২০- চাৰি দিন সোধা পোছাৰ অন্তত মানস কোঁৱৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে NIAয়ে।

২৪ জানুৱাৰী, ২০২০- নিয়াৰ বিশেষ আদালতে মানস কোঁৱৰক ৭ দিনৰ NIA ৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে।

৩০ জানুৱাৰী, ২০২০ – মানস কোঁৱৰক নিয়াৰ বিশেষ আদালতে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ।

১৫ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২০ – অখিল গগৈ, ধৈৰ্য কোঁৱৰ, বিতু সোণোৱালক অপৰাধ শাখাৰ এটা গোচৰ নম্বৰ 01/2019 u/s 120(B)/122/123/143/147/148/149/150/152/153/326/333/353 IPC ৰ অধীনত গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰতে পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অসম আৰক্ষীয়ে।

১৭ মাৰ্চ, ২০২০ – ৯০ দিনৰ ভিতৰত অভিযোগনামা দাখিল কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে নিয়াৰ বিশেষ আদালতত অখিল গগৈৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে।

১৯ মাৰ্চ, ২০২০ – শিৱসাগৰ সদৰ থানাৰ গোচৰ নম্বৰ 1344/2019 u/s 120(B)/143/150/153/153(A)/157 IPC ৰ অধীনত পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে আৰু শিৱসাগৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতে অখিল গগৈক চাৰি (৪) দিনৰ শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত দিয়ে।

২৪ মাৰ্চ, ২০২০- অখিল গগৈক শিৱসাগৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ।

২৬ মাৰ্চ, ২০২০- উচ্চ ন্যায়ালয়ে অপৰাধ শাখাৰ ০১/২০১৯ নম্বৰৰ গোচৰত জামিন মঞ্জুৰ কৰে।

২৭ মাৰ্চ, ২০২০- চাবুৱা থানাৰ ২৮৯/২০১৯ নম্বৰৰ গোচৰত অখিল গগৈক গ্ৰেপ্তাৰৰ অনুমতি প্ৰদান নকৰিলে ডিব্ৰুগড় আদালতে।

২৮ মাৰ্চ, ২০২০- শিৱসাগৰ সদৰ থানাৰ 1344/2019 নম্বৰ গোচৰত অখিল গগৈৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে শিৱসাগৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশে।

২৮ মাৰ্চ, ২০২০- চাবুৱা থানাৰ নম্বৰ 290/2019 u/s 427/353/34 IPC ৰ অধীনত অখিল গগৈক শিৱসাগৰ জিলা কাৰাগাৰতে গ্ৰেপ্তাৰ চাবুৱা আৰক্ষীৰ।

৩১ মাৰ্চ, ২০২০ – চাবুৱা থানাৰ 290/2019 নম্বৰৰ গোচৰত জামিন মঞ্জুৰ কৰে ডিব্ৰুগড় মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশে।

১ এপ্ৰিল, ২০২০- সকলো গোচৰত জামিন মুক্ত হৈ শিৱসাগৰ জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ সময়ত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে চাবুৱা থানাৰ গোচৰ নম্বৰ 289/2019 u/s 120(B)/147/148/149/336/353/326/307 IPC ৰ অধীনত অখিল গগৈক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে।

১ এপ্ৰিল, ২০২০ – ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ আবেদনৰ ভিত্তিত পূৰ্বে জামিন মঞ্জুৰ হোৱা চাবুৱা থানাৰ 290/2019 নম্বৰ গোচৰৰ জামিন বাতিল কৰে ডিব্ৰুগড়ৰ অতিৰিক্ত মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশে আৰু চাবুৱা থানাৰ 289/2019, 290/2019 দুইটা গোচৰত অতিৰিক্ত ভাবে 153(A)/153(B) & R/W Sec 15(1)(A) of UAP Act ধাৰা সংযোগ কৰে। আদালতে অখিল গগৈক ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে।

