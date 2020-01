আকৌ এবাৰ… (দূৰতে নমস্কাৰ)…

মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈ

অসমীয়া মানুহ স্বাভিমানী। প্ৰলোভনেৰে অসমীয়া মানুহৰ অন্তৰ জয় কৰিব নোৱাৰি। সেই প্ৰমাণ পোৱা গ’ল ধেমাজিত। ব্যৱধান আছিল মাত্ৰ ২৪ ঘণ্টাৰ। ৮ জানুৱাৰী, ২০২০।ধেমাজিত আয়োজন কৰিছিল শাসকীয় বিজেপিয়ে শান্তি সমদল।

শান্তি সমদল হ’লেও এয়া আছিল ‘কা’ৰ সমৰ্থনত বিজেপিৰ শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ এক খেল। এই সভাত অংশ লৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই। ধেমাজিত শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ সমদললৈ জনতাৰ সমৰ্থন আছে বুলি উল্লেখ কৰি এনে মানুহ পূৰ্বে দেখা নাই আৰু এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডী, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ প্ৰতি থকা অপাৰ সমৰ্থনকে প্ৰকাশ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছিল মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।

একেই ধেমাজি জিলাতেই ২৪ ঘণ্টাৰ ব্যৱধানত ‘কা’ বিৰোধী প্ৰতিবাদলৈ ওলাই আহিল অগণন লোক। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ এইসকল গণদেৱতা। যিফালেই চকু যায়, সেইফালেই কেৱল মানুহ।

আগদিনা জিন্দাবাদ ধ্বনিত মুখৰিত হৈছিল ধেমাজিৰ আকাশ-বতাহ আৰু পাছদিনা মুৰ্দাবাদ ধ্বনিৰে কঁপি উঠিছিল ধেমাজি। কা বিৰোধী আন্দোলন বনাম শান্তি সমদল। এই কা বিৰোধী প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰাই ধেমাজিবাসীয়ে আছুৰ ৰণশিঙা কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ যি বাৰ্তা দিলে সেই বাৰ্তা এতিয়া কেনেকৈ অস্বীকাৰ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে।

কেৱল ধেমাজিয়েই নহয়, ৰাজ্যৰ চৌদিশে কা বিৰোধী প্ৰতিবাদত, জনতাৰ প্ৰতিবাদী কণ্ঠত দিল্লী-দিছপুৰ কঁপি উঠিল। দিল্লী-দিছপুৰক হুছিয়াৰ কৰি প্ৰতিবাদী ৰাইজে এই বাৰ্তা দিলে যে তোমালোকে আমাৰ দাবী নমনালৈকে প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব।

ধেমাজিৰ কচাৰী মৈদানত কি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই দৃশ্য মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চাওঁক আৰু বুজক। এনেদৰে জনসমাগম হোৱা ধেমাজিৰ এই দুই দৃশ্যৰ মাজত কিছু পাৰ্থক্য আছে। ৮ জানুৱাৰী, ২০২০ত বিজেপিৰ শান্তি সমদললৈ অহা মানুহবোৰে সঁচাকৈ কা সমৰ্থন কৰিছিলনে? নে চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰা হ’ব বুলি কোনো কোনোৱে ভাবুকি দি এই সমাবেশলৈ আহিবলৈ বাধ্য কৰিছিল সেই খবৰো লওঁক।

কিন্তু ৯ জানুৱাৰীৰ দিনা স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই অহা মানুহবোৰৰ অন্তৰত আছিল জাতীয় আৱেগ, জাতিৰ প্ৰতি থকা আন্তৰিকতা আৰু দায়ৱদ্ধতা। ধেমাজিত আয়োজিত আছুৰ ৰণশিঙা কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ এ জে ৱাই চি পিৰ সাধাৰণ সম্পাদক পলাশ চাংমাই মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালক সতৰ্ক কৰি দি ক’লে- ৰাইজক আৱেগিক কৰি আৰু লাভ নাই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত্যাগৰো দাবী তুলিলে তেওঁ।

এই ৰণশিঙা কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ আগদিনা আছুৰ নেতৃত্বলৈ আঙুলি তোলা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো প্ৰত্যুত্তৰ দিলে আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। চান্দা তোলা দোকান বন্ধ হ’ব জাতীয় কথাৰে আছুক কটাক্ষ কৰা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম নোলোৱাকৈ গগৈয়ে ক’লে আছু কেনেদৰে চলে সেই কথা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইহে জানিব। ধন দাবী কৰিবলৈ গৈ আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা সকলৰ মুখত এনে কথা ভূতৰ মুখত ৰাম নাম সদৃশ বুলি প্ৰত্যুত্তৰ দিলে গগৈয়ে।

এফালে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই অহা ৰাইজ। আনফালে চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাত অহা লোকসকলৰ মাজৰ আৱেগ-অনুভূতি আৰু তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগী কি তাৰ নিৰপেক্ষ বিশ্লেষণ কৰিবলৈ শিকক দিছপুৰত ক্ষমতাত বহি থকা সকলে।

ৰণশিঙা কাৰ্যসূচীৰ সমান্তৰালভাৱে দিছপুৰত সংবাদমেল আয়োজন কি ৰাইজক কৈহে এনে আইন আনিছো বুলি কোৱা সকলে হয়তো ইমান দিনে শুনা নাই ৰাইজে আচলতে কি বিচাৰিছে, কি কৈছে? খিলঞ্জীয়া লোকসকল কিয় আজি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে সেই কথা তেওঁলোকে বুজিও নুবুজা ভাও জুৰি আছে।

সেই সংবাদমেলত নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে খেল’ ইণ্ডিয়া কাৰ্যসূচীত অংশ ল’বলৈ কিয় নাহে বুলি প্ৰশ্ন কৰাত সাংবাদিককে মোডী আহিব বুলি কোনে কৈছিল বুলি কৌশলপূৰ্ণ উত্তৰ দিলেও তেওঁ হয়তো নাজানে যে এই খেল’ ইণ্ডিয়া ২০২০ গুৱাহাটী সংস্কৰণৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াগৰাকীয়ে এদিনৰ পূৰ্বে কি কৈ থৈছিল সাংবাদিকক।

ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছৰ দৰে কাকতত এই সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ হৈছিল এটা খবৰ। যি খবৰৰ শিৰোনাম আছিল- ‘Amid anti-CAA protests, PM Modi could skip Khelo India inauguration in Assam’

খবৰটোত উল্লেখ কৰা মতে, ‘Prime Minister Narendra Modi could skip the inauguration of the Khelo India Youth Games 2020 in Guwahati on January 10. “We had invited the Prime Minister. Till now, no confirmation has come. But informally, we have been informed that he is not coming,” Avinash Joshi, CEO of Khelo India Games told The Indian Express.’

এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কোন সঁচা? খেল’ ইণ্ডিয়া গেমছৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াগৰাকীৰ কথা সঁচা নে প্রধানমন্ত্ৰী আহিব বুলি কোনো কথাই নাছিল বুলি কোৱা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথাখিনি সঁচা? এখন প্ৰতিষ্ঠিত বাতৰি কাকতে প্ৰকাশ কৰা এই খবৰত কি কৈছিল খেল’ ইণ্ডিয়া ২০২০ সংস্কৰণৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াগৰাকীয়ে?

অসমত অনুষ্ঠিত এনে এক অনুষ্ঠানলৈ প্রধানমন্ত্ৰী নহাৰ কি কাৰণ থাকিব পাৰে? উদ্বোধনী অনুষ্ঠানলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী সঁচাকৈ অহা কথা নাছিলনে? এই কথা কিয় দিছপুৰে স্বীকাৰ কৰিব পৰা নাই যে ‘কা’ৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত হোৱা ৰাজ্যৰ গণ প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হ’বলৈ প্রধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে সাহস কৰিব পৰা নাই।

অসমৰ স্থানীয় বাতৰি কাকতৰ খবৰ নহয়, দ্য ইকন’মিক টাইমছত ৯ জানুৱাৰী, ২০২০ত প্ৰকাশ পোৱা খবৰ অনুসৰি প্রধানমন্ত্ৰী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানলৈ নাহিলেও প্রধানমন্ত্ৰীক খেল’ ইণ্ডিয়াৰ সামৰণি অনুষ্ঠানলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবেও আলোচনা চলিছে।

দ্য ইকন’মিক টাইমছত এই সন্দৰ্ভত লিখিছে- A senior official in the state government, who does not wish to be named, said, “The Prime minister’s visit will not take place. We will discuss with the state leadership and see if we can extend the invitation to him for the closing ceremony on January 22.”

ৰাজ্যবাসীৰ গণ প্ৰতিবাদক কোনোবাই অস্বীকাৰ কৰিলেও বা পৰিকল্পিতভাৱে অস্বীকাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলেও সত্য কেতিয়াও লুকাই নাথাকে। ৰাইজৰ এই ক্ষোভ, কাৰোবাৰ অপপ্ৰচাৰ, তৃতীয় পক্ষ হাত আখ্যা দি মই খিলঞ্জীয়া, মোক আঁতৰাই নপঠাব আদি আৱেগিক ভাষণ আৰু ধৰ্মীয় মেৰুবিভাজনেৰে জানো শেষ কৰিব পাৰিব এই দাবীক?

চতুৰ ৰাজনীতিবিদ হিচাপে অসম তথা খিলঞ্জীয়াৰ পক্ষত নাথাকি দিল্লীৰ হৈ অসমত হিন্দু বাংলাদেশীৰ সংস্থাপন কৰিব খোজা সকলে ভিতৰি যে কিমান ভয় খাইছে তাৰ প্ৰমাণ তেওঁলোকৰ কৰ্ম-কাণ্ডই দিয়ে। প্ৰতিদিনাই নতুন আঁচনি ঘোষণা আৰু ৰাইজৰ বিশ্বাস অৰ্জন কৰিবলৈ প্ৰলোভনৰ জাল মেলা সকলে কিমান কম সংখ্যক হিন্দু বাংলাদেশীক সংস্থাপন কৰা হ’ব তাৰ যুক্তি দিয়াৰ সলনি বিদেশীৰ বোজা নলওঁ বুলি দিল্লীক বুজাব নোৱাৰাতো তেওঁলোকৰ বিফলতা নহয় যদি কি?

