আকাশ থমকি ৰয়, ‘কাল বলুকাত খোজ’ থৈ ‘সখা দামোদৰ’ৰ চিৰ বিদায়…

আকাশ থমকি ৰয়, ‘কাল বলুকাত খোজ’ থৈ ‘সখা দামোদৰ’ৰ চিৰ বিদায়…

মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈ

কোনোদিনেই তেওঁ বৃদ্ধ হ’ব খোজা নাছিল। চিৰ তৰুণ হৈয়ে তেওঁ জীয়াই থাকিব বিচাৰিছিল। জীৱনৰ প্ৰতি আছিল তেওঁৰ গভীৰ প্ৰেম। গ্ৰাম্য জীৱনে তেওঁক প্ৰতি মূৰ্হুততে বেৰি ৰাখিছিল। বৰ ৰসিক আৰু কল্পনাৰ বিলাস আছিল আছিল তেওঁ। সাধাৰণভাৱে তেওঁ জীৱন উদযাপন কৰি ভাল পাইছিল।

সকলোৰে সৈতে বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি চলিছিল এই গৰাকী দ্বিগ্বজ সাহিত্যিকে। কথা-বতৰাত গভীৰ ৰসবোধ প্ৰতিফলিত হৈছিল। তেওঁৰ আছিল এটা শিশু সুলভ মন। পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ হৈও প্ৰটন-ইলেক্টনতকৈ তেওঁ বেছি আত্নীয়তা অনুভৱ কৰিছিল সাহিত্যৰ সৈতে। সাহিত্যিক হিচাপে তেওঁৰ পৰিচয় সৰ্বজনবিদিত। কিন্তু তেওঁ আছিল এগৰাকী সু সম্পাদক।

ৰংপুৰ, অভিমতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গৰিয়সীৰ লৈকে সংবাদক্ষেত্ৰতখনতো তেওঁ সম্পাদকৰূপে আছিল সফল। জাতীয় জীৱনৰ সন্ধিক্ষণত তেওঁ সদায়ৰ জাতিৰ হৈ মাত মাতিছিল। ১৯৩২চনৰ ১ মাৰ্চত জন্মগ্ৰহণ কৰা ডঃ লক্ষ্মীনন্দন বৰাৰ ভাষাত- সাহিত্যিক হোৱাত তেওঁক সহায় কৰিছিল ঘৰৰ কাষতে থকা সোণাই নামৰ নদীখনে।

এই নদীৰ পাৰত বাস কৰা দৰিদ্ৰ মানুহখিনিৰ কথা তেওঁ লিখিব বিচাৰিছিল। সেয়া আছিল শৈশৱৰ কথা। নদীৰ পাৰত বাস কৰা কৈৱৰ্ত্ত, তিৱা আৰু হীৰা সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনিৰ সৰলতা, জীৱন সংগ্ৰাম আৰু পৰস্পৰৰ প্ৰতি থকা আন্তৰিকতা তেওঁ লিখাৰ মাজত ধৰি ৰাখিব খুজিছিল।

তেওঁ কৈছিল- এই মানুহখিনিৰ কথা মই লিখিব বিচাৰি ১৫বছৰ মান অকল গাওঁ আৰু চকুৰ সন্মুখত দেখা মানুহখিনিৰ কথা লিখিছিলো। এনেদৰেই মোৰ লিখা স্বভাৱ এটা গঢ় লৈ উঠে। আড্ডাবাজ মানুহজনে সকলো বিষয়ৰে কথা সলসলাই কব পাৰে। কেৱল আনকে তেওঁ আড্ডাত হহুঁৱা নাছিল, নিজেও প্ৰাণ খুলি হাঁহিছিল।