৭ এপ্ৰিল, ২০২০ – নিয়াৰ 13/2019 নম্বৰ গোচৰত ধৈৰ্য কোঁৱৰ, বিতু সোণোৱালৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে নিয়াৰ বিশেষ আদালতে। নিয়াৰ বিশেষ আদালতে 13/2019 নম্বৰৰ গোচৰত অখিল গগৈক দিয়া জামিন স্থগিতাদেশ দিয়ে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে।

৯ এপ্ৰিল, ২০২০- চাবুৱা থানাৰ 289/2019 নম্বৰ গোচৰ নিয়ালৈ হস্তান্তৰ আৰু NIA ই 120(B)/147/148/149/336/353/326/307/153(A)/153(B) & R/W Sec 15(1)(A) of UAP Act ধাৰাৰ অধীনত RC-01-2020/NIA/GUW নম্বৰ গোচৰ ৰুজু কৰে আৰু অখিল গগৈক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে।

৯ এপ্ৰিল, ২০২০- গৌৰীসাগৰ থানাৰ গোচৰ নম্বৰ 154/2019 u/s 120(B)/143/150/153/153(A)/157/158/283/431 IPC ৰ অধীনত গৌৰীসাগৰ আৰক্ষীয়ে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে।

১০ এপ্ৰিল, ২০২০ – গৌৰীসাগৰ থানাৰ 154/2019 নম্বৰৰ গোচৰত শিৱসাগৰ আদালতে অখিল গগৈৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে।

১৩ এপ্ৰিল, ২০২০ – NIA ৰ 13/2019 নম্বৰৰ গোচৰত নিয়াৰ বিশেষ আদালতে জামিন মঞ্জুৰ কৰা ধৈৰ্য কোঁৱৰ আৰু বিতু সোণোৱালৰ জামিন স্থগিতাদেশ দিয়ে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে।

১৮ এপ্ৰিল, ২০২০ – অপৰাধ শাখাৰ 01/2019 নম্বৰ গোচৰত কামৰূপ (মেট্ৰ)ৰ সত্ৰ ন্যায়ালয়ে ধৈৰ্য কোঁৱৰ আৰু বিতু সোণোৱালৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে।

২২ এপ্ৰিল, ২০২০ – ডিব্ৰুগড় থানাৰ গোচৰ নম্বৰ 2107/2019 u/s 120(B)/143/147/148/149/341/448/333/353/436/435/427/294/379 IPC & R/W Sec 4 of PDPP Act ৰ ধাৰা উপৰিও অতিৰিক্ত ভাবে 153(A)/153(B) & R/W Sec 15(1)(a) of UAP Act ৰ ধাৰাৰ অধীনত অখিল গগৈক ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে।

২২ এপ্ৰিল, ২০২০ – অখিল গগৈক ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ লৈ যোৱা হয়।

২৩ এপ্ৰিল, ২০২০ – অখিল গগৈ, ধৈৰ্য কোঁৱৰ আৰু বিতু সোণোৱালক নিয়াৰ বিশেষ আদালতত হাজিৰ। পুনৰ NIA ৰ 13/2019 গোচৰৰ অধীনত গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ।

২৮ এপ্ৰিল, ২০২০ – অখিল গগৈ, ধৈৰ্য কোঁৱৰ আৰু বিতু সোণোৱালৰ কণ্ঠস্বৰ পৰীক্ষা।

১১ মে’, ২০২০- টীয়ক থানাৰ ৬৯৪/২০১৯ নং গোচৰত অখিল গগৈৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে।

১৮ মে’, ২০২০- চাবুৱা থানাৰ ২৯০/১৯ নং গোচৰত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অখিল গগৈৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে।

২৮ মে’, ২০২০- চাবুৱা থানাৰ ২৯৩/২০১৯, ২৯৬/২০১৯ আৰু ৩০৭/২০১৯ নং গোচৰত অখিল গগৈক গ্ৰেপ্তাৰ। ১২ ডিচেম্বৰ তাৰিখে ‘কা’ বিৰোধী আন্দোলনৰ সময়ত চাবুৱা থানাৰ অন্তৰ্গত ৰাজহ চক্ৰৰ কাৰ্যালয় জ্বলোৱা, UBI বেংক জ্বলোৱা আৰু ডাকঘৰ জ্বলোৱাৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ।

