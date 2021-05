গোপন ৰেকৰ্ডিং! নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শুনিছিল মাজৰাতি…

মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈ

১৯মাৰ্চ,২০২১। তিনিচুকীয়া জিলাৰ শদিয়াৰ এটা গেষ্ট হাউচ। কংগ্ৰেছৰ এখন গোপন মিটিং অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই গেষ্ট হাউচত। বিষয় আছিল অসমৰ বিধান সভা নিৰ্বাচন। এক প্ৰকাৰৰ ৰণনীতি তৈয়াৰ কৰিবলৈ মিলিত হৈছিল দলটোৰ ৩গৰাকী হাইপ্ৰফাইল নেতা। তেওঁলোক আছিল ক্ৰমে- ৰাহুল গান্ধী, চত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেল আৰু অসমৰ দায়িত্বত থকা নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং।

প্ৰায় আধা ঘন্টা ধৰি দলটোৱে কিদৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব সেয়া আলোচনা হৈছিল। সেই স্থানত উপস্থিত আছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছকে ধৰি স্থানীয় কেইবাজনো প্ৰভাৱশালী নেতা। সকলোৱে ভাৱিছিল এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ দিন। কংগ্ৰেছৰ অন্দৰ মহলত গোপনে লোৱা বহু সিদ্ধান্ত কিন্তু গোপন হৈ নাথাকিল।

দিন আছিল সেইটোৱে। সময় তেতিয়া নিশা যথেষ্ট হৈছিল। এজন মানুহ ব্যস্ত তেওঁৰ মোবাইলটোক লৈ। তেওঁ শুনি আছে টেলিফোনত বন্দী কৰা এটা ৰেকৰ্ডিং। মন দি তেওঁ কথাবোৰ শুনি গৈছে। আধা ঘন্টাৰ এই ৰেকৰ্ডিং শুনাৰ পাছত তেওঁ আৰু বুজিবলৈ বাকী নাথাকিল। কি ৰণনীতিৰে ২০২১ৰ নিৰ্বাচনৰ বৈতৰণী পাৰ হ’বলৈ বিৰোধী কংগ্ৰেছে সিদ্ধান্ত লৈছে, সেয়া তেওঁ কেইটামান ঘন্টাৰ ভিতৰতে গম পালে।

এইদৰে বিপক্ষৰ সকলো খবৰ মুৰ্হূূতৰ ভিতৰতে লাভ কৰা নেতা জনেই আছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এজন স্থানীয় কংগ্ৰেছ নেতাই সেই গোপন বৈঠকৰ ৰেকৰ্ডিং তেওঁলৈ পঠাই দিছিল। এই তথ্য ফাদিল কৰিছে এখন ৰাষ্ট্ৰীয় আলোচনীয়ে। দেশৰ ভিতৰতে জনপ্ৰিয় ইণ্ডিয়া টুডেৰ প্ৰকাশ পাব লগা এটা লেখাত এই বিস্ফোৰক তথ্য ফাদিল কৰা হৈছে।

২৮মে’ ২০২১ সংখ্যাৰ আলোচনীখনত প্ৰকাশ পাইছে এটা বিশেষ লেখা। যিটোৰ শিৰোনাম- HIS TIME TO RULE. । ইণ্ডিয়া টুডেৰ এই সংখ্যাৰ ৫৮নং পৃষ্ঠাত প্ৰথম পেৰাগ্ৰাফতে এই সন্দৰ্ভত লিখিছে এনেদৰে- On the night of March 19, in a government guest house in Sadiya, a town in Assam’s Tinsukia district, Congress leader Rahul Gandhi, Chhattisgarh chief minister Bhupesh Baghel and All India Congress Committee general secretary in-charge of Assam, Jitendra Singh, were engaged in a strategic discussion over the party’s campaign for the ongoing assembly election in the state. Later that night, Himanta Biswa Sarma, who was leading the BJP’s campaign, sat listening to the 30-minute-long conversation playing on a cell phone of one of his aides. A local Congress leader present at the guest house had secretly recorded the conversation. This incident reflects to what extent Sarma went to ensure a victory for the BJP, a party he joined after quitting the Congress in 2015. Rahul Gandhi had declined to make Sarma chief minister of Assam in place of the incumbent Tarun Gogoi at the time.

