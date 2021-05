মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈ

মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে দায়িত্ব লোৱাৰ পাছত ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি মানুহৰ এক ধাৰণা সলনি হৈছিল। পূৰ্বতে কৰা তেওঁ কিছুমান আচৰণ, প্ৰদৰ্শনধৰ্মিতা এৰিছে। মাজনিশা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ গৈ কোভিডৰ চিকিৎসা কেনেদৰে চলিছে তাৰ আভাস লৈছে। এই পৰিৱৰ্তনে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি সাধাৰণ লোকৰ আন এক ভাৱমূৰ্তি তৈয়াৰ কৰিছে বুলি চৰ্চা চলিছে। নাপায়

মুখ্যমন্ত্ৰী দায়িত্ব লোৱাৰ পাছত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা এই চৰকাৰৰ প্ৰথম খন বিধানসভা অধিৱেশনৰ অন্তিম দিনা ৰাজ্যপালৰ ভাষণক লৈ অনুষ্ঠিত হোৱা সদনৰ আলোচনাত এক চিন্তাকৰ্ষক ভাষণ আৰম্ভ কৰিছিল। ৰাজ্যখনৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ আৰু এই চৰকাৰৰ দায়ৱদ্ধতাক লৈ তেওঁ যি দৃষ্টিভংগী দাঙি ধৰিছিল সেয়াও আছিল শুভ আৰম্ভণি।

মন্ত্ৰীসকলক, সদনত গৰিমা আৰু মৰ্যদাৰ কথা কৈ সতীৰ্থ মন্ত্ৰীসকলক উদ্দ্যেশি কৈছিল- বিৰোধী দলৰ বিধায়কসকল তেওঁলোকৰ কেবিনলৈ আহিলে, যাতে তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত উদ্যোগ আৰু বিধায়কসকলৰ প্ৰতি ভাল ব্যৱহাৰ কৰে। এয়া এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত অতি ইতিবাচক বক্তব্য আছিল।

হঠাৎ কথাৰ সুৰ সলনি হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইবোৰ কি কৈছে? কোনোদিনে বিধানসভাত কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী বা বিধায়কে এনে বক্তব্য দিয়া নজিৰ নাই। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ গ’ল- ”এই সদনত মই গৰিমাৰ কথা ক’ম। কেইদিনমানৰ পূৰ্বে ভৰত নৰহ ডাঙৰীয়াই কৈছিল, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক সদনৰ বহাৰ অনুমতি দিব লাগে। প্ৰশ্নটো হ’ল, বেমাৰী মানুহ এটাক সদনে কেনেকৈ অনুমতি দিব পাৰে? যিজন মানুহক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসকসকলে বিগত ৪মাহ ধৰি চিকিৎসা কৰি আছে। চিকিৎসকে কৈছে যে, মানুহজন মানসিকভাৱে ভাল অৱস্থাত নাই। তেওঁক চাইক’লজিকেল ইচ্ছ্যুত চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে। মানসিক ৰোগৰ বাবে তেখেতে আজি চিকিৎসা পাই আছে।

সিদিনাখন সদনত আহিছে, কোভিড প্ৰটকল পাহৰি ইজনৰ পৰা সিজনৰ তাত গৈছে, সিজনৰ পৰা ইজনৰ তাত গৈছে, ই এক বেমাৰৰ আগজাননী। আৰু মোক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসক সকলে কৈছে- চাৰ, বেয়া নাপাব। সেইটোৱে তেওঁৰ প্ৰব্লেম, এইটোৱে তেওঁৰ বেমাৰ। মই তেওঁলোকক সুধিছিলো তেওঁকতো আমি সুস্থ অৱস্থাত দেখিছো, ঘূৰি ফুৰিছে, আপোনালোকে কিয় মেডিকেলত ৰাখিছে, তেওঁক সহায় কৰাৰ কাৰনে মেডিকেলত ৰাখি থৈছে নেকি? তেতিয়াহে মোক কৈছে- বোলে নহয় চাৰ, সেইটোৱে তেওঁৰ বেমাৰ। চৰকাৰখনে কাৰো প্ৰতি নিগেটিভ দৃষ্টিভংগী ৰখা নাই।

বহুতে কৈছে অখিল গগৈক বাছত কিয় আনিছে। কোভিডৰ সময়ত গাড়ী বহাই তেওঁৰ লগত যদি ৫জন দেহৰক্ষী আহে, তেওঁৰ গাত কোভিড নহ’ব নেকি? তেওঁক আহল-বহল বাছ এখনত বহাই অনাতো চৰকাৰৰ দায়িত্ব, যাতে কোভিড প্ৰটকল ৰক্ষা কৰিব লাগিব। এতিয়া প্ৰশ্নটো হল- অখিল গগৈ যদি সুস্থ, আইনমতে তেওঁ জেললৈ যাব লাগিব, আৰু যদি কয় যে, মই বিধানসভাও কৰিব নোৱাৰো মই অসু্স্থ, তেওঁ চিকিৎসালয়ৰ কেবিনত থাকিব লাগিব। এতিয়া সিদ্ধান্ততো কোনে ল’ব?

