কি ভুল হৈছে?- মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ১০টা প্ৰশ্ন…

মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈ

মোৰ কি ভুল হৈছে? মোক এঘৰীয়া নকৰিব। নতুন বছৰৰ দিনা এই আকুলতাৰে ৰাজ্যবাসীক প্ৰশ্ন কৰা, মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰা সকলক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সোধা এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ৰাইজৰ হাতত আছে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে আজি কি স্তৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে সেয়া মুখ্যমন্ত্ৰী তথা শাসকীয় দলে হয়তো অনুমানেই কৰিব পৰা নাই।

যাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সংবাদমেল পাতি ৰাইজক সুধিছে- মোৰ কি ভুল হৈছে? মোক কিয় এঘৰীয়া কৰিছে? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি এই কথাও এতিয়ালৈকে অনুভৱ কৰিব পৰা নাই যে তেওঁৰ কি ভুল হৈছে, সেয়াই জানো তেওঁৰ এক ডাঙৰ ভুল নহয়?

এফালে ৰাজ্যবাসীক আশ্বস্ত কৰিবলৈ, শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান, আনফালে শাসকীয় পক্ষই অতি কৌশলেৰে এই আইনৰ হৈ ওকালতি কৰি এনে কিছু মন্তব্য কৰিছে যে, যিবোৰ মন্তব্য ৰাইজে শুনিব খোজা নাই। ৰাইজে মাত্ৰ জানিব বিচাৰিছে- নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন আমাক নালাগে, ৰাজ্যৰ চৰকাৰে সেই কথা দিল্লীক কওঁক।

মুকলিকৈ দিল্লীক জনাই দিয়ক যে অসমৰ ৰাইজে ‘কা’ বিচৰা নাই। ২ জানুৱাৰীৰ দিনা সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে ক’লে- কা বিৰোধী আন্দোলন হেনো মাওবাদী ষ্টাইলত হৈছে। শাসকীয় বিজেপিৰ বিধায়কৰ ঘৰ মাওবাদীয়ে জ্বলাইছে।

জেপত কেইটা দিয়াচলাই লৈ গৈছিল সেই হিচাপো তেওঁ দিলে। আওপকীয়াকৈ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিক মাওবাদী সজালে। বাকীবোৰ ৰাইজে দেখি আছে। ঘটনাপ্ৰবাহ আৰু চৰকাৰৰ দমন নীতিয়ে কি স্তৰলৈ গতি কৰিছে।

অসমৰ ৰাইজক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বহু কথা কৈছে। যিবোৰ কথাত নতুনত্ব নাই। পুৰণি কেছেটখনেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত বাজি আছে। দল-সংগঠনৰ নেতৃত্বই মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে। তাৰ মাজতে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটাৰত লিখিছে- ১ জানুৱাৰী, ২০২০ত হেনো তেওঁ দীৰ্ঘসময় অমিত শ্বাহৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ’ল অসমৰ পৰিৱেশ-পৰিস্থিতিক লৈ।

মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টুইটটো….

অসমৰ ৰাইজে অচিৰেই ভাল খবৰ পাব বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী শৰ্মাই লিখিলে- ‘Happy to spend this #NewYear afternoon with Sri @AmitShah whom I adore for his clear thoughts. Had a long discussion with him about identity issues of Assamese, aspirations of our tribals community and strengthening nationalist thought process in NE. Will hear some good news soon’

অসমৰ ৰাইজক সেইবোৰ ভাল খবৰ নালাগে। অসমৰ ৰাইজক এতিয়া লাগে এই আইন যাতে প্ৰয়োগ নহয় তাৰ নিশ্চয়তা। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অসহায়ভাৱে কৈছে- সময়ত তেওঁ সকলো ক’ব। সময়ত তেওঁ মুখ খুলিব।

সেই সময় আহিবলৈ এতিয়াও বাকী নেকি? প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু তেওঁ কিমান দিব? ৰাইজক তেওঁ কেইটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিলেই হ’ব।

প্ৰশ্ন ১- গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদমাধ্যমক দিয়া সাক্ষাৎকাৰত স্বীকাৰ কৰিলে এই আইনৰ বিৰুদ্ধে যদি আটাইতকৈ বেছি প্ৰতিবাদ হ’ব বুলি ভবা হৈছিল, তেন্তে সেয়া উত্তৰ-পূব আৰু পশ্চিমবংগত হ’ব। কিয়নো সেই ৰাজ্য কেইখনত আছে শৰণাৰ্থীৰ সমস্যা। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা স্বীকাৰ কৰি কৈছিল- তাত যিধৰণে প্ৰতিবাদ হ’ব লাগিছিল হোৱা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে দিল্লীক কিয় বুজাব পৰা নাই যে দিল্লীয়ে ভাবি থকাতকৈ বহু বেছি প্ৰতিবাদ হৈছে। ৰাইজে সকলো এৰি জাতিৰ সংকটৰ সময়ত ৰাজপথত নামিছে। গৃহমন্ত্ৰীৰ এই স্বীকাৰোক্তিৰ পাছত তেওঁ এই ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে অসমৰ সংগ্ৰামী জনতাই কি বিচাৰিছে বুজি পোৱা নাইনে?

