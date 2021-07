তেওঁ এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰীও…

মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈ

আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই মু্খ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত লোৱাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্য আছিল তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। প্ৰতি সপ্তাহত বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটে লোৱা সিদ্ধান্ত সমূহে তাৎক্ষণিকভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সন্দৰ্ভত মানুহৰ মাজত এক ইতিবাচক ধাৰণাই দি গৈছে।

বিভিন্ন সভা-সমিতি, বৈঠক বা বিভিন্ন ঠাই পৰিভ্ৰমণ ফুৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্য বাতৰি কাকতৰো ভাল শিৰোনাম হৈছে। এইবোৰ কথাই ভৱিষ্যতে কেনে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে বা ইয়াৰ ফল কি হব পাৰে সেই সন্দৰ্ভত অৱশ্যে নিৰপেক্ষ আলোচনা হোৱা নাই। ৰজাই যি কয় সেয়াই হয় বুলি সমালোচনাৰ উৰ্ধত ৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কিছু কথা দৃষ্টিগোচৰ নকৰিলে হয়তো সময়ে এদিন আমাকে হাঁহিব।

৬জুলাই ২০২১ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডঃ শ্যাম প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ ১২০তম জন্মদিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বৰপেটা ৰোডত নেতাগৰাকীৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিলে। ১৯০১চন জন্ম হোৱা মুখাৰ্জী আছিল জৱাহৰলাল নেহৰু মন্ত্ৰীসভাৰ উদ্যোগ আৰু যোগান মন্ত্ৰণালয়ৰ মন্ত্ৰী।

১৯৫৩চনত জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত থাকোতে ৰহস্যজনকভাৱে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছিল ভাৰতীয় জনসংঘৰ প্ৰতিষ্ঠাপক গৰাকীৰ। মাত্ৰ ৫২বছৰ বয়সতে ইহলীলা সম্বৰণ কৰা মুখাৰ্জী আছিল কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আটাইতকৈ কম বয়সীয়া উপাচাৰ্য। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই প্ৰতিমূৰ্তি উদ্বোধন কৰি দিয়া ভাষণত কলে যে, – কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ত অসমীয়া ভাষা প্ৰৱৰ্তন কৰাত শ্যাম প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ ভূমিকা আছিল।

সেই কথা আংশিকভাৱে শুদ্ধ হ’লেও মুখাৰ্জীতকৈ তেওঁৰ পিতৃ আশোতোষ মুখাৰ্জীয়েহে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত এক বিশেষ কাম কৰিছিল। আশোতোষ মুখাৰ্জী আছিল এগৰাকী শিক্ষাবিদ, বেৰিষ্টাৰ, ন্যায়াধীশ আৰু গণিতজ্ঞ। কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰথম গণিত আৰু পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰ আছিল মুখাৰ্জী।

১৯০৬-১৯১৪চনলৈ মুঠ ৮টা বছৰ কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হৈ থাকোতে আশোতোষ মুখাৰ্জীয়ে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ বাবে এক স্মৰণীয় কাম কৰিছিল। কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাবে অসমীয়া কিতাপ আৰু ভাষা বিকাশৰ বাবে উদ্যোগ লবলৈ আশোতোষ মুখাৰ্জীয়ে কাষ চাপিছিল সাউদ ভোলানাথ বৰুৱাৰ।