তেওঁ কৈছে যে, স্পীকাৰে লিখি দিয়ক। কিয় লিখি দিব স্পীকাৰে এজন বেমাৰীক? তেওঁ লিখি দিব পাৰে, কিন্তু মই মোৰ ভিউটো কৈছো। মোৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কৈ দিছো। অধ্যক্ষ মহোদয়ে আমাৰ পৰা কমেন্ট বিচাৰিছিল। আমি কৈ দিছো যে, বেমাৰী মানুহ এজনক এনে অনুমতি প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে। কাৰণ তেওঁ নিশ্চিতভাৱে বেমাৰী, সেইকাৰণেহে জি এম চি এইচত আছে। যদি নহয়, গোটেই মেডিকেল বৰ্ডত যিমান চিকিৎসক আছে ,সকলোকেতো কৰ্টে ক’ব, আপুনি মানুহজনক বেমাৰী বুলি কৈছিল, তেনেহলে মানুহজন কেনেকৈ ঘূৰি ফুৰিছে?

গতিকে মই ভাৱো পলিটিকেল পইন্ট স্কল কৰাৰ আমাৰ বহু মাধ্যম আছে। কিন্তু এই ধৰণৰ কথাই…। সিদিনা মই দেখিছো, মোৰ ওচৰলৈও আহিছে, মই সুধিছো- কিয় আহিছা? কাৰন আমি সিদ্ধান্ত লৈছো আমি কোভিডৰ নিয়ম মানি চলিম, প্ৰটকল মানি চলিম। এখন টেবুলো এৰা নাই, প্ৰত্যেকখন টেবুললৈকে আহিছে। মোৰ অকণমান সময়ৰ কাৰনে এনেকুৱা লাগিছিল সকলোকে কোভিড বিলাই দিম বুলিয়ে আহিছে নেকি! পিছত গম পালো যে, তেওঁ যত আছে তাত কোভিড হোৱা নাই। ঠিক আছে, কিন্তু এনেধৰণৰ কথা-কামে সদনৰ কোনো দিশত একো লাভ নহয়।”

চিধাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ পেলালে মানসিক ৰোগী অখিল গগৈ। মানসিক চিকিৎসা তেওঁৰ চলি আছে। দুবছৰ ধৰি কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা অখিল গগৈৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এনে মন্তব্যৰ পৰা বুজিব পাৰি, অখিল গগৈৰ সন্দৰ্ভত চৰকাৰৰ স্থিতি কি। সদনত মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি বিধায়কে কোৱা সকলো কথাই লিপিৱদ্ধ হয়। অথাৎ, অখিল গগৈ মানসিক ৰোগী বুলি সদনৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজলৈ এই বাৰ্তা পঠিওৱা হ’ল যে, তেওঁ যি কৰে সেয়া মানসিক ৰোগী হিচাপে কৰে।

স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ আগতেই আছিল ৰাজ্যৰ এজন মহাপ্ৰতাপী আৰু ক্ষমতাশালী মন্ত্ৰী। তেওঁ এই ক্ষমতাৰ পাছত দৌৰি বা তেওঁৰ ক্ষমতাৰ প্ৰতি ভয় কৰি আনুগত্য প্ৰকাশ কৰা বহু লোক আছে। হয়তো তেওঁৰ আছে এক শক্তিশালী নেটৰ্ৱক। ৰাজনীতিৰ উপৰিও বিভিন্ন দিশৰ খা-খবৰ তেওঁলৈ মুৰ্হূতৰ ভিতৰতে আহে।

বৃত্তিত অধিবক্তাও আছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আৰু এগৰাকী অধিবক্তা হিচাপে সাধাৰণ লোকে নজনা বহু কথা তেওঁ জানে। এগৰাকী ৰোগীৰো কিছু ব্যক্তিগত গোপনীয়তা থাকে। যিবোৰ চিকিৎসকে মানি চলিব লাগে। ইণ্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল( প্ৰফেচনেল কনডাক্ট ETIUUETTE AND ETHICS) ৰেগুলেশ্যন-২০০২ত এই সন্দৰ্ভত থকা নিৰ্দেশনাৰ কথাও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ক’ব পৰাকৈ অখিল গগৈৰ বেমাৰৰ সন্দৰ্ভত তথ্য যোগান ধৰা চিকিৎসকগৰাকীয়ে নিশ্চয় জানে।

