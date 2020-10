নেতাৰ ভাগ্য গণনা কৰিব নোৱাৰিব জ্যোতিষীয়ে!…

মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈ

নেতা আৰু জ্যোতিষীৰ এক সুসম্পৰ্ক থাকে। জ্যোতিষীক বিশ্বাস কৰিয়েই বহু নেতাই নিৰ্বাচন বা তেওঁলোকৰ শুভকামৰ আৰম্ভণি কৰে। নিৰ্বাচন অহাৰ লগে লগে জ্যোতিষীৰ কাষত থিয় দি নেতাই বিধান বিচাৰে।

নেতা, জ্যোতিষীৰ এই সম্পৰ্ক ভাৰতৰ ৰাজনীতিত অতি পুৰণি। সেয়েহে নেতা চত্ৰছায়াত এইসকল জ্যোতিষী ক্ষমতাৰ এক অংশ হৈ পৰে। জ্যোতিষী বা ধৰ্মীয় নেতাই বহু পৰিমাণে কেৱল নেতাৰে ভাগ্য নহয় দেশ পৰিচালনা কৰা বহু নীতিত তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ থাকে।

তেনে বহু গডমেন নেতাৰ গুৰু হৈ পৰাৰ বাবেই ভাৰতৰ ৰাজনীতিত তেওঁলোকক লৈ চৰ্চা চলে। অসমতো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। খোদ বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী এই কৃষ্ণগুৰুৰ ভক্ত। ঠিক একেদৰে আন বহু প্ৰভাৱশালী নেতাই কালিসাধক বা জ্যোতিষীৰ শৰণাপন্ন হৈ নিজৰ ভাগ্যৰ চকৰি সফলতাৰ দিশে ঘূৰাবলৈ চেষ্টা কৰে।

ৰাজনীতিৰ সৈতে জ্যোতিষী বা গডমেনৰ এই সম্পৰ্কৰ পৰা মুক্ত হব পৰা নাছিল ইন্দিৰা গান্ধীও। আনকি যোগীক ভোগী কৰা বুলি সেইসময়ত এই বিষয়টোৱে চৰ্চাও লাভ কৰিছিল। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিধান বিচাৰি জ্যোতিষীৰ কাষলৈ নেতা যোৱাতো তেওঁলোকৰ বিশ্বাস।

জ্যোতিষ চৰ্চা কৰা সকলে সেয়েহে, আনবোৰ বিষয়ৰ লগতে ৰাজনীতিকো জ্যোতিষ চৰ্চাৰ অন্যতম বিষয়ৰূপে গণ্য কৰি ভৱিষ্যতৰ দিনবোৰত ৰাজনীতিত কি হব তাৰ হিচাপ নিকাচ কৰে। ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰৱৰ্তীসময়ত কিদৰে পৰে বা সেই জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ গণনা অনুসৰি ৰাজনীতিৰ পাকচক্ৰ পৰিচালিত হয় নে নহয়, এইবোৰ বিষয় তুলনা বা সত্য-সত্যাতা বিচাৰ নহয়।

কিন্তু, ৰাজনীতি আৰু জ্যোতিষীৰ সম্বন্ধ পূৰ্বতেও আছিল, আজিও আছে। ২০১৭চনত দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে এক ঘোষণা কৰিছিল। সেই ঘোষণা আছিল পৰামৰ্শসূচক। ১৯৫১চনত প্ৰণয়ন কৰা জনপ্ৰতিনিধি আইনৰ দোহাই দি তেতিয়া কোৱা হৈছিল যে, নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কোনো জ্যোতিষীয়ে সংবাদমাধ্যমৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচনৰ ভৱিষ্যতদ্বাণী কৰিব নোৱাৰিব।

সেইসময়ত হিমাচল প্ৰদেশ, মণিপুৰ আদি কেইবাখনো ৰাজ্যত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই পৰমৰ্শসূচক নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশনাত ছপা, ইলেক্টনিক আদি মাধ্যমৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এনে কৰাটো জনপ্ৰতিনিধি আইনৰ উলংঘন বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে।

কেৱল সেয়াই নহয়, কোনো ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকৰ জৰিয়তেও নিৰ্বাচনৰ ভৱিষ্যতদ্বাণী কৰাটো আইনসংগত নহয় বুলি আয়োগে মন্তব্য কৰিছিল। কিয়নো জনপ্ৰতিনিধি আইন-১৯৫১ৰ ১২৬(A)ত উল্লেখ থকা মতে,- Section 126 of the RP Act, 1951, inter-alia, prohibits election campaign activities through public meetings, processions, etc, and displaying of election matter by means of television and similar apparatus. The purpose sought to be served by this prohibition is to provide a period of tranquil (silence period) for the electors before the voting day.

In a multi-phased election, the silence period of last 48 hours may be on in certain constituencies while campaign is ongoing in other constituencies. In such event, there should not be any direct or indirect reference amounting to soliciting support for parties or candidates in the constituencies observing the silence period. During the silence period, star campaigners and other Political Leaders should refrain from addressing the media by way of press conferences and giving interviews on election matters.

বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সেয়েহে নিৰ্বাচন আয়োগে জ্যোতিষী, আন প্ৰক্ৰিয়াৰে বা ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকৰ দ্ধাৰা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল পূৰ্বনুমান কৰাটো আইনগত নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে। বিশেষকৈ ভোটদানৰ পূৰ্বে এনেধৰণৰ ভৱিষ্যতদ্বাণীয়ে ভোটাৰত প্ৰভাৱম্বিত কৰা আৰু স্বচ্ছ নিকা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাত এই ধৰণৰ কাম-কাজে বাধা আৰোপ কৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে।ট

২০১৭চনৰ এই পৰামৰ্শকে পুণৰ দোহাৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে। জনপ্ৰতিনিধি-১৯৫১ৰ ১২৬(A)ৰ প্ৰসংগৰে আয়োগে কৈছে- কোনো সংবাদমাধ্যমৰ জৰিয়তে এনেধৰণৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বনুমানৰে প্ৰৱন্ধ, খবৰ বা অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰাটো আইন বিৰোধী।

জ্যোতিষীৰ সৈতে নেতাৰ সম্পৰ্ক বিভিন্নধৰণে নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত ব্যৱহাৰ হয়। বিশেষকৈ উত্তৰ ভাৰতত ইয়াৰ প্ৰভাৱ অধিক। সেয়েহে সংস্কৃতি লাহে লাহে অসমলৈ আমদানি হৈছে। জ্যোতিষী বা তান্ত্ৰিকৰ সৈতে নেতা-মন্ত্ৰীৰ সম্পৰ্ক তাকিব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ সুবিধা লৈ যাতে নেতা-মন্ত্ৰীৰ ভাগ্য জ্যোতিষীয়ে ভোটাৰক প্ৰভাৱম্বিত কৰি লিখিব নোৱাৰে তাৰবাবেও এই পৰামৰ্শ বিশেষকৈ সংবাদমাধ্যমৰ প্ৰতি আয়োগে পুনৰ দোহাৰিছে।