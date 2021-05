মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈ

মানুহে এনে কাম কৰিব নোৱাৰে…

৫জন অপৰাধীৰ সন্ধান লাগে অসম আৰক্ষীক। এই অপৰাধী কেইগৰাকীৰ নাম নাজানে যদিও অসম আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ আলোকচিত্ৰ ফেচবুক-টুইটাৰত আপলোড কৰি তেওঁলোকৰ সন্দৰ্ভত তথ্য দিয়া লোকসকলক পুৰষ্কৃত কৰাৰ আশ্বাস দিছে। অসম আৰক্ষীৰ টুইটাৰত এই সন্দৰ্ভত লিখা হৈছে- These images are of 5 culprits who are seen brutally torturing & violating a young girl in a viral video.The time or place of this incident is not clear. Anyone with information regarding this crime or the criminals may please contact us. They will be rewarded handsomely.

অসম আৰক্ষীৰ টুইট

অসম আৰক্ষীয়ে সন্ধান বিচৰা অপৰাধী কেইজনৰ ভিতৰত আছে চাৰিজন পুৰুষ আৰু এগৰাকী মহিলা। ফেচবুকতো অসম আৰক্ষীয়ে তেওঁলোক পেইজৰ পৰা এই অপৰাধী কেইটাৰ সন্ধান বিচাৰি অনুৰূপ ধৰণেৰে এটা পোষ্ট দিছে। যদি কোনোবাই এই অপৰাধী কেইটাৰ সন্ধান পায় তেনেহলে অসম আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে।

ফেচবুকত অসম আৰক্ষীয়ে বিচাৰিছে ৫টা অপৰাধী

অপৰাধী কেইটাই কি কৰিছিল সেয়া ক’বহে পাৰি। তেওঁলোকে কৰা কৰ্মকাণ্ডৰ এটা ভিডিঅ বুধবাৰৰ দিনা ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰছিল। ২.৩৯মিনিটৰ এই ভিডিঅটোত এগৰাকী অসহায় যুৱতীক দুজন লোকে প্ৰথমে মুখত ধৰি এখন বিচনাৰ ওপৰত বহোৱাই লৈছে। তাৰ পাছত এই অপৰাধী দুজনক সহযোগ কৰিছে আন এগৰাকী মহিলাই।

ৰঙা কুৰ্তা পৰিহিতা মহিলাগৰাকীয়ে যুৱতীগৰাকীৰ দেহত থকা কপোৰ ফালি পেলাইছে। নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ যুৱতীগৰাকীয়ে চিঞৰিছে। আনকি মাককো মাতিছে এই অসহায় যুৱতীগৰাকীয়ে। সেইবোৰলৈ কাণ-সাৰ নাই এই মানুহৰূপী জানোৱাৰ কেইটাৰ। চিঞৰত গগন ফালিছে যুৱতীগৰাকীয়ে।

এটা অপৰাধীয়ে কৈছে-তাৰ মুখখন ভালদৰে বন্ধ কৰ। কি কাৰনত এনে কৰিছে সেয়া অনুমান কৰিব নোৱাৰি। কিন্তু মানুহে কেতিয়াও মানুহক এনে কৰিব নোৱাৰে। এটা সময়ত যুৱতীগৰাকীক ৫অপৰাধীয়ে বিচনাখনত শুৱাই সম্পূৰ্ণ উলংগ কৰি পেলালে। কাষত থকা কাপোৰ এখন টানি আনি যুৱতীগৰাকীয়ে লজ্জা নিবাৰণৰ চেষ্টা কৰিছিল যদিও সেইখনো কাঢ়ি নিয়া হ’ল।