তাৰ পাছত কি হ’ল, সেয়া সকলোৱে জানে। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ স্থানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত ল’লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাষ্ট্ৰীয় আলোচনীখনত উল্লেখ কৰা মতে, কি পৰ্যায়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজনীতি কৰে তাৰ এক উদাহৰণ এয়া। সকলো পক্ষৰ সৈতে তেওঁ সুসম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰাই নহয়, ভিতৰৰ খবৰ এইদৰে তেওঁ লাভ কৰে।

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ২০১৫চনত কংগ্ৰেছ এৰিছিল ১০জন কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক লগত লৈ। ইণ্ডিয়া টুডেত বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে, প্ৰায় ২০বছৰ ধৰি মন্ত্ৰী হৈ থকা শৰ্মাই যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে তেওঁৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছিল তেতিয়া বেছি সংখ্যক বিধায়কে তেওঁৰ পক্ষত থিয় দিছিল।

আলোচনীখনে দাবী কৰা মতে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিব লাগে বুলি ৪৫জন বিজেপি বিধায়কে তেওঁৰ পক্ষত থিয় দিছিল। ৬০জন নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কৰ ভিতৰত ৪৫গৰাকীয়ে ডঃ শৰ্মাক মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিবলৈ সমৰ্থন দিয়াত কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই ইয়াৰ বিকল্প চিন্তা কৰিব পৰা নাছিল।

সেই সন্দৰ্ভত আলোচনীখনত উল্লেখ কৰিছে এইদৰে,- He came to the BJP with 10 Congress MLAs, but on May 9, 45 of the 60 BJP MLAs in the state backed him for chief minister in place of Sonowal. “It’s because he believes in winning friends. He helps even those who have plotted against him. And for his loyalists, he can go to any

extent to protect them, even at the cost of his own career,” says Pijush Hazarika, a minister in Sarma’s cabinet and his.

তেওঁৰ মন্ত্ৰীসভাত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সমৰ্থকৰূপ পৰিচিত ৩জন বিধায়কক স্থান দিছে। ইয়াৰ বিপৰীতে তেওঁৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ অহা ১০ বিধায়কৰ ভিতৰত কেৱল এজন বিধায়কহে স্থান দিছে মন্ত্ৰীসভাত। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত মানুহ মন তেওঁ কেনেদৰে জয় কৰিছিস, কোভিডৰ প্ৰথম ঢৌত তেওঁ কিদৰে কাম কৰিছিল, শিক্ষক নিযুক্তি আদি প্ৰসংগসমূহো ইয়াত উল্লেখ কৰিছে।

অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মামা ৰূপে কিদৰে পৰিচিত হল, সেই কথাও স্থান পাইছে প্ৰতিবেদনখনত। কোৱা হৈছে- অসম যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত অতিকৈ জনপ্ৰিয় হৈ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইউনিভাৰচেল মামা হৈ পৰিল। মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰি এতিয়ালৈকে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গ্ৰহণ কৰিছে।

তেওঁ উদ্যোগত ১লাখ নিবনুৱাক নিযুক্তি, নিজেই গৈ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীৰ সমস্যাৰ সন্দৰ্ভত বুজ লোৱা, মেধা ভিত্তিত বদলিকৰণৰ নীতি, আৰক্ষী আৰু আমোলা পৰ্যায়ত ব্যাপক ৰদ-বদল, আলফা সমস্যা সমাধানৰ বাবে উদ্যোগ গ্ৰহণৰ ইংগিত, গাৰ্জেন মিনিষ্টান নীতি গ্ৰহণ আদি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বুলিব পাৰি।

এতিয়ালৈকে ২খন কেবিনেটত এনে কিছু জনমুখী কাৰ্যসূচীৰ কথা তেওঁ ঘোষণা কৰিলেও ব্যাপক হাৰত আমোলা আৰু বিষয়াক বদলিক লৈ চৰ্চা হৈছে। শেহতীয়াকৈ বাজেটকৰ লেখানুদানত বিত্তমন্ত্ৰীৰূপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক উচ্চ প্ৰশংসা কৰিছিল।