১ জুন, ২০২০- ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ ২০১৭/২০১৯ নং গোচৰত অখিল গগৈৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে।

৯ জুলাই, ২০২০- কোভিড আক্ৰান্ত ধৈৰ্য কোঁৱৰ আৰু বিতু সোণোৱালক GMCHত ভৰ্তি কৰে কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই।

৯ জুলাই, ২০২০- ১৩ ডিচেম্বৰ তাৰিখে চাবুৱাৰ বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকাৰ ঘৰ জ্বলোৱাৰ অপৰাধত অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে চাবুৱা থানাত ৰুজু হোৱা 292/2020 u/s 147/148/149/325/436/427/307 IPC নং গোচৰত অখিল গগৈক অগ্ৰীম জামিন মঞ্জুৰ কৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে।

১২ জুলাই, ২০২০- কোভিডত আক্ৰান্ত অখিল গগৈক কাৰাগাৰৰ পৰা GMCH ত ভৰ্তি।

১৩ জুলাই, ২০২০- NIA ৰ ১৩/১৯ গোচৰত নিয়াৰ বিশেষ আদালতে মানস কোঁৱৰক জামিন মঞ্জুৰ কৰে আৰু ১৪ জুলাই তাৰিখে মুকলি আকাশৰ তললৈ আহে।

১৫ জুলাই, ২০২০- NIA ৰ ১৩/১৯ গোচৰত নিয়াৰ বিশেষ আদালতে বিতু সোণোৱালৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে।

১৬ জুলাই, ২০২০- চাবুৱা থানাৰ ২৯৩/২০১৯, ২৯৬/২০১৯ আৰু ৩০৭/২০১৯ নম্বৰৰ গোচৰত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জামিন মঞ্জুৰ কৰে।

১৭ জুলাই, ২০২০- NIA ৰ গোচৰত ধৈৰ্য কোঁৱৰক জামিন প্ৰদান কৰে নিয়াৰ বিশেষ ন্যায়ালয়ে।

১৯ জুলাই, ২০২০ – NIA, Crime Branch সহ ৭ টাকৈ গোচৰত জামিন লাভ কৰি কাৰাগাৰৰ পৰা বাহিৰলৈ আহে ধৈৰ্য কোঁৱৰ আৰু বিতু সোণোৱাল।

৭ আগষ্ট, ২০২০ – নিয়াৰ বিশেষ আদালতে ১৩/১৯ নং গোচৰত অখিল গগৈৰ জামিন আবেদন নাকচ কৰে।

৮ আগষ্ট, ২০২০ – নিয়াৰ বিশেষ আদালতে জামিন মঞ্জুৰ কৰা ধৈৰ্য কোঁৱৰ, বিতু সোণোৱাল আৰু মানস কোঁৱৰৰ জামিন নাকচ কৰিবলৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন জনায় NIA য়ে।

৪ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২০ – নিয়াৰ আদালতে অখিল গগৈৰ ১৩/১৯ নম্বৰ গোচৰৰ জামিন নাকচ কৰা ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত অখিল গগৈৰ জামিন বিচাৰি আবেদন।

৯ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২০ – নিয়াৰ বিশেষ আদালতে জামিন নাকচ কৰা ১৩/১৯ নং গোচৰৰ জামিন প্ৰত্যাহ্বান জনাই অখিল গগৈৰ অধিবক্তাই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত জামিন আবেদন জনায়।

১ অক্টোবৰ, ২০২০ – NIA ৰ দ্বিতীয়টো গোচৰ ০১/২০২০ ত অখিল গগৈৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে নিয়াৰ বিশেষ আদালতে।

২ অক্টোবৰ, ২০২০ – ৰাইজৰ দলৰ আত্মপ্ৰকাশ।

৬ অক্টোবৰ, ২০২০ – নিয়াৰ বিশেষ আদালতে জামিন মঞ্জুৰ কৰা নিয়াৰ দ্বিতীয়টো গোচৰৰ ০১/২০২০ ৰ জামিন বাতিল কৰিবলৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন জনাই NIA য়ে।