সাহিত্যিক হম বুলি তেওঁ হেনো কেতিয়াও ভৱাই নাছিল। কালবলুকাৰ খোজ তেওঁৰ আছিল আত্মজীৱনী। তাতেই তেওঁ লিখিছিল জীৱনৰ সকলো কাহিনী। তেতিয়া তেওঁ পঢ়ি আছিল কলিকতাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰেছিডেন্সী কলেজত। কটন কলেজৰ পৰা পদাৰ্থ বিজ্ঞানত স্নাতক ডিগ্ৰী লৈ তেওঁ MScত নামভৰ্তি কৰিছিল। সেয়া আছিল ১৯৫২চনৰ কথা।

এম এছ চি চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ বাবে ৪মাহ মান বাকী আছিল। কলিকতাত পাতিছিল শংকৰদেৱৰ তিথি। সেই তিথিত শংকৰদেৱৰ সন্দৰ্ভত এক সাৰগৰ্ভ ভাষণ দিছিল লক্ষ্মীনন্দন বৰাই। সেই ভাষণ শুনিয়েই সেইসময়ত কলিকতাত উপস্থিত থকা কেইবাজনো প্ৰসিদ্ধ অসমীয়াই তেওঁক কৈছিল – আপুনি বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ হৈও শংকৰদেৱৰ ওপৰত ইমান কথা জানা? তুমি গল্প-উপন্যাস লিখিলে নাম কৰিবা।

শংকৰদেৱৰ তিথি দিনা বৰকৈ ঘৰলৈ মনত পৰিছিল তেওঁৰ। নগাঁৱৰ জিলাৰ হাতীচোঙৰ কুজিদাহ গাঁৱত আছিল তেওঁৰ ঘৰ। পিতৃৰ নাম আছিল ফতুৰাম বৰা আৰু মাতৃৰ নাম আছিল ফুলেশ্বৰী বৰা। বেবেজীয়াৰ পণ্ডিত কনক শৰ্মা হাইস্কুলত হাইস্কুল শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিলেও ১৯৪৮চনত নগাওঁ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা মেট্ৰিক উত্তীণ হৈছিল বৰাই।

গ্ৰাম্য জীৱনে তেওঁক বাৰুকৈয়ে প্ৰভাৱাম্বিত কৰিছিল। কলিকতাত থাকিলেও তেওঁ মনতো আছিল ঘৰত। তেওঁ ভাওনা নাম এটা গল্প লিখি পঠাই দিছিল ৰামধেনুলৈ, আগষ্ট মাহৰ কথা আছিল সেয়া। সেই বছৰৰ ডিচেম্বৰ মাহত গল্পটো প্ৰকাশ হল। তেতিয়া এম এছ চিৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা চলি আছিল। পৰীক্ষা দি ঘৰলৈ আহিল, আকৌ গ্ৰাম্য জীৱনৰ সৈতে আত্মীয়তা বাঢ়িল।

ঘৰলৈ আহি তেওঁ আৰু কেইটামান গল্প লিখিলে। ফেব্ৰুৱাৰীত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ওলাল। তেতিয়ালৈকে চাৰিটামান গল্প প্ৰকাশ হৈছিল তেওঁৰ। সুখ্যাতিৰে উৰ্ত্তীণ হল তেওঁ। যোগ দিলেগৈ জে বি কলেজত। তাত কাম কৰি থাকোতেই তিনিটামান গল্প আকৌ লিখিলে। তাৰ পাছত তেওঁ আছিল অধ্যাপকৰূপে আহিল কটন কলেজলৈ।

বেণুধৰ শৰ্মা, হেম বৰুৱা, বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আদিৰ সান্নিধ্যলৈ আহিল তেওঁ। কলেজৰ চাকৰি তেওঁৰ ভাল লগা নাছিল। সেয়েহে মনতে ভাৱিছিল কলেজৰ চাকৰি বাদ দি চিভিল চাৰ্ভিজ পৰীক্ষা দিব। বহুতে তেওঁক বুজালে। গল্প, উপন্যাস লিখিবলৈ কলেজৰ শিক্ষকৰ চাকৰিয়ে ভাল। সেয়েহে তেওঁ এই চিন্তা বাদ দিলে।