কি বিষম কাৰবাৰ! সেই ভিডিঅ কোনোবাই যদি চাইছে অন্তিম মূৰ্হুতলৈকে চোৱাৰ সাহস গোটাব নোৱাৰিব। জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহৰ হাতত এগৰাকী যুৱতী এনে নিৰ্যাতনৰ ভিডিঅ কোনো লোকেই চাই থাকিব নোৱাৰে। সেই ভিডিঅটোৱে ভাইৰেল হৈছিল ছচিয়েল মিডিয়াত। প্ৰাণ কাতৰ চিঞৰে যুৱতীগৰাকীক ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে।

আনকি, চাৰিজন অপৰাধীৰ সৈতে মহিলগৰাকীয়েও এগৰাকী নাৰী হৈ যুৱতীগৰাকীৰ ওপৰত চলোৱনা অত্যাচাৰৰ বাধা দিয়াৰ সলনি নিজেই যিধৰণে সহযোগ কৰিলে সেয়া দুভাগ্যজনক। আনিচ্ছাস্বত্তেও এই জানোৱাৰ কেইটাই কি কৰিছিল সেয়া কব লগা হৈছে। যুৱতীগৰাকীৰ যৌনাংগত বটল ভৰাই দিছে। সম্ভৱ জন্তুৱেও এনে কাম নকৰে।

ইমান নিৰ্মম অত্যাচাৰৰ পাছতো কিদৰে যৌন নিৰ্যাতন চলাইছে যুৱতীগৰাকীক, তাক ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি। মৃদু সুৰত সংগীত বাজি আছে আৰু অসহায় যুৱতীগৰাকীৰ ওপৰত এই অমানৱীয় অত্যাচাৰ চলাইছে জানোৱাৰ কেইটাই। নেটিজেন সকলৰ মাজত এই ঘটনাৰ ব্যাপক চৰ্চা হল। কোনে, কত এই যুৱতীগৰাকীক নিৰ্যাতন চলাইছিল তাৰ তথ্য কাৰোৱে হাতত নাই।

ছচিয়েল মিডিয়াত এই নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা ছোৱালীজনী নাগালেণ্ডৰ বুলি একাংশ লোকে মন্তব্য কৰিছে। যোৱা ২৩মে’ত যোধপুৰত এগৰাকী নাগালেণ্ডৰ যুৱতীয়ে আত্মহত্যা কৰিছিল। কোনো কোনোৱে এই মন্তব্য কৰিলে যে, যোধপুৰত আত্মহত্যা কৰা যুুৱতীগৰাকীক এইদৰে নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিল।

নাগালেণ্ড আৰক্ষীয়ে আৰু দিল্লীত থকা উত্তৰ-পূবৰ যুৱতীসকলৰ নিৰাপত্তাৰ দিশ চোৱা-চিতাৰ বাবে নিয়োজিত উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়া ৰবীন হিবুয়ে এই অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰিছে। তেওঁ কয়, আমি এই যুৱতীগৰাকীক চিনাক্ত কৰি অপৰাধী কেইটাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ শাস্তি বিহিবলৈ অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছো।

যোধপুৰত নাগালেণ্ডৰ যিগৰাকী যুৱতীয়ে আত্মহত্যা কৰিছিল সেই যুৱতীগৰাকী এই ভিডিঅত দেখা যুৱতীগৰাকী বুলি কোনো কোনোৱে কৈছে যদিও সেয়া সচাঁ নহয়। এই ভিডিঅ যোধপুৰ আৰক্ষী আৰু আত্মহত্যা কৰা যুৱতীগৰাকীৰ ভগ্নীয়ে পৰীক্ষা কৰিছে। তেওঁ লগতে জানিবলৈ দিয়ে যে, অপৰাধী কৰায়ত্ত কৰাৰ স্বাৰ্থত এই সন্দৰ্ভত গুজৰাট, মিজোৰাম আৰু ৰাজস্থান আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা হৈছে।ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁ যোধপুৰৰ ডিচিপিৰ সৈতে কথা পতা বুলি জানিবলৈ দিয়ে।

কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী কিৰেন ৰিজেজুৰ টুইট

কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী কিৰেন ৰিজেজুয়েও এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ৰিজেজুয়ে টুইট কৰি লিখিছে যে, ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅটো উত্তৰ-পূবৰ এগৰাকী যুৱতীক অমানৱীয় নিৰ্যাতন চলাই বলাতকাৰ কৰা হৈছে আৰু এই ঘটনাৰ সৈতে যোধপুৰৰ ঘটনাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই।

অপৰাধী কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সকলো ৰাজ্যৰ আৰক্ষীক সৰ্তক কৰি দিয়া হৈছে – “The viral video of a girl from North-East being brutally raped and tortured by 4 men and 1 woman, is not related to Jodhpur suicide case. I had detail discussion with the Police Commissioner of Jodhpur. However, there must be all out efforts by all State Police to catch the devils.”

নেটিজেন সকললৈ হেল্পিং হেণ্ড’চ, দিল্লীয়ে লিখা চিঠিখন

প্ৰায়বোৰ ৰাজ্যৰ আৰক্ষীয়ে এই অপৰাধীকেইটাক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ ছচিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰিবৰ বাবে এনে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে। অসম আৰক্ষীৰ এক উচ্চস্তৰীয় সূত্ৰই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত কয় যে, এতিয়ালৈকে কত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই সন্দৰ্ভত তথ্য লাভ কৰা হোৱা নাই। কিন্তু এই ঘটনা অসমৰ নহয়।

অপৰাধী কৰায়ত্ত কৰাৰ বাবে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা এনে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছো। এই ঘটনা কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল সেই সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য নাই। কিন্তু সমগ্ৰ মানৱজাতিকেই লজ্জানত কৰা আৰু কোভিডৰ মাজত ভাইৰেল হোৱা এই ভিডিঅয়ে মানুহ কিমান তললৈ গৈছে তাৰ কথাই কৈ গ’ল।

এই ভিডিঅত অপৰাধী কেইটাৰ যি বাৰ্তালাপ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে তাত কেইবাটাও বাংলা শব্দ ব্যৱহাৰ হৈছে বুলিও দাবী কৰিব খোজে কিছু লোকে। এয়াও আৰক্ষীৰ বাবে এক ক্লু হব পাৰে। এই সমগ্ৰ কাণ্ডৰ সৈতে আৰক্ষীয়ে ৫জন লোক জড়িত আছে বুলি কলেও তাত ৫জনতকৈ অধিক লোক জড়িত আছিল। ভিডিঅ কলযোগে এই দৃশ্য অন্যএগৰাকীয়ে চাই আছিল বুলিও ধাৰণা কৰা হৈছে।

সকলোৱে বিচাৰিছে দেৱীৰ দৰে পূজা কৰা ভাৰতত নাৰীৰ ওপৰত ঘটা এনে ঘটনাৰ সৈতে জড়িত অপৰাধীক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি বিহিব লাগে। কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকৃত সত্য উদঘাটনত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে। কিছু কিছুৰ মতে এই ঘটনা চুবুৰীয়া ৰাজ্য বাংলাদেশৰো হব পাৰে । কিন্তু সঠিক তথ্য কাৰোৰে হাতত নাই।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে বেটী বচাও, বেটী পঢ়াওৰ কথা কৈছিল। যদি সচাঁকৈয়ে এনে বিভস্ৰ কাণ্ড এইখন ভাৰতত সংঘটিত হৈছে, তেনে ইয়াৰ পাছত তেওঁ কেনেদৰে নিমাতে থাকিব? কিন্তু পৃথিৱীৰ যিকোনো স্থানতেই নহওঁক কিয়, এইধৰণৰ ঘটনা অন্ত্যন্তই দুভাগ্যজনক আৰু অপৰাধীয়ে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি পোৱা যোগ্য। এই ভিডিঅ চোৱা সকলে কৈছে- ৰাজপথলৈ আনি তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰি গুলিয়াই মাৰক…