ইয়াৰ পূৰ্বেও প্রধানমন্ত্ৰীয়ে এই প্ৰতিবাদৰ বাবেই জাপানৰ প্রধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ’ব লগা কাৰ্যসূচী বাতিল কৰিব লগা হৈছিল। এজন প্রধানমন্ত্ৰীয়ে কম সময়ৰ ব্যৱধানত দেশৰে এখন ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰিবলৈ দুবাৰকৈ সাহস কৰিব নোৱাৰাতো কম দুৰ্ভাগ্যৰ কথানে?

তাকো নিজৰ দলৰে চৰকাৰ থকা এখন ৰাজ্যলৈ আহিব নোৱাৰা পৰিৱেশ পৰিস্থিতি কিয় সৃষ্টি হৈছে সেই কথা ৰাজনৈতিক সভা পাতি প্রধানমন্ত্ৰীক মাতি আনিম বুলি কোৱা সকলে প্ৰথমে বুলি লোৱা উচিত। ধেমাজি এটা উদাহৰণহে। যি ধেমাজিক লৈ ২৪ ঘণ্টাৰ পূৰ্বে গৰ্বৰে কৈছিল- ধেমাজিবাসীয়ে দেখুৱাই দিলে কাৰ পক্ষত মানুহ আছে। সেই একে ধেমাজিতে ৯ জানুৱাৰীত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই অহা ৰাইজে কৈ দিয়া নাই নে- এনে এখন জাতিধ্বংসী আইন আমাক নালাগে?

ইমানৰ পাছতো আত্মসন্তুষ্টিত ডুব গৈ, অহংকাৰত মত্ত হোৱা সকলৰ শুভ বুদ্ধি উদয় হ’বনে? খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ আৱেগ-অনুভূতিক ভৰিৰে মোহাৰি হিন্দু বাংলাদেশীক অনাৰ পক্ষত কুটীল ৰাজনীতিৰে আৰু শব্দৰ বাণেৰে ৰাইজক আশ্বস্ত কৰিবলৈ গৈ তেওঁলোক বিফল হোৱা বুলি কেতিয়া মানি ল’ব?

এই প্ৰেক্ষাপট কাৰ বাবে তৈয়াৰ হ’ল? তৃতীয় পক্ষই জানো এনে প্ৰেক্ষাপট সৃষ্টি কৰাৰ বাবে চৰকাৰক বাধ্য কৰিছিল? জাতীয় দল-সংগঠনে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা তুলি অহা দাবীক লৈ কোনো গুৰুত্ব নিদি নিয়মমাফিক আলোচনাৰে জোৰজবৰদস্তি এনে এখন আইন জাপি দিয়াৰ পাছত অমিত শ্বাহে কৰা মন্তব্য সেই সকলে শুনিছেনে নাই?

এতিয়াও কাণপাতি তেওঁলোকে শুনক। তেওঁলোকে দাবী কৰাৰ দৰে অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোক, জাতি-মাটি-ভেটিক ভাল পোৱা সাধাৰণ মানুহবোৰে এটাই কথা কৈছে- এনে জাতিধ্বংসী আইন আমাক নালাগে। তেওঁলোকৰ মনত ৰাজনীতি নাই। তেওঁলোকৰ আছে জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতি তীব্ৰ দায়িত্ববোধ।

সেই সাধাৰণ লোকসকলক আওকাণ কৰি শিৰ ফুলাই কোনোবাই এই আন্দোলনক অপপ্ৰচাৰ, তৃতীয় পক্ষৰ ষড়যন্ত্ৰ আখ্যা দিয়েই নিজক ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিব। গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যবোধৰ শেষ ৰক্ষা কেৱল ভোটৰ জৰিয়তে হয় বুলি ভবাটোও ভুল।

ইতিহাসে কয়- উভত গোৰে নচা তেনে বহু নেতা-মন্ত্ৰীয়ে সময়ৰ ওচৰত হাৰ মানিছে। জনতা-জনাৰ্দনে মূৰত তুলি থোৱা লৈকেহে তেওঁলোক ক্ষমতাৰ অধিকাৰী। মূৰৰ পৰা নমালে তেওঁলোকো একো একোজন সাধাৰণ মানুহ হৈ পৰিব। জনতাক এই পৰিৱৰ্তন সাধিবলৈ বেছি সময় নালাগে। এদিন ৰাইজেই চিঞৰিছিল- আকৌ এবাৰ মোডী চৰকাৰ। কিন্তু এতিয়া ৰাইজে ‘আকৌ এবাৰ…’ শুনিলেই শ্ল’গান দিয়ে- ‘দূৰতেই নমস্কাৰ’।