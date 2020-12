কি পালো নহয়, কি আছে ভবাৰহে বৰ্ষ ‘২০২০’…

ৰাজৰ্ষি চহৰীয়া

এতিয়া বিদায়ৰ ক্ষণ। পদূলি মুখত ২০২১। পুৰণি বছৰটোক এৰি সকলোৱা আকোৱালি ল’ব নতুন বৰ্ষক। মাত্ৰ ৩টা দিনৰ পাছতেই সকলোৱে নতুন বৰ্ষত নতুন আশা, উদ্যম আৰু পৰিকল্পনাৰে পৰিচালনা কৰিব নিজৰ জীৱন। ২০২০ বৰ্ষৰ স্মৃতি ক’বলৈ গ’লে সকলোৰে মনলৈ অহা প্ৰথমটো শব্দই হ’ল কোৰোনা ভাইৰাছ।

২০২০ বৰ্ষৰ প্ৰায় ৭-৮ মাহ সময় বাসগৃহৰ ভিতৰত কটাবলগীয়া হ’ল দেশবাসীয়ে। কিয়নো বাহিৰত ঘূৰি আছে কোভিড-১৯! ২০২০ বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী-মাৰ্চ মাহত ভাৰতত আৰম্ভ হৈছিল কোৰোনাৰ সংক্ৰমণ। যি সংক্ৰমণে এনে এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিলে, যি পৰিস্থিতিৰ কথা হয়তো কোনোৱে কল্পনাই কৰা নাছিল।

বিশ্বৰ আন প্ৰান্তৰ লগতে দেশতো লাখ লাখ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে। কিমান যে পৰিয়ালে হেৰুৱালে নিজৰ আপোনজনক। ২৮ ডিচেম্বৰ, ২০২০ৰ নিশা ৮.৫৪ বজালৈকে প্ৰায় ১,৪৮,০০০ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হৈছে কোৰোনা ভাইৰাছৰ ফলত। ২০২০ বৰ্ষটোত এনেদৰে লাখ লাখ লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি নিয়া কোৰোনাৰ প্ৰভাৱ অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰতো পৰিছে।

কোৰোনাত আক্ৰান্ত ১৪৮০০০জনৰো লোকৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু…

ইন্টাৰনেশ্যনেল মানীটেৰী ফাণ্ড চমুকৈ আইএমএফৰ ২০২০ৰ অক্টোবৰত প্ৰকাশ কৰা এক সমীক্ষা অনুসৰি কোৰোনা ভাইৰাচৰ ফলত ভাৰতীয় অৰ্থনীতিত এই বৰ্ষত ১০.৩ শতাংশ হ্ৰাস পোৱাৰ অনুমান ব্যক্ত কৰা হৈছে। আইএমএফে অক্টোবৰ, ২০২০ত গ্ল’বেল ইক’ন’মীও ৪.৪ শতাংশ হ্ৰাস পাব বুলি কয়।

কিন্তু তাৰ বিপৰীতে ২০২১চনত গ্ল’বেল ইক’ন’মী ৫.২ শতাংশ বৃদ্ধি পোৱাৰ অনুমান কৰিছে আইএমএফে। যি এক ভাল খবৰ। ইয়াৰোপৰি আইএমএফে কয় যে, ২০২১ত ভাৰতৰ অৰ্থনীতি ৮.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাব। আৰু চীনৰ পাছতেই তীব্ৰগতিত অৰ্থনীতি বৃদ্ধি পোৱাৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰিব ভাৰতেও।

২০২১ বৰ্ষত চীনৰ অৰ্থনীতি ৮.২ শতাংশ বৃদ্ধি পোৱাৰ অনুমান কৰিছে ইন্টাৰনেশ্যনল মানীটেৰী ফাণ্ডে। উল্লেখ্য যে, ইয়াৰ পূৰ্বে ২০১৯ত ভাৰতৰ অৰ্থনীতি বৃদ্ধিৰ হাৰ ৪.২ শতাংশ আছিল। অৰ্থনীতিৰ লগতে শিক্ষা খণ্ডতো এই প্ৰভাৱ পৰা দেখা পোৱা গৈছে।

কোৰোনাই সম্পূৰ্ণ এটা শিক্ষা বৰ্ষতেই খেলি-মেলি লগাই দিছে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পাঠগ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বে নোপোৱা-নেদেখা এক পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ’ব লগা হ’ল। ২০২০তেই শিক্ষাৰ্থীসকলে লাভ কৰিলে অনলাইন ক্লাছ। স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে তথ্য-প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ অধিক বুজিবলৈ এক সুযোগ লাভ কৰিছে যদিও যিসকলৰ বাসগৃহত নাই লেপট’প বা এন্ড্ৰইড ম’বাইল তেওঁলোকে কিন্তু বহু পিছ পৰি ৰ’ল পাঠগ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত। লাহে লাহে পুনৰ বিদ্যালয়সমূহৰ শ্ৰেণী কোঠাত বেটছ হিচাপে পাঠদান কৰা হৈছে যদিও ২০২১ৰ ১ জানুৱাৰীৰ পৰাহে সম্পূৰ্ণকৈ খোলা হ’ব শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ।

ছেবাই ‘SIQES EDUAID LLP’ৰ সহযোগত ইউটিউবৰ জৰিয়তে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ–ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কৰিছিল শিক্ষাদানৰ ব্যৱস্থা…

দেশবাসীয়ে এতিয়া অতি হেঁপাহেৰে বাট চাইছে ২০২১বৰ্ষলৈ। নতুন বছৰত যাতে পুৰণি দুখবোৰ আঁতৰি সুখবৰ আহে তাৰেই কৰিছে সকলোৱে কামনা। তাৰমাজতে অসমত এতিয়া চলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি। কিয়নো আহি আছে ২০২১ বৰ্ষৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন।

২০২১ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই যেন ২০২০ত হৈ গ’ল দুখনকৈ ছেমি ফাইনেল। অৰ্থাৎ বিটিচি নিৰ্বাচন আৰু তাই স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন। ৭ ডিচেম্বৰ, ২০২০ত বিটিআৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ প্রথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ হয়। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ওদালগুৰিৰ ১০টা আৰু বাক্সাৰ ১১টা সমষ্টিত হয় ভোটগ্ৰহণ। তাৰপাছত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ অনুষ্ঠিত হয় ১০ ডিচেম্বৰ, ২০২০ত।

বছৰটোৰ শেষৰ ফালে অনুষ্ঠিত এই নিৰ্বাচনে ২০২১ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৰূপ ৰেখা কেনেকুৱা হ’ব পাৰে তাৰেই এক আভাস দি থৈ গ’ল। ১২ ডিচেম্বৰ, ২০২০ত এই নিৰ্বাচনৰ ওলাল ফলাফল। বিটিচিৰ ভোটাৰ ৰাইজে বিপিএফক ১৭খন আসন, ইউপিপিএলক ১২খন আসন, বিজেপিক ৯খন আসন আৰু কংগ্ৰেছক এখন আৰু জিএছপিক এখন আসনত জয়যুক্ত কৰে। অধিক সংখ্যক আসন বিপিএফে জয়ী হয় যদিও মেজিক নম্বৰ ২১ লাভ নকৰাৰ পাছত ইউপিপিএল, বিজেপি আৰু জিএছপিৰ মিত্ৰজোঁটে গঠন কৰিলে পৰিষদ।

বিটিচি নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হৈছিলহে মাত্ৰ, তাৰেই কিছুদিনৰ পাছত অৰ্থাৎ ১৭ ডিচেম্বৰ, ২০২০ত অনুষ্ঠিত হ’ল তিৱা স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন। তাৰপাছত ১৯ ডিচেম্বৰ, ২০২০ত ঘোষণা হ’ল ফলাফল। ৩৩খনকৈ আসনত বিজেপি প্ৰাৰ্থী জয়ী হোৱাৰ বিপৰীতে দুখনত অগপ আৰু মাত্ৰ এখন আসনতহে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জয় লাভ কৰে।

কোৰোনা মহামাৰী, অৰ্থনীতিৰ মন্দাৱস্থা, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোভিড-১৯ৰ প্ৰভাৱ আৰু নিৰ্বাচন এই মাজতেই যেন পাৰ হৈ যাবলৈ লৈছে ২০২০ বৰ্ষ। বহু আশা-পৰিকল্পনা ২০২০ক লৈ কৰিছিল দেশবাসীয়ে। কিন্তু সেই সকলোবোৰ বাস্তৱত পৰিণত নহ’ল। বহুজনে নিজৰ আপোন, নিজৰ সপোন সকলো এৰি আন পথে বাট ল’ব লগা হ’ল। দেখা দিলে ধনৰ অভাৱে। কিন্তু তাৰ মাজতো যে সকলোৱে জীৱন অতিবাহিত কৰিছে নতুন আশাৰ বাবে। যেন ২০২১ হৈ পৰে তেওঁলোকৰ বাবে অধিক ভাল।

ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ পোষ্ট…

হয়তো সেয়েহে বছৰটোৰ অন্তিম ক্ষণত ‘২০২০’ বৰ্ষটোক লৈ ছ’চিয়েল মিডিয়াতো বিভিন্নজনে মন্তব্য কৰিছে। বহুতে ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰামত পোষ্ট দিছে- ‘2020 was not about what I got but what I have’। অৰ্থাৎ ২০২০ বৰ্ষটোত কি পালো ভবাতকৈ লগত কি আছে বা থাকি গ’ল ভবাটোহে প্ৰয়োজনীয়। এতিয়া অপেক্ষা কেৱল ২০২১ৰ আৰু নতুনকৈ সকলো আৰম্ভ কৰাৰ পৰিকল্পনাৰ।