এই বিষয়ক পাঠ্যপুথি লিখিছিল হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে। কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি পাঠ্যপুথি ছপা কৰিছিল। এই সন্দৰ্ভত এক বিশেষ লেখাত ‘দ্য টু আইন্ডেন্টি অৱ ভূমিপুত্ৰছ ইন আসাম’ পুৰকাস্থ দাসে লিখিছিল এইদৰে- Within a span of 11 years ( 1846 – 1857 ), Assamese language managed to develop its individual identity. The present day Assamese language is the modified form of ‘Arunodoy’ period. But one can easily ascertain that both Assamese and Bengali language bears a very close tie among themselves; and probably this closeness is the root cause of fear and agony, identity crisis among a section of Assamese society. The agitating section knows it very well that Sir Ashutosh Mukherjee launched the movement for National Education in 1918 with the mission to make all the major national languages as the true vehicle of knowledge. On request of Sir Mukherjee, Late Hem Chandra Goswami compiled his famous book ‘ Asomia Sahitter Chinaki ‘ which was published by the Calcutta University. It is due to the tireless efforts of Sir Ashutosh Mukherjee, Assamese language was introduced at the Post Graduate level of studies, from the thirties, in Calcutta University. A number of renowned, educationists of Assam were associated with that department. Today, the Assamese literature and culture has reached to such a height that it has crossed the regional, national boundaries and reached the international platforms. Had it been possible without the help and participation of Bengali educationists, literati and linguistic legends ? It is not understood even after all such friendly association and help, how the Bengalis can be accused of conspiring against the Assamese language.

তেওঁৰ পুত্ৰ শ্যাম প্ৰসাদ মুখাৰ্জী কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হৈ থকাৰ সময়ত বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱাক কিছুদিনৰ বাবে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল। ১৯৩৫চনত কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ত অসমীয়াক এটা আধুনিক ভাষা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। আৰু বিৰিঞ্চি বৰুৱাক বিশ্ববিদ্যালয়খনত স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ত অসমীয়া পঢ়াইছিল।

১৯৩৮চনত তেওঁ গুৱাহাটীলৈ আহে। অসমীয়া ভাষাৰ উতকৰ্ষ সাধনত শ্যাম প্ৰসাদ মুখাৰ্জীতকৈ আন বহুতৰে অৱদান আছিল যথেষ্ট। পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱাই অসম বুৰঞ্জী নামৰ গ্ৰন্থত এই সন্দৰ্ভত লিখিছিল এইদৰে- তৃতীয় বা শেহছোৱাৰ আদিগত অশেষ বাধা-বিঘিনি সহিব লগা হোৱাত, অসমীয়া ভাষাই ভালকৈ গা কৰিব পৰা নাই। বৃটিচ শাসন আৰম্ভ হ’লত, খ্ৰী: ১৮২৬ চনৰ পৰা ১৮৩৬ চনলৈকে অসমীয়া ভাষা অসমৰ আদালত আৰু পঢ়াশালিবিলাকত চলিছিল। এনেতে, আচম্বিতে অসমত অসমীয়া ভাষাৰ সলনি বঙ্গালী ভাষা আদালতত আৰু পঢ়াশালিত প্ৰচলিত হয়। ৰজাঘৰত অনাদৃত হৈ, অসমীয়া ভাষাৰ শ্ৰী বাঢ়িব নোৱাৰি সেই খিনিহে ঠিহিৰা মাৰি ৰয় (১)। পিচে, ৺আনন্দৰাম ঢেঁকিয়াল ফুকন,হেম বৰুৱা, গুণাভিৰাম বৰুৱা প্ৰভৃতি অসমৰ সুসন্তানসকল আৰু পৰোপকাৰী পাদ্ৰিসকলৰ (২) অহোপুৰুষাৰ্থৰ অব্যৰ্থ ফলস্বৰূপে, সেই কালৰ বঙ্গ আৰু অসম দেশৰ দুৱলীয়া লাট চাব জৰ্জ্জ কেম্বেল চাহাব বাহাদুৰে খ্ৰী: ১৮৭৩ চনৰপৰা অসমীয়া ভাষাক আকৌ অসমৰ আদালত আৰু পঢ়াশালিবিলাকত ঠাই দিয়ে। সেই অনুগ্ৰহৰ বলতে অসমীয়া ভাষা পুনঃ ঠন ধৰি উঠিল আৰু অসমৰ আদালত আৰু পঢ়াশালিত পুনঃ প্ৰচলিত হল। ভূতপূৰ্ব দুৱলীয়া লাট চাব ৰেম্‌ফিল্ড ফুলাৰ চাৰ বাহাদুৰৰ অনুগ্ৰহৰ ফলত, ১৯০৪ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা অসমীয়া ভাষাই কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কলেজতো ঠাই পায়; এভিয়া বি এফ-এ, বি এ, আৰু এম-এ মহলালৈকে পাঠ্য মনোনীত হৈছে। বিশেষ, ১৮৭৩ খ্ৰীষ্টাব্দৰপৰা ৰাজ-অনুগ্ৰহত আৰু অসমীয়া সাহিত্য-সেৱকসকলৰ সেৱা-শুশ্ৰুষাৰ বলত অসমীয়া ভাষা ক্ৰমাৎ টনকিয়াল হৈ উঠিছে। এইখিনিতে ৰজা ঘৰৰ শলাগ লৈ কব লাগে যে সাহিত্যানুৰাগী গৱৰ্ণমেণ্টে অনুগ্ৰহ কৰি, ১৯০৯ চনত, অসমীয়া সাহিত্যৰ উন্নতিকল্পে, এই পুথিৰ লেখকক সাহিত্যিক পেঞ্চন এটি দান কৰাত ,”অসমীয়া ভাষা বঙ্গলাৰ অপভ্ৰংশ” বোলা বাদ-প্ৰতিবাদৰ অন্ত পৰি, ইয়াৰ উন্নতিত আহুকাল লগোৱা এটা ডাঙৰ অপায় খণ্ডিল। তদুপৰি, অসমীয়া ভাষাৰ বৰভেঁটি স্বৰূপ ৺হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা প্ৰণীত “হেমকোষ” অভিধানখন গৱৰ্ণমেন্টে প্ৰচাৰ কৰি দিয়াত, আজিকালিৰ ন-লিখাৰু বিলাকৰ আখৰ-জোঁটনিৰ বেমেজালি গুচিছে। ”