৭ জানুৱাৰী, ২০২১ – ৰাইজৰ দলৰ প্ৰথম অধিবেশনৰ আৰম্ভণি। উক্ত দিনাই নিয়াৰ প্ৰথমটো গোচৰ ১৩/১৯ নম্বৰ গোচৰত অখিল গগৈৰ জামিন নাকচ কৰি নিয়াৰ আদালতৰ ৰায়দান অব্যাহত ৰাখে।

৯ জানুৱাৰী, ২০২১- নতুনকৈ গঠিত ৰাজনৈতিক দল ৰাইজৰ দলৰ নেতৃত্ব অখিল গগৈয়ে ল’ব বুলি ঘোষণা।

২৯ জানুৱাৰী, ২০২১- নিয়াৰ প্ৰথমটো গোচৰৰ ১৩/১৯ নম্বৰ গোচৰত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জামিন নাকচ কৰা ৰায়ৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আদেৱন অখিল গগৈৰ।

১১ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২১– ‘এতিয়াই জামিন বিচাৰিবলৈ সময় হোৱা নাই’ কৈ অখিল গগৈৰ আবেদন প্ৰত্যাখান কৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে।

৪ মাৰ্চ, ২০২১- কাৰাগাৰৰ পৰা অখিল গগৈয়ে লিখা এখন মুকলি পত্ৰত এআইইউডিএফক সাম্প্ৰতিক দল আখ্যা।

৮ মাৰ্চ, ২০২১- বিধানসভা নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ কাৰাগাৰৰ পৰাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে অখিল গগৈয়ে।

৯ এপ্ৰিল, ২০২১- নিয়াৰ দ্বিতীয়টো গোচৰ ০১/২০২০ ৰ জামিন প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ NIA য়ে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত কৰা আবেদন ন্যায়ালয়ে প্ৰত্যাহাৰ কৰে। অৰ্থাৎ উক্ত গোচৰৰ অখিল গগৈৰ জামিন অব্যাহত থাকে।

২৭ এপ্ৰিল, ২০২১- কাৰাগাৰৰ পৰাই বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ।

২ মে’, ২০২১- প্ৰায় ১২ হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হয় অখিল গগৈ। কাৰাগাৰৰ পৰাই নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰি জয়ী হোৱা অসমৰ প্ৰথমজন ব্যক্তি আৰু ভাৰতৰ দ্বিতীয়জন ব্যক্তি।

২১ মে’, ২০২১ – কাৰাগাৰৰ পৰাই বিধানসভাৰ মজিয়ালৈ গৈ শপতগ্ৰহণ।

২২ জুন, ২০২১- নিয়াৰ দ্বিতীয়টো ০১/২০২০ নম্বৰ গোচৰত অখিল গগৈ সহ জগজিৎ গোহাঁই, ভূপেন গগৈক দোষমুক্ত ঘোষণা নিয়াৰ আদালতৰ। গোচৰটোৰ পৰা UAPA ৰ ধাৰা প্ৰত্যাহাৰ, কেৱল IPC 144 আৰু 188 ধাৰা আৰোপ কৰিলে, গোচৰটো ডিব্ৰুগড় চেচন আডালতলৈ প্ৰেৰণ। একে দিনাই অন্যতম অভিযুক্ত ভাস্কৰজ্যোতি ফুকনক জামিন প্ৰদান কৰিলে নিয়াৰ আদালতে।

২৫ জুন, ২০২১- দুদিনৰ পেলেৰত মুক্তি লাভ কৰি অখিল গগৈয়ে পুত্ৰ আৰু মাতৃক সাক্ষাৎ কৰে।

২৯ জুন, ২০২১- অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে আদালতত নতুন অতিৰিক্ত অভিযোগনামা দাখিল NIA ৰ।

১ জুলাই, ২০২১ – নিয়াৰ ১৩/২০১৯ নম্বৰ গোচৰত অখিল গগৈ, ধৈৰ্য কোঁৱৰ, বিতু সোণোৱাল আৰু মানস কোঁৱৰক দোষমুক্ত ঘোষণা নিয়া আদালতৰ। ৫৬৭ টা দিনৰ অন্তত ন্যায় লাভ অখিল গগৈৰ।