এগৰাকী অধিবক্তা আৰু দীৰ্ঘদিনৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিচাপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও এই কথা নজনা নহয়। ইয়াত থকা অধ্যায়-৭ৰ ১৪নং অনুচ্ছেদত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে যে, কোনো ৰোগীক চিকিৎসা কৰি থকা চিকিৎসকে ৰোগীজনৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ নিবিচাৰিলে কোনো তথ্য বা চিকিৎসা সম্পৰ্কীয় কথা ৰাজহুৱা কৰিব নোৱাৰে।

এনে কৰিলে কি হ’ব সেই কথাও অধ্যায়-৮ৰ ২নং অনুচ্ছেদত উল্লেখ আছে। ণ্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল( প্ৰফেচনেল কনডাক্ট ETIUUETTE AND ETHICS) ৰেগুলেশ্যন-২০০২ত উল্লেখ থকা এই নিৰ্দেশনাতো এনেধৰণৰ-

7. 14 The registered medical practitioner shall not disclose the secrets of a patient that have

been learnt in the exercise of his / her profession except –

i) in a court of law under orders of the Presiding Judge;

ii) in circumstances where there is a serious and identified risk to a specific person

and / or community; and

iii) notifiable diseases.

In case of communicable / notifiable diseases, concerned public health authorities should be

informed immediately.

এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে বহুতো চৰ্চা হৈছে। Laws governing the confidentility and privacy of a patient in india শীৰ্ষক এক লেখাত এই বিষয়টো আলোচনা কৰি লিখিছে এইদৰে- According to the Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002, it has been stated under chapter 7- (7.14) that the registered medical practitioner shall not divulge any of the secrets of a patient that have been acquired in the exercise of his/her professional skill or while conducting the treatment.

একেটা লেখাতেই তেনে নিয়ম ভংগ কৰা সকলৰ বিৰুদ্ধে কি শাস্তি বিহা হ’ব পাৰে, সেই সন্দৰ্ভতো উল্লেখ আছে। তাত উল্লেখ কৰিছে যে- Chapter 8- (8.2) states about the consequences of the violation. It explains that if any complaint is made with regards to the professional misconduct of any registered medical practitioner and the same was brought before the Medical Council of Disciplinary action, then, upon the receipt of the complaint, the appropriate medical council will hold an enquiry and will also give the opportunity to the registered medical practitioner to be heard in person or by a pleader. And if during the course of the enquiry or proceeding, the registered medical practitioner is found guilty of committing professional misconduct, then he will be awarded with the punishment as it deems fit with the situation by the Medical Council or they may also direct the removal of his medical practice altogether or for only a specified period.

এইবোৰ আইনগত দিশ। এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে সাম্প্ৰতিক পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত তেওঁ এই কথা বুজিব লাগিছিল যে, কা আন্দোলনৰ বাবে বা আন কাৰনত কাৰাৰুদ্ধ হৈ থকা অখিল গগৈ মানসিকেই বা আন চিকিৎসা চলি থকা বিষয় এটা ৰাজনীতিলৈ টানি আনি পৱিত্ৰ সদনত আলোচনা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাছিল।

কোভিডৰ বাবে এনে এক পৰিৱেশ হৈছে যে,- সামাজিক দুৰত্ব, হোম কোৱাৰেন্টিন, লকডাউন আদিৰ বাবে সমাজপ্ৰিয় মানুহৰ মাজত এক মানসিক পৰিৱৰ্তন হৈছে। আৱেগ অনুভূতিবিহীন জীৱন যাত্ৰাৰ মাজত মানুহ কেনেদৰে জীয়াই আছে, সেই কথা তেওঁৰ অনুভূতিপ্ৰৱণ মানুহে বুজিব বুলিয়ে ধাৰণা কৰা হয়।

কাৰো ঘৰলৈ কোনো যাব নোৱাৰা পৰিৱেশ এতিয়া। অখিল গগৈও ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। তেনেস্থলত অখিল গগৈক মানসিক ৰোগী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰি সদনত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিব বুলি যুক্তি দৰ্শাই হাঁহিয়তাৰ পাত্ৰ হোৱা নাইনে! বহু যুক্তি কিছুমান পৰিৱেশ কিছুমান কাৰনত গ্ৰহণযোগ্য নহয়।

শিৱসাগৰবাসীয়ে অখিল গগৈক নিজৰ জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰি পঠাইছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্যৰ পৰা এনে এক ধাৰণা হল যে, শিৱসাগৰবাসীয়ে নিৰ্বাচন কৰা জনপ্ৰতিনিধি গৰাকী এজন মানসিক ৰোগী। এয়া গ্ৰহণযোগ্য হয়নে? প্ৰথম দিনা বিধান সভাত শপত লবলৈ যোৱা অখিল গগৈৰ সৈতে তেৱোঁ কাণে কাণে কথা পাতি থকা এখন আলোকচিত্ৰ ভাইৰেল হৈছিল।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অখিল গগৈক কোৰোনা বিলাবলৈ অহা বুলি আৰু বিধায়কসকলৰ সৈতে কতা পতা কাৰ্যক কটাক্ষ কৰিবলৈ গৈ যিখিনি কথা কৈছে সেই কথাৰ আঁত ধৰি এই কথা ক’বনে, মু্খ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব লৈ তেওঁ যেতিয়া মাজুলী ভ্ৰমণলৈ গৈছিল, তেতিয়া কোভিড প্ৰকটল ভংগ কৰাৰ এক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল।

এগৰাকী কোভিড ৰোগীয়ে মাজুলীত মুখ্যমন্ত্ৰীক গামোছা পিন্ধাইছিল । এই খবৰ সংবাদমাধ্যমত ব্যাপক প্ৰচাৰ হৈছিল। কোভিডৰ টেষ্ট কৰি বিধানসভাত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল বিধায়কসকলক। আনকি সাংবাদিকেও কৰিব লগা হৈছিল কোভিড টেষ্ট। গতিকে বিধানসভাত তেওঁলোকৰ তথাকথিত প্ৰটকল অনুসৰিয়ে কোভিড থকা লোক নাই বুলি জানিও অখিল গগৈৰ সন্দৰ্ভত এনে তৰল মন্তব্য কিয় কৰা হ’ল?যদি এই দোষত অখিল গগৈ দায়ী, তেনে মাজুলী ঘটনাৰটোৰ বাবে দায়ী কোন?

সৌজন্যতাৰ খাতিৰত অখিল গগৈয়ে কাৰোবাক মাত দিয়াতো ভুল বা বিধানসভাত উপস্থিত থাকিব লাগে বুলি অনুমতি বিচৰাতো অপৰাধ বুলি যদি তেওঁ গণ্য কৰিছে, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে উত্তৰ দিবলৈ গৈ এগৰাকী সন্মানীয় বিধায়কক এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মানসিক ৰোগী সজোৱাতো তাতোকৈ ডাঙৰ ভুল হোৱা নাইনে?

অখিল গগৈৰ সন্দৰ্ভত আদালতে সিদ্ধান্ত ল’ব। বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই বিধানসভাৰ নীতি-নিয়ম অনুসৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। কিন্তু যদি মিছা তথ্যৰে অখিল গগৈ GMCHত আছে, তাৰবাবে দায়ী পূৰ্বৰ চৰকাৰ। কি কাৰনত পূৰ্বৰ চৰকাৰ বা মেডিকেল বৰ্ডে GMCHত থৈছিল,সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ প্ৰথম দিনাই অখিল গগৈয়ে বিধায়কৰূপে শপত লৈ সংবাদমাধ্যমত চৰ্চা হোৱাৰ পাছত দিয়া যুক্তি ক’ত?

প্ৰয়াত হোমেন বৰগোহাঞিৰ সন্দৰ্ভত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছিল যে, বিশিষ্ট সাহিত্যিক গৰাকী তেওঁ আছিল জীৱনৰ পথ প্ৰদৰ্শক। এই কথা কবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কুন্ঠাবোধ কৰা নাছিল যে, কেতিয়াবা তেওঁ কক্ষ্যচ্যুৎ হ’লে তেওঁৰ জীৱনৰ বাণীৰ কক্ষলৈ উভতাই আনিছিল. আজি এনেদৰে সদনত সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই মন্তব্য শুনাৰ পাছত হোমেন বৰগোহাঞিয়ে তেওঁৰ সন্দৰ্ভত কৈ যোৱা দুআষাৰ মান কথা মনত পৰিছে।

প্ৰয়াত হোমেন বৰগোহাঞিয়ে কৈছিল- হিমন্ত খুউব বুদ্ধিমান, পৰিশ্ৰমী আৰু কৰ্মদক্ষ। তাত সন্দেহ নাই। কিন্তু একেসময়তে তেওঁ অধৈৰ্য, অসহিষ্ণু আৰু প্ৰদৰ্শনকামী। সৌজন্য, সহনশীলতা, মানৱীয়তা আৰু বাকসংযম আয়ত্ব কৰিবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰা নাই । এই কথাখিনি মনত পৰিলে নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কক্ষলৈ ঘূৰি আহিব…