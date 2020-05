‘COVIDIOT’ হৈ পৰিছো নেকি আমি…

মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈ

কোৰোনা ভাইৰাছৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা এটা শব্দ । শব্দটো হ’ল- ‘COVIDIOT’। এই শব্দটোৰ সন্দৰ্ভত অলমেন ডিক্সনেৰীত ব্যাপক চৰ্চা হৈছে। যাৰ অৰ্থ বাখ্যা কৰা হৈছে এইদৰে- Relating to the Covid-19 virus, Someone who ignores the warnings regarding public health or safety.

ইয়াৰ অৰ্থ হ’ল- ‘কোভিড-১৯ৰ সৈতে এই শব্দ জড়িত, এনে লোক যিসকলে জনস্বাস্থ্যৰ আৰু জনসুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দিয়া সাৱধানতা মানিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে।’ এতিয়া সকলোতে COVIDIOT দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।

নিউয়ৰ্ক পোষ্টতো এই শব্দটোক লৈ চৰ্চা হৈছে। আৰ্গণ ডিক্সনেৰীয়ে এই শব্দটো প্ৰথম ব্যৱহাৰ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি নিউয়ৰ্ক পোষ্টত ২৪ মাৰ্চতেই এটা বাতৰিও পৰিবেশন কৰা হৈছিল। এই সন্দৰ্ভত আৰ্বাণ ডিক্সনেৰীৰ উৰ্ধৃতি দি এই শব্দৰ বিষয়ে লিখা হৈছিল এইদৰে- ‘Urban Dictionary has coined the perfect term for toilet paper hoarders, spring breakers and others who fail to practice proper preventative measures amid the coronavirus pandemic: COVIDIOT.’

ষ্ট্ৰীট স্লেং ৱেবছাইটেও এই শব্দ ব্যাপক ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ছ’চিয়েল মিডিয়াতো COVIDIOT এটা পৰিচিত শব্দ হৈ পৰিছে। প্ৰকৃতাৰ্থত ন্যাৰ্থক অৰ্থতে এই শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে। আৰ্বাণ ডিক্সনেৰীয়ে এই বিষদ ব্যাখ্যা দি লিখিছে- COVIDIOT হ’ল এনে এজন লোক যি অদায়িত্বশীল আৰু মূৰ্খৰ দৰে।

কোৰোনা ভাইৰাছৰ মহামাৰী সন্দৰ্ভত সকলো জানিও ইয়াৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ দিয়া নীতি-নিৰ্দেশনা তেওঁ নামানে, সেই সন্দৰ্ভত তেওঁৰ সাধাৰণ জ্ঞানৰ অভাৱ। তেওঁ কেৱল নিজৰ বাবে বিপজ্জনক নহয়, আনৰ বাবেও বিপজ্জনক।সেয়েহে এই COVIDIOT সকলৰ পৰা সাৱধানে থাকি নিজক সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে এনে লোকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিজন লোকে সজাগ-সচেতন হৈ থকাৰ প্ৰয়োজন বুলিও ছ’চিয়েল মিডিয়াত চৰ্চা হৈছে।

আন এচামৰ মতে, COVIDIOT হ’ল- সেই সকল ব্যক্তি, যিসকলে নবেল কোৰোনা ভাইৰাছ অৰ্থাৎ কোবিড-১৯ক গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাই। তেওঁলোকে সামাজিক দূৰত্ব মানি নচলে। ঘৰত থাকিব নিবিচাৰে। আৰু সকলো নিয়ম অমান্য কৰি তেওঁলোকে অনাই-বনাই ঘূৰি ফুৰি ভাল পায়।

এনে বহু অৰ্থ COVIDIOTক লৈ এতিয়া ওলাইছে। তাৰ ভিতৰত আন এটা গ্ৰহণযোগ্য COVIDIOTৰ সংজ্ঞা হ’ল- ‘A person who makes them-self look like an idiot, during or after a pandemic’। অৰ্থাৎ COVIDIOT হ’ল এনে এজন মানুহ যি মহামাৰীৰ সময়চোৱাত নিজকে মূৰ্খ বুলি প্ৰমাণ কৰে।

COVIDIOTৰ সন্দৰ্ভত আৰু বহু কেইটা ব্যাখ্যা বিভিন্নজনে দিছে। তাৰ ভিতৰত আন এটা হ’ল- ‘A stupid person who stubbornly ignores ‘social distancing’ protocol, thus helping to further spread COVID-19.’

কোৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ সময় বৰ জটিল সময়। কোনো প্ৰতিষেধক আৱিষ্কাৰ কৰিব নোৱাৰাত লকডাউনেৰে সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি অফিচ-কাচাৰী, উদ্যোগ তথা স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত কৰি মানুহক ঘৰৰ ভিতৰত আৱদ্ধ কৰি থোৱাই উদ্দেশ্য হ’ল এই ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ শৃংখল যাতে ব্যাহত হয়।ইয়াৰ ফলত যথেষ্ট জটিলতা আৰু সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু হ’ব।

মহামাৰী ৰূপত কোভিড-১৯ৰ সংক্ৰমণ প্রথম অৱস্থাত কোনো দেশ বা লোকেই গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাছিল। সাধাৰণ পানী লগা জ্বৰ, কাঁহ বুলি ভাবি ইয়াক উপেক্ষা কৰাৰ ফল আমেৰিকা, ইটালী, স্পেইন আদি উন্নত দেশবোৰে পাইছে।

ভাৰতত ৩বাৰকৈ লকডাউন দিয়া হ’ল। ২৪ মাৰ্চ, ২০২০ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে ২৫ মাৰ্চৰ পৰা লকডাউন ঘোষণা কৰিছিল। তাৰপাছত দুবাৰকৈ সেই লকডাউন বৃদ্ধি কৰিলে। ১৭ মে’লৈকে লকডাউন বৃদ্ধি কৰাৰ মাজতে দেশৰ অৰ্থনীতি, সাধাৰণ মানুহৰ জনজীৱনৰ প্ৰতি আহিব পৰা জটিলতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তৃতীয় লকডাউনত গ্ৰীণ জ’ন সমূহত যথেষ্ট শিথিলতা প্ৰদান কৰিছে চৰকাৰে।

ভাৰতত কোভিড-১৯ত আক্ৰান্তৰ পৰিসংখ্যাৰ ভিত্তিত দেশৰ জিলাসমূহক তিনি ভাগত ক্ৰমে- ৰেড, অৰেঞ্জ আৰু গ্ৰীণ জ’নত বিভক্ত কৰা হৈছিল। গ্ৰীণ জ’ন সমূহত ন্যূনতম কিছু বাধ্য-বাধকতা বাদ দি প্ৰায়বোৰ লকডাউনৰ নিয়মেই শিথিল কৰি দিয়া হয় তৃতীয় লকডাউনৰ সময়চোৱাত।

ইয়াৰ মানে এইটো নহয় যে- কোভিড-১৯ৰ সংক্ৰমণৰ পৰা আমি বাচি গ’লো। লকডাউনৰ সময়চোৱাত জৰুৰীকালীন, চিকিৎসাজনিত কাৰণত, অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাত নিয়োজিত লোকক ঘৰৰ ভিতৰত আৱদ্ধ হৈ থকাৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছিল।

লকডাউন হৈ যোৱা সময়চোৱাত সুক্ষ্মভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে দেখা যায়- অদৰকাৰীভাৱে বহু লোকে COVIDIOTৰ দৰে আচৰণ কৰিছিল। আৰক্ষীৰ তালাচীত এনে লোকো ওলাইছিল পুৰণি প্ৰেছক্ৰিপশ্যন লৈ ঔষধ নিবলৈ আহিছো বুলি কোৱা, ঘৰৰে চাউল ৫ কেজি টোপোলা বান্ধি গাড়ীত লৈ ঘূৰা-পকা কৰি আৰক্ষীয়ে ধৰিলে চাউল কিনিবলৈ গৈছিলো বুলি আসৈ মতা আদি অনেক লোক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল।

সেই সকল লোকে এই মহামাৰীয়ে আক্ৰান্ত কৰা সময়ত চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে লোৱা পদক্ষেপৰ বিৰুদ্ধে কাৰোবাৰ চকুত ধূলি দিব পাৰিলেও প্ৰকৃতাৰ্থত নিজৰ মৃত্যুৰ সৈতে নিজেই খেলা কৰিছিল। এনে কোভিড-১৯ৰ সন্দৰ্ভত গুৰুত্বহীন মনোভাৱেৰে বাটে-পথে অদৰকাৰীকৈ ঘূৰি ফুৰা লোকসকলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়েও কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লগা হৈছিল।

COVIDIOTৰ অসমীয়া প্ৰতিশব্দ এতিয়ালৈকে কোনেও ব্যৱহাৰ কৰা নাই। হয়তো এই শব্দটো অসমীয়াতো ব্যৱহাৰ হ’ব। কিন্তু ইয়াৰ অসমীয়া প্ৰতিশব্দও নিশ্চয় বিচাৰি পোৱা যাব। যিসকলে কোভিড মহামাৰীৰ সময়ত অদায়িত্বশীলৰ পৰিচয় দি লকডাউনৰ নীতি-নিয়ম অমান্য কৰি ফুৰিছিল।

কোৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ সময়ত এই অদায়িত্বশীল আচৰণ কৰা লোকসকলক ‘ক-মূৰ্খ’ আখ্যা দিব পাৰিব। কোৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ সময়ত সৃষ্টি হোৱা এনে COVIDIOT অৰ্থাৎ ‘ক-মূৰ্খ’ সকলে বিশ্বৰ পৰিসংখ্যা চালেই দেখা পাব যে কোৰোনা ভাইৰাছৰ মহামাৰীৰ শংকা আৰু ভয় এতিয়াও আতৰ হোৱা নাই।

অসমৰ গ্ৰীণ জ’নসমূহত মুকলিকৈ পুৱা ৬ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ৬ বজালৈ চলন-ফুৰণৰ অনুমতি দিয়া হৈছে। দোকান-পোহাৰ, শাক-পাচলি, অলি-গলি আদিত প্ৰায়ে সামাজিক দূৰত্ব বা ব্যৱধান ৰক্ষা নকৰাকৈ মানুহৰ সমাগম ঘটিছে।

৪ মে’, ২০২০ৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউনৰ পাছত সামাজিক দূৰত্ব নামৰ শব্দটো যেন নাইকিয়া হৈ গৈছে। সুৰা বিপনী, চিটী বাছত উঠিবলৈ যাত্ৰীৰ হেতাওপৰা, বাটে-পথে অত্যাধিক ভিৰ, বজাৰ-সমাৰ কৰিবলৈ ওলোৱা মানুহ আৰু এচাম অভিভাৱকে নিজ ল’ৰা-ছোৱালীক টিউচন পৰ্যন্ত নিবলৈও হেতাওপৰা লগাইছে।

এই পৰিবেশ দেখিলে এনে লাগে- শেষ হৈ গ’ল যেন কোৰোনা। এতিয়া আমি কোৰোনামুক্ত এখন ৰাজ্যৰ বাসিন্দা। কিন্তু সেই ধাৰণা ভুল। কেতিয়া কেনেকৈ জনসমাগম বা আন প্ৰক্ৰিয়াৰে কোৰোনা সংক্ৰমণ হ’ব পাৰে সেয়া কোনেও ক’ব নোৱাৰে। চৰকাৰে ৰাইজৰ অসুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিহে কিছু শিথিলতা জাৰি কৰিছে।

লকডাউন সদায় চলি থাকিব নোৱাৰে। কোনো লোকে লকডাউনক বন্দনা কৰাৰ পক্ষপাতিও আমি নহয়। এই সময়চোৱাই সাধাৰণ লোকসকলৰ মাজত যি শূন্যতা আৰু হাহাকাৰ সৃষ্টি কৰিছে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ বাবে যথেষ্ট দীঘলীয়া সময়ৰ প্ৰয়োজন হ’ব।

সকলো ক্ষেত্ৰতেই কোভিড-১৯ৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। সুস্থ-অসুস্থ সকলোৱে কোৰোনাৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা পৰিৱেশৰ বলি হৈছে। অভিজাত লোকসকলে নিজৰ জীৱনৰ কথা ভবাৰ বিপৰীতে দৰিদ্ৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীয়ে জীৱনতকৈ জীৱিকাৰ কথা চিন্তা কৰিছে।

কিন্তু তথাপিও সেই উপলব্ধি সকলোৰে থকা উচিত- লকডাউনৰ সময়চোৱাত মানিবলৈ দিয়া কিছু নীতি-নিয়ম মানি চলা উচিত। বাহিৰৰ পৰা গৈ হাত-ভৰি চাবোনেৰে চফা কৰা, ৰাজহুৱা স্থানত সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰখা, কোভিড-১৯ৰ উপসৰ্গই দেখা দিলে পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা আদি কামবোৰ নিজৰ তথা পৰিয়ালৰ বাবে কৰা উচিত।

কিন্তু এতিয়া এনে দৃশ্য প্ৰায় সৰ্বত্ৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে- কোৰোনাৰ আতংক যেন কাকো চুব পৰা নাই। দুটা পৰ্যায়ৰ লকডাউনৰ পাছত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লডাউনত যি শিথিলতা প্ৰদান কৰা হৈছে তাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি যেন আমি সকলোৱে COVIDIOT হোৱাৰ প্ৰতিযোগিতাতহে নামিছো।