শ্বিলঙৰ চেইন্ট এন্থনী কলেজতো তেওঁ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ প্ৰবক্তা হিচাপে কাম কৰিছিল। নগাওঁ কলেজতো অধ্যাপনা কৰিছিল তেওঁ। ১৯৫৮চনত তেওঁ যোগদান কৰিছিল অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত। বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপক আছিল তেওঁ। ১৯৯২চনত তেওঁ অৱসৰগ্ৰহণ কৰে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা।

এক বৰ্ণিল জীৱনৰ গৰাকী আছিল লক্ষ্মীনন্দন বৰা। কিছুদিন তেওঁ জাৰ্মানৰ গোটেনবাৰ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ত বতৰ বিজ্ঞানৰ ভিজিটিং প্ৰফেচৰৰূপে পাঠদান কৰিছিল। অসম প্ৰদূষণ বৰ্ডৰ অধ্যক্ষও আছিল ড০ বৰা। ১৯৭৯চনতে কলিকতাৰ পৰা প্ৰকাশিত দ্য ইকনমিক টাইমছৰ যোৰহাটৰ সংবাদদাতাৰূপে সংবাদসেৱা আগবঢ়াইছিল তেওঁ।

ৰামধেনুৰ পাতত আত্মপ্ৰকাশ কৰা লক্ষ্মীনন্দন বৰাই গল্পহে লিখিছিল। ১৯৬২চনত তেওঁৰ প্ৰথমখন উপন্যাস নিশাৰ পূৰবী প্ৰকাশ পাইছিল। সেয়াই আছিল তেওঁৰ ঔপন্যাসিক ৰূপত আৰম্ভণি। ১৯৬৩চনত তেওঁ লিখি উলিয়ালে গঙা চিলনিৰ পাখি। এই উপন্যাসকে পদুম বৰাই একে নামেৰে চিনেমাৰ ৰূপ দিছিল।

গ্ৰাম্য জীৱনকে আধাৰ কৰি গল্প আৰু উপন্যাস লিখা লক্ষ্মীনন্দন বৰাৰ উল্লেখযোগ্য উপন্যাসসমূহৰ ভিতৰত পাতাল ভৈৰৱী, শিখৰ সুৰভি, মেঘালী দুপৰ, বলুকাত বিজুলী, উত্তৰপুৰুষ, বিশেষ এৰাতি, পতন, নায়ক-অধিনায়ক, মৎস্য কন্যা, হেহি গুণনিধি, মেঘত মাদল বাজে, চতুৰংগ, মন মাটি মেঘ, নিষিদ্ধ চেতনা, মাটিত মেঘৰ ছাঁ, কাল ডিঙৰাৰে পাল, গণেশগুৰি, আকৌ শৰাইঘাট, এৰাবাৰীৰ লেচেৰী, প্ৰেয়সী, হিয়াত তিৰেবিৰাই, পাখি, ছাঁ-জুইঁৰ পোহৰ অন্যতম।

ইয়াৰ উপৰিও তেওঁৰ দুখন উপন্যাস বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য। তাৰে প্ৰথমখন উপন্যাস হ’ল -যাকেৰি নাহিকে উপাম। চৈয়দ আব্দুল মালিকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সন্দৰ্ভত লিখিছিল তেওঁৰ জীৱন কাহিনীৰে এখন উপন্যাস- ধন্য নৰ তনু ভাল । এই উপন্যাসখনত শ্ংকৰদেৱক অৱতাৰ পুৰুষৰূপত তুলি ধৰাত সন্তুষ্ট নহৈছিল লক্ষ্মীনন্দন বৰা।

তেওঁ এক প্ৰত্যাহ্বান লৈ মাটিৰ মানুহ ৰূপত শংকৰদেৱক তুলি ধৰিবৰ বাবে তেওঁৰ জীৱন কাহিনীক লৈ লিখিছিল যাকেৰি নাহিকে উপাম। যিটো কাম আছিল অত্যন্ত প্ৰত্যাহ্বানমূলক। কায়কল্প তেখেতৰ আন এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। এক কাল্পনিক কাহিনীৰ মাজত কল্প বিজ্ঞান আৰু সাহিত্যৰ সংমিশ্ৰণ হৈছিল।