লগতে এই গ্ৰন্থত অসমীয়া ভাষাৰ সন্দৰ্ভত লিখিছে- ”পৌৰাণিক আৰু আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ চানেকি সংগ্ৰহ কৰি, প্ৰত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে “অসমীয়া সাহিত্যৰ চানেকি’ নামে যি এখন প্ৰকাণ্ড গ্ৰন্থ যুগুত কৰিছিল, কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই তাক হোৱা-ছোৱাকৈ ছপাই প্ৰচাৰ কৰাত, সেই ‘চানেকি’য়ে অসমীয়া ভাষাৰ স্বতন্তৰীয়া অস্তিত্বৰ বিশিষ্ট চিনাকি দিছে, যদ্যপি ইয়াত খ্ৰীঃ উনবিংশ শতিকাৰ সামৰণলৈকে বাটকটীয়া শ্ৰেণীৰ সাহিত্যিকৰ লিখিত চানেকিয়েহে ঠাই পাইছে। অসমৰ বৰ দুৰ্ভাগ্য যে, এই অমূল্য গ্ৰন্থ বৰ্তমানলৈকে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নৌপাওঁতেই, ১৮৫০শকৰ ২৯ বহাগত, মুঠেই ৫৬ বছৰ বয়সত, গ্ৰন্থকাৰৰ অকালতে লোকান্তৰ ঘটিল। ১৮৮০ খ্ৰীষ্টাৰপৰা ১৯০০ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতিৰ বাটকটীয়া আৰু আগৰণুৱা সেৱকদলে বহু প্ৰবন্ধে আৰু অহোপুৰুষাৰ্থেৰে ইয়াক বঙ্গলা ভাষাৰ অপভ্ৰংশ বোলাবলৈ যত্ন কৰা দলক জিনি সুগম বাট লগাই দিয়াৰ ফলত, আৰু উঠি অহা অসমীয়া সাহিত্যিক অহোপুৰুষাৰ্থত অসমীয়া সাহিত্যৰ ক্ৰমোন্নতি দেখি বৰ ৰং লগা হৈছে”

অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰকৃত উৎকৰ্ষ সাধক সকলক এতিয়াও অৱহেলিত হৈ আহিছে। সেয়েহে এইবোৰ দিশতো তেওঁ গুৰুত্ব দিয়া ভাল। কেৱল ৰাজনৈতিক বক্তব্য বুলি সকলো কথা পিছত নুই কৰিব নোৱাৰিব। মহিলাসকলৰ মাইক্ৰফাইনেন্স ঋণৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচনৰ সময়ত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি আখৰে আখৰে পালন কৰিম বুলি কৈও কেৱল ভোটৰ স্বাৰ্থত এনে এক প্ৰতিশ্ৰুতি দি পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ এয়া ৰাজনৈতিক মন্তব্য আছিল বুলি নিজকে ৰক্ষা কৰিব লগা হৈছিল।

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকালৈকে তেওঁৰ মতেই চলিব লাগিব। অথাৎ তেওঁৰ ষ্টাইলত ৰাজ্য চলিব। এনেদৰে নিজেি এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্য ধৃষ্টতাৰ প্ৰৰ্দশন যেনহে অনুভৱ হয়। গণতন্ত্ৰত ৰাইজেই ৰজা, সেই কথা কোনে নেতাই পাহৰি যোৱা উচিত নহয়।

বিৰোধী বিধায়কসকলক নস্যাৎ কৰিবলৈ গৈ সমষ্টি সমূহৰ কাম-কাজ বিধায়কে নহয় মন্ত্ৰী বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে চলিব, বিধায়কসকলৰ কাম বিধানসভাতহে, চৰকাৰী বিষয়াই বিধায়কৰ নহয় মন্ত্ৰীৰ কথা শুনিব জাতীয় মন্তব্যবোৰ দাম্ভিকতাৰ চূড়ান্দত প্ৰদৰ্শন বুলি নাভাৱিলে কি বুলি ভাৱিব লাগে?

আৰক্ষীক সন্মুখত বহুৱাই দিয়া পৰামৰ্শ বা উপদেশত এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যত কিছু লক্ষ্মণ ৰেখা থাকিব লাগে। অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হওক। কিন্তু সেই কঠোৰ পদক্ষেপ মানেই গুলী মাৰিব জাতীয় উপদেশ হ’ব নোৱাৰে। সচাঁ অৰ্থৰ অপৰাধীক তেনে কৰিলেও সেই সংস্কৃতিয়ে এদিন আৰক্ষীক সাধাৰণ নিঅপৰাধী লোকক ধৰি নিও তেনে চিত্ৰনাট্যৰে পলাওতে গুলিওৱা হ’ল জাতীয় ভাষ্যই আৰক্ষীক অপৰাধপ্ৰৱণ কৰাৰ ভয়ো নথকা নহয়।

খেয়াল-খুচিমতে সকলো জানো সম্ভৱ! এক সামাজিক দায়ৱদ্ধতা থাকে এনে গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বত নিয়োজিত একোজন ব্যক্তিৰ। তেওঁ কেৱল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নহয়, তেওঁ এতিয়া অসমৰ এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীও, সেই কথা পাহৰি গ’লে নহ’ব। প্ৰদৰ্শনধৰ্মিতাৰ বিপৰীতে, বাতৰিৰ শীৰ্ষ হোৱাৰ প্ৰৱণতাৰ বিপৰীতে গৈ ৰাজ্য-ৰাজ্যবাসীৰ স্বাৰ্থত সবল আৰু সঠিক সিদ্ধান্তৰে এজন দায়িত্বশীল মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে তেওঁ আন এক পৰিচয়ো গঢ়িব লাগিব…