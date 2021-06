মন্ত্ৰী কিষাণৰ চাকৰিৰ বজাৰঃ মুম্বাইৰ পৰা ৰাজীৱৰ আৰু আঁৰৰ কথা…

ব্যস্ততাৰ মাজতো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই পত্ৰখন পঢ়াতো উচিত। তেওঁৰে মন্ত্ৰীসভাৰ এজন মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে লিখা হৈছে এই পত্ৰত। ছচিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে ৰাজীৱ কুমাৰ মাঝি নামৰ এজন শিক্ষিত যুৱকে লিখা এই পত্ৰখনে ছচিয়েল মিডিয়াৰ মাধ্যমেৰে জনসাধাৰণৰ মাজত ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিছে।

ৰাজীৱ মাঝিয়ে ৫জুন ২০২১ত মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ লিখা এই মুকলি পত্ৰত তেওঁৰ মন্ত্ৰীসভাৰ শ্ৰম আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী সঞ্জন কিষানৰ বিৰুদ্ধে নিযুক্তিৰ নামত ব্যাপক অনীতি হোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে। পূৰ্বৰ সোণোৱাল চৰকাৰ দিনতো কিছুদিনৰ বাবে এই বিভাগৰ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত থকা কিষানে শ্ৰমিক কল্যাণ আৰু চাহ জনজাতি কল্যাণ সঞ্চালকালয়ত নিযুক্তিৰ নামত আত্মীয় স্বজনক নিযুক্তি দিয়াৰ অভিযোগ তুলি দহটা উদাহৰণো দাঙি ধৰিছে।

ছচিয়েল মিডিয়াত ৰাজীৱে এটা ভিডিঅ আপলোড কৰি সকলোৰে আস্থা আৰু বিশ্বাস ৰখা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত এক তদন্তৰ আশা কৰিছে। ৰাজীৱ মাঝিৰ মতে সঞ্জয় কিষাণে শেহতীয়াকৈ দিয়া নিযুক্তিত নেহা কৰ্মকাৰ নামৰ যিগৰাকী মহিলাক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছিল সেই মহিলাগৰাকী সঞ্জয় কিষাণৰ ব্যক্তিগত সহায়ক সঞ্জীৱ কৈৰীৰ ঘনিষ্ঠ।

ইয়াৰ উপৰিও সঞ্জয় কিষাণৰ কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী সঞ্জীৱ নেওগক পিয়ন, মন্ত্ৰীগৰাকীৰ পত্নীৰ ভায়েক থমাছ ধনক ই এছ আইৰ ফাৰ্মাচিষ্ট, মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ৰান্ধনী দ্বীপেন কৈৱৰ্ত্তাক চকীদাৰ, মন্ত্ৰীগৰাকীৰ অফিচৰ আন এগৰাকী কৰ্মচাৰী দিপাংকৰ কায়স্থক ই এছ আই পিয়ন, মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ব্যক্তিগত সহায়ক টিংকু বৰাক ভাতৃক নৱজ্যোতি বৰাক পিয়ন, মন্ত্ৰীগৰাকীৰ গাড়ীচালকৰ পত্নী ৰেখা কাকতিক ই এছ এই ড্ৰেচাৰ, মন্ত্ৰীগৰাকীৰ পত্নী ভাতৃ অৰুণ তপ্নক এ টি ই পি এ ফৰ জুনিয়ৰ এষ্টিটেন্ট ৰূপে নিযুক্তি দিয়াৰ অভিযোগ তোলা হৈছে।

এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কিছু নথি-পত্ৰও এই পোষ্টটোৰ সৈতে গাঠিঁ দিছে। নিযুক্তি কেলেংকাৰীত নাম সাঙুৰ খাই পৰা সঞ্জয় কিষাণৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ তুলি ৰাজীৱ মাঝিয়ে ছচিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে লিখা মুকলি পত্ৰখনৰ পূৰ্ণ পাঠ আছিল এইধৰণৰ-

An Open letter with a Small video to Our Honourable CM Sir on the irregularities and corruption in Job under Labour welfare and Tea Tribe welfare department

Sir,With reference to the matter cited above I citizen of Assam would like to bring few irregularities that happened during appointment of various posts under Labour and Tea Tribe welfare department. Sir, it is seen that betraying the legal talent Job are being distributed to family member and office staff of Hon’ble Minister purely illegally. So,in this matter a high level enquiry is required to give justice to those candidates who are betrayed.

This is for your information and necessary action. The below list of family member and office staff & their relatives who got job are as follows-

1) Sanjib Neog ( office staff of Hon’ble Minister got job as peon under Labour welfare department)

2) Dipankar kayastha ( office staff of Hon’ble Minister got job in ESI as Peon)

3) Navajyoti Borah( brother of office staff Tinku Borah got job as peon in labour welfare department)

4) Munmi Deka ( AP member of Rangpuria Panchayat Tinsukia wife of personal PA Salit Patra of Hon’ble Minister got job as peon in labour welfare department)

5) Dipen Kaibatra ( cook of Hon’ble Minister got job as chowkidar in labour welfare department at Dibrugarh )

6) Thomas Dhan( brother of wife of Hon’ble Minister got job as pharmacist in ESI)

7)Rekha Kakati ( Wife of personal driver of Hon’ble Minister got job as Dresser in ESI)

8) Neha Karmakar ( Close Friend of PA Sanjeev Kairee of Hon’ble Minister got job as junior Assistant in ATEPFO)

9) Aruna Topno ( Relative of wife of Hon’ble Minister got job as junior Assistant in ATEPFO) and many more

Your interference in this regard is highly needed to give justice to betrayed talented candidates.

Sir also public wants to know under which criteria the above mentioned candidate got selected