হিমালয়াজ অমৰেন্দ্ৰাম নামৰ উদ্ভিদ বিধৰ ৰস খাই মেধাৱী ছাত্ৰ অনুজে পুনৰ যৌৱন ঘূৰাই পাইছিল । তেওঁ জানিছিল বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ হিচাপে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ জৰিয়তে এয়া সম্ভৱ হব। তাকেই আধাৰ কৰি এই কল্প বিজ্ঞান ধৰ্মী উপন্যাসখনৰ জৰিয়তে পুনৰ যৌৱনপ্ৰাপ্ত হ’লে সমাজখনত কি ধৰণৰ অসুবিধা হ’ব পাৰে তাকো তুলি ধৰিছে।

ভোগ আৰু কামনাই যেতিয়াই শেষ লক্ষ্য হয়, তেতিয়া সমাজ সঠিক পথত নাথাকে। তেনে এক বাৰ্তাৰে কল্প বিজ্ঞানৰ কাহিনীৰে জীৱনমুখী চেতনাক বিজ্ঞানৰ মাজত কল্পনাৰ জৰিয়তে পাঠকক বিচৰণ কৰা সুযোগ দিলে এই উপন্যাসখনে। যিখন উপন্যাসৰ বাবে তেওঁ ২০০৮চনত সৰস্বতীৰ দৰে সন্মান লাভ কৰিছিল। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এই সন্মান লাভ কৰা তেৱেঁ একমাত্ৰ সাহিত্যিক।

১৯৮৮চনত পাতাল ভৈৰৱী গ্ৰন্থৰ বাবে সাহিত্য অকাডেমী সন্মান লাভ কৰা লক্ষ্মীনন্দন বৰাই ২০০৪চনত অসম উপত্যাকা সাহিত্য বটাঁ, ২০১২চনত অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ জীৱন যোৰা সাধনা বটাঁ লাভ কৰিছিল। ২০১৫চনত সাহিত্য আৰু শিক্ষা ক্ষেত্ৰলৈ তেওঁ আগবঢ়োৱা বৰঙণিৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে সন্মানিত কৰিছিল।

১৯৯৬চনত অসম সাহিত্য সভাৰ বোকাখাতত অনুষ্ঠিত ৬৩সংখ্যক অধিৱেশনৰ সভাপতি আছিল ডঃ লক্ষ্মীনন্দন বৰা। সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ মানুহৰ প্ৰতি দায়ৱদ্ধতাৰে, জাতিটোক একতাৰ দোলেৰ বান্ধি ৰাখিবলৈ তেওঁ সদায় চেষ্টা কৰিছিল। সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰূপে দিয়া ভাষণত তেওঁ কৈছিল- “অসম সাহিত্য সভাৰ সুচিন্তিত কাৰ্যসূচীয়েই কেৱল সাম্প্ৰতিক বিভেদশীল পৰিস্থিতিত ঐক্য স্থাপন কৰিব পাৰে। কাৰণ আজিৰ ৰাজনীতিয়ে মানুহক ভাগ ভাগ কৰে, সাহিত্য-সংস্কৃতিয়েহে একগোট কৰে। মোৰ কাৰ্যকালত ইয়াৰ প্ৰামাণ পালোঁ। চৰ-চাপৰিৰ দুৰ্গম ঠাইলৈ গৈ দেখিলোঁ যে তাত যুৱক-যুৱতী আৰু প্ৰবীণ ব্যক্তিয়ে অসমীয়া সমাজৰ মূল সূঁতিৰ মাজত সোমাই অসমীয়া গল্প, কবিতা লিখি নিজ খৰচত ছপা কৰিছে। এনে প্ৰচেষ্টা দেখিছোঁ মিছিং-দেউৰী প্ৰভৃতি জনজাতীয় অঞ্চলত। চাহ বাগিছাৰ ব্যস্ত আৰু বৰ্ণাঢ্য জীৱনে অসম সাহিত্য সভা আৰু অসমীয়া সাহিত্য-সংস্কৃতিক আদৰিছে”