সোণোৱাল চৰকাৰৰ প্ৰথমখন বাজেট ভাষণত তেওঁ কৈছিল- একেৰাতিতে গণতন্ত্ৰত পৰিৱৰ্তন সম্ভৱ নহয়। একে ৰাতিতে হোৱা পৰিৱৰ্তনে সমাজত অস্থিৰতা সৃষ্টি কৰিব পাৰে। এনে অস্থিৰতাই মানুহৰ মনত বিপ্লৱৰ ধাৰণ জন্ম দিব পাৰে। সেয়েহে আমাৰ চৰকাৰে বিচাৰে সমাজৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্থাপনৰ জৰিয়তে হোৱা পৰিৱৰ্তন।

কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈয়ে কোভিডৰ পৰিৱেশৰ মাজতে প্ৰশাসনত যি সাল-সলনি ঘটাইছে, সেই সাল-সলনিয়ে আও পকীয়াকৈ সোণোৱাল চৰকাৰৰ প্ৰশাসনীয় অদক্ষতাকেই প্ৰমাণ কৰিলে নেকি? সোণোৱালে যি নিকা প্ৰশাসনৰ ব্যৱস্থাৰ কথা কৈছিল, সেয়া আচলতে মিছা আছিল নেকি?

ইফালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বহুকেইটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। বিজেপি পুনৰ শাসনলৈ আহিলে মাইক্ৰফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাই দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল। কিন্তু ক্ষুদ্ৰ ঋণ মাফ কৰাৰ বিপৰীতে এই ঋণৰ সুদ ৰেহাই দিয়াৰ সম্পৰ্কেহে বিবেচনা কৰিছে বিত্ত বিভাগে।

প্ৰথমখন কেবিনেটতে এই বিষয়টোক লৈ আলোচনা হৈছে। বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত পৰামৰ্শ দিবৰ বাবে নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ অধ্যক্ষতাত এখন কমিটি গঠন কৰা হৈছে। উল্লেখ্য যে, অসমৰ গ্ৰাহকক আগবঢ়োৱা ক্ষুদ্ৰ ঋণৰ পৰিমাণ ১২৪০০কোটি টকা।ইয়াৰে ৫০শতাংশ ঋণ প্ৰদান কৰিছিল বন্ধন বেংকে।

দিছপুৰে এই কথা জানে যে, ১২৪০০কোটি টকা ঋণ ৰেহাই দিব পৰাকৈ চৰকাৰৰ ওচৰত ধন নাই। সেয়েহে এই ঋণৰ সুদ মাফ কৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনাই অধিক। বিশেষকৈ মহিলাসকলে চৰকাৰে ঋণ মাফ কৰি দিব বুলি আশা কৰিছিল। সেয়ে হ’লে এয়া হব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্তি বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনত দিয়া অন্যতম মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি।

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পৰিকল্পনা নিৰ্বাচনৰ পাছৰ নহয়। পূৰ্বৰ পৰাই সেই ধৰণেই এক প্ৰেক্ষাপট ৰচনা কৰা হৈছিল। নিৰ্বাচনৰ পাছত বিজেপি ৰাজ্যিক নেতৃত্বই দিয়া আনুষ্ঠানিক সংবাদমেলত ৰাজ্যিক সভাপতিৰ দুয়োকাষে আছিল ক্ৰমে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। সেই সময়ত এই বিষয়টোৱে বিশেষ ইংগিত বহন কৰা বুলিও আলোচনা হৈছিল যিটো পৰৱৰ্তী সময়ত বাস্তৱত পৰিণত হয়।

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দক্ষ আৰু চতুৰ ৰাজনীতিবিদ। কিন্তু মানুহ মাত্ৰেই ভুল। কিবা কাৰনত সেই ভুল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিলে তেওঁৰ বিৰুদ্ধেও তেওঁক ভালপোৱা মানুহবোৰেই থিয় দিব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেই কথা ভালদৰে জানে। সেয়েহে তেওঁ ইণ্ডিয়া টুডেত কৈছিল- If i make a mistake tomorrow, people will forget the past…