প্ৰশ্ন ২- নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ সমান্তৰালভাৱে চৰকাৰে বহু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। তাৰ ভিতৰত অসম চুক্তিৰ ৬ নং দফা কাৰ্যকৰী কৰা, খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ কথা কৈছে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তে বিদেশী বোজা লোৱাৰ বিনিময়ত অসমবাসীক দিয়া এইবোৰ টোপ নহয় যদি কি? বিদেশীৰ বোজা ল’লেহে খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ চৰকাৰে লোৱা এই উদ্যোগত আন্তৰিকতা আছেনে?

প্ৰশ্ন ৩- কেইবাখনো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই আইনৰ বিৰোধিতা কৰিছে। আইনখন যাতে প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে কেৰালাই বিধানসভাত প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে। চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ অনলাইনযোগে বিদেশীয়ে ভাৰতীয় নাগৰিকত্বৰ বাবে আৱেদন কৰিব পাৰিব বুলি সদৰী কৰিলে। নাগৰিকত্ব প্ৰদানত ৰাজ্যসমূহৰ কোনো কতৃত্ব নাথাকিব। অসম চুক্তিক গীতা, বাইবেল, কুৰআন বুলি ভবা মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও কৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় দলত যোগ দিলো বুলিয়েই তেওঁৰ জাতীয় চেতনা শেষ হৈ যোৱা নাই। যদি জাতীয় চেতনা তেওঁৰ আছেই, তেন্তে অসম চুক্তিকে নস্যাৎ কৰিব খোজা এই আইন মানি লোৱাৰ যুক্তি ক’ত?

প্ৰশ্ন ৪- যি সময়ত ৰাজ্যত লাখ লাখ নিবনুৱাই ককবকাই আছে। বানপানীৰ সময়ত ৰাজ্যবাসীক সাহায্য দিবৰ বাবে দিল্লীত হাত পতাৰ সলনি সংবাদমাধ্যমত বিজ্ঞাপন দি ৰাইজৰ কাষত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাহায্যৰ ভিক্ষা কৰিব লগা অৱস্থা হৈছে, সেইখন অসমে এজন হ’লেও বিদেশীৰ বোজা কিয় ল’ব লাগে? সেই প্ৰশ্নৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেতিয়াবা একালৰ আছুৰ নেতা সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সুধিছেনে? নিজেই নিজক সেই প্ৰশ্ন কৰি তেওঁ কি উত্তৰ পাইছে?

প্ৰশ্ন ৫- গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনক চৰকাৰে শ্ৰদ্ধা কৰে বুলি কোৱা এই চৰকাৰে গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা সকলক কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে? ক’লা পতাকা দেখুৱালেই লাঠীৰ কোব দিয়া আৰক্ষীক তেওঁ কিয় সংযত কৰিব পৰা নাই? প্ৰান্তিকৰ সম্পাদক প্ৰদীপ বৰুৱাই নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটোতেই তেওঁক উদ্দেশ্যি কোৱা কথা কেইষাৰ ভাবাৰ্থ তেওঁ অনুধাৱন কৰিব কিয় পৰা নাই? গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা অখিল গগৈ, শৃংখল চলিহাকে ধৰি আন সকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰাতো অপৰাধ বুলি গণ্য নকৰে আপুনি? মাওবাদী সজাই অখিল গগৈক পিছফালে হাত বান্ধি আদালতলৈ অনা দৃশ্য দেখি আপোনাৰ অন্তৰ আত্মা এজন অসমীয়া হিচাপে এবাৰো কঁপা নাইনে?

প্ৰশ্ন ৬- আন্দোলন প্ৰতিহত কৰিবলৈ ৫জনক গুলীয়াই হত্যা কৰা হ’ল। তাৰ ভিতৰত আছিল দশম শ্ৰেণীৰ ফুলকুমলীয়া ছাত্ৰ এগৰাকী। মুখ্যমন্ত্ৰীয়েই এতিয়া কওঁক- এখন চৰকাৰৰ মুৰব্বী হিচাপে আৰক্ষীয়ে গুলীয়াই হত্যা কৰা এই ছাত্ৰজনৰ ভুল কি আছিল? কিয় আৰু কেনেকৈ এই ছাত্ৰজনক হত্যা কৰা হ’ল সেই ঘটনাৰ বিচাৰ কৰি দোষী আৰক্ষীক তেওঁ শাস্তি বিহিব পাৰিবনে? এই নিৰীহ হত্যা কি অপৰাধ নহয়?