ক্লিক কৰি পঢ়কঃ ৰুগীয়া পৃথিৱীতো জীয়াই আছে মানৱতা

১৯৭৭চনত অন্ধ্ৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা কৃষি মৌচম বিজ্ঞানত ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল ডঃ বৰাই। তেখেতৰ গৱেষণাৰ বিষয় আছিল- The water balance and drought climatology assam and vicinity. তেওঁ আছিল এজন গৱেষক। গল্প সমূহত ডঃ লক্ষীনন্দন বৰাই মাটি আৰু মানুহৰ জীৱনক, সম্পৰ্কক অতি সুক্ষ্ম পৰ্যবেক্ষণেৰে তুলি ধৰিছিল।

জাতীয় জীৱনৰ সংকটৰ সময়ত তেওঁ অভিভাৱকৰ ভূমিকা পালন কৰিছিল। সাহিত্য সভা সমালোচনাৰ সন্মুখীন হোৱা সময়ত তেওঁ মনে মনে থাকিব পৰা নাছিল। শংকদেৱ, মাধৱদেৱ, পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীকে ধৰি বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ ঐতিহ্যক আধুনিক সাহিত্যৰ মাজত তেওঁ স্থান দিছিল।

সেহি সব্যসাচী, সখা দামোদৰৰ স্ৰষ্টা আছিল তেওঁ। দৃষ্টিৰূপা, সেই সুৰে উতলা, ব্যতিক্ৰম, সীমাৰ পৰিধি ভাঙি আদি লক্ষ্মীনন্দন বৰাৰ শক্তিশালী গল্পৰ সংকলন। তেওঁ কেৱল ভাষাই নহয়, কাহিনীৰ পটভূমি আৰু ইয়াৰ উপস্থাপন শৈলীয়ে পাঠকক নতুন স্বাদ আৰু আমেজ দিছিল। অসম বিজ্ঞান সমিতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিলৈকে সকলো দায়িত্ব তেওঁ নিষ্ঠাৰে পালন কৰিছিল।

বহুতে হয়তো নাজানে লক্ষ্মীনন্দন বৰা এজন সু নাট্যকাৰো আছিল। সিপুৰীৰ আচঁনি, একাংক যুগল আদি নাটক ৰচনা কৰিছিল ডঃ বৰাই কিন্তু পিছলৈ তেওঁ নাটকৰ পৰা আতৰি আঁহে। তেওঁৰ ভাষাত- মই নাটকৰ মানুহ নহয়। এই দুখন নাটক আকাশবাণীৰ বাবে লিখিছিল। দুয়োখন নাটকেই আছিল ব্যংগ।

উপন্যাস, গল্প আদি ৰচনাত হাত দিয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ গভীৰভাৱে বিষয়বস্তু অধ্যয়ন কৰিছিল। এইগৰাকী বিশিষ্ট সাহিত্যিককৰ মহাপ্ৰয়াণ অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ বাবে বৃহৎ ক্ষতি। কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ ২০ মে’ ২০২১ত তেখেত চিকিৎসাধীন হৈছিল। ২৪ মে’ ২০২১ত তেখেতৰ স্বাস্থ্য অধিক সংকটজনক হৈ পৰিছিল।পৰৱৰ্তী সময়ত স্বাস্থ্য কিছু উন্নত হৈছিল। কোভিডো নিগেটিভ হৈছিল। কিন্তু সুশৰীৰে তেখেত আকৌ ঘৰলৈ ঘূৰি নাহিল। এইদৰে অন্ত পৰিল অসমীয়া সাহিত্যৰ আন এক অধ্যায়…