‘পঢ়ক আৰু ডাঙৰকৈ হাঁহক’- উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিনো ক’লে?

মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈ

নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন ৰাজ্যবাসীয়ে বিৰোধিতা কৰা সময়ত এই আইনৰ পক্ষে যুক্তি দাঙি ধৰি অসম চুক্তিৰো অপবাখ্যা কৰা বুলি অভিযোগৰ আঙুলি উঠিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে। যি সময়ত অসমৰ ৰাইজে এই আইনে জাতীয় জীৱনলৈ শংকা কঢ়িয়াই আনিব বুলি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে, সেই সময়ত এই আইনে জাতি ৰক্ষা কৰিব বুলি অদ্ভূত যুক্তি দাঙি ধৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।

তাৰ মাজতে সোণোৱাল মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু কেইবাজনো মন্ত্ৰীৰ দপ্তৰ সালসলনি কৰি ৪টাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অৰ্পণ কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ হাতত। যোগেন মহন আৰু সঞ্জয় কিষাণক নতুনকৈ মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পাছত সোণোৱাল মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰীৰ সংখ্যা ১৮জনলৈ বৃদ্ধি পালে।

মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে গৃহ, ৰাজনীতি, জিএডি, অসমচুক্তি ৰূপায়ন, প্ৰশাসন, তথ্য আৰু জনসংযোগ, সীমান্ত উন্নয়ন, ক্ৰীড়া আৰু যৱ কল্যাণ শক্তি, শ্ৰমিক কল্যাণ আদি দপ্তৰ নিজৰ হাতত ৰখাৰ বিপৰীতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিত্ত, স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ, শিক্ষা, গড়কাপ্তানিৰ দৰে বিভাগ অৰ্পণ কৰে ১৮ জানুৱাৰী, ২০২০ত।

মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণৰ পাছত কাৰ হাতত কি দপ্তৰ…

পূৰ্বে বিত্ত, স্বাস্থ্য, গড়কাপ্তানি দপ্তৰ থকাৰ পাছতো শিক্ষাৰ দৰে বিভাগ এটা পুনৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিলে মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ পাছতেই। ১৮ জানুৱাৰী, ২০২০ত পুৱা ভাগতেই দুই নতুন মন্ত্ৰীয়ে শপত লৈছিল। সেই দুগৰাকী মন্ত্ৰী ক্ৰমে যোগেন মহনক ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ মৰ্যাদা দি ৰাজহ বিভাগৰ স্বতন্ত্ৰ দায়িত্ব, অতিৰিক্তভাৱে গড়কাপ্তানি বিভাগ আৰু সঞ্জয় কিষাণক চাহ জনগোষ্ঠী উন্নয়নৰ স্বতন্ত্ৰ দায়িত্ব আৰু শ্ৰমিক কল্যাণৰ দায়িত্ব দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে।

কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলৰ ভিতৰত অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা, প্ৰমীলাৰাণী ব্ৰহ্ম, কেশৱ মহন্ত, পৰিমল শুক্লবৈদ্য, ৰঞ্জিত দত্ত, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, চুম ৰংহাং, ফণীভূষণ চৌধুৰী, চন্দন ব্ৰহ্ম, ৰিহন দৈমাৰীৰ পূৰ্বৰ দপ্তৰসমূুহ একে থাকিল যদিও, ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীসকলক কিছু অতিৰিক্ত দায়িত্ব দিলে এই সালসলনিৰ পাছত।

ভৱেশ কলিতাক জলসিঞ্চনৰ লগতে অতিৰিক্তভাৱে শিক্ষা বিভাগৰ, পীয়ুষ হাজৰিকাক পূৰ্বৰ দায়িত্বৰ উপৰিও নগৰ উন্নয়নৰ স্বতন্ত্ৰ দায়িত্ব দিলে যদিও, পূৰ্বৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ পৰা শিক্ষাৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগটো কাটি নিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে।

তাৰ ঠাইত সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যক সমবায়ৰ দায়িত্ব দিলে যদিও, এই দপ্তৰৰ সালসলনি কেৱল শিক্ষা বিভাগৰ দায়িত্ব পূৰ্বৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ পৰা আঁতৰাই নিয়াৰ বাবেই যেন কৰা হ’ল তেনে এক অনুভৱেই হয়। শিক্ষক সকলৰ ক্ষোভ, শিক্ষকসকলক লৈ কৰা ডাইভাৰ শীৰ্ষক বিতৰ্কিত মন্তব্য, মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ঠিকা আৱন্টনত হোৱা খেলিমেলি আৰু শাসকীয় দলৰ বিধায়কৰে অভিযোগৰ ভিত্তিত সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ পৰা শিক্ষা বিভাগ কৰ্তন কৰা বুলি চৰ্চা চলিছে।

দিছপুৰৰ ৰাজনীতিৰ এনে পৰিৱৰ্তনৰ মাজতে ৰাইজে বিচাৰিলে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বাতিলৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা আছু নেতৃত্বই বিকল্প ৰাজনৈতিক দল গঠন হ’ব বুলি পুনৰ মন্তব্য কৰিলে ১৮ জানুৱাৰীত।

ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ প্ৰতিবাদৰ ঢৌ অব্যাহত। এই সংশোধিত আইনৰ বিৰুদ্ধে ন্যায়ালয়ত তৰা গোচৰ যুঁজিবলৈ কৃষক ৰাইজে আছুৰ নেতৃত্বৰ হাতত অৰ্পন কৰিলে ৪৫০ কুইন্টল ধান আৰু ৮০ হাজাৰ টকা। আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ হাতত এই দান আগবঢ়ালে নাহৰকটীয়াৰ চাচনীৰ ৰাইজে।

‘কা’ৰ বিৰুদ্ধে কেৱল প্ৰতিবাদেই নহয়, আইনী যুঁজত নামিবলৈ চাচনীৰ কৃষকে আগবঢ়ালে ৪৫০ কুইন্টল ধান…

এইবোৰ কথাক অস্বীকাৰ কি হতে কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তথা বিজেপি নেতৃত্বই? তাৰ মাজতেই মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দম্ভালি- নতুন দল গঠন হ’লে হেনো বিজেপিৰ আসনৰ সংখ্যা ১০১লৈ বৃদ্ধি পাব।

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজহুৱা সভাত এনে মন্তব্যও কৰিলে যে, মোডী-অমিত শ্বাহে অসমৰ পৰা তেল নলয়, গেছ নলয়,বৰঞ্চ অসমক দিবহে। কিন্তু এই চৰকাৰৰ দিনতেই জানো কেন্দ্ৰৰ পৰা বহু বছৰ ধৰি পাব লগা ৰয়েলিটিৰ এটা অংশ পোৱা নাছিল? যদি দিল্লীয়ে তেল, গেছ নলয় তেনেহ’লে সেয়া কিহৰ ৰয়েলিটি আছিল?

অসমচুক্তিৰ ৬ নং দফা, ৫ নং দফাক লৈ সৰৱ হৈ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ পক্ষত যুক্তি দি বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে জনোৱা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্দৰ্ভত পুনৰ কটাক্ষ কৰি ক’লে- ছিনিয়ৰ গগৈক ভয় নাখালো, মিডিল গগৈক ভয় নাখালো, এতিয়া জুনিয়ৰ গগৈক ভয় খাম নেকি?

ছিনিয়ৰ গগৈ অৰ্থাৎ তৰুণ গগৈ, মিডিল গগৈ অৰ্থাৎ অখিল গগৈ আৰু জুনিয়ৰ গগৈ অৰ্থাৎ লুৰিণজ্যোতি গগৈক ভয় নাখাওঁ বুলি কোৱা এইগৰাকী নেতাই তেনেহ’লে কিয় মিছা অপবাদত তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ দিনতেই মাওবাদী সজাই অখিল গগৈক কাৰাগাৰত বন্দী কৰি থৈছে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবনে?

ৰাজদ্বীপ ছৰদেশাইয়ে ‘2019 How Modi Own India’ শীৰ্ষক এক গ্ৰন্থত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিয় কংগ্ৰেছ এৰিব লগা হৈছিল সেই কথা লিখিছিল। এইগৰাকী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জানো ৫২গৰাকী বিধায়কৰ সমৰ্থন আছে বুলি পত্ৰ লৈ ছোনিয়া গান্ধী, ৰাহুল গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ যোৱা নাছিলনে?

মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সেই দাবী আৰু গগৈক শাসনৰ পৰা উফৰাবলৈ চলোৱা চেষ্টা কিদৰে বিফল হৈছিল সেই কাহিনী এই গ্ৰন্থত আছে। তাৰপাছতো তেওঁ ভয় খাই কংগ্ৰেছ এৰা নাছিল বুলি মানি লওঁ কেনেকৈ? কিয়নো গগৈৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ গৈ দিল্লীৰ নেতৃত্বৰ পৰা সঁহাৰি নাপায় কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিৰ শৰণাপন্ন হোৱা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভয় খোৱা নাছিল যদি কিহৰ বাবে ৫২জন কংগ্ৰেছ বিধায়ক তেওঁৰ সমৰ্থনত আছে বুলি সেই যুঁজ এৰি পলাব লগা হ’ল সেই উত্তৰ হয়তো তেওঁ কেতিয়াবা দিব।

এই কিতাপখনৰ কেইবাটাও পৃষ্ঠাত এইবোৰ কথা আছে। ‘An Enigma Called Rahul Gandhi’ শীৰ্ষক পঞ্চম অধ্যায়ত এই কথা সবিস্তাৰে তেওঁ লিখিছে- ‘The party leadership agreed to send Kharge as an observer to Guwahati to verify Sarma’s claim that he enjoyed the support of majority of the MLS’s. Kharge report confirmed that Sarma was backed by fifty-two of the seventy-eight MLS’s. ‘I was assured by Soniaji and Ahmed patel that it was only a matter of time before I was made Chief Minister,’ claimed Sarma.’

এয়া কাৰ জয়? ছিনিয়ৰ গগৈৰ নে তেওঁৰ?

মানুহক বিভ্ৰান্তিৰ মাজত ৰাখি জাতীয় স্বাৰ্থক ৫ লাখ বিদেশী নাগৰিকক নাগৰিকত্ব দিয়াৰ স্বাৰ্থত যুক্তি, আৱেগিক আৰু সাম্প্ৰদায়িক বিভাজনৰ ৰাজনীতিৰ খেল খেলা সকলক এদিন জানো সময়ে বিচাৰ নকৰিব?

এনডিটিভিৰ হিন্দী সংস্কৰণত এক লেখা লিখিছিল বিশিষ্ট সাংবাদিক ৰবিশ কুমাৰে। যাৰ শিৰোনাম আছিল- ‘CAA पर असम के मंत्री हिमंता बिश्व शर्मा का बयान पढ़ें और जोर से हंसे’। অৰ্থাৎ ‘কা’ৰ বিৰুদ্ধে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য পঢ়ক আৰু ডাঙৰকৈ হাঁহক।

এই লেখাত ৰবীশ কুমাৰে লিখিছে- ‘हिमंता कहते हैं कि इस क़ानून में धार्मिक प्रताड़ना पर नागरिकता देने की कोई शर्त ही नहीं है. यहां पर रूकें और ज़ोर से तीन बार हा हा हा कहें. फिर आगे पढ़ें.’

যাৰ অসমীয়া অৰ্থ হ’ল- ‘হিমন্তই কৈছে যে এই আইনত ধৰ্মীয় নিৰ্যাতনৰ ভিত্তি নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰাৰ কোনো চৰ্ত নাই। ইয়াতে ৰখক আৰু ডাঙৰকৈ তিনিবাৰ হা হা হাকৈ হাঁহক আৰু আগলৈ পঢ়ক।’

তাৰ পাছত ৰবীশ কুমাৰে লিখিছে- ‘हिमंता ने टाइम्स ऑफ़ इंडिया से कहा है कि कड़े नियम बनाए जा रहे हैं ताकि कोई फ्राड तरीक़े से धर्मांतरण का बहाना बना कर नागरिकता न ले ले. उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान से छह मज़हबों के लोगों को नागरिकता देने के लिए धार्मिक प्रताड़ना कभी कोई शर्त ही नहीं थी. फिर से हंसे.. हा हा हा… अब आगे पढ़ें.’

ৰবীশ কুমাৰে লিখা এই কথাখিনিৰ অসমীয়া ভাৱাৰ্থ এনে ধৰণৰ- ‘হিমন্তই টাইমছ অৱ ইণ্ডিয়াক কৈছে যে কঠোৰ নিয়ম বনোৱা হৈছে যাতে কোনোৱে ধৰ্মান্তৰৰ বাহানা বনাই যাতে নাগৰিকত্ব লাভ নকৰে। তেওঁ নিজৰ এক ইন্টাৰভিউত কৈছে যে, বাংলাদেশ, পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ পৰা ৬ বিভিন্ন ধৰ্মীয় লোকক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰাৰ বাবে ধৰ্মীয় নিৰ্যাতন কোনো চৰ্তই ৰখা হোৱা নাছিল। পুনৰ হা হা হাকৈ হাঁহক আৰু আগলৈ পঢ়ক।’

ৰবীশ কুমাৰে লিখা কথাবোৰ সঁচানে? সঁচাকৈ টাইমছ অৱ ইণ্ডিয়াত এইবোৰ কথা আছেনে? ইমান দায়িত্বশীল মন্ত্ৰী এগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এনে কথা ৰবীশ কুমাৰে লিখিব নোৱাৰে বুলি ভাবিও এই কথাও মানি ল’বলৈ টান যে যিসময়ত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ বা নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে কৈ আছে- বিদেশী ৰাষ্ট্ৰত ধৰ্মীয় নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা লোকসকলকহে এই আইনৰ অধীনত নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হ’ব। কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যদি এনেকৈ কৈছে, তেনেহ’লে দেখোন আকাশ-পাতাল পাৰ্থক্য।

সেই অনুসন্ধান কৰোতে গম পোৱা গ’ল ১৮ জানুৱাৰী, ২০২০ত টাইমছ অৱ ইণ্ডিয়া কাকতত প্ৰবীণ কলিতাই নামত লিখা সেই বাতৰিটোৰ শিৰোনামে আছিল- ‘Himanta Biswa Sarma says CAA rules won’t consider religious’

টাইমছ অৱ ইণ্ডিয়াত কি কৈছিল…

ৰবীশ কুমাৰে টাইমছ অৱ ইণ্ডিয়াৰ উদ্ধৃত্তিৰেই লিখিছিল- ধৰ্মীয় নিৰ্যাতনৰ বলি বুলি প্ৰমাণ কৰিব কেনেকৈ? ইয়াৰ বাবে তেওঁলোক বাংলাদেশলৈ যাব লাগিব। তাৰ পৰা প্ৰমাণপত্ৰ আনিব লাগিব। যিবোৰ কথা টাইমছ অৱ ইণ্ডিয়াৰ সেই খবৰটোক ভিত্তি কৰি তেওঁ লিখিছে- ‘मंत्री जी कहते हैं कि कैसे साबित करेंगे कि धार्मिक प्रताड़ना हुई है? इसके लिए बांग्लादेश जाना होगा… वहां से प्रमाण पत्र लाना होगा… बांग्लादेश क्यों ऐसा प्रमाण देगा? सोचिए असम के उप मुख्यमंत्री हिमंता विस्वा शर्मा भी क़ानून को नहीं समझ पाए या वो यह समझ रहे हैं कि जनता वाक़ई उल्लू है. उसे एक बार धार्मिक प्रताड़ना बोल कर उल्लू बनाया जा सकता है और फिर दोबारा धार्मिक प्रताड़ना है ही नहीं ये बोल कर भी उल्लू बनाया जा सकता है…’

সংসদৰ বাহিৰে-ভিতৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে কৈ আছে- ধৰ্মীয় নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ ভাৰতলৈ ঘূৰি অহা হিন্দু সকলকহে নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হ’ব। কিন্তু অসমৰ মন্ত্ৰীজনে এখন ৰাষ্ট্ৰীয় কাকতক সেই কথা তেনে নহয় বুলি মন্তব্য কৰাক লৈ এইদৰে উপহাস কৰিছে সাংবাদিকগৰাকীয়ে।

তেওঁ লিখাটোৰ এই কথাখিনিৰ ভাৱাৰ্থ এনে আছিল- ‘ভাবক অসমৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইয়ো এই আইনখন বুজি পোৱা নাই নে তেওঁ বুজি আছে যে সঁচাকৈ মূৰ্খ। এবাৰ ধৰ্মীয় নিৰ্যাতন বুলি কৈ জনতাক মূৰ্খ সজাব পাৰে আৰু দ্বিতীয়বাৰ ধৰ্মীয় নিৰ্যাতন নহয় বুলি কৈওঁ মূৰ্খ সজাব পাৰে…’

কোনে কেনেকৈ কাক মূৰ্খ সজাইছে সেয়া এনেদৰেই ওলাই পৰিছে। পিছে সেই ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰৰ সাংবাদিকগৰাকীও এটা ভুল কৰি পেলালে। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তেওঁ লেখাত উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী সজাই পেলালে। এবাৰ দুবাৰ নহয়, কেইবাবাৰো তেওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী আখ্যা দিলে। হয়তো এনেও হ’ব পাৰে যি ধৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই আইনখনৰ সপক্ষে মাত মাতি আহিছে, তেওঁ ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী থাকোতে এনে লম্ফ-জম্ফ কৰা মানুহজন ছাগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী নহ’লেও উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীয়েই হ’ব।