প্ৰশ্ন ৭- জাতীয় প্ৰশ্নত আপোচ নকৰো বুলি কোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যবাসীক কেনেদৰে নিশ্চয়তা দিব যে, পুনৰ সংশোধন নহ’ব এই বিতৰ্কিত আইনখন? যদি বিদেশী নাগৰিকক ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব দিয়াৰ ইচ্ছাই আছিল তেনেহ’লে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ প্ৰয়োজন আছিল ক’ত? ধৰ্মীয় দৃষ্টিৰে বিদেশী নাগৰিকক নাগৰিকত্ব দিব বিচৰা এই কাৰ্য অসংবিধানিক হয় নে নহয় সেয়া তেওঁ কেতিয়াবা ভাবিছেনে?

প্ৰশ্ন ৮- ভাষা সুৰক্ষিত কৰাৰ কথা তেওঁৰ মুখত প্ৰায়ে শুনা পোৱা গৈছে এই দিনবোৰত। ১৯৫১চনৰ লোকপিয়লত অসমত থকা হিন্দু বাংলাভাষী লোকৰ সংখ্যা ২,৭৪,০০০জন আছিল। সেই বাংলাভাষী লোকৰ সংখ্যা এতিয়া ১ কোটিৰো বেছি হোৱা বুলি অনুমান কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ অসমৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ এক তৃতীয়াংশই বাংলাভাষী। তেনেস্থলত আৰু কিছু হিন্দু বাংলাদেশীক নাগৰিকত্ব প্ৰদানেৰে জাতি-মাটি-ভেটিৰ অস্তিত্ব বিপন্ন নহ’ব বুলি তেওঁ কেনেকৈ অনুমান কৰিলে? যদি অসমীয়া ভাষা কোৱা লোকৰ সংখ্যাই নাথাকে তেনেহ’লে কেৱল চৰকাৰী নীতি, ঘোষণাৰে জানো অসমীয়া ভাষাৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা হ’ব?

প্ৰশ্ন ৯- অসমচুক্তি বাতিল নকৰাকৈ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন অসমত কাৰ্যকৰী কৰাতো কিমান যুক্তিসংগত? এই আইনৰ আওতাৰ পৰা ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অঞ্চলসমূহ আঁতৰাই ৰখা হৈছে। ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট থকা অৰুণাচল, মেঘালয়, মণিপুৰত বাস কৰা লোকসকলে সেই ৰাজ্যত নাগৰিকত্ব নাপাব। তেনেস্থলত এই বাংলা ভাষী লোকসকলে অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকালৈ গুচি নাহিবনে? তাৰপাছতো তেওঁ কেনেদৰে ক’ব পাৰে যে নগণ্য সংখ্যক লোকৰ বোজাহে আমি ল’ব লাগিব?

প্ৰশ্ন ১০- অসমীয়া সমাজখনক খণ্ড-বিখণ্ড কৰি ধৰ্মীয় আৱেগ আৰু আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানেৰে এই আইনৰ বিপক্ষে সৃষ্টি হোৱা প্ৰতিবাদক ৰুদ্ধ কৰিবলৈ এফালে চেষ্টা, আনফালে খিলঞ্জীয়া লোকৰ সুৰক্ষা আৰু অসমীয়া ভাষাক সুৰক্ষিত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মহোদয়ে জানেনে- ১৯৭১চনত অসমত ৬০.৮৯ শতাংশ অসমীয়া লোক আছিল। ২০১১চনত সেয়া ৪৮.৩ শতাংশলৈ হ্ৰাস পাইছিল। তেওঁ কোৱা অসমীয়াৰ সাংবিধানিক ৰক্ষাকৱচে জানো এতিয়া জাতি ৰক্ষা কৰিব পাৰিব? যদি কেন্দ্ৰই জোৰজবৰদস্তি বিদেশীৰ বোজা জাপিব খুজিছেই, তেন্তে ক্ষমতা এৰি ৰাইজৰ কাষত তেওঁ থিয় হোৱা নাই কিয়?

এইবোৰ প্রশ্ন প্ৰতিজন সচেতন অসমবাসীৰ মনত জাগ্ৰত হোৱা প্ৰশ্ন এতিয়া। পুনৰ কওঁ ‘মোৰ কি ভুল হৈছে’ বুলি কোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়াও যদি বুজিব পৰা নাই তেওঁৰ কি ভুল হৈছে, তেন্তে সেয়াই হৈছে তেওঁৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুল।